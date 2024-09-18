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Батько трьох неповнолітніх не завжди має право на відстрочку від мобілізації: Пояснення ТЦК

Батько трьох дітей не обов'язково має право на відстрочку: Пояснення ТЦК

Батько трьох дітей не обов'язково має право на відстрочку від мобілізації.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне пояснення оприлюднив Полтавський обласний ТЦК та СП.

Там зазначили, що згідно із пунктом 3 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років мають право на відстрочку.

Проте в тексті визначено "крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці".

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"Також батько не має права на відстрочку якщо він не проживає разом зі своїми дітьми і не виплачує аліментів узагалі, адже у текст Закону містить формулювання "на утриманні яких перебувають троє і більше дітей". Тобто сам по собі запис у свідоцтві про народження військовозобов'язаного як батька не дає йому права на відстрочку - батько повинен утримувати своїх дітей.

Також не має права на відстрочку чоловік, якщо він виховує прийомну дитину, але рідний батько сплачує аліменти. Оскільки в такому випадку дитина перебуває на утриманні саме рідного батька", - пояснили в ТЦК.

Для отримання відстрочки потрібно особисто подати на ім’я голови комісії ТЦК та СП за місцем військового обліку заяву. 

Форма заяви визначена у додатку 4 Постанови Кабінету міністрів України. До заяви потрібно додати підтверджуючі документи перелік яких визначено у додатку 5 тієї ж Постанови.

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Батько трьох дітей не обов’язково має право на відстрочку: Пояснення ТЦК

