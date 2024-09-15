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Кабмін (13943) бронювання (306) мобілізація (2876) Денис Шмигаль (4398)

Понад 900 тис. українців отримали "бронь" від мобілізації, - Шмигаль

Шмигаль назвав кількість заброньованих від мобілізації

Нині понад 900 тисяч людей в Україні отримали бронювання від мобілізації. Уряд допускає можливість збільшення обсягів бронювання.

Про це заявив очільник Кабінету Міністрів Денис Шмигаль на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас сьогодні понад 900 тисяч людей в бізнесі є заброньованими. Це важливий показник. Ми розуміємо, що можемо припускати ще більшу кількість заброньованих в бізнесі, але за умов, щоб була дотримана повністю "математика" мобілізації", - сказав прем'єр.

За словами Шмигаля, Кабмін розуміє потребу в збалансованому підході до мобілізації та економіки.

"Мобілізація сьогодні - це пріоритет, це виживання. І ми розуміємо, що дотримання балансу вимагає певної координації між урядом, військовими, українським бізнесом", - сказав глава уряду.

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Окрім цього, Шмигаль анонсував оновлення "продукту бронювання для бізнесу" найближчим часом. За його словами, у процесі перегляду системи бронювання уряд дотримуватиметься принципу "воюй або працюй".

"У воюючій країні не має іншого шляху, ніж коли частина населення воює і платить за нашу майбутню перемогу своїми життями, друга частина населення має безумовно працювати, наповнювати бюджет, виробляти зброю, створювати все для того, щоб підтримати тих, хто сьогодні на передовій", - сказав Шмигаль.

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Топ коментарі
+27
Квартал - вже мабуть - одні броненосці
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15.09.2024 19:56
+22
Це з ТЦКунами та поліцаями?
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15.09.2024 19:55
+19
поліціянти, тцекуни, кабмін, всі нероби з міністерств, налогова, плокулотула, дбр, назк та інші нероби, ментяри охорони....
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15.09.2024 20:02
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Це з ТЦКунами та поліцаями?
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15.09.2024 19:55 Відповісти
ще офіцери -песіонери віком 45 років+ їх чомусь теж не призивають
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15.09.2024 20:21 Відповісти
якщо він називає офіційну цифру лям то множимо на 2 та маємо факт.
робочо-селянські ЗСУ
крім тих людей що пішли добровільно.
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15.09.2024 20:52 Відповісти
Це ще не порахували "ахраннікав військових об'єктів",а також тих,хто зник з реєстру,переписавшись на прізвище дружини ,наприклад.
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15.09.2024 20:33 Відповісти
А шо, у вас на роісії у воєнкоматах тьоткі із ЖЄКА стільці спинами натирають і мобілізують у пральні комбінати ?
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15.09.2024 21:09 Відповісти
Вибачай, не розумію квартальний гумор.
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15.09.2024 21:13 Відповісти
Який же це " гумор", коли тебе волохаті тітки із воєнкомату відловили і на ферму ведмедчкка насильно служити відправили.
Тікай звідти, хлопче, краще вже на страну, с..у, добровільно завербуйся
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15.09.2024 21:19 Відповісти
Замало смайлів.
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15.09.2024 21:23 Відповісти
Амкрім смайлів все ОК?
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15.09.2024 21:28 Відповісти
Я не психіатр не знаю, проте навряд все з тобою ок. Звернись до фахівця. Ходи здорове, хай щастить.
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15.09.2024 21:33 Відповісти
Квартал - вже мабуть - одні броненосці
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15.09.2024 19:56 Відповісти
Він забув сказати про третю частину населення, яка сидить на грошових потоках та буде продовжувати красти.
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15.09.2024 19:58 Відповісти
поліціянти, тцекуни, кабмін, всі нероби з міністерств, налогова, плокулотула, дбр, назк та інші нероби, ментяри охорони....
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15.09.2024 20:02 Відповісти
Яка, вашу мамку, бронь може бути!!!! Тут у танк нема кого посадити, або каліки, або алкашня, або на кукуху хворі! На якій підставі це "економічне бронювання"? Тому що ця мерзота професійно краде чи що? Так верніть мене з фронту, я теж буду красти, ще більше можу красти ніж ці тварюки!
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15.09.2024 20:21 Відповісти
Для такої країни 900 тисяч заброньованих- це ніщо. Мало того що вони працюють легально і платять налоги. Так якщо порахувати критичну інфраструктуру, типу: газом, електро, водопостачання, каналізації, медицини, зв'язок, пожежні частини то це якраз і буде. Військова промисловість - взагалі може бути ще більше. Тому нічого тут дивного немає.
А от те що є мільйони тих які працюють нелегально або ховаються, це інше питання.
Ви до речі через старлінк з окопу пишете, чи з Румунії?
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15.09.2024 21:00 Відповісти
Тут мова зовсім не про військову промисловість, а про "економічне бронювання". Під нього попадають ті, хто формально рахуються співробітниками підприємств з переліку Кабміна, фіктивних підприємств, затверджених місцевими органами влади як критичні, і підприємств з великим грошовим оборотом (реально це торгові мережі). Може ще щось придумали.
Це Старлінк.
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16.09.2024 00:45 Відповісти
Багато промислових виробників в тому списку
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16.09.2024 06:27 Відповісти
Тримаєш Румунський фронт?
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15.09.2024 21:34 Відповісти
Давай до мене на Румунський!
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16.09.2024 00:07 Відповісти
Забув Шмигаль озвучити тарифи на бронь.
А також цікаво буде дізнатись наскільки розжиріли офшорні гаманці Зеленського та його команди.
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15.09.2024 20:05 Відповісти
Голий фашизм!
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15.09.2024 20:07 Відповісти
Тобто, у нас мільйон людей критично важливих для оборони та економіки, всі інші або жінки, або майбутні батьки, або інваліди, або злісні ухилянти...
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15.09.2024 20:10 Відповісти
Ок. Відкриваємо Work.ua
Пишемо слово "бронрювання".
Ставимо галочку - шукати не тыльки в заголовках.
Що бачимо?
==============
Аврора, мультимаркет
Fabric Lab (оптовий продаж меблевих тканин для м'яких меблів)
СПА комплекс Banya club
СТО TIR
ТОВ «Логістик Юніон»
«Греко Груп» - компанія-виробник, яка займається виключно виготовленням автоматичних твердопаливних систем «GRECO» для зернових сушарок
AmstelSki, готель
Snack Production (пивні снеки)
THRASH! ТРАШ! (супермаркет)
ДАТАГРУП Volia
ресторан грузинської кухні «One Gogi»

