В Украине автоматизируют вручение повесток, - Минобороны
В Министерстве обороны Украины работают над разработкой функционала, который поможет автоматизировать процесс вручения повесток военнообязанным. Повестку можно будет генерировать в реестре "Оберіг" и подписывать электронной подписью начальника ТЦК.
Об этом рассказал начальник Управления информационных технологий Министерства обороны Украины Олег Берестовой в DOU Podcast, передает Цензор.НЕТ.
Кто будет выписывать и вручать автоматизированные повестки?
По его словам, сейчас повестки выписывают вручную, распечатывают, а потом кипа бумаги приходит начальнику ТЦК, который должен подписывать их и ставить печать. В дальнейшем процесс автоматизируют.
В Минобороны планируют сделать этот процесс более прозрачным. Это позволит иметь военно-политическому руководству более релевантную информацию, чем сейчас.
"Поэтому мы сделали сейчас функционал, чтобы повестку можно было генерировать в реестре "Оберіг", подписывать электронной подписью начальника ТЦК и даже не распечатывать непосредственно в ТЦК", - рассказал Берестовой.
По словам представителя Минобороны, такие повестки будут направляться на централизованную печать, оттуда - на "Укрпочту", которая будет их доставлять адресатам.
"А у нас будет информация, где повестка находится: была ли она доставлена или нет, или где-то утеряна, сколько времени на доставку ушло", - пояснил начальник Управления IT Минобороны.
Как проверить достоверность повестки?
Проверить достоверность повестки можно будет в "Резерв+". В приложении будет функция, что через сканер QR можно будет проверить действительно ли начальник ТЦК подписал эту повестку, или она законна.
Когда ты подписываешь электронной подписью эту повестку, то там не будет какой-то закорючки-подписи; и ты должен быть уверен, что тебе не прислали какой-то фишинг или что-то еще, а действительно твой ТЦК подписал эту повестку. Это функционал, который позволит защитить личность как военнообязанного", - подчеркнул Берестовой.
Повесток в "Резерв+" не будет
Олег Берестовой в очередной раз акцентировал на том, что повесток в "Резерв+" не будет.
"Мы этого не планируем. У нас бэклог расписан до середины весны - повесток там нет", - добавил начальник Управления ИТ МОУ.
Автоматизированные отсрочки: кто сможет получить?
В Минобороны планируют также предоставлять автоматизированные отсрочки.
По словам Олега Берестового, их нужно ввести и из уважения к людям, которые в этом нуждаются, и чтобы в ТЦК не делать лишнюю работу.
"К примеру, люди с инвалидностью. Если государство о тебе знает, что у тебя есть определенная группа инвалидности и ты не пригоден к службе априори, то зачем тогда переподтверждать, регулярно проходить ВВК? Здесь нужно и нормативно урегулировать, и технически. Мы над этим работаем. Знаем, как это сделать, и в ближайшие недели к этому подойдем", - пояснил он.
Кроме того, автоматизированные отсрочки также будут касаться людей, которые получают свое первое высшее образование, и опекунов трех или более детей.
Пожалуйста, подождите...
Далі варіанти від того, як працює правоохоронна система і наскільки патріотичні громадяни.
До речі з 1 січня 2025 р. на держслужбу не будуть брати без військ. підготовки.
С. Дацюк : "Еліта повинна бути покарана".
Прийшлося позичати, бо там набряк міг бути в шиї і смерть. Заплатили і дядьку розрізали шию, поставили пластину, стягнули хребці, живий лишився, борги віддавав два роки. А рік тому прийшли і почали качати про обов'язок ))) і якби не позичили гроші не прооперували, то дядько банально би помер, бо на нього було плювати, так і сказали шукай гроші і буде операція, після того він також послав чиновницьку шоблу на три букви.
У цьому році - військовий виклав 60 тис. за зонд для неврологічної операції не пов"язаною напряму з війною. За операцію не платив.
Це питання фінансування охорони здоров"я. В країні не розвинена система страхування.
Лікарі безоплатно працювати не хочуть - їх перевели у сферу надання медичних послуг.
Ви і я безоплатно працювати не будемо ? Правда ?
Наразі в Україні ото ще школа лишилася безкоштовна, але враховуючи якість освіти і що треба ходити до репетиторів і самостійно ще вчити дитину, то тяжко назвати і школу дуже тяжко безкоштовною.
Правильно, ніхто безплатно працювати не буде, і гарна оплата = гарна робота, але навіщо доді ці обмани з безкоштовною медициною, безкоштовною освітою і т.д. на які часто ссилаються - це все брехня, коли стикаєшся носом з цим безкоштовним.
