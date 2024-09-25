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Право на отсрочку - не автоматическое наличие отсрочки: Объяснение ТЦК

Військовий квиток

Начальник группы коммуникации Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин проинформировал общественность о порядке предоставления отсрочек от призыва по мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавского ТЦК.

В частности он напомнил, что основания для предоставления отсрочек определены статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а порядок предоставления определен Постановлением №560 Кабинета министров Украины. Каждый военнообязанный мужчина должен ознакомиться с данными документами.

"При наличии оснований для получения отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации военнообязанные лично подают на имя председателя комиссии районного ТЦК и СП заявление по форме, определенной в приложении 4, к которому прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, или копии таких документов, заверенные в установленном порядке, указанные в перечне согласно приложению 5" - говорится в Постановлении.

Читайте также: Отец трех несовершеннолетних не всегда имеет право на отсрочку от мобилизации: Объяснение ТЦК

Отдельно Истомин остановился на важной детали:

"Хочу обратить внимание на формулировку - лично. То есть сам, персонально, непосредственно, не через кого-то - не через родных, не через адвокатов, не через почту. Это не обращение, которое в соответствии с Законом Украины "Об обращении граждан" может быть устным или письменным. К тому же письменное обращение направляется по почте или передается гражданином лично или через уполномоченное им лицо. А также может быть направлено с использованием сети Интернет, средств электронной связи. Заявление на отсрочку подается только лично", - подчеркнул офицер.

По его словам, в ТЦК и СП Полтавской области поступают заявления на оформление отсрочек от призыва по мобилизации по почте, в частности электронной, однако все заявители получают ответ, что в соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины №560 от 16 мая 2024 года военнообязанные подают заявление на имя председателя комиссии ТЦК и СП лично. Подобные ответы получают и адвокаты на свои запросы.

відстрочка скрін

Автор: 

мобилизация (2775) ТЦК (536)


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Топ комментарии
+30
Цілий МАЙОР під час війни замість виконувати свою ПРЯМУ роботу повчає адвокатів юридичним тонкощам. Чи це правильно?
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25.09.2024 13:07
+17
ну так !!! що б отримати цю відстрочку, наприклад за хворими, пристарілими батьками потрібно мало того що треба кучу пеперів-довідок але "принесіть мені довідку що вам потрібна довідка" зібрати, то ще або привести батьків до обласного центру на медичну комісію, або саму комісію привести на місце реєстрації батьків щоб ця комісія подивилася що батьки дійсно хворі, немічні, пристарілі та потребують догляду !!! і такі кола приниження потрібно проходити кожні 3 місяці, адже довідки на відстрочку, сама відстрочка чинна 3 місяці !!! це якісь 3,14здець !!!
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25.09.2024 13:18
+14
ТЦКшний підарас 4 роки вже там сидить, розказує про обов'язок громадян
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25.09.2024 14:12
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Правила форума Совет форумчан
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25.09.2024 13:22 Ответить
Ще одна жаба вважає себе підводним човном - скільки вже позитивних рішень судів є на користь подавачів заяв поштою, але воно все одно вилазить в медіапростір і квакає, квакає про те, що "особисто" - це прибути у тцк(((
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25.09.2024 14:24 Ответить
Виглядає як чмо обісцяне. Перстень на пальці... Типовий лошара з 90-х з 3-ма класами освіти

Він 23 статтю ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" хоч би прочитав: "Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані..." і далі перелік таких осіб.
Де там про право на відстрочку? Досить конкретно написано "не підлягають".
Чи у нас постанова Кабміну має вищу юридичну силу порівняно з Законом України?

Його діло законодавство тлумачити? Якби ще хоч щось розумне казав?
Заховався в тцк від прямого обов'язку йти на фронт, тільки всіляку дезінформацію вкидує.

