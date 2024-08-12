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В "Резерв+" уже осенью может появиться онлайн-рекрутинг, е-повесток не будет, - Минобороны
В приложении "Резерв+" уже осенью планируют внедрить онлайн-рекрутинг. В то же время электронных повесток там не будет.
Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Осенью 2024-го в "Резерв+" ожидаются новые функции. Министерство обороны планирует запустить онлайн-рекрутинг на базе приложения. По словам Черногоренко, благодаря этой функции люди смогут присоединиться к войску по собственному желанию, но в соответствии с запросом, который будет формировать Генеральный штаб ВСУ", - говорится в сообщении.
В то же время, по словам Черногоренко, Минобороны не собирается внедрять электронные повестки, поскольку пока для этого нет законодательной основы.
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Бо це вже якась параноя.
А що не так з аутсор? Всі так роблять.
Чи наймати фул команду для резерв+, щоб завтра - "Зрада, підтримка резерв+ така дорога".