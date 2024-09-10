Шмыгаль анонсировал дальнейшие изменения в Кабмине: Будет оптимизация

В будущем планируются дальнейшие изменения в Кабмине с целью оптимизации.

Об этом эмьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"22 члена Кабмина было до кадровых изменений, сейчас 20 членов Кабмина. Это уменьшение произошло, хотя не до 17, как мы анонсировали и прогнозировали. Это еще впереди. Такая оптимизация будет", - проинформировал Шмыгаль.

Глава правительства также уточнил, что сейчас власть смотрит на те потребности, которые есть во время войны, учитывая определенную стабильность, ведь "радикальные изменения могут привести к непредсказуемым результатам, поэтому очень осторожно формируем нашу кадровую политику".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль о приоритетах правительства: Силы обороны, экономика и реформы на пути в ЕС

Как сообщалось, Шмыгаль заявил, что решение о кадровых перестановках в Кабмине принимала фракция "Слуга народа"