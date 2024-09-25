Право на відстрочку - не автоматична наявність відстрочки: Пояснення ТЦК

Начальник групи комунікації Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін поінформував громадськість про порядок надання відстрочок від призову за мобілізацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Полтавського ТЦК.

Зокрема він нагадав, що підстави для надання відстрочок визначені статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а порядок надання визначено Постановою №560 Кабінету Міністрів України. Кожен військовозобов'язаний чоловік повинен ознайомитися з даними документами.

"За наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані особисто подають на ім’я голови комісії районного ТЦК та СП заяву за формою, визначеною у додатку 4, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку, зазначені у переліку згідно з додатком 5" - ідеться у Постанові.

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Окремо Істомін зупинився на важливій деталі:

"Хочу звернути увагу на формулюванні - особисто. Тобто сам, персонально, безпосередньо, не через когось - не через рідних, не через адвокатів, не через пошту. Це не звернення, яке відповідно до Закону України "Про звернення громадян" може бути усним чи письмовим. До того ж письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином особисто чи через уповноважену ним особу. А також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку. Заява на відстрочку подається лише особисто", - наголосив офіцер.

За його словами, до ТЦК та СП Полтавської області надходять заяви на оформлення відстрочок від призову за мобілізацією поштою, зокрема електронною, проте всі заявники отримують відповідь, що відповідно до Постанови Кабінету міністрів України №560 від 16 травня 2024 року військовозобов’язані подають заяву на ім’я голови комісії ТЦК та СП особисто. Подібні відповіді отримують і адвокати на свої запити.