Взагалі про що я? Які "законодавці", такі й придворні лизоблюди.
Еліта помийки.
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25.09.2024 16:39 Ответить
Там усі посилаються на цю постанову як на мантру яка їм надає вседозволеність
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25.09.2024 17:15 Ответить
А загалом дійсно виглядає, як коли якийсь Шевченківський райсуд тлумачить конституцію...
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25.09.2024 17:16 Ответить
Яким батальоном командував на фронті цей балабол?
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25.09.2024 16:39 Ответить
Батальйонов володарів перстнів
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25.09.2024 20:50 Ответить
Цілий МАЙОР під час війни замість виконувати свою ПРЯМУ роботу повчає адвокатів юридичним тонкощам. Чи це правильно?
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25.09.2024 13:07 Ответить
Їх там ціла група: "Начальник групи комунікації"
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25.09.2024 13:53 Ответить
це його посадові обовязки.
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25.09.2024 16:31 Ответить
у його посадові обов'язки входить трактувати порядок виконання закону ? (( Яким законом передбачено подання заяви тільки у спосіб появи особи перед ясні очі очільника ТЦК ? (( Фразу "особисто подає" можна трактувати як кому заманеться , я ,наприклад, розумію що людина повинна сама особисто відправити листа із заявою з описом вмісту та повідомленням про вручення , а відписки тцк є всього навсього підставою оскаржити бездіяльність тцк у суді , а там як карта ляже .
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25.09.2024 20:14 Ответить
Звичайно, осибисто. Стимуляцію електронкою не надішлеш.
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25.09.2024 13:08 Ответить
ну так !!! що б отримати цю відстрочку, наприклад за хворими, пристарілими батьками потрібно мало того що треба кучу пеперів-довідок але "принесіть мені довідку що вам потрібна довідка" зібрати, то ще або привести батьків до обласного центру на медичну комісію, або саму комісію привести на місце реєстрації батьків щоб ця комісія подивилася що батьки дійсно хворі, немічні, пристарілі та потребують догляду !!! і такі кола приниження потрібно проходити кожні 3 місяці, адже довідки на відстрочку, сама відстрочка чинна 3 місяці !!! це якісь 3,14здець !!!
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25.09.2024 13:18 Ответить
Бо треба одразу нести чумаданчик з грошима майору
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25.09.2024 13:21 Ответить
Найгірше те, що реальних випадків одиниці і зазвичай важко оформляють.
Більшість же - чисто законний спосіб для ухилянтів. Те саме ж і з жінками.
А селі була комісія в такій справі - і наш староста був там. Тітка притворялась немічною, у неї в селі є старший син. Але опікун - менший син, живе взагалі в місті. Усе село все бачить, але всьо проканало. Срамота. Цей "опікун" колись працював у військоматі. Більшість його підтримує. Тільки не кажіть мені, що це поодинокий випадок, можете зразу питати, чого не в окопах і навішувати ярлики. Як ви, більшість, взагалі збираєтеся перемогти, або взагалі дагаварітсагдєтопасрєдінє? З'їли тут, на форумі, Пороха, тепер доїдаєте вашого Янелоха! Осел не виправдав ваші сподівання?
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25.09.2024 13:52 Ответить
Зовсім неправду ви пишете. Ще ДО повномасштабки, до 24.02.22. - В Україні було 2,6 мільйона людей з інвалидністю. Нажаль. Погана екологічна обстановка, слабка медицина, немає грошей на повноцінне харчування, особливо у містах ,якщо немає огородів. Стреси, тощо. Ситуація по вашему селу, це просто окремий випадок. Насправді дуже важко реальним інвалидам це все оформити.
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25.09.2024 20:23 Ответить
Як ви мене усі дістали! Які інваліди?!!!!!!!!!! Може ще й "чорнобильців" згадаєте? Чи атошників з мєнтів і інших, які десь там постояли тиждень на блокпостах і стали УБД?
Чи може у мене село якесь ненормальне? Де Ви живете?
Конкретно - у мене у селі (або із села вихідці) купа довбаних "чонобильців", які там і близько не були. З атошників, які отримали землю, реально воювали і в 14-му і зараз лише брат і сусід; решта або десь потерлись там поруч і здриснули ще тоді під спідницю (А Ви думали хитровиєбаних тоді не було?) Такі "атошники" побоялись стати з нами, отримати автомати і з лютого по березень 22-го року просто постояти на блокпостах, бо тоді вони боялись, що кацапи прорвуться і до нас.
А ще є купа "афганців" навіть інвалід є (реально, у нього немає мізинця, це правда).
Купа дітей війни, всяких вєтєранів (один був, уявляєте, УБД за Прагу 1968 року)...
Ще один атошник з сусіднього села осів у нашому, устиг трохи повоювати в 22-му році і зразу ж здриснув в СЗЧ, я в нього викупив 2 га землі. Він мені особисто розказав, що планує зробити матір інвалідом, щоб стати опікуном; на даний момент зробив, ніяких проблем.
Чи може й у того бувшого воєнкоматівця матір теж стала інвалідом зненацька? Чи люди сліпі?
Це кругом обговорюється відкрито. Кругом!! Ніхто навіть не намагається приховати, лише обговорюють, хто яким способом відкосив. Причому найкраще це получається у бувших мєнтів чи прокурорських ну і далі по їхньому колу спілкування - родичі, друзі... Здорові бугаї гуляють, у них все ок - яка війна, о чьом ви гаварітє? донати - какіє донати, аніженілохікакієто!
А вчора дзвонив однокласник з фронту і повідомив, що наш однокласник Ігор з сусіднього села загинув ще рік тому назад, уже точно нема шансів, підтверджено, згорів в Бредлі, числиться пропавшим безвісти А місяць назад поховали воїна з його ж села, загинув біля Нью-Йорка. Ви думаєте у них були абсолютно здорові матері? Чи Ви думаєте, що вони б не могли стати їхніми "опікунами", як Ваші 2 млн інвалідів? Може подякуєте хлопцям за їх подвиг хоч після смерті? Чи може Ви іхтуданєпосилалі?
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25.09.2024 21:29 Ответить
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25.09.2024 13:10 Ответить
Яке чітке пояснення, коли йдеться про права ТЦК, а не військовозабов'язаних, як у новині

