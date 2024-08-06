957 6
Никаких законодательных инициатив по электронным повесткам пока нет, - "слуга народа" Вениславский
Сейчас инициатив по внедрению электронных повесток нет.
Об этом во время брифинга заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ.
"Никаких законодательных инициатив по использованию электронных средств доставки информации, коммуникации с военнообязанными и оповещения нет и на данный момент даже не регистрируются такие инициативы", - сказал парламентарий.
По словам Вениславского, об этом говорить на сегодня точно нет никаких оснований.
Нардеп добавил, что для введения каких-то нововведений, это должно решаться на законодательном уровне.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Ярослав Кийко
показать весь комментарий06.08.2024 16:53 Ответить Мне нравится 4
Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий06.08.2024 17:00 Ответить Мне нравится 0
Erlich Bachman
показать весь комментарий06.08.2024 17:09 Ответить Мне нравится 0
CrossFirenko
показать весь комментарий06.08.2024 17:28 Ответить Мне нравится 2
Николай К
показать весь комментарий06.08.2024 18:45 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль