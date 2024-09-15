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Кабмин (13507) бронирование (137) мобилизация (2608) Шмыгаль Денис (2591)

Более 900 тыс. украинцев получили "бронь" от мобилизации, - Шмыгаль

Шмигаль назвав кількість заброньованих від мобілізації

Сейчас более 900 тысяч человек в Украине получили бронирование от мобилизации. Правительство допускает возможность увеличения объемов бронирования.

Об этом заявил глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас сегодня более 900 тысяч людей в бизнесе являются забронированными. Это важный показатель. Мы понимаем, что можем предполагать еще большее количество забронированных в бизнесе, но при условиях, чтобы была соблюдена полностью "математика" мобилизации", - сказал премьер.

По словам Шмыгаля, Кабмин понимает потребность в сбалансированном подходе к мобилизации и экономике.

"Мобилизация сегодня - это приоритет, это выживание. И мы понимаем, что соблюдение баланса требует определенной координации между правительством, военными, украинским бизнесом", - сказал глава правительства.

Также читайте: Кабмин утвердил проект госбюджета на 2025 год. Приоритет – оборона и безопасность, - Шмыгаль

Кроме этого, Шмыгаль анонсировал обновление "продукта бронирования для бизнеса" в ближайшее время. По его словам, в процессе пересмотра системы бронирования правительство будет придерживаться принципа "воюй или работай".

"В воюющей стране нет другого пути, чем когда часть населения воюет и платит за нашу будущую победу своими жизнями, вторая часть населения должна безусловно работать, наполнять бюджет, производить оружие, создавать все для того, чтобы поддержать тех, кто сегодня на передовой", - сказал Шмыгаль.

Также читайте: Шмигаль анонсировал дальнейшие изменения в Кабмине: Будет оптимизация
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Топ комментарии
+27
Квартал - вже мабуть - одні броненосці
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15.09.2024 19:56
+22
Це з ТЦКунами та поліцаями?
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15.09.2024 19:55
+19
поліціянти, тцекуни, кабмін, всі нероби з міністерств, налогова, плокулотула, дбр, назк та інші нероби, ментяри охорони....
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15.09.2024 20:02
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Правила форума Совет форумчан
Це з ТЦКунами та поліцаями?
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15.09.2024 19:55 Ответить
ще офіцери -песіонери віком 45 років+ їх чомусь теж не призивають
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15.09.2024 20:21 Ответить
якщо він називає офіційну цифру лям то множимо на 2 та маємо факт.
робочо-селянські ЗСУ
крім тих людей що пішли добровільно.
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15.09.2024 20:52 Ответить
Це ще не порахували "ахраннікав військових об'єктів",а також тих,хто зник з реєстру,переписавшись на прізвище дружини ,наприклад.
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15.09.2024 20:33 Ответить
А шо, у вас на роісії у воєнкоматах тьоткі із ЖЄКА стільці спинами натирають і мобілізують у пральні комбінати ?
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15.09.2024 21:09 Ответить
Вибачай, не розумію квартальний гумор.
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15.09.2024 21:13 Ответить
Який же це " гумор", коли тебе волохаті тітки із воєнкомату відловили і на ферму ведмедчкка насильно служити відправили.
Тікай звідти, хлопче, краще вже на страну, с..у, добровільно завербуйся
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15.09.2024 21:19 Ответить
Замало смайлів.
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15.09.2024 21:23 Ответить
Амкрім смайлів все ОК?
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15.09.2024 21:28 Ответить
Я не психіатр не знаю, проте навряд все з тобою ок. Звернись до фахівця. Ходи здорове, хай щастить.
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15.09.2024 21:33 Ответить
Квартал - вже мабуть - одні броненосці
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15.09.2024 19:56 Ответить
Він забув сказати про третю частину населення, яка сидить на грошових потоках та буде продовжувати красти.
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15.09.2024 19:58 Ответить
поліціянти, тцекуни, кабмін, всі нероби з міністерств, налогова, плокулотула, дбр, назк та інші нероби, ментяри охорони....
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15.09.2024 20:02 Ответить
Яка, вашу мамку, бронь може бути!!!! Тут у танк нема кого посадити, або каліки, або алкашня, або на кукуху хворі! На якій підставі це "економічне бронювання"? Тому що ця мерзота професійно краде чи що? Так верніть мене з фронту, я теж буду красти, ще більше можу красти ніж ці тварюки!
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15.09.2024 20:21 Ответить
Для такої країни 900 тисяч заброньованих- це ніщо. Мало того що вони працюють легально і платять налоги. Так якщо порахувати критичну інфраструктуру, типу: газом, електро, водопостачання, каналізації, медицини, зв'язок, пожежні частини то це якраз і буде. Військова промисловість - взагалі може бути ще більше. Тому нічого тут дивного немає.
А от те що є мільйони тих які працюють нелегально або ховаються, це інше питання.
Ви до речі через старлінк з окопу пишете, чи з Румунії?
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15.09.2024 21:00 Ответить
Тут мова зовсім не про військову промисловість, а про "економічне бронювання". Під нього попадають ті, хто формально рахуються співробітниками підприємств з переліку Кабміна, фіктивних підприємств, затверджених місцевими органами влади як критичні, і підприємств з великим грошовим оборотом (реально це торгові мережі). Може ще щось придумали.
Це Старлінк.
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16.09.2024 00:45 Ответить
Багато промислових виробників в тому списку
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16.09.2024 06:27 Ответить
Тримаєш Румунський фронт?
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15.09.2024 21:34 Ответить
Давай до мене на Румунський!
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16.09.2024 00:07 Ответить
Забув Шмигаль озвучити тарифи на бронь.
А також цікаво буде дізнатись наскільки розжиріли офшорні гаманці Зеленського та його команди.
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15.09.2024 20:05 Ответить
Голий фашизм!
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15.09.2024 20:07 Ответить
Тобто, у нас мільйон людей критично важливих для оборони та економіки, всі інші або жінки, або майбутні батьки, або інваліди, або злісні ухилянти...
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15.09.2024 20:10 Ответить
Ок. Відкриваємо Work.ua
Пишемо слово "бронрювання".
Ставимо галочку - шукати не тыльки в заголовках.
Що бачимо?
==============
Аврора, мультимаркет
Fabric Lab (оптовий продаж меблевих тканин для м'яких меблів)
СПА комплекс Banya club
СТО TIR
ТОВ «Логістик Юніон»
«Греко Груп» - компанія-виробник, яка займається виключно виготовленням автоматичних твердопаливних систем «GRECO» для зернових сушарок
AmstelSki, готель
Snack Production (пивні снеки)
THRASH! ТРАШ! (супермаркет)
ДАТАГРУП Volia
ресторан грузинської кухні «One Gogi»

