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У "Резерв+" вже восени може з’явитися онлайн-рекрутинг, е-повісток не буде, - Міноборони

У Резерв+ впровадять онлайн-рекрутинг

У додатку "Резерв+" вже восени планують впровадити онлайн-рекрутинг. Водночас електронних повісток там не буде.

Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Восени 2024-го в "Резерв+" очікуються нові функції. Міністерство оборони планує запустити онлайн-рекрутинг на базі застосунку. За словами Черногоренко, завдяки цій функції люди зможуть долучитися до війська за власним бажанням, але відповідно до запиту, який формуватиме Генеральний штаб ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за словами Черногоренко, Міноборони не збирається впроваджувати електронні повістки, оскільки наразі для цього немає законодавчої основи.

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Автор: 

Міноборони (7325) мобілізація (3032) додаток (474) повістка (182) Черногоренко Катерина (121)


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МОУ не знає розробника Резерв+ Источник:
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12.08.2024 09:14 Відповісти
Ну так аутсорс.
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12.08.2024 09:19 Відповісти
Так, навіщо знати, що розробник - фсб? Аутсорс так аутсорс!
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12.08.2024 09:23 Відповісти
гоу лінк, на компанії які пилять app.
Бо це вже якась параноя.
А що не так з аутсор? Всі так роблять.
Чи наймати фул команду для резерв+, щоб завтра - "Зрада, підтримка резерв+ така дорога".
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12.08.2024 09:33 Відповісти
Можна було одного-двох з мобілізованих айтівців відрядити. Вони ж тупо шкільний щоденник переробили, навіть не прибрали фрази типа, "Молодець, візьми піченьку, від домашки на завтра вільний". Аутсорсити щоденник на переробку в резерв?
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12.08.2024 10:12 Відповісти
Ну не буде е-повісток, так не буде. Тим більше що нас пенсіонерів, яких тут більшість цим уже не налякати.
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12.08.2024 09:21 Відповісти
Не буде е-повісток, будуть е-направлення на ВЛК.
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12.08.2024 09:45 Відповісти
********* з тими застосунками та додатками!
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12.08.2024 09:41 Відповісти
 
 