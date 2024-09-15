Понад 900 тис. українців отримали "бронь" від мобілізації, - Шмигаль

Нині понад 900 тисяч людей в Україні отримали бронювання від мобілізації. Уряд допускає можливість збільшення обсягів бронювання.

Про це заявив очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас сьогодні понад 900 тисяч людей в бізнесі є заброньованими. Це важливий показник. Ми розуміємо, що можемо припускати ще більшу кількість заброньованих в бізнесі, але за умов, щоб була дотримана повністю "математика" мобілізації", - сказав прем'єр.

За словами Шмигаля, Кабмін розуміє потребу в збалансованому підході до мобілізації та економіки.

"Мобілізація сьогодні - це пріоритет, це виживання. І ми розуміємо, що дотримання балансу вимагає певної координації між урядом, військовими, українським бізнесом", - сказав глава уряду.

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Окрім цього, Шмигаль анонсував оновлення "продукту бронювання для бізнесу" найближчим часом. За його словами, у процесі перегляду системи бронювання уряд дотримуватиметься принципу "воюй або працюй".

"У воюючій країні не має іншого шляху, ніж коли частина населення воює і платить за нашу майбутню перемогу своїми життями, друга частина населення має безумовно працювати, наповнювати бюджет, виробляти зброю, створювати все для того, щоб підтримати тих, хто сьогодні на передовій", - сказав Шмигаль.

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