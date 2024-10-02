Начальник мобилизационного отдела Харьковского ОТЦК и СП Романенко: "Бусификация" - это больше миф". ВИДЕО
Все центры комплектации действуют в рамках закона, "бусификация" - это миф.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, такое заявление сделал начальник мобилизационного отдела Харьковского ОТЦК и СП Сергей Романенко.
Романенко отметил, что видео, которые появляются в социальных сетях относительно принудительной доставки мужчин в районные центры комплектации, - не полные и компрометируют представителей РТЦК.
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+35 Бандерівець
показать весь комментарий02.10.2024 14:19
+32 Володимир Мик
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+31 юрий Шмалько #512164
показать весь комментарий02.10.2024 14:24
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Живемо в такому світі, де слова нічого не варті.
Або взагалі нейронна сітка! ІПСО! Досі стоять черги у воєнкомати.
президент"пересічний сцикун".
А як відбувається насправді?)))
але мене зупиняли - і якось ніхто мене не бусіфікував. Але я знаю що по знайомим таке траплялося, так ці люди нічого не оновлювали ані через додаток, ані через центри адмін послуг, бо ж відразу схоплять. і як не дивно - їх схопили.
У країні війна. Ніхто не зможе вічно бігати.
Згідно з Постановою №559, всі військово-облікові документи, оформлені раніше, вважаються чинними до видачі документа нового зразка.
✉️ Про це зазначає (https://sud.ua/uk/news/publication/311856-ttsk-ignoriruet-zaprosy-notariusov-iz-za-chego-semi-pogibshikh-******************-ne-mogut-oformit-nasledstvennye-prava) Нотаріальна палата України у листі до Міністерства юстиції.
Теж, скажуть міф! Коні)
Живемо в суцільних міфах.
Узурпація влади, ігнорування законів, ігнорування Конституції, телефонне право, усунення вірогідних конкурентів, викрадення людей і пр. і пр.
В чому сенс, і що, і кого захищати?? Якщо в моїй країні зі мною поводяться як з бидлом
Так принижати людей не можна.
Примушувати виконувати Закони, незаконними діями не можна.
Про гідність забули. Про справедливість - ні, не чули.
Насильницька, з порушенням статей Конституції, мобілізація неприпустима!
Це 100% дорога до поразки.
Зелені в більшості в парламенті, можутьприйняти любий закон, доречі.
люди не виконують цей закон бо бояться що їх схоплять. і з першою ж перевіркою вони звісно потрапляють у ТЦК як ухилянти.
хто тут кому лікар?
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