Але влада не хоче відміняти фіктивне безплатне, бо на що тоді ссилатися про борг ))).
Державі було 30 років наплювати на більшість людей, а тепер вони вирішили згадати ))) смішно. Треба просто оновити дані, а що заважало 1 млн+ людям на державних посадах перерахувати населення.
От лякають судами, а куди подати до суду, що чиновники не виконали своїх обов'язків і державна машина? чи це працює тільки в одну сторону, в одну, бо суди це держава. Монополія на насилля є тільки у держави.
Перепис населення переносили 4 рази !!!! бо не зручна історія, виявиться що нація помирає. докерувалися і задерли так ціну життя, що 60% родин мають одну дитину. А 50% молоді взагалі дитина під питанням. Але це лірика.
Закон про переписнаселення порушувався мінімум 4 рази, кого оштрафували? А по факту порушували кожен рік після прострочки строку перепису населення. Аааа, державним чиновникам закон порушувати можна, а хто не оновив дані, то порушники ))) ну це смішно.
Плювати на закони, якщо населення тупо не буде.
Документ 2347-IX
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги
3) уhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#n84 статті 8 :
частину другу викласти в такій редакції:
"Кожен громадянин має право на безоплатне отримання у державних та комунальних закладах охорони здоров'я медичної допомоги, до якої належать:
екстрена медична допомога;
первинна медична допомога;
спеціалізована медична допомога;
паліативна допомога";
після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"Держава визнає право кожного громадянина на отримання реабілітаційної допомоги під час надання медичної допомоги. Порядок надання реабілітаційної допомоги під час надання медичної допомоги встановлюється законодавством".
Я вчора був у кардіолога + УЗД - 3000грн вмерло. Хоча є закон, де безкоштовно. Державна клініка.
Тобто ви пишете про закони, а приходиш, в законі одне, а по факту інше.
А потім ви пишете що люди не виконують закон про оновлення ...
І на рахунок оплати, до я платив податки багато років, які йдуть на оплату лікарям, вчителям, депутатам і т.д., на секунду більше 44% забирають. Ясне діло лікарям мало і т.д., але ФАКТ, є закон про безплатну медицину.
А тут ви завалюєте мені про страховку, я нахіба страховка, якщо є безплатна медицина і в це закладені ПОДАТКИ, податки з доходів + страховий внесок від підприємства, медогляди робітників навіть часто підприємства купують у закладів охорони здоров'я.
То ви або хрестик зніміть, або труси надіньте.
Простий життєвий приклад, закон є, а на нього всі клали з високої гори про медицину.
То чому дивуєтеся про що не виконується оновлення, бо ефект ДЗЕРКАЛА, якщо читали книги. Люди надіються тільки на себе, і виживають самі, а не оця вся демагогія про треба, коли помираєш, то прайс ставлять такий, що думаєш чи варто жити чи краще померти.
А якщо буде страховка і всі будуть платити, то не буде аргументу, типу вам безкоштовно медицина і т.д., а ви такі погані не хочете бігти куди скажуть ...
Терапевт дає ел. направлення, пацієнт іде до кардіолога.
Питається : що робили 33 роки ?? От і розплата.
2-й етап, 5-й етап, я може це все розвалити на раз. У кожного є форма ОК-5, де рахується скільки людина виплатила податків державі. Особисто в мене відлік пішов за 1 млн грн.
Тобто платити гроші, а потім тобі ввалюю ще платити, щоб вижити.
От і розплата, що людей намахали, а вони вже не вірять, казочку про вовка, овець і пастуха чули напевно.
Особисто в мене гроші, я склав грошей, що мені вистачить прожити років 10 якщо по мінімуму і не працювати, бо життя і держава навчили.
А ви тут строчите різне. І коли ссилаєшся на закон, то ви увилювати починаєте. От і вся історія.
Клин клином вибивають, ви про закон про оновлення даних, якому 2 місяці від народження, а я на закон якому більше 20 років від народження і на який держава просто поклала, про інші я промовчу - ВАГУ ВІДЧУВАЄТЕ???
А звідси випливає, що є вертикаль влади, яка спускається зверху вниз, тобто якщо батьки порушують то і діти будуть порушувати, це робота дзеркальних нейронів, перехватувати поведінкову модель, якщо депутати порушують, то і люди будуть порушувати, депутати як законотворчий орган самі кладуть на закони і дають приклад.
Книги є і все давно вивчено і є книги, "Маси і влада" Канетті одна з них, там все чорним по білому.
То як ця система працює і хто заправляє автівки швидкої і хто ЗП лікарям платить ? І з яких джерел ??
