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У "Резерв+" вже восени може з’явитися онлайн-рекрутинг, е-повісток не буде, - Міноборони
У додатку "Резерв+" вже восени планують впровадити онлайн-рекрутинг. Водночас електронних повісток там не буде.
Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Восени 2024-го в "Резерв+" очікуються нові функції. Міністерство оборони планує запустити онлайн-рекрутинг на базі застосунку. За словами Черногоренко, завдяки цій функції люди зможуть долучитися до війська за власним бажанням, але відповідно до запиту, який формуватиме Генеральний штаб ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
Водночас, за словами Черногоренко, Міноборони не збирається впроваджувати електронні повістки, оскільки наразі для цього немає законодавчої основи.
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Бо це вже якась параноя.
А що не так з аутсор? Всі так роблять.
Чи наймати фул команду для резерв+, щоб завтра - "Зрада, підтримка резерв+ така дорога".