У Сухопутних військах ЗСУ уточнили питання мобілізації деяких категорій, щоб "знизити суспільну напругу"
Джерело:
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25.09.2024 13:12 Ответить
Бо ця " чіткість" брехлива. Вже є судова практика з набравшими силу судовими рішеннями,що ПОДАННЯ ЗАЯВ До ТЦК ПРО НАДАННЯ ВІДСТРОЧКИ ПОШТОЮ - не суперечить Закону та Постанові 560. (с)
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25.09.2024 13:35 Ответить
Безправні в правовій державі
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25.09.2024 13:12 Ответить
Ага, а обов'язок мобілізуватися - не автоматичний обов'язок
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25.09.2024 13:12 Ответить
Може бути ще кулеметний чи гранатометний
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25.09.2024 13:34 Ответить
Зя якісно написаний пост, бездоганно виконану місію військового, цього майора слід терміново нагородити. Давайте створимо петицію?
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25.09.2024 13:15 Ответить
Вже є судова практика з набравшими силу судовими рішеннями,що ПОДАННЯ ЗАЯВ До ТЦК ПРО НАДАННЯ ВІДСТРОЧКИ ПОШТОЮ - не суперечить Закону та Постанові 560.
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25.09.2024 13:17 Ответить
З іншого джерела:
"Відстрочки від мобілізації діятимуть до 9 листопада, далі їх потрібно буде оновлювати, - Полтавський ТЦК. Заявку на відстрочку можна подати в паперовій або електронній формі, включаючи додаток Резерв+"
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25.09.2024 14:01 Ответить
Сьогодні отримав нову відстрочку аж до дев'ятого листопада. А сьогодні яке? 25 вересня. Можна взагалі відстрочку не на шість тижнів давати, а на два.
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25.09.2024 14:24 Ответить
Та просто знущаються з людей. Ще й ходи до них особисто.
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25.09.2024 14:32 Ответить
Мені в грудні 60. Навіть якщо піти в листопаді, відстрочку отримую в грудні. Немає сенсу йти.
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25.09.2024 15:56 Ответить
не розумію... у мене родич уже 4 місяці штурмує ТЦК щоб показати їм довідку про інвалідність дружини. То їх взагалі не видають. І, що саме цікаве - черги під воєнкоматами досі стоять, але усе це ті хто має право на відстрочку, і таких не пускають навіь на поріг!
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25.09.2024 21:29 Ответить
Але можно все швидко та без черги,і всі знають як
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25.09.2024 13:25 Ответить
В країні мільони чиновників - поліція, прокурорські, судді, депутати... А скільки силовиків-пенсіонерів до 55-ти? І всі харчуються за рахунок Держави. Місяць на фронті, два в тилу. От і є ресурс для ротації. Це буде справедливо
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25.09.2024 13:25 Ответить
Саме так. І ще є мільйони прастихрабатяг. Не хлопців, які воюють уже майже 3 роки, а тих, хто ошивається в тилу з різними бронями, відстрочками і іншими схемами. Заробіток для адвокатів і тцк.
Всі відстрочки, усі броні, усі відмазки УСІМ відмінити (в першу чергу поліція, прокурорські) - усіх на фронт. В такому разі ротація буде взагалі 1 місяць на війні 3-4 місяці вдома.
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25.09.2024 14:05 Ответить
100%
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25.09.2024 14:27 Ответить
И женщинам запретить право выезда за границу. И поставить на учет в роддом. И приложение написать "Роддом+", шоб рожали юнитов, ведь зеля решил воевать в долгую, а бойцы нам нужны
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25.09.2024 14:46 Ответить
Петицію подавайте наверх, хай вивчають і діїть вчасно.

