Кабмін затвердив новий вигляд повісток від ТЦК

Кабінет Міністрів затвердив новий зовнішній вигляд повісток від ТЦК. Вони будуть формуватися або на бланку, або за допомогою електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг".

Про це пише Судово-юридична газета, інформує Цензор.НЕТ.

Що має бути зазначено у повістці:

найменування посади, власне ім’я та прізвище, підпис посадової особи, яка видала повістку, та дата її підписання — для повісток, оформлених на бланку. Такі повістки скріплюються гербовою печаткою;

прізвище та власне ім’я керівника районного (міського) ТЦК або його відділу, дата накладення кваліфікованого електронного підпису - для повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Порядок проведення призову доповнено нормами, за якими перевірка чинності повісток, сформованих за допомогою електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг", проводиться шляхом зчитування QR-коду за допомогою технічних засобів, які дають змогу відтворити відомості, зазначені у повістці, у тому числі засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, зокрема з використанням мобільного додатка.

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Повістка, сформована за допомогою Реєстру "Оберіг", може бути роздрукована. У такому разі її паперова форма повинна містити придатний для зчитування QR-код з відповідною інформацією.

Повістки, сформовані за допомогою Реєстру "Оберіг", можуть:

централізовано друкуватися і надсилатися військовозобов’язаним та резервістам засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення;

друкуватися та вручатися військовозобов’язаним та резервістам під час оповіщення у роздрукованому вигляді.

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