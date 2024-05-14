Кабмін спростив бронювання працівників підприємств, залучених до відновлення енергетики

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, затвердженого постановою №76 від 27 січня 2023 року.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 14 травня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Зміни спрямовані на створення необхідних умов для бронювання працівників підприємств, установ і організацій, паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, надання послуг, виготовлення та/або поставку обладнання, інші інженерно-технічні заходи, що спрямовані на відновлення зруйнованого/пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ майна об’єктів критичної інфраструктури, безперебійне функціонування Об’єднаної енергетичної системи та газотранспортної системи України в особливий період, перелік яких затверджується Міненерго", – написав Мельничук.

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Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів продовжив строк дії відстрочок від мобілізації, наданих за рішенням Міністерства економіки, ще на місяць.

Нагадаємо, в останні тижні біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зросли черги з чоловіків, які хочуть оновити свої військово-облікові дані. Більшість з тих, хто стоїть чергах – це військовозобов’язані, які мають підстави для відстрочки або бронювання, пояснювали у ТЦК.