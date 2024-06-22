Наразі поняття електронної повістки не існує, у "Резерв+" немає такого функціонала, - Міноборони

Наразі в застосунку "Резерв+" немає функціоналу щодо надсилання електронних повісток.

Про це заявила заступниця міністра оборони Катерину Черногоренко в інтерв'ю NV, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі, згідно з чинним законодавством, поняття електронної повістки не існує. В застосунку Резерв+ немає такого функціонала. Зі свого боку можу сказати, що робота над електронними повістками у Резерв+ зараз не здійснюється", - заявила Черногоренко.

За її словами, поки не буде прийняте відповідне законодавство, робота над електронними повістками не може початися.

На питання про те, чи підтримує заступниця міністра оборони ідею електронних повісток, вона заявила, що це можливо тільки за умови, що від ідеї до прийняття закону пройдуть абсолютно всі нормотворчі процедури.

