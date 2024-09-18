Отец трех несовершеннолетних не всегда имеет право на отсрочку от мобилизации: Объяснение ТЦК
Отец троих детей не обязательно имеет право на отсрочку от мобилизации.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее объяснение обнародовал Полтавский областной ТЦК и СП.
Там отметили, что согласно пункту 3 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет имеют право на отсрочку.
Однако в тексте определено "кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца".
"Также отец не имеет права на отсрочку если он не проживает вместе со своими детьми и не выплачивает алиментов вообще, поскольку в текст Закона содержит формулировку "на содержании которых находятся трое и более детей". То есть сама по себе запись в свидетельстве о рождении военнообязанного как отца не дает ему права на отсрочку - отец должен содержать своих детей.
Также не имеет права на отсрочку человек, если он воспитывает приемного ребенка, но родной отец платит алименты. Поскольку в таком случае ребенок находится на содержании именно родного отца", - пояснили в ТЦК.
Для получения отсрочки нужно лично подать на имя председателя комиссии ТЦК и СП по месту воинского учета заявление.
Форма заявления определена в приложении 4 Постановления Кабинета министров Украины. К заявлению нужно приложить подтверждающие документы, перечень которых определен в приложении 5 того же Постановления.
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А от якщо батько отримає інвалідність, буде прикутим до візка і отримувати від держави аж 652 грн/місяць, от тоді він почне так утримувати своїх дітей, що всі оточуючі помруть від заздрощів.
Ви зовсім зглузду з'їхали? Чи закони України вас п.....и не стосуються?
умовно:
75% обрали зе!лідора
25% не обирало зе!поца.
оті, що 25% з мозком і серцем, і їм болить за україну, в своїй більшості, пішли на війну одразу.
так от, сьогодні зараз, тцк "кошмарить, саме тих котрим по попріколу під пивас, і тих, кому какая разніца.
так шо, все справедливо!
Я не голосував за "зе!поца", як Ви написали, але....
Крім того, ТЦК не має право тлумачення правових норм.
Афуєть у них в полтавському ТЦК схема.
Рідний сплачує аліменти, значить має право на відстрочку, якщо це третя дитина.
ХА-ХА-ХА !!!