Бо ухилянтів серед "левоохоронних органів" хоть греблю гати.
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25.09.2024 17:17 Ответить
Потрібно спочатку занести куди треба?
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25.09.2024 13:27 Ответить
Пока денег не принес, право есть, а отсрочки нет.
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25.09.2024 13:29 Ответить
Каже неправду. Вводить людей в оману. Любий суд може довести, і це вже було неоднорозово доведене в судовий практиці. Що заява на відстрочку теж є зверненням. І можна віправляти поштою. Якщо є дійсний ВОД.
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25.09.2024 13:34 Ответить
Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані:......
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25.09.2024 13:52 Ответить
Міністерство оборони посилено працює, щоб люди, дані про котрих є в реєстрах, (студенти, інваліди, потужні батьки...) автоматично отримували відстрочку. Тобто не витрачали дорогоцінний час таких речників на безмежне бажання бачити всіх у чергах. І так черга і стрій різні речі. Замість вишукувати схеми, як мобілізувати людину з правом на відстрочку, займіться ділом - наповнюйте реєстр і оцифровуйте врешті всю картотеку за 7років яйцеперекочувань.
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25.09.2024 14:08 Ответить
Вони не мають кого штрафувати, тих хто реально ухиляються, знайти не можуть, або ті оскаржують ці штрафи в судах тому що закон прийняли через жоп...у . Або якщо знаходять то вдпускають "неофіційно" ну або одразу на полігон.

А з кого брати штрафи... знайшли вирішення от з тих хто подає на відсрочку, їм кажуть що недадуть поки неоплатиш. А якщо він приходить через адвоката то вже така система не працює чи почтою подає документи.
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25.09.2024 16:18 Ответить
Хай це прокоментує:

1. Особистим поданням заяви про відстрочку до ТЦК військовозобов`язаним вважається також направлення її засобами поштового зв'язку. Обов`язок «особисто повідомити» не означає «особисто прибути» (згідно судового рішення Тернопільського окружного адміністративного суду № П/500/3306/24 від 05.08.2024 р.).

2. Проходження військовозобов`язаним ВЛК не є необхідним та доцільним у разі наявності права на відстрочку (згідно судового рішення Волинського окружного адміністративного суду № 140/5506/24 від 08.08.2024 р.).
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25.09.2024 14:10 Ответить
відстрочку можуть і не надати. комісія розглядає, може відмовити.
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25.09.2024 16:34 Ответить
Не може.
Це не право комісії вирішувати, а обовязок перевірити наявність підстав.
Тобто якщо документи подані та є дані в реєстрах, то комісія лише переконується в цьому.
Звичайно, якщо документів/даних нема, тоді можуть не надати відстрочку.
Не більше того.

Просто відповідальності тцк не завадило б додати років до 5 за перевищення повноважень, тоді б вони іноді ще й думали що роблять і чому.
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25.09.2024 16:46 Ответить
на кожний пункт відстрочки є свій перелік документів, якщо вони відсутні, або оформлені неналежним чином, то комісія може відмовити у наданні відстрочки та зобовязана повідомити про це не пізніше ніж на наступний день. якщо відстрочка надана, то військовозобовязаному надається довідка з вказанням дати дії відстрочки, а дані вносяться до реєстру.
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25.09.2024 16:51 Ответить
Я саме це й написав.
Якщо є всі документи, то права відмовити у комісії немає.
Є обовязок перевірити наявність підстав.

Просто дехто в тцк думає, що може сам вирішувати надавати відстрочку чи ні.
Насправді ні. І це легко доводиться в судах.
Погано тільки, що без подальшої відповідальності тцк.
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25.09.2024 17:04 Ответить
А якщо довідка ВЛК куплена і не відповідає стану здоров'я в/з
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25.09.2024 17:20 Ответить
питання до голови ВЛК та лікаря по якому є обмеження.
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25.09.2024 17:42 Ответить
ТЦКшний підарас 4 роки вже там сидить, розказує про обов'язок громадян
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25.09.2024 14:12 Ответить
Вони там десятиліттями сидять...
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25.09.2024 14:48 Ответить
Кожна засрана херня має прес-центр з купою народу за наші податки.
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25.09.2024 14:25 Ответить
Мені наш РТЦК написав, що якщо військово-обліковий документ актуалізований (людина на обліку, штрих-код проставлений), то можна і дистанційно. Так що най би не триндів той офіцер.

