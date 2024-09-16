В Україні автоматизують вручення повісток, - Міноборони

У Міністерстві оборони України працюють над розробкою функціоналу, який допоможе автоматизувати процес вручення повісток військовозобов'язаним. Повістку можна буде генерувати у реєстрі "Оберіг" та підписувати електронним підписом начальника ТЦК.

Про це розповів начальник Управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олег Берестовий у DOU Podcast, передає Цензор.НЕТ.

Хто виписуватиме і вручатиме автоматизовані повістки?

За його словами, зараз повістки виписують вручну, роздруковують, а потім стос паперу приходить начальнику ТЦК, який має підписувати їх та ставити печатку. Надалі процес автоматизують.

У Міноборони планують зробити цей процес більш прозорим. Це дозволить мати військово-політичному керівництву релевантнішу інформацію, ніж є зараз.

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"Тому ми зробили зараз функціонал, щоб повістку можна було генерувати в реєстрі "Оберіг", підписувати електронним підписом начальника ТЦК і навіть не роздруковувати безпосередньо в ТЦК ", - розповів Берестовий.

За словами представника Міноборони, такі повістки будуть направлятися на централізований друк, звідти – на "Укрпошту", яка їх доставлятиме адресатам.

"А в нас буде інформація, де повістка знаходиться: чи вона була доставлена, чи ні, чи десь загублена, скільки часу на доставку пішло", - пояснив начальник Управління IT Міноборони.

Як перевірити достовірність повістки?

Перевірити достовірність повістки можна буде у "Резерв+". У додатку буде функція, що через сканер QR можна буде перевірити чи дійсно начальник ТЦК підписав цю повістку, чи вона законна.

Коли ти підписуєш електронним підписом цю повістку, то там не буде якоїсь закарлючки-підпису; і ти маєш бути впевненим, що тобі не надіслали якийсь фішинг абощо, а що дійсно твій ТЦК підписав цю повістку. Це функціонал, який дозволить захистити особу як військовозобов'язаного", - наголосив Берестовий.

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Повісток у "Резерв+" не буде

Олег Берестовий вкотре акцентував на тому, що повісток в "Резерв+" не буде.

"Ми цього не плануємо. У нас беклог розписаний до середини весни — повісток там немає", - додав начальник Управління ІТ МОУ.

Автоматизовані відстрочки: хто зможе отримати?

У Міноборони планують також надавати автоматизовані відстрочки.

За словами Олега Берестового, їх потрібно запровадити й з поваги до людей, які цього потребують, і щоб у ТЦК не робити зайву роботу.

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"До прикладу, люди з інвалідністю. Якщо держава про тебе знає, що в тебе є певна група інвалідності й ти не придатний до служби апріорі, то навіщо тоді перепідтверджувати, регулярно проходити ВЛК? Тут потрібно і нормативно врегулювати, і технічно. Ми над цим працюємо. Знаємо, як це зробити, і в найближчі тижні до цього підійдемо", - пояснив він.

Окрім того, автоматизовані відстрочки також стосуватимуться людей, які здобувають свою першу вищу освіту, та опікунів трьох або більше дітей.