І сотня інших, що забашляли...
ресторан Ван Гогі, млядь! .......

УХИЛЯНТИ ГРЬОБАНІ!!!!
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15.09.2024 20:15 Ответить
В переліку ще 95кагалу немає
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15.09.2024 20:20 Ответить
*******, вони виявляється критичніші ніж контролер препаратів крові, який зараз на еваці ризикує!
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15.09.2024 20:26 Ответить
Братику, та я тут сам в щоденному акуї.
За станом звільнився, але вже хочу назад. Якось дошкутильгаю ))
Робити тут нічого. Взагалі. Працбвати ми можемо лише зі своїми, з УБД.
Я тут як той Робінзон на острові
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15.09.2024 20:29 Ответить
Це ти, мабуть, не офіцер, а я навіть без двох кінцівок залишусь придатним до служби .
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15.09.2024 20:36 Ответить
З того, що знаю:
AmstelSki, готель - це готель в Буковелі - це табу!! НІ НІ! - де ж гаманці заброньовані відпочивати будуть??

ДАТАГРУП Volia - тут ситуація навпаки. Інтернет-провайдер. Звичайно, кількість можна скоротити (але хто ж це рахуватиме?) - але... без інтернету ми б тут не ділились думками....
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15.09.2024 21:38 Ответить
Ця ******** влада казало що будуть всі воювати. І як так???
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15.09.2024 20:29 Ответить
Так, всі бідні будуть воювати.
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15.09.2024 20:48 Ответить
Прамо зараз майже мільйон бідолаг работяг ВЖЕ заброньовані. Але продовжують воняти про війну для бідних. Тоді як волонтерів і бізнес, який дійсно віддає останнє на армію, продовжують пакувати. Так що ідіть на прутнь, скиглики.
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15.09.2024 20:57 Ответить
Останнього ніхто не віддає, брехунець.
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15.09.2024 21:05 Ответить
Ну точно більше ніж скиглуни про війну для бідних.
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15.09.2024 22:05 Ответить
Ти ще не в окопах, бізнесмен, не всирайся раніше строку.
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15.09.2024 22:12 Ответить
Ти б взагалі мовчав. Діванний скиголь. Ніх..я не робите і скиглите більше всих. Тупо паразитуєте, як ті глисти.
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16.09.2024 00:14 Ответить
900 тис
Армія...Армада
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15.09.2024 21:27 Ответить
ми всі воюєм--голою сракою по рапатій дошці
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15.09.2024 21:31 Ответить
Було сьогодні відео як одного такого броневонаго зупинили ТЦК. Показав документи. ТЦК з ментами надавали по морді від злості і відпустили.
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15.09.2024 21:59 Ответить
гугл транслейт?
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16.09.2024 08:58 Ответить
за мене друкує Аліса, мені ліньки букви набирати
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16.09.2024 10:18 Ответить
Ваша Аліса так само перекладає, тобто неправильно.
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16.09.2024 10:22 Ответить
 
 