А суди навіть при неоновлених ВОД визнають подання заяви поштою допустимим. Особисто вони трактують як "сам звернувся (пофіг поштою чи приніс), а не через представника".
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25.09.2024 14:38 Ответить
Старі ВОД теж дійсні, якщо дані оновлені в Резерв+. Якщо квиток, а не приписне, хто старше 25 років. Є перелік дійсних ВОД згідно закону. Навіть електронна розпечатка з Резерв+ теж актуальний ВОД ,якщо разом з бумажним документом з фото, який посвідчує особу. Просто вони час тягнуть, бо новий ВОД робить пару місяців, черга, а ти ходи по вулицях, може бусіфікують з іншого ТЦК, до поки відстрочки немає
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25.09.2024 20:16 Ответить
Ну, а чому б і ні!!!
А тепер до відома, скільки жінок та діте чекають своїх чоловіків і татусів з фронту в Україні?!
Натомість, сила-силення "офіційних ухилянтів", що з одного боку мають на відстрочку від мобілізації повне право, а з іншого боку - саме громадянського та людського, повинні в цей трагічний для Батьківщини час захищати її суверінітет та територіальну цілісність шукають всіляки лозейки щоб не мобілізовуватись! За рік-два по ставали великими діячами, вчителями, лікарями будь-ким аби не йти до ТЦК і не захищати своє!!! Хто за нас, - Українців це зробить, хто?!
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25.09.2024 15:07 Ответить
Вы заграницей очень хорошо все делаете. Продолжайте держать информационный фронт дальше
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25.09.2024 15:42 Ответить
А ти по чому зрозумів про "заграницю"? Ну бо якшо за прапорцем, то я тобі зараз ВПН переключу і буде Нічеччина, Польща, Чехія або Литва
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25.09.2024 16:15 Ответить
а що страшно під українським прапорцем написати?
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25.09.2024 17:24 Ответить
И кто говорить будет? Пол страны с броней и отсрочками. Вторая половина воюет, еще процентам 30 вообще наплевать на всех, лишь бы их не коснулось🤣
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25.09.2024 23:04 Ответить
Нам треба почати говорити правду про бусіки ТЦК і катування до сметрі, про неробочі закони і конституцію на паузі, при тому що війну ніхто нікому не оголосив.
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25.09.2024 21:26 Ответить
Ну давайте я вам чесно скажу - тому що вашого чоловіка ТЦК впіймало, а мене ні. Оце і вся різниця. Мене теж дитина і дружина чекають в Польщі. Просто мене справді без жартів дуже турбує питання, чи будуть вони мене чекати, якщо я отримаю інвалідність і не зможу заробляти гроші. Це серйозне питання: наша держава гарантує можливість жити в обраній країні ЄС без рук? Здається що ні, з руками чи без, але доведеться там працювати, або прийде поліція і попросить вас зі скандалом з гуртожитку ще й погрожуючі відібрати дітей, вже дехто стикався з цим.

"і не захищати своє!!!"
Пані, а у мене немає тут нічого Свого. Ну крім хіба що квартири, яку давно вже треба продати і купити в Польщі. Може у вас є завод, чи компанія, чи 100 гектарів землі, і тоді я вас абсолютно розумію і згоден. Але якщо немає свого? То я маю скласти в полі свої кінцівки за вашу мегауспішну рієлторську компанію? А з якого дива таке має відбуватись? А ви в курсі що є люди, у яких навіть підвалу свого немає, розбила арта квартиру? І своє у них буде тільки там, де вони зароблять, тими руками що залишились, і ніхто безкоштовно їм житло не подарує. Складні питаня, правда?
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25.09.2024 16:21 Ответить
Не буде чекати і без інвалідності, якщо жінка жадна і найде там собі більш "товстий гаманець".
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25.09.2024 17:24 Ответить
Хто зробить? Звичайно, що Олена Сидоренко.
Тим більша така мотивована. Але такі ******* іншим розказувати
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25.09.2024 16:59 Ответить
всім зрозуміло?
за тлумаченням законів, звертайтеся до майора романа істоміна.
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25.09.2024 15:17 Ответить
То есть повестку по почте это нормально и то что ее даже подписывать не нужно тебе сразу штраф прилетает. А тут заяву ценным листом отправить нельзя🤣
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25.09.2024 15:41 Ответить
Є два види тлумачення права, - офіційне, і неофіційне.
Офіційне в Україні здійснює лише Конституційний суд.
Неофіційне тлумачення може здійснювати будь-хто, але воно є юридично необов'язковим.
Таким чином, всю "творчість" майора Істоміна можна сміливо посилати в дупу, - там уже багато таких творчих надбань.

