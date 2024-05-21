На Work.ua з’явилися вакансії з можливістю бронювання від мобілізації
На сайті з пошуку роботи Work.ua з’явився окремий розділ з вакансіями, у яких вказано, що компанія бронює працівників.
Про це повідомила пресслужба Work.ua.
Зазначається, що наразі знаходити нових працівників важко всім роботодавцям, зокрема й підприємствам, які є критично важливими для функціонування економіки, і де держава дозволяє бронювати співробітників від мобілізації.
"Ми зробили доступною опцію вказувати у вакансії, що компанія бронює працівників на конкретній посаді. Це допоможе роботодавцям знаходили потрібних людей в команди, їхнім підприємствам працювати й підтримувати економіку країни, а шукачам – відразу бачити такі пропозиції", – пояснили на сайті пошуку роботи.
Усі вакансії з бронюванням з’являються у розділі пошуку вакансій "З бронюванням працівників".
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Також можна знайти за допомогою фільтра "Бронювання працівників" на результатах пошуку вакансій.
Водночас на картці вакансії виводитиметься спеціальна позначка, що посада передбачає бронювання.
Як повідомлялося, Кабмін дозволив бронювати до 100% працівників ІТ-компаніям та операторам зв’язку
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Генеральний штаб ЗСУ у https://ips.ligazakon.net/document/view/MUS38104?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress02 листі від 20.04.2023 р. № 300/1/С/3886 навів перелік дефіцитних для Збройних Сил України військово-облікових спеціальностей військовозобов'язаних, за наявності яких вони не підлягають бронюванню.
Так , заборонено бронювання військовозобов'язаних працівників з числа осіб рядового, сержантського та старшинського складу, що мають такі військово-облікові спеціальності: 003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058, 065, 069, 070, 071, 072, 106, 107, 108, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 307, 320, 323, 326, 340, 379, 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 543, 544, 549, 550, 554, 569.
З числа осіб офіцерського складу не підлягають бронюванню особи з такими військово-обліковими спеціальностями: 02, 03, 04, 06 (060100, 060300, 061000, 061200, 061300, 061400, 061401, 061500, 061610 (решта ВОС групи 06 бронюється)), 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46 (460100, 461000, 461003, 461100, 461102, 461103, 461200, 461300, 461304, 462202 (решта ВОС групи 46 бронюється)), 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.
Довідково:
Перелік військово-облікових спеціальностей рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України затверджений https://ips.ligazakon.net/document/RE35210?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress02 наказом Міністерства оборони від 07.09.2020 року № 317 , а Перелік військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу - https://ips.ligazakon.net/document/re21502?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress02 наказом Міністерства оборони від 20.06.2012 № 412/ДСК .
З 14 138 ВАК -190 броні. Це 1,3%
І дуже показово де найбільше
Київ 62 (32,6 % з них 6 технічних)
Львів 21 (3 технічні)
Одеса 17 (5 технічних)
Нульові - Ужгород, Рівне, Чернігів, Херсон.
І ця опція з'явилась після нових вимог.
Таких як зобов'язання роботодавців видавати направлення.
Що бронь знімає теж роботодавець, якщо звільняє.
Що ВЛК дійсне рік.
Ну в такому досі.
А потім Алселор Метал хизується, що з 18тис робітників 4800 мобілізованих замінили жінки.
Колись, ворк мене блокнув. Але по його статистиці та внутрішньому наповнені можна вимірювати велич піз*иця в країні.