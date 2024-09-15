Более 900 тыс. украинцев получили "бронь" от мобилизации, - Шмыгаль

Сейчас более 900 тысяч человек в Украине получили бронирование от мобилизации. Правительство допускает возможность увеличения объемов бронирования.

Об этом заявил глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас сегодня более 900 тысяч людей в бизнесе являются забронированными. Это важный показатель. Мы понимаем, что можем предполагать еще большее количество забронированных в бизнесе, но при условиях, чтобы была соблюдена полностью "математика" мобилизации", - сказал премьер.

По словам Шмыгаля, Кабмин понимает потребность в сбалансированном подходе к мобилизации и экономике.

"Мобилизация сегодня - это приоритет, это выживание. И мы понимаем, что соблюдение баланса требует определенной координации между правительством, военными, украинским бизнесом", - сказал глава правительства.

Также читайте: Кабмин утвердил проект госбюджета на 2025 год. Приоритет – оборона и безопасность, - Шмыгаль

Кроме этого, Шмыгаль анонсировал обновление "продукта бронирования для бизнеса" в ближайшее время. По его словам, в процессе пересмотра системы бронирования правительство будет придерживаться принципа "воюй или работай".

"В воюющей стране нет другого пути, чем когда часть населения воюет и платит за нашу будущую победу своими жизнями, вторая часть населения должна безусловно работать, наполнять бюджет, производить оружие, создавать все для того, чтобы поддержать тех, кто сегодня на передовой", - сказал Шмыгаль.

Также читайте: Шмигаль анонсировал дальнейшие изменения в Кабмине: Будет оптимизация