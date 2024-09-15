Более 900 тыс. украинцев получили "бронь" от мобилизации, - Шмыгаль
Сейчас более 900 тысяч человек в Украине получили бронирование от мобилизации. Правительство допускает возможность увеличения объемов бронирования.
Об этом заявил глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает Цензор.НЕТ.
"У нас сегодня более 900 тысяч людей в бизнесе являются забронированными. Это важный показатель. Мы понимаем, что можем предполагать еще большее количество забронированных в бизнесе, но при условиях, чтобы была соблюдена полностью "математика" мобилизации", - сказал премьер.
По словам Шмыгаля, Кабмин понимает потребность в сбалансированном подходе к мобилизации и экономике.
"Мобилизация сегодня - это приоритет, это выживание. И мы понимаем, что соблюдение баланса требует определенной координации между правительством, военными, украинским бизнесом", - сказал глава правительства.
Кроме этого, Шмыгаль анонсировал обновление "продукта бронирования для бизнеса" в ближайшее время. По его словам, в процессе пересмотра системы бронирования правительство будет придерживаться принципа "воюй или работай".
"В воюющей стране нет другого пути, чем когда часть населения воюет и платит за нашу будущую победу своими жизнями, вторая часть населения должна безусловно работать, наполнять бюджет, производить оружие, создавать все для того, чтобы поддержать тех, кто сегодня на передовой", - сказал Шмыгаль.
Пожалуйста, подождите...
робочо-селянські ЗСУ
крім тих людей що пішли добровільно.
Тікай звідти, хлопче, краще вже на страну, с..у, добровільно завербуйся
А от те що є мільйони тих які працюють нелегально або ховаються, це інше питання.
Ви до речі через старлінк з окопу пишете, чи з Румунії?
Це Старлінк.
А також цікаво буде дізнатись наскільки розжиріли офшорні гаманці Зеленського та його команди.
Пишемо слово "бронрювання".
Ставимо галочку - шукати не тыльки в заголовках.
Що бачимо?
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Аврора, мультимаркет
Fabric Lab (оптовий продаж меблевих тканин для м'яких меблів)
СПА комплекс Banya club
СТО TIR
ТОВ «Логістик Юніон»
«Греко Груп» - компанія-виробник, яка займається виключно виготовленням автоматичних твердопаливних систем «GRECO» для зернових сушарок
AmstelSki, готель
Snack Production (пивні снеки)
THRASH! ТРАШ! (супермаркет)
ДАТАГРУП Volia
ресторан грузинської кухні «One Gogi»
І сотня інших, що забашляли...
ресторан Ван Гогі, млядь! .......
УХИЛЯНТИ ГРЬОБАНІ!!!!
За станом звільнився, але вже хочу назад. Якось дошкутильгаю ))
Робити тут нічого. Взагалі. Працбвати ми можемо лише зі своїми, з УБД.
Я тут як той Робінзон на острові
AmstelSki, готель - це готель в Буковелі - це табу!! НІ НІ! - де ж гаманці заброньовані відпочивати будуть??
ДАТАГРУП Volia - тут ситуація навпаки. Інтернет-провайдер. Звичайно, кількість можна скоротити (але хто ж це рахуватиме?) - але... без інтернету ми б тут не ділились думками....
Армія...Армада