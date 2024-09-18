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Новости мобилизации
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Отец трех несовершеннолетних не всегда имеет право на отсрочку от мобилизации: Объяснение ТЦК

Батько трьох дітей не обов'язково має право на відстрочку: Пояснення ТЦК

Отец троих детей не обязательно имеет право на отсрочку от мобилизации.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее объяснение обнародовал Полтавский областной ТЦК и СП.

Там отметили, что согласно пункту 3 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет имеют право на отсрочку.

Однако в тексте определено "кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца".

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"Также отец не имеет права на отсрочку если он не проживает вместе со своими детьми и не выплачивает алиментов вообще, поскольку в текст Закона содержит формулировку "на содержании которых находятся трое и более детей". То есть сама по себе запись в свидетельстве о рождении военнообязанного как отца не дает ему права на отсрочку - отец должен содержать своих детей.

Также не имеет права на отсрочку человек, если он воспитывает приемного ребенка, но родной отец платит алименты. Поскольку в таком случае ребенок находится на содержании именно родного отца", - пояснили в ТЦК.

Для получения отсрочки нужно лично подать на имя председателя комиссии ТЦК и СП по месту воинского учета заявление.

Форма заявления определена в приложении 4 Постановления Кабинета министров Украины. К заявлению нужно приложить подтверждающие документы, перечень которых определен в приложении 5 того же Постановления.

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Батько трьох дітей не обов’язково має право на відстрочку: Пояснення ТЦК

Автор: 

мобилизация (2764) ТЦК (528)


