УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11251 відвідувач онлайн
Новини Мобілізація
7 899 44

На Волині повістки вже надсилають поштою, - ТЦК та СП

На Волині почали надсилати повістки поштою

Військовозобов'язаним у Волинській області вже надсилають повістки поштою.

Про це пише місцеве видання VSN, передає Цензор.НЕТ.

Пресофіцерка Волинського ТЦК та СП Уляна Кравчук заявила: "Так, резервістам і військовозобов’язаним надсилаються повістки на оновлення військово-облікових даних поштою рекомендованим листом на адресу, яку вказала особа у територіальному центрі або ж за останнім місцем реєстрації".

Речниця заявила, що належним підтвердженням оповіщення про виклик до ТЦК та СП є:

  • день отримання рекомендованого листа особою, про що є підтверджуючий документ від поштового оператора;
  • день проставлення відмітки про відмову отримати лист чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою зареєстрованого або ж фактичного місця проживання особи, якщо ця особа не повідомила ТЦК та СП іншої адреси місця проживання.

Читайте: Електронних повісток у "Резерв+" поки що не буде, - Міноборони

"Така повістка буде вважатися належним чином врученою навіть в тому разі, коли адресат з якихось причин не зміг її отримати", - додала вона.

За словами Кравчук, якщо особа не з'явилася до ТЦК у визначений час, вказаний у повістці, вона нестиме адміністративну відповідальність. РТЦК виносить постанову про накладення на порушника адміністративного стягнення. Цю постанову представники районних ТЦК надсилають рекомендованим листом на адресу, яку вказала особа у територіальному центрі або ж за останнім місцем реєстрації.

"Уникнути мобілізації, регулярно сплачуючи штраф за порушення правил військового обліку або за неявку за повісткою, не вдасться. Адже адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов’язку. Громадянин може заплатити штраф, але разом з тим він все одно повинен виконати свій обов’язок", - підсумувала пресофіцерка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У "Резерв+" вже восени може з’явитися онлайн-рекрутинг, е-повісток не буде, - Міноборони

Автор: 

мобілізація (3032) повістка (182) ТЦК та СП (563) Волинська область (859)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
***, читаємо тут https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/43911-prezumpciya-nevynuvatosti , особливо "обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях; усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь (частини перша, друга, третя статті 62 Конституції України)."

У нас конституцію вже нагинають вчергове, ніяких прав і свобод людини у цій країні, лише одні обов'язки. Ще потім дивуються, чому не хочуть йти захищати це шапіто....
показати весь коментар
13.08.2024 14:03
+6
все правильно роблять. потрібно йти воювати за свій вибір зеленського.
показати весь коментар
13.08.2024 13:44
+6
Скільки від монобільшості вже загинуло на фронті? І чому представників монобішості вирішили приховати свою кість в лавах ЗСУ?
показати весь коментар
13.08.2024 16:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
13.08.2024 13:38 Відповісти
А коли повістку на пошті забере довірена особа? Наприклад родич. Це дозволено законом. Тоді відмови як такої нема. Але і і проінформованим "ухилянт" не буде. Казус.
показати весь коментар
13.08.2024 13:44 Відповісти
Буде звісно
показати весь коментар
13.08.2024 14:33 Відповісти
""Така повістка буде вважатися належним чином врученою навіть в тому разі, коли адресат з якихось причин не зміг її отримати"

Це як?