І швидка місцями "дивно працює", незрозуміло як пацієнта виносити ?
За прийоми у поліклініці нічого не платив. У цьому році швендяв як ніколи, мабуть.
Навіть можна у Сінево зробити аналіз за ел. направленням терапевта (1 раз на місяць - значить служба здоров"я їм це оплачує).
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Так, прийом у інституті був за ел. направлення; апаратне обстеження за гроші через касу (за ел. направленням не хочуть, бо це у них виведено у окремий вид послуг, який оформлений на фірму-прокладку).
В мене в дитини була температура 39, то швидка не їхала, наймав таксі і віз в лікарню, лікар грошей не взяла, бо без ускладнень, що прибіг відразу, але ліки ціла сумка треба було накупити.
Чи новина? В якому бункері ви сидите.
А тепер питання якщо я батько все купують на 100%, то про який борг чешуть по ящику? В мене є всі чеки на одяг, на лікування, на роддом, на УДЗ і т.д. ...
Ну логічно ж ... держава нічого не дала на дитину, ах так 23 000 грн дала, 1000 у.о., коли така сума умерла тільки в роддомі, щоб гарний лікар приймав роди і все було нормально, бо народження дитини наразі у більшості родин це один раз на життя.
Аааа, то ви пенсія чи предпенсія, ну для таких у нас ще щось роблять хоч і показово в більшості, а як тільки молодь, то все платно посилають, навіщо прийшли, що нема грошей на нормальних і т.д.
Отак в нас живуть, що старі пожили і ще на щось можуть, а молодь на війну за гріхи старого покоління, яке привело до влади яника і інших.
Навіть після деокупації молодь послали, а пенсію і гуманітарку і все інше, а молодь з дітьми - виживайте самі. Після цього я частково ненавиджу пенсів, злі, пенси в 90% ображені і бажають смерті молодим.
З.п. лікарям платиться з податків сплачених населенням, соромно не знати, так само поліція, судді, депутати, вчителі, пожежні і т.д. Ви там як, не знаєте таке, це відомо все.
У швидкої свої правила - пошукайте у тернеті. При темп. 39 не їдуть.
Таке враження, що Ви тільки себе "чуєте". Я вам про свій досвід, Ви не вірите.
Це ви не чуєте і піставляєте тільки зручні факти, щоб хоч якось вирулити. Як тільки зсилатися на закони, виламаєтеся.
Тобто коли в дитини температура 38-39, це нормально, не екстренно, треба, то рятуй дитину сам. Ну це смішно.
А потім не дивуйтеся, що 4-5 млн чоловіків виклали на закон про оновлення, ДИВНО ЧОМУ? бо все бачать. А потім такі як ви тут виписують про оновлення та іншу дурню.
По статистиці про оновлення і борг говорять вихідці с совком головного мозку, яким в свій час дали житло нашару і то в містах, а ******* молодь на 80+ % бездомна, бо зараз щоб купити житло в місці де є робота треба в середньому збирати гроші 16-25років і паралельно знімати у тих, хто при совках отримав житло, знімав і знаю, знімав 18 років і тільки в майже 40 років зміг купити житло, в мене житло КУПЛЕНЕ, не приватизоване, тільки податками здерли більше 60 000грн.
З таким успіхом завтра напишуть, що з пенсів усіх зняти пенсію, бо молоді нема, і податки нікому платити, то ви завтра вже побіжите кричати і верещати. Але ******* молодь вже не отримає пенсії, бо тупо нема народжуваності, це вже наразі відомо.
Ваше покоління довело до ручки совочне, а молодь повинна розгрібати все, а совки на пенсію звалили.
Кожен сам розбереться що йому робити, особливо коли читати книги, мати вищу освіту і розуміти що і до чого.
І вам в вашому віці чи не все одно, бо якби було не все одно, то ви б тут інших не агітували, а вже б щось робити, як роблять інші.
В мене багато виклали на закон про оновлення, але вони допомагають ЗСУ стільки, що багатьом і не снилося, починаючи від ремонтів авто, до збирання різного роду електроніки і врятували сотні життів бійців ЗСУ, але їх прирівняли до "прокаженних", ну після війни ота вся шобла нехай готується.
Можете хоч 300 раз реєструватися, ви задарма нікому не треба, це тупа імітація потрібності. Навіть якщо зареєструєтесь, держава вас вже списала як непотріб, і це правда. Ви тут ще пробуєте якось показати свою значущість, а в реальному світі вас давно списали ...
Це все дуже видно. Ну і дітей походу або нема, або ви дітям не потрібні, от і ганяєте по форумах.
Я тут сиджу для прикола, подивитися чим живуть.
