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Кабмін затвердив новий вигляд повісток від ТЦК

Кабмін затвердив новий вигляд повісток

Кабінет Міністрів затвердив новий зовнішній вигляд повісток від ТЦК. Вони будуть формуватися або на бланку, або за допомогою електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг".

Про це пише Судово-юридична газета, інформує Цензор.НЕТ.

Що має бути зазначено у повістці:

  • найменування посади, власне ім’я та прізвище, підпис посадової особи, яка видала повістку, та дата її підписання — для повісток, оформлених на бланку. Такі повістки скріплюються гербовою печаткою;
  • прізвище та власне ім’я керівника районного (міського) ТЦК або його відділу, дата накладення кваліфікованого електронного підпису - для повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Порядок проведення призову доповнено нормами, за якими перевірка чинності повісток, сформованих за допомогою електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг", проводиться шляхом зчитування QR-коду за допомогою технічних засобів, які дають змогу відтворити відомості, зазначені у повістці, у тому числі засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, зокрема з використанням мобільного додатка.

Читайте: У "Резерв+" вже восени може з’явитися онлайн-рекрутинг, е-повісток не буде, - Міноборони

Повістка, сформована за допомогою Реєстру "Оберіг", може бути роздрукована. У такому разі її паперова форма повинна містити придатний для зчитування QR-код з відповідною інформацією.

Повістки, сформовані за допомогою Реєстру "Оберіг", можуть:

  • централізовано друкуватися і надсилатися військовозобов’язаним та резервістам засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення;
  • друкуватися та вручатися військовозобов’язаним та резервістам під час оповіщення у роздрукованому вигляді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Волині повістки вже надсилають поштою, - ТЦК та СП

Новий вигляд повісток від ТЦК
Новий вигляд повісток від ТЦК
Новий вигляд повісток від ТЦК
Новий вигляд повісток від ТЦК

Автор: 

Кабмін (14062) мобілізація (3020) повістка (182)


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Топ коментарі
+18
Ви б краще примусили б тцк законів дотримуватися! А то папірці перемальовуєте!
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23.08.2024 10:42
+11
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23.08.2024 10:42
+11
До вересня вони ще вигадають, що бланки платні..
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23.08.2024 10:47
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О!!! То старі вже не дійсні?
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23.08.2024 10:41 Відповісти
Сам іду в вересні.
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23.08.2024 10:42 Відповісти
До вересня вони ще вигадають, що бланки платні..
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23.08.2024 10:47 Відповісти
В Румунію йдеш?🤣
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24.08.2024 04:28 Відповісти
Ви б краще примусили б тцк законів дотримуватися! А то папірці перемальовуєте!
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23.08.2024 10:42 Відповісти
Які? Ніякі закони не змусять за той бардак ризикувати життям.
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24.08.2024 04:29 Відповісти
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23.08.2024 10:42 Відповісти
Кацапи в цьому призов і мобілізація нас перевершують 1 призов строковиків з навчанням до пів року мобілізовувати чоловіків до55 років в першу чергу з поліції прокуратури діючих і пенсіонерів депутати всіх рівнів не потрібні під час війни до війська з ухилянтами розмова повинна бути коротка і жорстка а бо смерть за зраду або в окопи з лопатою і на мінні поля пощастить буде жити нічого з ними няньчиться
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23.08.2024 10:46 Відповісти
Розділо́ві зна́ки, або зна́ки пунктуа́ції, - сукупність графічних знаків, що не належать до алфавіту даної мови, а служать засобом відображення тих ознак (сторін) писемної мови, які не можуть бути передані літерами та іншими писемними позначеннями - цифрами, знаками рівності, подібності тощо.
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23.08.2024 11:46 Відповісти
А ти?
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24.08.2024 04:30 Відповісти
ТЦК! А ЧТО ЄТО ТАКОЄ?
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23.08.2024 10:52 Відповісти
Шмигаль ручний пес ахметова несе загрозу яснування українців.ю,тому його так довго і тримають в кабміні.
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23.08.2024 10:56 Відповісти
Зеленський підписав указ про створення "Інвалідних військ України" в які будуть входити чоловіки віком від 50 до 60 років! Корсети,інвалідні коляски потрібно брати з собою!
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23.08.2024 11:25 Відповісти
Тобто, повісток, виписаних на коліні в кущах біля дороги, більше не буде?
"Нє вєрю!"

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23.08.2024 11:35 Відповісти
Підписуйте петицію

Зменшення мобілізаційного віку для чоловіків з 60 років до 50 років.

https://petition.president.gov.ua/petition/229766
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23.08.2024 11:35 Відповісти
Курдюпель підписує тільки ті петиції, які вигідні йому та його шоблу.
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24.08.2024 02:28 Відповісти
Доки закiнчиться це дерьмо, повестки, ТцК, мобiлiзацiя, треба зе i його шобло на передовую хоча б на 1 тиждень
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23.08.2024 19:09 Відповісти
 
 