Ну тоді важайте, що я заплатив всі налоги за себе до кінця життя. Я Вам и виписку з банка відправив)))))
показати весь коментар
13.08.2024 15:11 Відповісти
все правильно роблять. потрібно йти воювати за свій вибір зеленського.
показати весь коментар
13.08.2024 13:44 Відповісти
Все вірно. Не дамо порохоботам посоромити нашу перемогу 2019 року. Вперед, за Зеленскага!
показати весь коментар
13.08.2024 14:15 Відповісти
Скільки від монобільшості вже загинуло на фронті? І чому представників монобішості вирішили приховати свою кість в лавах ЗСУ?
показати весь коментар
13.08.2024 16:18 Відповісти
Найбільше загинуло безпартійних.
показати весь коментар
13.08.2024 17:41 Відповісти
а ти видно зелбойобе з палаючого танка пишеш?
показати весь коментар
13.08.2024 16:26 Відповісти
Просто треба відповідати за свій вибір а не вигадувати казки.
показати весь коментар
13.08.2024 17:58 Відповісти
за яником своїм скучаєш?
показати весь коментар
14.08.2024 06:19 Відповісти
це вже не актуально. ти ж сам знаєш що поширюєш брехні
показати весь коментар
15.08.2024 06:58 Відповісти
що не так? наслухався мосійсцчки і пхаєш брехні всим підряд?
показати весь коментар
15.08.2024 13:36 Відповісти
на більше в тебе розуму не хватило? вивчи добре тему потім будемо розмовляти. а вікіпедію я і сам можу прочитати. ти ж як і я підкорювались азірову та януковичу в свій час. вони владою були тоді.
показати весь коментар
15.08.2024 16:03 Відповісти
вона просуває ті ж самі тези що і ти. я не дивуюсь вам убогим.
показати весь коментар
15.08.2024 16:45 Відповісти
та я від зелених це чую кожного дня. ти сексуально стурбований?
показати весь коментар
15.08.2024 17:11 Відповісти
У нас на Волині тецекашники прямо новатори!
показати весь коментар
13.08.2024 13:46 Відповісти
Волинь моя, Краса моя, Земля моя сонячна..
показати весь коментар
13.08.2024 13:46 Відповісти
..і шо? - патріоти України мають "сратися" від цієї "новини"?..
показати весь коментар
13.08.2024 13:57 Відповісти
Тільки, будь ласка, економте бюджетні кошти, друкуйте на не дуже цупкому папері. Щоб потім можна було використати за прямим призначенням.
показати весь коментар
13.08.2024 13:58 Відповісти
Ти сміливий, поки за дупу не візьмуть
показати весь коментар
13.08.2024 14:34 Відповісти
***, читаємо тут https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/43911-prezumpciya-nevynuvatosti , особливо "обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях; усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь (частини перша, друга, третя статті 62 Конституції України)."

У нас конституцію вже нагинають вчергове, ніяких прав і свобод людини у цій країні, лише одні обов'язки. Ще потім дивуються, чому не хочуть йти захищати це шапіто....
показати весь коментар
13.08.2024 14:03 Відповісти
Криворізький інститут права!
показати весь коментар
13.08.2024 14:08 Відповісти
Ще трохи і в ТЦК Волині винайдуть колесо.
показати весь коментар
13.08.2024 14:03 Відповісти
А те кто не обновил данные так никаких штрафов и наказания и не получили. Власть в очередной раз на_бала самых доверчивых лохов.
показати весь коментар
13.08.2024 14:30 Відповісти
А самые хитрые вообще зарегистрировались на окупированной территории. Интересно каким образом почтальйон туда рекомендованное письмо отправит?
показати весь коментар
13.08.2024 14:34 Відповісти
А для чого взагалі якісь листи відправляти - в тцк все і так буде вважатись отриманим
показати весь коментар
13.08.2024 15:31 Відповісти
Баканову вже надіслали? А татарову?
показати весь коментар
13.08.2024 14:34 Відповісти
Особенно забавно что заказное письмо которое не вручено считается врученным. А военнообязанный который не явился по не врученной повестке может считаться что уже служит?
показати весь коментар
13.08.2024 14:48 Відповісти
Удачи в судах со своими админ наказниями😁
показати весь коментар
13.08.2024 17:34 Відповісти
Якщо лист ніхто не забере і він буде рахуватись вручений то можна не переживати, нехай рахують що людина вже служить і все))
показати весь коментар
13.08.2024 18:23 Відповісти
Дебілізм
показати весь коментар
14.08.2024 09:42 Відповісти
 
 