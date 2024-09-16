В Украине автоматизируют вручение повесток, - Минобороны

В Министерстве обороны Украины работают над разработкой функционала, который поможет автоматизировать процесс вручения повесток военнообязанным. Повестку можно будет генерировать в реестре "Оберіг" и подписывать электронной подписью начальника ТЦК.

Об этом рассказал начальник Управления информационных технологий Министерства обороны Украины Олег Берестовой в DOU Podcast, передает Цензор.НЕТ.

Кто будет выписывать и вручать автоматизированные повестки?

По его словам, сейчас повестки выписывают вручную, распечатывают, а потом кипа бумаги приходит начальнику ТЦК, который должен подписывать их и ставить печать. В дальнейшем процесс автоматизируют.

В Минобороны планируют сделать этот процесс более прозрачным. Это позволит иметь военно-политическому руководству более релевантную информацию, чем сейчас.

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"Поэтому мы сделали сейчас функционал, чтобы повестку можно было генерировать в реестре "Оберіг", подписывать электронной подписью начальника ТЦК и даже не распечатывать непосредственно в ТЦК", - рассказал Берестовой.

По словам представителя Минобороны, такие повестки будут направляться на централизованную печать, оттуда - на "Укрпочту", которая будет их доставлять адресатам.

"А у нас будет информация, где повестка находится: была ли она доставлена или нет, или где-то утеряна, сколько времени на доставку ушло", - пояснил начальник Управления IT Минобороны.

Как проверить достоверность повестки?

Проверить достоверность повестки можно будет в "Резерв+". В приложении будет функция, что через сканер QR можно будет проверить действительно ли начальник ТЦК подписал эту повестку, или она законна.

Когда ты подписываешь электронной подписью эту повестку, то там не будет какой-то закорючки-подписи; и ты должен быть уверен, что тебе не прислали какой-то фишинг или что-то еще, а действительно твой ТЦК подписал эту повестку. Это функционал, который позволит защитить личность как военнообязанного", - подчеркнул Берестовой.

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Повесток в "Резерв+" не будет

Олег Берестовой в очередной раз акцентировал на том, что повесток в "Резерв+" не будет.

"Мы этого не планируем. У нас бэклог расписан до середины весны - повесток там нет", - добавил начальник Управления ИТ МОУ.

Автоматизированные отсрочки: кто сможет получить?

В Минобороны планируют также предоставлять автоматизированные отсрочки.

По словам Олега Берестового, их нужно ввести и из уважения к людям, которые в этом нуждаются, и чтобы в ТЦК не делать лишнюю работу.

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"К примеру, люди с инвалидностью. Если государство о тебе знает, что у тебя есть определенная группа инвалидности и ты не пригоден к службе априори, то зачем тогда переподтверждать, регулярно проходить ВВК? Здесь нужно и нормативно урегулировать, и технически. Мы над этим работаем. Знаем, как это сделать, и в ближайшие недели к этому подойдем", - пояснил он.

Кроме того, автоматизированные отсрочки также будут касаться людей, которые получают свое первое высшее образование, и опекунов трех или более детей.