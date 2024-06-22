УКР
Наразі поняття електронної повістки не існує, у "Резерв+" немає такого функціонала, - Міноборони

Мобілізація в Україні

Наразі в застосунку "Резерв+" немає функціоналу щодо надсилання електронних повісток.

Про це заявила заступниця міністра оборони Катерину Черногоренко в інтерв'ю NV, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі, згідно з чинним законодавством, поняття електронної повістки не існує. В застосунку Резерв+ немає такого функціонала. Зі свого боку можу сказати, що робота над електронними повістками у Резерв+ зараз не здійснюється", - заявила Черногоренко.

За її словами, поки не буде прийняте відповідне законодавство, робота над електронними повістками не може початися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Користувачі "Резерв+" отримали вже понад 500 тис. військово-облікових документів, - Міноборони

На питання про те, чи підтримує заступниця міністра оборони ідею електронних повісток, вона заявила, що це можливо тільки за умови, що від ідеї до прийняття закону пройдуть абсолютно всі нормотворчі процедури.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що до кінця цього тижня у додаток "Резерв+" будуть завантажені дані щодо бронювання військовозобов'язаних.

Також повідомлялося, що співвідношення добровольців та мобілізованих в армії наразі становить 1:3.

Міноборони (7635) електронні послуги (211) повістка (187) Черногоренко Катерина (136)
+7
А направлення на влк це ж повістка по суті.
22.06.2024 09:57
показати весь коментар
22.06.2024 09:57 Відповісти
+6
ця катерина черногоренко краще хай розповість хто скозлив цей шкільний щоденник, за які гроші і де коди знаходяться... встановити це лайно все одно що встановити говнодію
показати весь коментар
22.06.2024 10:02
+6
Резерв + приложения тоже нет в законодательстве. Но раз о таких повестках начали говорить, значит точно будут. Проверено.
показати весь коментар
22.06.2024 10:21
А як же це? У додатку "Резерв+" з'являться рекрутинг, навчання та електронне скерування на ВЛК, - Міноборони
показати весь коментар
22.06.2024 09:55
Ключове слово - з'являться. Поки що там тіки можна перевірити чи тебе розшукують, але змінити цей статус не можуть навіть у самому ТЦК
показати весь коментар
22.06.2024 10:13
показати весь коментар
22.06.2024 11:28
А направлення на влк це ж повістка по суті.
У додатку "Резерв+" з'являться рекрутинг, навчання та електронне скерування на ВЛК, - Міноборони Джерело:
показати весь коментар
22.06.2024 09:57 Відповісти
ця катерина черногоренко краще хай розповість хто скозлив цей шкільний щоденник, за які гроші і де коди знаходяться... встановити це лайно все одно що встановити говнодію
показати весь коментар
22.06.2024 10:02 Відповісти
Так вона на це питання начебто вже відповідала, нє? Сказала "ви мені просто заздрите, бо я дуже красива й вумна".
показати весь коментар
22.06.2024 11:16
Навіщо їм електронні повістки? Вони збирають адреси в резерві, потім туди розсилають свої паперові. Єдине що залишилося - прийняти закон що підпис про отримання не потрібен.
показати весь коментар
22.06.2024 10:09
Та наче вже не потрібен? Статус "розшук" у резерві дозволяє здійснити адміністративний арешт та доставити до ТЦК.
показати весь коментар
22.06.2024 10:25
Наче вже підпис і не потрібен. Бо повістка надіслана укрпоштою, рекомендований листом ввжається врученою після відмітки поштової служби про вручення або НЕ вручення повістки. Тобто у будь-якому випадку. Тому електронні повістки не потрібні в принципі.
показати весь коментар
22.06.2024 13:34
Резерв + приложения тоже нет в законодательстве. Но раз о таких повестках начали говорить, значит точно будут. Проверено.
показати весь коментар
22.06.2024 10:21 Відповісти
НАРАЗІ
показати весь коментар
22.06.2024 10:38
Я ж казав "ИПСО"
показати весь коментар
22.06.2024 10:41
Особисто я собі резерв+ ставити не буду
показати весь коментар
22.06.2024 10:42
Діло часу, зачекайте буде все
показати весь коментар
22.06.2024 10:44
Сьогодні нема, а завтра з'явиться. Це ж країна чудес.
показати весь коментар
22.06.2024 10:53
А от мін оборони пояснить, чим їх бусіфікація та тримання холопів на підвалі відрізняється від срашкі?? , Чому чоловіків ловлять в основному зх метою збити бабла 3-4 тис. дол. за вихід з буцегарні ТЦК?
показати весь коментар
22.06.2024 11:04
Давай вже правило 7 повісток. Виходиш з дому бачиш двірник двір замітає, і вона тобі рраз! повістку, не встиг вийти за межі двору будинку - тебе наздоганяє начальник ОСББ, ось тобі й друга, далі третя на б/п, четверту від роботодавця, п'яту знову на тому ж самому б/п на зворотньому шляху, бо їх не їбе, що, ****, зранку вже одну отримав, шоста чекає в поштовій скринці, а сьому тобі урочисто дома вручає жінка. І це якщо тобі на маршутці чи в метро їхати не треба
показати весь коментар
22.06.2024 11:09
Міністерство внутрішніх справ виділило 513 патрулів по всій країні для забезпечення процесу мобілізації.

Про це в https://www.youtube.com/watch?v=6kV5eNk2Sqg&t=4741s інтерв'ю Радіо Свобода повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
показати весь коментар
22.06.2024 11:45
Ключове "Наразі". Далі читати нема сенсу.
показати весь коментар
22.06.2024 18:09
Проблеми дебілів,що встановили цей додаток це тільки їх проблеми і ніяк не стосуються людей з розумом
показати весь коментар
22.06.2024 19:37
 
 