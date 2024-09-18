Отец трех несовершеннолетних не всегда имеет право на отсрочку от мобилизации: Объяснение ТЦК

Отец троих детей не обязательно имеет право на отсрочку от мобилизации.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее объяснение обнародовал Полтавский областной ТЦК и СП.

Там отметили, что согласно пункту 3 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет имеют право на отсрочку.

Однако в тексте определено "кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца".

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"Также отец не имеет права на отсрочку если он не проживает вместе со своими детьми и не выплачивает алиментов вообще, поскольку в текст Закона содержит формулировку "на содержании которых находятся трое и более детей". То есть сама по себе запись в свидетельстве о рождении военнообязанного как отца не дает ему права на отсрочку - отец должен содержать своих детей.

Также не имеет права на отсрочку человек, если он воспитывает приемного ребенка, но родной отец платит алименты. Поскольку в таком случае ребенок находится на содержании именно родного отца", - пояснили в ТЦК.

Для получения отсрочки нужно лично подать на имя председателя комиссии ТЦК и СП по месту воинского учета заявление.

Форма заявления определена в приложении 4 Постановления Кабинета министров Украины. К заявлению нужно приложить подтверждающие документы, перечень которых определен в приложении 5 того же Постановления.

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