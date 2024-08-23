Кабмин утвердил новый вид повесток от ТЦК
Кабинет Министров утвердил новый внешний вид повесток от ТЦК. Они будут формироваться или на бланке, или с помощью электронного Реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг".
Об этом пишет Судебно-юридическая газета, информирует Цензор.НЕТ.
Что должно быть указано в повестке:
- наименование должности, собственное имя и фамилия, подпись должностного лица, выдавшего повестку, и дата ее подписания - для повесток, оформленных на бланке. Такие повестки скрепляются гербовой печатью;
- фамилия и собственное имя руководителя районного (городского) ТЦК или его отдела, дата наложения квалифицированной электронной подписи - для повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.
Порядок проведения призыва дополнен нормами, по которым проверка действия повесток, сформированных с помощью электронного Реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг", проводится путем считывания QR-кода с помощью технических средств, позволяющих воспроизвести сведения, указанные в повестке, в том числе средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, в частности с использованием мобильного приложения.
Повестка, сформированная с помощью Реестра "Оберіг", может быть распечатана. В таком случае ее бумажная форма должна содержать пригодный для считывания QR-код с соответствующей информацией.
Повестки, сформированные с помощью Реестра "Оберег", могут:
- централизованно печататься и направляться военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении;
- печататься и вручаться военнообязанным и резервистам во время оповещения в распечатанном виде.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Нє вєрю!"
Зменшення мобілізаційного віку для чоловіків з 60 років до 50 років.
https://petition.president.gov.ua/petition/229766