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Топ комментарии
+35
Батько трьох дітей не обов'язково має право на відстрочку від мобілізації. Але завжди мають право на відстрочку депутати, члени їх сімей, їхні помічники, їхні друзі і знайомі.
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18.09.2024 14:27
+30
А давно тецека наділили повноваженнями тлумачити і роз'яснювати норми законодавства?
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18.09.2024 14:29
+17
пояснюю на пальцях.
умовно:
75% обрали зе!лідора
25% не обирало зе!поца.
оті, що 25% з мозком і серцем, і їм болить за україну, в своїй більшості, пішли на війну одразу.
так от, сьогодні зараз, тцк "кошмарить, саме тих котрим по попріколу під пивас, і тих, кому какая разніца.
так шо, все справедливо!
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18.09.2024 14:40
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Клоунів до армії не беруть. Чому працедавці не переведуть весь свій персонал на посади клоунів?
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18.09.2024 14:25 Ответить
Типа да.
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18.09.2024 15:14 Ответить
Зате вигребли в нас, лікарів з лікарні швидкої допомоги, простими солдатами. Яка до речі, лікує поранених. Чи лікувала. Бо половину лікарні, захапала приватна клініка
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18.09.2024 17:12 Ответить
Стецпесдец...
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18.09.2024 14:25 Ответить
Батько трьох дітей не обов'язково має право на відстрочку від мобілізації. Але завжди мають право на відстрочку депутати, члени їх сімей, їхні помічники, їхні друзі і знайомі.
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18.09.2024 14:27 Ответить
А давно тецека наділили повноваженнями тлумачити і роз'яснювати норми законодавства?
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18.09.2024 14:29 Ответить
Короче понятно что не все так однозначно. А что однозначно будет решать начальник ТЦК
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18.09.2024 14:32 Ответить
Віримо...
https://m.youtube.com/shorts/JVa56rz1V_I
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18.09.2024 14:32 Ответить
https://m.youtube.com/shorts/JVa56rz1V_I
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18.09.2024 14:33 Ответить
"сам по собі запис у свідоцтві про народження військовозобов'язаного як батька не дає йому права на відстрочку - батько повинен утримувати своїх дітей"
А от якщо батько отримає інвалідність, буде прикутим до візка і отримувати від держави аж 652 грн/місяць, от тоді він почне так утримувати своїх дітей, що всі оточуючі помруть від заздрощів.
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18.09.2024 14:36 Ответить
Пара сотен тысяч ментов. Обучены и готовы в штурмовики. Но их нельзя. Бронь
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18.09.2024 14:38 Ответить
Верховний суд може розтлумачити закон про мобілізацію , але точно не ТЦК.
Ви зовсім зглузду з'їхали? Чи закони України вас п.....и не стосуються?
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18.09.2024 14:39 Ответить
пояснюю на пальцях.
умовно:
75% обрали зе!лідора
25% не обирало зе!поца.
оті, що 25% з мозком і серцем, і їм болить за україну, в своїй більшості, пішли на війну одразу.
так от, сьогодні зараз, тцк "кошмарить, саме тих котрим по попріколу під пивас, і тих, кому какая разніца.
так шо, все справедливо!
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18.09.2024 14:40 Ответить
Зараз тут на форумі Вас заклюють нелохі, коториєнікамунічєвонєдолжни, яким какаяразніца, які просто хотіли папрікаливатса на виборах і палучіть 4000 баксов ЗП. Вони Вам чітко розкажуть про свої (не Ваші) права і обізуть зебілом.
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18.09.2024 14:52 Ответить
А може навпаки, люди голосували за Порошенка, бо розуміли, що Зеля горе приведе або війну приведе і горе?
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18.09.2024 15:46 Ответить
Я в 2014-му навпаки голосував за Яроша, бо мав на рахунок ПОП теж деякі підозри, на щастя вони не виправдалися. А в 2019-му в мене вже не було ніяких підозр до ПОП, але чітке розуміння щодо майбутнього з гундосим.
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18.09.2024 16:48 Ответить
НІт. не навпаки. Те саме. Ми теж с жінкою в 2014 голосували за Яроша. Але у 2019 році не було вибору, або злий клуон Зеля, або Порох, який довів справами. Вибір очевидний для адекватної людини.
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19.09.2024 14:24 Ответить
Ви із 75%? Чи із 25%?
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18.09.2024 17:58 Ответить
а ви?
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18.09.2024 18:20 Ответить
"Питанням на питання відповідають, коли відповідати не хочеться" (с)
Я не голосував за "зе!поца", як Ви написали, але....
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19.09.2024 10:18 Ответить
Незаконна контора розповідає про законодавство. 🥴
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18.09.2024 14:41 Ответить
ТЦК законнее всех законов.
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18.09.2024 16:21 Ответить
"Також батько не має права на відстрочку якщо він не проживає разом зі своїми дітьми і не виплачує аліментів узагалі" - це маячня. Сімейний кодекс зобов'язує батька утримувати дітей. І поки не доведено зворотнього, вважається, що батько дітей утримує. Він не повинен звітувати про спосіб утримання - особисто передані кошти, або просто повне чи часткове забезпечення, або аліменти. І проживати разом він не зобов'язаний. Так само, як і матір.
Крім того, ТЦК не має право тлумачення правових норм.
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18.09.2024 14:43 Ответить
Гарна ідея. Усіх покидьків які не платять аліменти на фронт.
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18.09.2024 14:52 Ответить
да здрастуит зешобла, шо царствуит пока и мудрая палитека раднова тэцэка!
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18.09.2024 14:58 Ответить
Як ці уйобки ще не додумалися відмовляти у відстрочці батькам, які живуть з сім'єю, але не мають офіційного працевлаштування, підтверджених доходів та не платять податки? Бо як в такому випадку доказати, що саме він утримує сім'ю?
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18.09.2024 15:06 Ответить
Якщо інвалідів, батьків неповнолітніх не кидають на передок, то це не їх право, це недопрацювало ТЦК!
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18.09.2024 15:19 Ответить
Відвертий піздеж від ТЦК. Дайте я набью їбальнік цьому чудо юристу із ТЦК. Т,е один батько проживає разом з прийомною дитиною, но не має прнава на відсрочьку т.я. аліменти сплачує інший( рідний), но рідний також не має права на відсрочку, т.я. дитина з ним не проживає.
Афуєть у них в полтавському ТЦК схема.
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18.09.2024 15:37 Ответить
з логікою у вас біда.
Рідний сплачує аліменти, значить має право на відстрочку, якщо це третя дитина.
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18.09.2024 17:21 Ответить
не має, якщо: і не проживає, і не сплачує
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18.09.2024 17:22 Ответить
Пропустив той момент,коли до ТЦК не тільки функції поліції,юстиції і судів першої інстанції перейшли,а й функції Конституційного суду
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18.09.2024 16:04 Ответить
У ст. 181 Сімейного кодексу України закріплено, що способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними (брати участь в утриманні дитини в грошовій і (або) натуральній формі) або за рішенням суду (аліменти, які призначаються за рішенням суду
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18.09.2024 16:07 Ответить
Тіко коли заплатить!
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18.09.2024 17:02 Ответить
Также не имеет права на отсрочку человек, если он воспитывает приемного ребенка, но родной отец платит алименты. Поскольку в таком случае ребенок находится на содержании именно родного отца", - пояснили в ТЦК.

ХА-ХА-ХА !!!
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18.09.2024 17:03 Ответить
 
 