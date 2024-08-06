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Новости мобилизации
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Никаких законодательных инициатив по электронным повесткам пока нет, - "слуга народа" Вениславский

Наразі ініціатив щодо запровадження електронних повісток немає

Сейчас инициатив по внедрению электронных повесток нет.

Об этом во время брифинга заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ.

"Никаких законодательных инициатив по использованию электронных средств доставки информации, коммуникации с военнообязанными и оповещения нет и на данный момент даже не регистрируются такие инициативы", - сказал парламентарий.

По словам Вениславского, об этом говорить на сегодня точно нет никаких оснований.

Нардеп добавил, что для введения каких-то нововведений, это должно решаться на законодательном уровне.

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Автор: 

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Щось часто Веніславський почав згадувати оці електронні повістки. Мабуть вже "в процесі".
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06.08.2024 16:53 Ответить
Видно нині по зеленій палаті Вєняславскій чергує.
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06.08.2024 17:00 Ответить
А набуя вони треба? ОСББшники, мусора, поштарки, роботодавці, там ще хтось, забув, усі мають вручати повістки, і при цьому підпис безпосередньо особи в отриманні не треба.
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06.08.2024 17:09 Ответить
Ну якщо навіть не помишляють, то нахера тоді кожні декілька днів про це говорити?
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06.08.2024 17:28 Ответить
А вы шо, уже разослали бумажные всем тем, кто зарегался в Резерв+? И уже начали объявлять в розыск тех, кто не обновился? Зачем говорить об электронных повестках? Любители простых решений? Кто откликнется, пойдет в окопы, а кто забил, тот так и останется в тылу без наказания?
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06.08.2024 18:45 Ответить
 
 