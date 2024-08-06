Никаких законодательных инициатив по электронным повесткам пока нет, - "слуга народа" Вениславский

Сейчас инициатив по внедрению электронных повесток нет.

Об этом во время брифинга заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ.

"Никаких законодательных инициатив по использованию электронных средств доставки информации, коммуникации с военнообязанными и оповещения нет и на данный момент даже не регистрируются такие инициативы", - сказал парламентарий.

По словам Вениславского, об этом говорить на сегодня точно нет никаких оснований.

Нардеп добавил, что для введения каких-то нововведений, это должно решаться на законодательном уровне.

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