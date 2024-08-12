У "Резерв+" вже восени може з’явитися онлайн-рекрутинг, е-повісток не буде, - Міноборони

У додатку "Резерв+" вже восени планують впровадити онлайн-рекрутинг. Водночас електронних повісток там не буде.

Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Восени 2024-го в "Резерв+" очікуються нові функції. Міністерство оборони планує запустити онлайн-рекрутинг на базі застосунку. За словами Черногоренко, завдяки цій функції люди зможуть долучитися до війська за власним бажанням, але відповідно до запиту, який формуватиме Генеральний штаб ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за словами Черногоренко, Міноборони не збирається впроваджувати електронні повістки, оскільки наразі для цього немає законодавчої основи.

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