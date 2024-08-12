РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12840 посетителей онлайн
Новости мобилизации
1 843 8

В "Резерв+" уже осенью может появиться онлайн-рекрутинг, е-повесток не будет, - Минобороны

У Резерв+ впровадять онлайн-рекрутинг

В приложении "Резерв+" уже осенью планируют внедрить онлайн-рекрутинг. В то же время электронных повесток там не будет.

Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Осенью 2024-го в "Резерв+" ожидаются новые функции. Министерство обороны планирует запустить онлайн-рекрутинг на базе приложения. По словам Черногоренко, благодаря этой функции люди смогут присоединиться к войску по собственному желанию, но в соответствии с запросом, который будет формировать Генеральный штаб ВСУ", - говорится в сообщении.

В то же время, по словам Черногоренко, Минобороны не собирается внедрять электронные повестки, поскольку пока для этого нет законодательной основы.

Также читайте: Приложение "Армія+" получило и положительные отзывы, и конструктивную критику, - Миноборон

Автор: 

Минобороны (9296) мобилизация (2737) приложение (170) повестка (153) Черногоренко Екатерина (115)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
МОУ не знає розробника Резерв+ Источник:
показать весь комментарий
12.08.2024 09:14 Ответить
Ну так аутсорс.
показать весь комментарий
12.08.2024 09:19 Ответить
Так, навіщо знати, що розробник - фсб? Аутсорс так аутсорс!
показать весь комментарий
12.08.2024 09:23 Ответить
гоу лінк, на компанії які пилять app.
Бо це вже якась параноя.
А що не так з аутсор? Всі так роблять.
Чи наймати фул команду для резерв+, щоб завтра - "Зрада, підтримка резерв+ така дорога".
показать весь комментарий
12.08.2024 09:33 Ответить
Можна було одного-двох з мобілізованих айтівців відрядити. Вони ж тупо шкільний щоденник переробили, навіть не прибрали фрази типа, "Молодець, візьми піченьку, від домашки на завтра вільний". Аутсорсити щоденник на переробку в резерв?
показать весь комментарий
12.08.2024 10:12 Ответить
Ну не буде е-повісток, так не буде. Тим більше що нас пенсіонерів, яких тут більшість цим уже не налякати.
показать весь комментарий
12.08.2024 09:21 Ответить
Не буде е-повісток, будуть е-направлення на ВЛК.
показать весь комментарий
12.08.2024 09:45 Ответить
********* з тими застосунками та додатками!
показать весь комментарий
12.08.2024 09:41 Ответить
 
 