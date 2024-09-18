Батько трьох неповнолітніх не завжди має право на відстрочку від мобілізації: Пояснення ТЦК
Батько трьох дітей не обов'язково має право на відстрочку від мобілізації.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне пояснення оприлюднив Полтавський обласний ТЦК та СП.
Там зазначили, що згідно із пунктом 3 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років мають право на відстрочку.
Проте в тексті визначено "крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці".
"Також батько не має права на відстрочку якщо він не проживає разом зі своїми дітьми і не виплачує аліментів узагалі, адже у текст Закону містить формулювання "на утриманні яких перебувають троє і більше дітей". Тобто сам по собі запис у свідоцтві про народження військовозобов'язаного як батька не дає йому права на відстрочку - батько повинен утримувати своїх дітей.
Також не має права на відстрочку чоловік, якщо він виховує прийомну дитину, але рідний батько сплачує аліменти. Оскільки в такому випадку дитина перебуває на утриманні саме рідного батька", - пояснили в ТЦК.
Для отримання відстрочки потрібно особисто подати на ім’я голови комісії ТЦК та СП за місцем військового обліку заяву.
Форма заяви визначена у додатку 4 Постанови Кабінету міністрів України. До заяви потрібно додати підтверджуючі документи перелік яких визначено у додатку 5 тієї ж Постанови.
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А от якщо батько отримає інвалідність, буде прикутим до візка і отримувати від держави аж 652 грн/місяць, от тоді він почне так утримувати своїх дітей, що всі оточуючі помруть від заздрощів.
Ви зовсім зглузду з'їхали? Чи закони України вас п.....и не стосуються?
умовно:
75% обрали зе!лідора
25% не обирало зе!поца.
оті, що 25% з мозком і серцем, і їм болить за україну, в своїй більшості, пішли на війну одразу.
так от, сьогодні зараз, тцк "кошмарить, саме тих котрим по попріколу під пивас, і тих, кому какая разніца.
так шо, все справедливо!
Я не голосував за "зе!поца", як Ви написали, але....
Крім того, ТЦК не має право тлумачення правових норм.
Афуєть у них в полтавському ТЦК схема.
Рідний сплачує аліменти, значить має право на відстрочку, якщо це третя дитина.
ХА-ХА-ХА !!!