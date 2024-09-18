Батько трьох неповнолітніх не завжди має право на відстрочку від мобілізації: Пояснення ТЦК

Батько трьох дітей не обов'язково має право на відстрочку від мобілізації.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне пояснення оприлюднив Полтавський обласний ТЦК та СП.

Там зазначили, що згідно із пунктом 3 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років мають право на відстрочку.

Проте в тексті визначено "крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці".

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"Також батько не має права на відстрочку якщо він не проживає разом зі своїми дітьми і не виплачує аліментів узагалі, адже у текст Закону містить формулювання "на утриманні яких перебувають троє і більше дітей". Тобто сам по собі запис у свідоцтві про народження військовозобов'язаного як батька не дає йому права на відстрочку - батько повинен утримувати своїх дітей.

Також не має права на відстрочку чоловік, якщо він виховує прийомну дитину, але рідний батько сплачує аліменти. Оскільки в такому випадку дитина перебуває на утриманні саме рідного батька", - пояснили в ТЦК.

Для отримання відстрочки потрібно особисто подати на ім’я голови комісії ТЦК та СП за місцем військового обліку заяву.

Форма заяви визначена у додатку 4 Постанови Кабінету міністрів України. До заяви потрібно додати підтверджуючі документи перелік яких визначено у додатку 5 тієї ж Постанови.

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