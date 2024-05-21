​На Work.ua з’явилися вакансії з можливістю бронювання від мобілізації

На сайті з пошуку роботи Work.ua з’явився окремий розділ з вакансіями, у яких вказано, що компанія бронює працівників.

Про це повідомила пресслужба Work.ua.

Зазначається, що наразі знаходити нових працівників важко всім роботодавцям, зокрема й підприємствам, які є критично важливими для функціонування економіки, і де держава дозволяє бронювати співробітників від мобілізації.

"Ми зробили доступною опцію вказувати у вакансії, що компанія бронює працівників на конкретній посаді. Це допоможе роботодавцям знаходили потрібних людей в команди, їхнім підприємствам працювати й підтримувати економіку країни, а шукачам – відразу бачити такі пропозиції", – пояснили на сайті пошуку роботи.

Усі вакансії з бронюванням з’являються у розділі пошуку вакансій "З бронюванням працівників".

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Також можна знайти за допомогою фільтра "Бронювання працівників" на результатах пошуку вакансій.

Водночас на картці вакансії виводитиметься спеціальна позначка, що посада передбачає бронювання.

Як повідомлялося, Кабмін дозволив бронювати до 100% працівників ІТ-компаніям та операторам зв’язку