І сотня інших, що забашляли...
ресторан Ван Гогі, млядь! .......

УХИЛЯНТИ ГРЬОБАНІ!!!!
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15.09.2024 20:15 Відповісти
В переліку ще 95кагалу немає
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15.09.2024 20:20 Відповісти
*******, вони виявляється критичніші ніж контролер препаратів крові, який зараз на еваці ризикує!
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15.09.2024 20:26 Відповісти
Братику, та я тут сам в щоденному акуї.
За станом звільнився, але вже хочу назад. Якось дошкутильгаю ))
Робити тут нічого. Взагалі. Працбвати ми можемо лише зі своїми, з УБД.
Я тут як той Робінзон на острові
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15.09.2024 20:29 Відповісти
Це ти, мабуть, не офіцер, а я навіть без двох кінцівок залишусь придатним до служби .
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15.09.2024 20:36 Відповісти
З того, що знаю:
AmstelSki, готель - це готель в Буковелі - це табу!! НІ НІ! - де ж гаманці заброньовані відпочивати будуть??

ДАТАГРУП Volia - тут ситуація навпаки. Інтернет-провайдер. Звичайно, кількість можна скоротити (але хто ж це рахуватиме?) - але... без інтернету ми б тут не ділились думками....
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15.09.2024 21:38 Відповісти
Ця ******** влада казало що будуть всі воювати. І як так???
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15.09.2024 20:29 Відповісти
Так, всі бідні будуть воювати.
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15.09.2024 20:48 Відповісти
Прамо зараз майже мільйон бідолаг работяг ВЖЕ заброньовані. Але продовжують воняти про війну для бідних. Тоді як волонтерів і бізнес, який дійсно віддає останнє на армію, продовжують пакувати. Так що ідіть на прутнь, скиглики.
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15.09.2024 20:57 Відповісти
Останнього ніхто не віддає, брехунець.
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15.09.2024 21:05 Відповісти
Ну точно більше ніж скиглуни про війну для бідних.
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15.09.2024 22:05 Відповісти
Ти ще не в окопах, бізнесмен, не всирайся раніше строку.
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15.09.2024 22:12 Відповісти
Ти б взагалі мовчав. Діванний скиголь. Ніх..я не робите і скиглите більше всих. Тупо паразитуєте, як ті глисти.
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16.09.2024 00:14 Відповісти
900 тис
Армія...Армада
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15.09.2024 21:27 Відповісти
ми всі воюєм--голою сракою по рапатій дошці
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15.09.2024 21:31 Відповісти
Було сьогодні відео як одного такого броневонаго зупинили ТЦК. Показав документи. ТЦК з ментами надавали по морді від злості і відпустили.
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15.09.2024 21:59 Відповісти
гугл транслейт?
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16.09.2024 08:58 Відповісти
за мене друкує Аліса, мені ліньки букви набирати
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16.09.2024 10:18 Відповісти
Ваша Аліса так само перекладає, тобто неправильно.
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16.09.2024 10:22 Відповісти
 
 