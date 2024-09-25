Право на відстрочку - не автоматична наявність відстрочки: Пояснення ТЦК
Начальник групи комунікації Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін поінформував громадськість про порядок надання відстрочок від призову за мобілізацією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Полтавського ТЦК.
Зокрема він нагадав, що підстави для надання відстрочок визначені статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а порядок надання визначено Постановою №560 Кабінету Міністрів України. Кожен військовозобов'язаний чоловік повинен ознайомитися з даними документами.
"За наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані особисто подають на ім’я голови комісії районного ТЦК та СП заяву за формою, визначеною у додатку 4, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку, зазначені у переліку згідно з додатком 5" - ідеться у Постанові.
Окремо Істомін зупинився на важливій деталі:
"Хочу звернути увагу на формулюванні - особисто. Тобто сам, персонально, безпосередньо, не через когось - не через рідних, не через адвокатів, не через пошту. Це не звернення, яке відповідно до Закону України "Про звернення громадян" може бути усним чи письмовим. До того ж письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином особисто чи через уповноважену ним особу. А також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку. Заява на відстрочку подається лише особисто", - наголосив офіцер.
За його словами, до ТЦК та СП Полтавської області надходять заяви на оформлення відстрочок від призову за мобілізацією поштою, зокрема електронною, проте всі заявники отримують відповідь, що відповідно до Постанови Кабінету міністрів України №560 від 16 травня 2024 року військовозобов’язані подають заяву на ім’я голови комісії ТЦК та СП особисто. Подібні відповіді отримують і адвокати на свої запити.
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Він 23 статтю ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" хоч би прочитав: "Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані..." і далі перелік таких осіб.
Де там про право на відстрочку? Досить конкретно написано "не підлягають".
Чи у нас постанова Кабміну має вищу юридичну силу порівняно з Законом України?
Його діло законодавство тлумачити? Якби ще хоч щось розумне казав?
Заховався в тцк від прямого обов'язку йти на фронт, тільки всіляку дезінформацію вкидує.
Взагалі про що я? Які "законодавці", такі й придворні лизоблюди.
Еліта помийки.
Більшість же - чисто законний спосіб для ухилянтів. Те саме ж і з жінками.
А селі була комісія в такій справі - і наш староста був там. Тітка притворялась немічною, у неї в селі є старший син. Але опікун - менший син, живе взагалі в місті. Усе село все бачить, але всьо проканало. Срамота. Цей "опікун" колись працював у військоматі. Більшість його підтримує. Тільки не кажіть мені, що це поодинокий випадок, можете зразу питати, чого не в окопах і навішувати ярлики. Як ви, більшість, взагалі збираєтеся перемогти, або взагалі дагаварітсагдєтопасрєдінє? З'їли тут, на форумі, Пороха, тепер доїдаєте вашого Янелоха! Осел не виправдав ваші сподівання?
Чи може у мене село якесь ненормальне? Де Ви живете?
Конкретно - у мене у селі (або із села вихідці) купа довбаних "чонобильців", які там і близько не були. З атошників, які отримали землю, реально воювали і в 14-му і зараз лише брат і сусід; решта або десь потерлись там поруч і здриснули ще тоді під спідницю (А Ви думали хитровиєбаних тоді не було?) Такі "атошники" побоялись стати з нами, отримати автомати і з лютого по березень 22-го року просто постояти на блокпостах, бо тоді вони боялись, що кацапи прорвуться і до нас.
А ще є купа "афганців" навіть інвалід є (реально, у нього немає мізинця, це правда).
Купа дітей війни, всяких вєтєранів (один був, уявляєте, УБД за Прагу 1968 року)...
Ще один атошник з сусіднього села осів у нашому, устиг трохи повоювати в 22-му році і зразу ж здриснув в СЗЧ, я в нього викупив 2 га землі. Він мені особисто розказав, що планує зробити матір інвалідом, щоб стати опікуном; на даний момент зробив, ніяких проблем.
Чи може й у того бувшого воєнкоматівця матір теж стала інвалідом зненацька? Чи люди сліпі?
Це кругом обговорюється відкрито. Кругом!! Ніхто навіть не намагається приховати, лише обговорюють, хто яким способом відкосив. Причому найкраще це получається у бувших мєнтів чи прокурорських ну і далі по їхньому колу спілкування - родичі, друзі... Здорові бугаї гуляють, у них все ок - яка війна, о чьом ви гаварітє? донати - какіє донати, аніженілохікакієто!
А вчора дзвонив однокласник з фронту і повідомив, що наш однокласник Ігор з сусіднього села загинув ще рік тому назад, уже точно нема шансів, підтверджено, згорів в Бредлі, числиться пропавшим безвісти А місяць назад поховали воїна з його ж села, загинув біля Нью-Йорка. Ви думаєте у них були абсолютно здорові матері? Чи Ви думаєте, що вони б не могли стати їхніми "опікунами", як Ваші 2 млн інвалідів? Може подякуєте хлопцям за їх подвиг хоч після смерті? Чи може Ви іхтуданєпосилалі?
