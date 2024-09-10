Решение о кадровых перестановках в Кабмине принимала фракция "Слуга народа", - Шмыгаль
Все решения относительно последних кадровых назначений в Кабмин принимала депутатская фракция партии "Слуга народа".
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я хочу сразу сказать, что решение принимала депутатская фракция партии "Слуга народа". Я, как премьер-министр, по представлению депутатской фракции вносил эти кандидатуры. С каждым из кандидатов, конечно, у нас был не один разговор, мы формировали стратегию того, как будем двигаться дальше. Это ответ на вопрос, влиял ли я на кадровую политику", - сказал Шмыгаль.
Премьер также подчеркнул, что ко всем министрам военного времени у него огромное уважение и благодарность за то, что они делали и делают свою работу очень ответственно и эффективно.
"И здесь речь идет не о претензиях - речь идет о повышении эффективности, речь идет об изменении вызовов, об изменении направлений и приоритетов, об усилении того или иного направления, той или иной команды, об изменении видения, возможно, потому что меняются обстоятельства, и война меняет наше государство, меняет наше общество, и надо, соответственно, быть гибким в этих условиях", - добавил он.
Глава правительства сообщил, что сейчас с новоназначенными членами Кабмина продолжается наработка их приоритетов на традиционные 100 дней и на первый год работы.
"Цели, которые должны быть достигнуты, должны быть реализованы, потому что сейчас нет времени на то, чтобы экспериментировать. Поэтому нам нужен конкретный результат", - подытожил Шмыгаль.
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