Неофіційне тлумачення норм права здійснюється суб'єктами, які не мають на те формальних повноважень (учені-юристи, адвокати, юрисконсульти і навіть непрофесіонали) і юридично необов'язкове. Значення неофіцій­ного тлумачення залежить від його правильності, а також від авторитету суб'єкта тлумачення. Залежно від компе­тентності суб'єкта розрізняють такі види неофіційного тлумачення:

1) доктринальне тлумачення, що виходить від учених-юристів;

2) професійне тлумачення, що виходить від юристів-практиків;

3) буденне тлумачення, яке дають люди на основі життєвого досвіду і масової правосвідомості.
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25.09.2024 16:00 Ответить
А суди і судова практика? Це яке тлумачення?
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25.09.2024 20:07 Ответить
В Україні не прецедентне, не англо-саксонське право. Континентальне право походить, в основному, від римського права ("Кодекс Юстиніана"), а воно дуже прямолінійне і шаблонне.

Тому наші суди не мають права тлумачити закони, а зобов'язані суворо дотримуватися букви закону. В ідеалі, звісно.
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25.09.2024 20:17 Ответить
Болт їм особистий. Тоді нехай ТЦК повістки вручає теж виключно особисто, а не розсилає поштою. Успіхів їм у врученні особистих повісток.
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25.09.2024 16:04 Ответить
Роман Істомін - ти фєєричний до...б. Війна закінчиться, всі від корита звалять і я думаю за свій базар будеш відповідати капітально. Таку єрєсь нести - це явно, шо за ним хтось стоїть, бо маючи Посаду і казати постійно откровенно неправдиві речі - явно хтось його прикриває
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25.09.2024 16:14 Ответить
Якась шизофренія! У ст. 23 Закону "Про мобілізацію..." недвозначно сказано : Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані: далі йде перелік. Де там є про те, що комісії ТЦК повинні НАДАВАТИ чи не надавати відстрочку з якогось бодуна. Тим більше, що недолуга Постанова КМУ не містить переліку причин відмови у наданні відстрочки! Це може бути все що завгодно. Не тим шрифтом написана заява, наприклад. Іди і оскаржуй до суду. А тим часом тебе, навіть інваліда першої групи можуть прогнати через ВЛК. - і на передову...
Ті ж і нваліди й так обділені долею, ще й вимушені "воювати" з ТЦК! І кому такі воїни потрібні на фронті?
Зате який мутняк для набивання кишень самі знаєте кому! Яку ж гидоту побудували у сфері мобілізації - просто жах!
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25.09.2024 16:38 Ответить
не плач.
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25.09.2024 16:52 Ответить
Де я плачу, йолопе? Мені за віком це не важливо взагалі, але система для таких дурників як ви ...
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25.09.2024 17:57 Ответить
працюю педагогом, стаж 30 років. Чому я маю повзати на колінах кожні три місяци до тцк, їхати за 80 кілометрів різним транспортом, витрачати купу часу на папери, вистояти чергу під воротами та принести документи, потім через пару тижнів- знову вистояти чергу - забрати. Потім вистояти чергу в інший кабінет - внести дані в реєстр. Надивився, проте, на блатних, які підрулюють на шикарних автівках та йдуть без черги. Хто буде замість мене читати пари студентам, коли я витрачаю два- три дні раз на три місяці? Дайте педагогам зі стажем більше 10 років відсрочку на рік, а не 3 місяці.
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25.09.2024 17:11 Ответить
Конструктивная неопределённость.💯
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25.09.2024 18:17 Ответить
Якщо повістки поштою законні, значить і заяви на відстрочку поштою законні.
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25.09.2024 20:04 Ответить
Це занадто логічне досконале юридичне визначення.
Ви наче десь зі штату Небраска, а не з України.
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25.09.2024 20:26 Ответить
Некомпетентні мразоти ******* надувати щоки та імітувати розумову діяльність. Не напружуйтесь - вас видно наскрізь
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25.09.2024 22:10 Ответить
 
 