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Топ коментарі
+35
Батько трьох дітей не обов'язково має право на відстрочку від мобілізації. Але завжди мають право на відстрочку депутати, члени їх сімей, їхні помічники, їхні друзі і знайомі.
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18.09.2024 14:27
+30
А давно тецека наділили повноваженнями тлумачити і роз'яснювати норми законодавства?
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18.09.2024 14:29
+17
пояснюю на пальцях.
умовно:
75% обрали зе!лідора
25% не обирало зе!поца.
оті, що 25% з мозком і серцем, і їм болить за україну, в своїй більшості, пішли на війну одразу.
так от, сьогодні зараз, тцк "кошмарить, саме тих котрим по попріколу під пивас, і тих, кому какая разніца.
так шо, все справедливо!
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18.09.2024 14:40
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Клоунів до армії не беруть. Чому працедавці не переведуть весь свій персонал на посади клоунів?
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18.09.2024 14:25 Відповісти
Типа да.
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18.09.2024 15:14 Відповісти
Зате вигребли в нас, лікарів з лікарні швидкої допомоги, простими солдатами. Яка до речі, лікує поранених. Чи лікувала. Бо половину лікарні, захапала приватна клініка
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18.09.2024 17:12 Відповісти
Стецпесдец...
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18.09.2024 14:25 Відповісти
Батько трьох дітей не обов'язково має право на відстрочку від мобілізації. Але завжди мають право на відстрочку депутати, члени їх сімей, їхні помічники, їхні друзі і знайомі.
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18.09.2024 14:27 Відповісти
А давно тецека наділили повноваженнями тлумачити і роз'яснювати норми законодавства?
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18.09.2024 14:29 Відповісти
Короче понятно что не все так однозначно. А что однозначно будет решать начальник ТЦК
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18.09.2024 14:32 Відповісти
Віримо...
https://m.youtube.com/shorts/JVa56rz1V_I
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18.09.2024 14:32 Відповісти
https://m.youtube.com/shorts/JVa56rz1V_I
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18.09.2024 14:33 Відповісти
"сам по собі запис у свідоцтві про народження військовозобов'язаного як батька не дає йому права на відстрочку - батько повинен утримувати своїх дітей"
А от якщо батько отримає інвалідність, буде прикутим до візка і отримувати від держави аж 652 грн/місяць, от тоді він почне так утримувати своїх дітей, що всі оточуючі помруть від заздрощів.
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18.09.2024 14:36 Відповісти
Пара сотен тысяч ментов. Обучены и готовы в штурмовики. Но их нельзя. Бронь
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18.09.2024 14:38 Відповісти
Верховний суд може розтлумачити закон про мобілізацію , але точно не ТЦК.
Ви зовсім зглузду з'їхали? Чи закони України вас п.....и не стосуються?
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18.09.2024 14:39 Відповісти
пояснюю на пальцях.
умовно:
75% обрали зе!лідора
25% не обирало зе!поца.
оті, що 25% з мозком і серцем, і їм болить за україну, в своїй більшості, пішли на війну одразу.
так от, сьогодні зараз, тцк "кошмарить, саме тих котрим по попріколу під пивас, і тих, кому какая разніца.
так шо, все справедливо!
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18.09.2024 14:40 Відповісти
Зараз тут на форумі Вас заклюють нелохі, коториєнікамунічєвонєдолжни, яким какаяразніца, які просто хотіли папрікаливатса на виборах і палучіть 4000 баксов ЗП. Вони Вам чітко розкажуть про свої (не Ваші) права і обізуть зебілом.
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18.09.2024 14:52 Відповісти
А може навпаки, люди голосували за Порошенка, бо розуміли, що Зеля горе приведе або війну приведе і горе?
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18.09.2024 15:46 Відповісти
Я в 2014-му навпаки голосував за Яроша, бо мав на рахунок ПОП теж деякі підозри, на щастя вони не виправдалися. А в 2019-му в мене вже не було ніяких підозр до ПОП, але чітке розуміння щодо майбутнього з гундосим.
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18.09.2024 16:48 Відповісти
НІт. не навпаки. Те саме. Ми теж с жінкою в 2014 голосували за Яроша. Але у 2019 році не було вибору, або злий клуон Зеля, або Порох, який довів справами. Вибір очевидний для адекватної людини.
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19.09.2024 14:24 Відповісти
Ви із 75%? Чи із 25%?
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18.09.2024 17:58 Відповісти
а ви?
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18.09.2024 18:20 Відповісти
"Питанням на питання відповідають, коли відповідати не хочеться" (с)
Я не голосував за "зе!поца", як Ви написали, але....
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19.09.2024 10:18 Відповісти
Незаконна контора розповідає про законодавство. 🥴
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18.09.2024 14:41 Відповісти
ТЦК законнее всех законов.
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18.09.2024 16:21 Відповісти
"Також батько не має права на відстрочку якщо він не проживає разом зі своїми дітьми і не виплачує аліментів узагалі" - це маячня. Сімейний кодекс зобов'язує батька утримувати дітей. І поки не доведено зворотнього, вважається, що батько дітей утримує. Він не повинен звітувати про спосіб утримання - особисто передані кошти, або просто повне чи часткове забезпечення, або аліменти. І проживати разом він не зобов'язаний. Так само, як і матір.
Крім того, ТЦК не має право тлумачення правових норм.
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18.09.2024 14:43 Відповісти
Гарна ідея. Усіх покидьків які не платять аліменти на фронт.
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18.09.2024 14:52 Відповісти
да здрастуит зешобла, шо царствуит пока и мудрая палитека раднова тэцэка!
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18.09.2024 14:58 Відповісти
Як ці уйобки ще не додумалися відмовляти у відстрочці батькам, які живуть з сім'єю, але не мають офіційного працевлаштування, підтверджених доходів та не платять податки? Бо як в такому випадку доказати, що саме він утримує сім'ю?
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18.09.2024 15:06 Відповісти
Якщо інвалідів, батьків неповнолітніх не кидають на передок, то це не їх право, це недопрацювало ТЦК!
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18.09.2024 15:19 Відповісти
Відвертий піздеж від ТЦК. Дайте я набью їбальнік цьому чудо юристу із ТЦК. Т,е один батько проживає разом з прийомною дитиною, но не має прнава на відсрочьку т.я. аліменти сплачує інший( рідний), но рідний також не має права на відсрочку, т.я. дитина з ним не проживає.
Афуєть у них в полтавському ТЦК схема.
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18.09.2024 15:37 Відповісти
з логікою у вас біда.
Рідний сплачує аліменти, значить має право на відстрочку, якщо це третя дитина.
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18.09.2024 17:21 Відповісти
не має, якщо: і не проживає, і не сплачує
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18.09.2024 17:22 Відповісти
Пропустив той момент,коли до ТЦК не тільки функції поліції,юстиції і судів першої інстанції перейшли,а й функції Конституційного суду
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18.09.2024 16:04 Відповісти
У ст. 181 Сімейного кодексу України закріплено, що способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними (брати участь в утриманні дитини в грошовій і (або) натуральній формі) або за рішенням суду (аліменти, які призначаються за рішенням суду
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18.09.2024 16:07 Відповісти
Тіко коли заплатить!
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18.09.2024 17:02 Відповісти
Также не имеет права на отсрочку человек, если он воспитывает приемного ребенка, но родной отец платит алименты. Поскольку в таком случае ребенок находится на содержании именно родного отца", - пояснили в ТЦК.

ХА-ХА-ХА !!!
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18.09.2024 17:03 Відповісти
 
 