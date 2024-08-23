РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8669 посетителей онлайн
Новости мобилизации
50 330 19

Кабмин утвердил новый вид повесток от ТЦК

Кабмін затвердив новий вигляд повісток

Кабинет Министров утвердил новый внешний вид повесток от ТЦК. Они будут формироваться или на бланке, или с помощью электронного Реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг".

Об этом пишет Судебно-юридическая газета, информирует Цензор.НЕТ.

Что должно быть указано в повестке:

  • наименование должности, собственное имя и фамилия, подпись должностного лица, выдавшего повестку, и дата ее подписания - для повесток, оформленных на бланке. Такие повестки скрепляются гербовой печатью;
  • фамилия и собственное имя руководителя районного (городского) ТЦК или его отдела, дата наложения квалифицированной электронной подписи - для повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Порядок проведения призыва дополнен нормами, по которым проверка действия повесток, сформированных с помощью электронного Реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг", проводится путем считывания QR-кода с помощью технических средств, позволяющих воспроизвести сведения, указанные в повестке, в том числе средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, в частности с использованием мобильного приложения.

Читайте также: В "Резерв+" уже осенью может появиться онлайн-рекрутинг, е-повесток не будет, - Минобороны

Повестка, сформированная с помощью Реестра "Оберіг", может быть распечатана. В таком случае ее бумажная форма должна содержать пригодный для считывания QR-код с соответствующей информацией.

Повестки, сформированные с помощью Реестра "Оберег", могут:

  • централизованно печататься и направляться военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении;
  • печататься и вручаться военнообязанным и резервистам во время оповещения в распечатанном виде.

Читайте также: Никаких законодательных инициатив по электронным повесткам пока нет, - "слуга народа" Вениславский

Новий вигляд повісток від ТЦК
Новий вигляд повісток від ТЦК
Новий вигляд повісток від ТЦК
Новий вигляд повісток від ТЦК

Автор: 

Кабмин (14024) мобилизация (2735) повестка (153)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
Ви б краще примусили б тцк законів дотримуватися! А то папірці перемальовуєте!
показать весь комментарий
23.08.2024 10:42
+11
показать весь комментарий
23.08.2024 10:42
+11
До вересня вони ще вигадають, що бланки платні..
показать весь комментарий
23.08.2024 10:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О!!! То старі вже не дійсні?
показать весь комментарий
23.08.2024 10:41 Ответить
Сам іду в вересні.
показать весь комментарий
23.08.2024 10:42 Ответить
До вересня вони ще вигадають, що бланки платні..
показать весь комментарий
23.08.2024 10:47 Ответить
В Румунію йдеш?🤣
показать весь комментарий
24.08.2024 04:28 Ответить
Ви б краще примусили б тцк законів дотримуватися! А то папірці перемальовуєте!
показать весь комментарий
23.08.2024 10:42 Ответить
Які? Ніякі закони не змусять за той бардак ризикувати життям.
показать весь комментарий
24.08.2024 04:29 Ответить
показать весь комментарий
23.08.2024 10:42 Ответить
Кацапи в цьому призов і мобілізація нас перевершують 1 призов строковиків з навчанням до пів року мобілізовувати чоловіків до55 років в першу чергу з поліції прокуратури діючих і пенсіонерів депутати всіх рівнів не потрібні під час війни до війська з ухилянтами розмова повинна бути коротка і жорстка а бо смерть за зраду або в окопи з лопатою і на мінні поля пощастить буде жити нічого з ними няньчиться
показать весь комментарий
23.08.2024 10:46 Ответить
Розділо́ві зна́ки, або зна́ки пунктуа́ції, - сукупність графічних знаків, що не належать до алфавіту даної мови, а служать засобом відображення тих ознак (сторін) писемної мови, які не можуть бути передані літерами та іншими писемними позначеннями - цифрами, знаками рівності, подібності тощо.
показать весь комментарий
23.08.2024 11:46 Ответить
А ти?
показать весь комментарий
24.08.2024 04:30 Ответить
ТЦК! А ЧТО ЄТО ТАКОЄ?
показать весь комментарий
23.08.2024 10:52 Ответить
Шмигаль ручний пес ахметова несе загрозу яснування українців.ю,тому його так довго і тримають в кабміні.
показать весь комментарий
23.08.2024 10:56 Ответить
Зеленський підписав указ про створення "Інвалідних військ України" в які будуть входити чоловіки віком від 50 до 60 років! Корсети,інвалідні коляски потрібно брати з собою!
показать весь комментарий
23.08.2024 11:25 Ответить
Тобто, повісток, виписаних на коліні в кущах біля дороги, більше не буде?
"Нє вєрю!"

показать весь комментарий
23.08.2024 11:35 Ответить
Підписуйте петицію

Зменшення мобілізаційного віку для чоловіків з 60 років до 50 років.

https://petition.president.gov.ua/petition/229766
показать весь комментарий
23.08.2024 11:35 Ответить
Курдюпель підписує тільки ті петиції, які вигідні йому та його шоблу.
показать весь комментарий
24.08.2024 02:28 Ответить
Доки закiнчиться це дерьмо, повестки, ТцК, мобiлiзацiя, треба зе i його шобло на передовую хоча б на 1 тиждень
показать весь комментарий
23.08.2024 19:09 Ответить
 
 