Побачив, що людей дуже слабкі в законах і знаннях, і таких як ви дуже просто прогнути через коліно в реальному житті, реально, бо знаєте тільки одне, а трохи в сторону і все. Ну це і добре, бо вплив закінчується коментарями тут.
Ви тут ще пробуєте якось показати свою значущість, а в реальному світі вас давно списали ...
Чесно, з високої гори все одно, ...
Вам би у Президенти ... Га ?!
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Мобілізація - комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту - на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано.
Тобто в пергу чергу ЧОРНИМ бо БІЛОМУ треба мобілізація держ установ, економіки, підприємств і т.д.
А тепер на гарячу ввели поправки, і такі як ви бігають з тим резервом, як з досягненням світового масштабу, хоча це просто ЗРУЧНА поправка.
Так от, військовий стан не заважає чиновникам отримувати мільйонні доходи У ВІЙНУ і відмивати гроші, а простих людей без підготовки ловлять і забирають.
А питання що в законі також є фінанси на підготовку цивільного населення, але ці всі гроші розікрали, розпиляли і собі будинків і тачок накупили, а населення без підготовки.
Тобто якщо влізти в закони, то там повний триндець твориться.
А ще депутати, судді, чиновники і т.д. зробили собі відмітки "броня до закінчення військового стану", це вже відомо дуже багатьом.
Тобто закони перекрутили так як зручно, а не як треба. У війну депутати їздять відпочивати за кордон по тихому, замахалися напевно, а простим про дані.
Коли людина працює на роботі офіційно, то вона надає свої дані в ПОДАТКОВУ, ПФ і т.д. Тобто держава за потреби знає де людина, коли треба з неї витягти податки.
Знання законів і читання книг відкриває очі на багато що. Але слабким людям простіше скоритися, зігнути голову і хизуватися, що вони скорилися, ну це як би рішення кожної людини.
Я не проти мобілізації, але це треба робити як в цивілізованому світі, якщо буде нормальна оплата чи житло дітям в місті і т.д., то будуть і люди, а то гроші депутатам і їх помічникам є і ділянки і житло, суддям з.п. сотні тисяч у війну, а військовим нема - що ганьба.
Так що хто стикається з системою, то розуміє, що люди були потрібні, коли з них можна щось стягти, а коли людям треба, то закони не працюють і треба або бабло, або йди лісом, помирай десь там під смітником. І це не новина, це відома інформація і її всі знають.
Збори на лікування раку в дітей постійно і ніколи не припинялися.
А депутати купують собі 40 квартир ... нахіба, помреш мля і все розтягнуть. Ні щоб лишити після себе гарне місто, село, країну, люди десятиліттями дякували, то воно недалеке краде, наче смерть бере гроші ...
Вас в совке воспитывали? По новому трактованию рабство - это стабильность.
Рабский труд неэффективный, значит сильно напрягать не будут. На Днепре, 8 часов на галере погреб, и гуляй. Ни тебе коммунальные не платить, ни стоимостью борщевого набор перейматься. Красота. Робу, тоже дадут. Ну и чем хуже как сейчас? Да, да раба за границу не выпустят. И президента он избирть не будет.
Начальнику ТЦК нема часу хернею страждати, його задача - засівати кегельбани долларами, чи скупляти нерухомість на підставних осіб в ЄС. Повістки проштамповує і підписує підписом начальника ТЦК одна з його секретуток, котра вміє писати. Продає проштамповані і підписані секретуткою начальника ТЦК повістки стрілець роти охорони, вартість незаповненої повістки - 100-300 баксів в залежності від важкості похмілля у стрільця. І тільки якщо підписану і проштамповану повістку не вдається реалізуватидо закінчення терміну придатності, стрілець роти охорони ловить на вулиці лоха, вибиває в нього ПІБ, і виписує йому повістку.
екснардеп продовжує служити батьківщині і зараз є бійцем ЗСУ. Зокрема відомо, що Парасюк брав участь у боях під Бахмутом і був поранений.
Після цього військовий пройшов лікуватися і повернувся до зброї. Наразі колишній депутат активно веде свою сторінку в Instagram, де регулярно ділиться фотографіями з фронту та коментує суспільно-політичні події в Україні.
Людина розраховується карткою в супермаркеті чи якомусь магазині -- і їй у фіскальному чеку вискакує не "астрологічне побажання" як у Сількпо -- а сама справжня повістка!!! і він не матиме права забрати оплачений товар, і ні повернути поки не пред'явить усі документи, для заяви про повернення.
Оп! шикарно! от ви довбйоані 3-денні випускники "трускавеського інституту державного управління"