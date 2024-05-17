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Новини
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Кабмін дозволив бронювати до 100% працівників ІТ-компаніям та операторам зв’язку

мобільний,зсу

Кабінет Міністрів дозволив компаніям, які надають електронні комунікаційні послуги або послуги доступу до електронних комунікаційних мереж та їх інфраструктури, бронювати від мобілізації до 100% співробітників.

Відповідну постанову №555 від 14 травня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Документом внесено зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних за списком під час дії воєнного стану, затвердженого постановою Кабміну №76 від 27 січня 2023 року.

Зокрема, відтепер підприємства, які надають електронні комунікаційні послуги та/або послуги доступу до електронних комунікаційних мереж та їх інфраструктури, зможуть подавати списки на бронювання до Мінцифри.

Якщо Мінцифри визнає такі підприємства критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері цифровізації, то вони зможуть забронювати до 100% військовозобов’язаних працівників (а не 50%, як для більшості інших критично важливих підприємств).

Як повідомлялося, цією ж постановою Кабмін дозволив бронювати від мобілізації без обмеження по кількості не лише працівників критичних підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексу, а і їх підрядних організацій. Відповідні переліки підприємств затверджуватимуть Міненерго та Мінстратегпром.

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Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів продовжив строк дії відстрочок від мобілізації, наданих за рішенням Міністерства економіки, ще на місяць.

Нагадаємо, в останні тижні біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зросли черги з чоловіків, які хочуть оновити свої військово-облікові дані. Більшість з тих, хто стоїть чергах – це військовозобов’язані, які мають підстави для відстрочки або бронювання, пояснювали у ТЦК.

Автор: 

Кабмін (7742) бронювання (200) мобілізація (467) Мінцифри (803)


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Топ коментарі
+11
У заголовку - IT-компанії, а у тексті мова про інтернет-провайдерів.
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17.05.2024 13:58
+8
Вони це спеціально роблять? На фронті немає людей, а кожен день продовжується цирк з бронюванням всіх підряд
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17.05.2024 13:53
+7
збсь.....вася і микола мають ще й цих захищати)))) ви тоді глово поверніть у броню щоб ІТшніки не здохли з голоду на роботі))))
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17.05.2024 13:53
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Вони це спеціально роблять? На фронті немає людей, а кожен день продовжується цирк з бронюванням всіх підряд
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17.05.2024 13:53 Відповісти
вони зривають мобілізацію як тільки можуть

пораженці-пасрєдінщики все ще надіються мати гешефт за барижництво територіями
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17.05.2024 14:15 Відповісти
збсь.....вася і микола мають ще й цих захищати)))) ви тоді глово поверніть у броню щоб ІТшніки не здохли з голоду на роботі))))
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17.05.2024 13:53 Відповісти
Заголовок неточний. Таке враження, що редактори навмисно розганяють срач в коментах. Так як про глово, коли виявилося, що бронюють 2.5 людини із штату самої компанії, а не кур'єрів.
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17.05.2024 14:07 Відповісти
У Глово усі кур'єри й так до 25 років і, мабуть, ФОП-и. Думаю, що бронювався саме головний офіс Глово.
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17.05.2024 14:07 Відповісти
Так. Там бронювали чи 10 чи 15 людей загально. Головофіс.
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17.05.2024 14:34 Відповісти
Скиглики тут як тут на раз два. Читати і думати не вміємо, але одразу кинулись на айтішніків як собака гівно облизувати.
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17.05.2024 14:34 Відповісти
ITшники тут ні до чого. Ви навіть статтю не прочитали. Чисто комент по заголовку - ознака розумової відсталості.
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17.05.2024 15:27 Відповісти
Всі зараз стануть айтішниками
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17.05.2024 13:54 Відповісти
Угу..Айтішниками пересувного цирку.
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17.05.2024 14:00 Відповісти
Айтішниками критичної інфраструктури пересувного шапіто
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17.05.2024 14:03 Відповісти
Кончені дебіли. Але кому і чому дивуватись?... :?3 прпоцентів дурням, чи ублюбдку, якого обрали ті проценти? Щоб вони згинули, усі. Разом і своїми родинами
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17.05.2024 13:57 Відповісти
У заголовку - IT-компанії, а у тексті мова про інтернет-провайдерів.
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17.05.2024 13:58 Відповісти
А тим часом дальнобойщиків без вазеліну *******.
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17.05.2024 14:01 Відповісти
clickbait
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17.05.2024 14:05 Відповісти
Можна ж було перейняти досвід жидів, набутий в безкінечних війнах прийняти адекватні закони - коли дійсно воюють усі, але недовго 1-6 міс. А не лохи, де повістка - квиток в один кінець.
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17.05.2024 14:14 Відповісти
можна.
тільки є проблема - жиди ще не воювали із таким противником що може покласти сім тисяч танків і має в закромах ще 7 тисяч, а мяса навіть не думає рахувати.
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17.05.2024 14:17 Відповісти
Чому, була в них велика війна з тисячами танків в 70х проти арабської коаліції. Є доктрини уникати затяжних війн, ядерні. Там величезний досвід як існувати в колі ворогів.
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17.05.2024 14:28 Відповісти
Мабуть, тоді вони до ней готувалися, на відміну від наших шашличників. Бо за 7 днів розгромили ворога.
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17.05.2024 15:05 Відповісти
Ні, були неготові. Але не так як Україна в 2022. Начгенштабу оголосив початок мобілізації резервістів з власної ініціативи
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17.05.2024 23:47 Відповісти
Уроди
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17.05.2024 14:20 Відповісти
О, то тепер ''головний цифровізатор'' добряче підніметься.
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17.05.2024 14:25 Відповісти
людей поділили, по сортах і категоріях...
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17.05.2024 14:26 Відповісти
Цензор що ви за ... пишете?
Уряд дозволив бронювати до 100% працівників компаній, які надають телеком-послуги
Може о так
Для ІТ залишається 50 відсотків
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17.05.2024 16:12 Відповісти
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17.05.2024 16:44 Відповісти
Вже придумали корупційні схеми, що заброньований має повертати половину зарплати власнику.
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17.05.2024 16:52 Відповісти

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