У Сухопутних військах ЗСУ уточнили питання мобілізації деяких категорій, щоб "знизити суспільну напругу"
Джерело:
"Відстрочки від мобілізації діятимуть до 9 листопада, далі їх потрібно буде оновлювати, - Полтавський ТЦК. Заявку на відстрочку можна подати в паперовій або електронній формі, включаючи додаток Резерв+"
Всі відстрочки, усі броні, усі відмазки УСІМ відмінити (в першу чергу поліція, прокурорські) - усіх на фронт. В такому разі ротація буде взагалі 1 місяць на війні 3-4 місяці вдома.
Бо ухилянтів серед "левоохоронних органів" хоть греблю гати.
Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані:......
А з кого брати штрафи... знайшли вирішення от з тих хто подає на відсрочку, їм кажуть що недадуть поки неоплатиш. А якщо він приходить через адвоката то вже така система не працює чи почтою подає документи.
1. Особистим поданням заяви про відстрочку до ТЦК військовозобов`язаним вважається також направлення її засобами поштового зв'язку. Обов`язок «особисто повідомити» не означає «особисто прибути» (згідно судового рішення Тернопільського окружного адміністративного суду № П/500/3306/24 від 05.08.2024 р.).
2. Проходження військовозобов`язаним ВЛК не є необхідним та доцільним у разі наявності права на відстрочку (згідно судового рішення Волинського окружного адміністративного суду № 140/5506/24 від 08.08.2024 р.).
Це не право комісії вирішувати, а обовязок перевірити наявність підстав.
Тобто якщо документи подані та є дані в реєстрах, то комісія лише переконується в цьому.
Звичайно, якщо документів/даних нема, тоді можуть не надати відстрочку.
Не більше того.
Просто відповідальності тцк не завадило б додати років до 5 за перевищення повноважень, тоді б вони іноді ще й думали що роблять і чому.
Якщо є всі документи, то права відмовити у комісії немає.
Є обовязок перевірити наявність підстав.
Просто дехто в тцк думає, що може сам вирішувати надавати відстрочку чи ні.
Насправді ні. І це легко доводиться в судах.
Погано тільки, що без подальшої відповідальності тцк.
А суди навіть при неоновлених ВОД визнають подання заяви поштою допустимим. Особисто вони трактують як "сам звернувся (пофіг поштою чи приніс), а не через представника".
А тепер до відома, скільки жінок та діте чекають своїх чоловіків і татусів з фронту в Україні?!
Натомість, сила-силення "офіційних ухилянтів", що з одного боку мають на відстрочку від мобілізації повне право, а з іншого боку - саме громадянського та людського, повинні в цей трагічний для Батьківщини час захищати її суверінітет та територіальну цілісність шукають всіляки лозейки щоб не мобілізовуватись! За рік-два по ставали великими діячами, вчителями, лікарями будь-ким аби не йти до ТЦК і не захищати своє!!! Хто за нас, - Українців це зробить, хто?!
"і не захищати своє!!!"
Пані, а у мене немає тут нічого Свого. Ну крім хіба що квартири, яку давно вже треба продати і купити в Польщі. Може у вас є завод, чи компанія, чи 100 гектарів землі, і тоді я вас абсолютно розумію і згоден. Але якщо немає свого? То я маю скласти в полі свої кінцівки за вашу мегауспішну рієлторську компанію? А з якого дива таке має відбуватись? А ви в курсі що є люди, у яких навіть підвалу свого немає, розбила арта квартиру? І своє у них буде тільки там, де вони зароблять, тими руками що залишились, і ніхто безкоштовно їм житло не подарує. Складні питаня, правда?
Тим більша така мотивована. Але такі ******* іншим розказувати
за тлумаченням законів, звертайтеся до майора романа істоміна.
Офіційне в Україні здійснює лише Конституційний суд.
Неофіційне тлумачення може здійснювати будь-хто, але воно є юридично необов'язковим.
Таким чином, всю "творчість" майора Істоміна можна сміливо посилати в дупу, - там уже багато таких творчих надбань.
Неофіційне тлумачення норм права здійснюється суб'єктами, які не мають на те формальних повноважень (учені-юристи, адвокати, юрисконсульти і навіть непрофесіонали) і юридично необов'язкове. Значення неофіційного тлумачення залежить від його правильності, а також від авторитету суб'єкта тлумачення. Залежно від компетентності суб'єкта розрізняють такі види неофіційного тлумачення:
1) доктринальне тлумачення, що виходить від учених-юристів;
2) професійне тлумачення, що виходить від юристів-практиків;
3) буденне тлумачення, яке дають люди на основі життєвого досвіду і масової правосвідомості.
Тому наші суди не мають права тлумачити закони, а зобов'язані суворо дотримуватися букви закону. В ідеалі, звісно.
Ті ж і нваліди й так обділені долею, ще й вимушені "воювати" з ТЦК! І кому такі воїни потрібні на фронті?
Зате який мутняк для набивання кишень самі знаєте кому! Яку ж гидоту побудували у сфері мобілізації - просто жах!
Ви наче десь зі штату Небраска, а не з України.