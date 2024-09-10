Шмигаль анонсував нові зміни до правил бронювання від мобілізації

Кабінет Міністрів спільно з бізнесом та військовими експертами напрацьовує правки до параметрів бронювання від мобілізації.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції, передає LIGA.net.

"Коли ми говоримо про принцип "воюй або працюй", ми хочемо вдосконалити існуючий підхід до бронювання", – сказав Шмигаль.

За його словами, зараз уряд працює над такими цілями: створення робочих місць, повернення людей в Україну, повернення людей у білу економіку, підвищення рівня заробітних плат, що збільшить надходження податків та зборів до бюджету.

Водночас, пообіцяв Шмигаль, будуть встановлені певні "червоні лінії" – просто відкупитися від мобілізації буде неможливо.

"Не може бути, щоб хтось відкупився від захисту Батьківщини. Це "червона лінія". Мають бути дуже справедливі, прозорі, зрозумілі правила бронювання та відповідь, чому заброньований чи працівник на тій чи іншій посаді не йде воювати. Всі речі зараз на зрізі з військовими доопрацьовуємо, і, думаю, що найближчим часом ми їх впровадимо. Це не буде щось сенсаційне, очевидно, будуть зміни існуючих параметрів бронювання для українців", – пояснив Шмигаль.

Він також зауважив, що до початку повномасштабного вторгнення в Україні було близько 10 млн офіційно працевлаштованих людей. На той момент кількість пенсіонерів становила 10,5 млн. У перші місяці вторгнення українська економіка втратила 3,5 млн робочих місць.

"У нас є ціль – відновити кількість робочих місць, після завершення війни кількість працівників має забезпечувати достойне соціальне забезпечення нашим пенсіонерам", – зазначив Шмигаль.

На початку вересня голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що механізм так званого "економічного бронювання" від мобілізації можуть запровадити в Україні вже цього року. Утім, це питання складне, тому воно так довго обговорюється.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував впровадження принципу "воюй або працюй".

"Це допоможе збільшити кількість робочих місць та рівень середньої зарплати, а також наповнити бюджет", – пояснював голова уряду, не уточнивши, у чому полягає ідея.

Нагадаємо, раніше голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха разом з низкою інших депутатів від "Слуги народу" зареєстрував у Верховній Раді низку законопроєктів про "економічне бронювання", які передбачають різні варіанти бронювання від мобілізації в обмін на збільшені податки.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Як працюватиме економічне бронювання. Усе, що треба знати