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Кабмин (13507) назначение (2144) отставка (3146) Шмыгаль Денис (2596)

Решение о кадровых перестановках в Кабмине принимала фракция "Слуга народа", - Шмыгаль

Кабінет Міністрів України

Все решения относительно последних кадровых назначений в Кабмин принимала депутатская фракция партии "Слуга народа".

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я хочу сразу сказать, что решение принимала депутатская фракция партии "Слуга народа". Я, как премьер-министр, по представлению депутатской фракции вносил эти кандидатуры. С каждым из кандидатов, конечно, у нас был не один разговор, мы формировали стратегию того, как будем двигаться дальше. Это ответ на вопрос, влиял ли я на кадровую политику", - сказал Шмыгаль.

Премьер также подчеркнул, что ко всем министрам военного времени у него огромное уважение и благодарность за то, что они делали и делают свою работу очень ответственно и эффективно.

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"И здесь речь идет не о претензиях - речь идет о повышении эффективности, речь идет об изменении вызовов, об изменении направлений и приоритетов, об усилении того или иного направления, той или иной команды, об изменении видения, возможно, потому что меняются обстоятельства, и война меняет наше государство, меняет наше общество, и надо, соответственно, быть гибким в этих условиях", - добавил он.

Глава правительства сообщил, что сейчас с новоназначенными членами Кабмина продолжается наработка их приоритетов на традиционные 100 дней и на первый год работы.

"Цели, которые должны быть достигнуты, должны быть реализованы, потому что сейчас нет времени на то, чтобы экспериментировать. Поэтому нам нужен конкретный результат", - подытожил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль о приоритетах правительства: Силы обороны, экономика и реформы на пути в ЕС
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Топ комментарии
+2
лайном і брехнею. Бо всі призначення справа рук Зеленського - Дєрмака. До речі, коли Рада, начебто, затверджувала новий склад Кабміну, то у Раді не було а ні президента,а ні спікера . ні самого Шмигаля. От таке ставлення до "зелених" міністрів і до фракції "прислуг"
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10.09.2024 14:22
+1
та ми ж бачимо що лайном тхне
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10.09.2024 14:03
+1
Авотніхуа!
Дерьмачелло сказав "нада", слух урод атвєтіл "єсть!"
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10.09.2024 14:04
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Правила форума Совет форумчан
та ми ж бачимо що лайном тхне
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10.09.2024 14:03 Ответить
лайном і брехнею. Бо всі призначення справа рук Зеленського - Дєрмака. До речі, коли Рада, начебто, затверджувала новий склад Кабміну, то у Раді не було а ні президента,а ні спікера . ні самого Шмигаля. От таке ставлення до "зелених" міністрів і до фракції "прислуг"
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10.09.2024 14:22 Ответить
Авотніхуа!
Дерьмачелло сказав "нада", слух урод атвєтіл "єсть!"
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10.09.2024 14:04 Ответить
Вірю!!! Чесно вірю. Скільки там зараз членів в тій фракції, один?
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10.09.2024 14:04 Ответить
зелені ухвалювали цей уряд і несуть повну відповідальність за весь цей безлад. Бо монобільшість.
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10.09.2024 14:05 Ответить
Зе-більшість,треш,повний.
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10.09.2024 14:05 Ответить
Тобто,вся відповідальність за стан в країні лежить на фракції сн і на тих 5-6 мененджерів,що стоять над цією фракцією
Премєр-в останню чергу,який приймає готові рішення від оп,через фракцію сн.
На Конституцію вони кладуть яка вказує на розмежування прав і обовязків кожної гілки влади.
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10.09.2024 14:06 Ответить
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10.09.2024 18:57 Ответить
Це вже зелена диктатура..
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10.09.2024 14:06 Ответить
Так осінь на дворі.

Все зелене жовкне, жухне, дєрьмачєє...
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10.09.2024 14:12 Ответить
"...до всіх міністрів воєнного часу в нього величезна повага..."

Тобто яйця по 17,00 грн./шт його задовольняли !?
Покидьки....
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10.09.2024 14:09 Ответить
Перше,з чим асаціація- перестановка ліжок у борделі!
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10.09.2024 14:09 Ответить
"Козирь" нє прі дєлах.
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10.09.2024 14:09 Ответить
Тобто, всі 73/43зебіли, яки привели в Україну зелену зрадофільську владу - винуваті в наших економічних "досягненнях", (втім, як і у чинній війні з повномасштабним вторгненням касапів 24/02.22р.); і це саме вони спричинили оце безпредметне переставляння ліжок в борделі під кодовою назвою "кабмін".
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10.09.2024 14:11 Ответить
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10.09.2024 14:19 Ответить
... мы формировали стратегию того, как будем двигаться дальше,

... кому заносить.
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10.09.2024 14:43 Ответить
То та партія, яка, як би вибори відбулися зараз, навіть у Раду не пройшла б? Я б сказав, що це офіґенно потужно!
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10.09.2024 14:47 Ответить
лайно призначило лайно
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10.09.2024 16:08 Ответить
А, ***** вообще нужен этот ШАВКА-ПРЕМЬЕР???
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10.09.2024 16:51 Ответить
как не садитесь но в музыканты не годитесь
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10.09.2024 19:10 Ответить
 
 