Начальник мобилизационного отдела Харьковского ОТЦК и СП Романенко: "Бусификация" - это больше миф". ВИДЕО

Все центры комплектации действуют в рамках закона, "бусификация" - это миф.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, такое заявление сделал начальник мобилизационного отдела Харьковского ОТЦК и СП Сергей Романенко.

Романенко отметил, что видео, которые появляются в социальных сетях относительно принудительной доставки мужчин в районные центры комплектации, - не полные и компрометируют представителей РТЦК.

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