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Кабмин (13507) Шмыгаль Денис (2596)

Шмыгаль анонсировал дальнейшие изменения в Кабмине: Будет оптимизация

Зміни у Кабміні

В будущем планируются дальнейшие изменения в Кабмине с целью оптимизации.

Об этом эмьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"22 члена Кабмина было до кадровых изменений, сейчас 20 членов Кабмина. Это уменьшение произошло, хотя не до 17, как мы анонсировали и прогнозировали. Это еще впереди. Такая оптимизация будет", - проинформировал Шмыгаль.

Глава правительства также уточнил, что сейчас власть смотрит на те потребности, которые есть во время войны, учитывая определенную стабильность, ведь "радикальные изменения могут привести к непредсказуемым результатам, поэтому очень осторожно формируем нашу кадровую политику".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль о приоритетах правительства: Силы обороны, экономика и реформы на пути в ЕС

Как сообщалось, Шмыгаль заявил, что решение о кадровых перестановках в Кабмине принимала фракция "Слуга народа"
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Топ комментарии
+4
Всі оптимізації Зельоних це тільки нові схематози для вимивання грошей з бюджету.
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10.09.2024 15:17
+4
з 19 року в Україні "зелена оптимізаці",котра все більше подібна до "зеленої могилізації України"
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10.09.2024 15:20
+2
"Міністерство культури та інформаційної політики перейменовано на Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури стане Міністерством розвитку громад та територій" (Офіц. інформ.)

При всій зовнішній недолугості і комізмі дій Шмигаля в цьому криється значно більш прагматичні речі. Перейменування тягне за собою організаційну ліквідацію величезного масиву внутрішніх документів, які стосуються рішень розподілу\перерозподілу бюджетних коштів на приблизну суму біля 10-12 млрд. гривен. Знищені будуть документи, які приховують безпосередніх організаторів і виконавців дій, що призвели до їх нецільового використання. Пізніше, довести причетність конкретних чиновників буде просто неможливо. https://timeze2019.blogspot.com/
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10.09.2024 15:29
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Правила форума Совет форумчан
Всі оптимізації Зельоних це тільки нові схематози для вимивання грошей з бюджету.
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10.09.2024 15:17 Ответить
з 19 року в Україні "зелена оптимізаці",котра все більше подібна до "зеленої могилізації України"
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10.09.2024 15:20 Ответить
Себе ,,оптимизуй"!
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10.09.2024 15:21 Ответить
Оптимізація захвата влади дєрьмаком чи де?
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10.09.2024 15:26 Ответить
"Міністерство культури та інформаційної політики перейменовано на Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури стане Міністерством розвитку громад та територій" (Офіц. інформ.)

При всій зовнішній недолугості і комізмі дій Шмигаля в цьому криється значно більш прагматичні речі. Перейменування тягне за собою організаційну ліквідацію величезного масиву внутрішніх документів, які стосуються рішень розподілу\перерозподілу бюджетних коштів на приблизну суму біля 10-12 млрд. гривен. Знищені будуть документи, які приховують безпосередніх організаторів і виконавців дій, що призвели до їх нецільового використання. Пізніше, довести причетність конкретних чиновників буде просто неможливо. https://timeze2019.blogspot.com/
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10.09.2024 15:29 Ответить
Всій зеленій банді пропоную таку формулу "оптимізації":
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10.09.2024 15:39 Ответить
Пропоную
ТРЕНУВАЛЬНУ ПРОГРАМУ по ОПТИМІЗАЦІЇ ліжок у БОРДЕЛІ:

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10.09.2024 15:44 Ответить
Не треба плутати єрмакізацію з оптимізацією.
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10.09.2024 15:47 Ответить
Перестановка стульев это и есть оптимизация?
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10.09.2024 15:50 Ответить
Вы как не садитесь....
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10.09.2024 16:08 Ответить
Оптимізація!
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10.09.2024 16:18 Ответить
Накуя? Шапіто мабуть вирішило підторгувати посадами.
Нові кандидати, запропонували якісь програми потужних змін який сенс одного дармоїда змінювати на іншого?
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10.09.2024 16:22 Ответить
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10.09.2024 16:45 Ответить
Найкраща оптимізація, коли ти, разом із кабміном, зникнеш назавжди, і не забудеш прихопити із собою зелене шобло з банкової.
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10.09.2024 17:10 Ответить
 
 