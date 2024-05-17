Кабмін дозволив бронювати до 100% працівників ІТ-компаніям та операторам зв’язку
Кабінет Міністрів дозволив компаніям, які надають електронні комунікаційні послуги або послуги доступу до електронних комунікаційних мереж та їх інфраструктури, бронювати від мобілізації до 100% співробітників.
Відповідну постанову №555 від 14 травня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.
Документом внесено зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних за списком під час дії воєнного стану, затвердженого постановою Кабміну №76 від 27 січня 2023 року.
Зокрема, відтепер підприємства, які надають електронні комунікаційні послуги та/або послуги доступу до електронних комунікаційних мереж та їх інфраструктури, зможуть подавати списки на бронювання до Мінцифри.
Якщо Мінцифри визнає такі підприємства критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері цифровізації, то вони зможуть забронювати до 100% військовозобов’язаних працівників (а не 50%, як для більшості інших критично важливих підприємств).
Як повідомлялося, цією ж постановою Кабмін дозволив бронювати від мобілізації без обмеження по кількості не лише працівників критичних підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексу, а і їх підрядних організацій. Відповідні переліки підприємств затверджуватимуть Міненерго та Мінстратегпром.
Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів продовжив строк дії відстрочок від мобілізації, наданих за рішенням Міністерства економіки, ще на місяць.
Нагадаємо, в останні тижні біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зросли черги з чоловіків, які хочуть оновити свої військово-облікові дані. Більшість з тих, хто стоїть чергах – це військовозобов’язані, які мають підстави для відстрочки або бронювання, пояснювали у ТЦК.
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пораженці-пасрєдінщики все ще надіються мати гешефт за барижництво територіями
тільки є проблема - жиди ще не воювали із таким противником що може покласти сім тисяч танків і має в закромах ще 7 тисяч, а мяса навіть не думає рахувати.
Уряд дозволив бронювати до 100% працівників компаній, які надають телеком-послуги
Може о так
Для ІТ залишається 50 відсотків