Шмыгаль анонсировал дальнейшие изменения в Кабмине: Будет оптимизация
В будущем планируются дальнейшие изменения в Кабмине с целью оптимизации.
Об этом эмьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"22 члена Кабмина было до кадровых изменений, сейчас 20 членов Кабмина. Это уменьшение произошло, хотя не до 17, как мы анонсировали и прогнозировали. Это еще впереди. Такая оптимизация будет", - проинформировал Шмыгаль.
Глава правительства также уточнил, что сейчас власть смотрит на те потребности, которые есть во время войны, учитывая определенную стабильность, ведь "радикальные изменения могут привести к непредсказуемым результатам, поэтому очень осторожно формируем нашу кадровую политику".
Как сообщалось, Шмыгаль заявил, что решение о кадровых перестановках в Кабмине принимала фракция "Слуга народа"
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При всій зовнішній недолугості і комізмі дій Шмигаля в цьому криється значно більш прагматичні речі. Перейменування тягне за собою організаційну ліквідацію величезного масиву внутрішніх документів, які стосуються рішень розподілу\перерозподілу бюджетних коштів на приблизну суму біля 10-12 млрд. гривен. Знищені будуть документи, які приховують безпосередніх організаторів і виконавців дій, що призвели до їх нецільового використання. Пізніше, довести причетність конкретних чиновників буде просто неможливо. https://timeze2019.blogspot.com/
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