Понад 900 тис. українців отримали "бронь" від мобілізації, - Шмигаль
Нині понад 900 тисяч людей в Україні отримали бронювання від мобілізації. Уряд допускає можливість збільшення обсягів бронювання.
Про це заявив очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), повідомляє Цензор.НЕТ.
"У нас сьогодні понад 900 тисяч людей в бізнесі є заброньованими. Це важливий показник. Ми розуміємо, що можемо припускати ще більшу кількість заброньованих в бізнесі, але за умов, щоб була дотримана повністю "математика" мобілізації", - сказав прем'єр.
За словами Шмигаля, Кабмін розуміє потребу в збалансованому підході до мобілізації та економіки.
"Мобілізація сьогодні - це пріоритет, це виживання. І ми розуміємо, що дотримання балансу вимагає певної координації між урядом, військовими, українським бізнесом", - сказав глава уряду.
Окрім цього, Шмигаль анонсував оновлення "продукту бронювання для бізнесу" найближчим часом. За його словами, у процесі перегляду системи бронювання уряд дотримуватиметься принципу "воюй або працюй".
"У воюючій країні не має іншого шляху, ніж коли частина населення воює і платить за нашу майбутню перемогу своїми життями, друга частина населення має безумовно працювати, наповнювати бюджет, виробляти зброю, створювати все для того, щоб підтримати тих, хто сьогодні на передовій", - сказав Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
робочо-селянські ЗСУ
крім тих людей що пішли добровільно.
Тікай звідти, хлопче, краще вже на страну, с..у, добровільно завербуйся
А от те що є мільйони тих які працюють нелегально або ховаються, це інше питання.
Ви до речі через старлінк з окопу пишете, чи з Румунії?
Це Старлінк.
А також цікаво буде дізнатись наскільки розжиріли офшорні гаманці Зеленського та його команди.
Пишемо слово "бронрювання".
Ставимо галочку - шукати не тыльки в заголовках.
Що бачимо?
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Аврора, мультимаркет
Fabric Lab (оптовий продаж меблевих тканин для м'яких меблів)
СПА комплекс Banya club
СТО TIR
ТОВ «Логістик Юніон»
«Греко Груп» - компанія-виробник, яка займається виключно виготовленням автоматичних твердопаливних систем «GRECO» для зернових сушарок
AmstelSki, готель
Snack Production (пивні снеки)
THRASH! ТРАШ! (супермаркет)
ДАТАГРУП Volia
ресторан грузинської кухні «One Gogi»
І сотня інших, що забашляли...
ресторан Ван Гогі, млядь! .......
УХИЛЯНТИ ГРЬОБАНІ!!!!
За станом звільнився, але вже хочу назад. Якось дошкутильгаю ))
Робити тут нічого. Взагалі. Працбвати ми можемо лише зі своїми, з УБД.
Я тут як той Робінзон на острові
AmstelSki, готель - це готель в Буковелі - це табу!! НІ НІ! - де ж гаманці заброньовані відпочивати будуть??
ДАТАГРУП Volia - тут ситуація навпаки. Інтернет-провайдер. Звичайно, кількість можна скоротити (але хто ж це рахуватиме?) - але... без інтернету ми б тут не ділились думками....
Армія...Армада