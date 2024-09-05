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ВР (27371) Кабмин (13505) назначение (2142)

В Раде зарегистрировали постановления о назначении 6 министров

Рада призначатиме міністрів

Сегодня, 5 сентября 2024 года, в ВР зарегистрированы проекты постановлений о назначении ряда новых министров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВР.

Так, проектом постановления №12012 предлагается назначить Николая Точицкого на должность министра культуры и стратегических коммуникаций;

Проектом постановления №12013 предлагается назначить Светлану Гринчук на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов;

Проектом постановления № 12014 предлагается назначить Виталия Коваля на должность министра аграрной политики и продовольствия;

Проектом постановления № 12015 предлагается назначить Алексея Кулебу на должность вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития громад и территорий;

Проектом постановления № 12016 предлагается назначить Матвея Бедного на должность министра молодежи и спорта Украины;

Проектом постановления № 12017 предлагается назначить Наталью Калмыкову на должность министра по делам ветеранов Украины.

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Как сообщалось, сегодня ВР уволит Верещук, Кулебу и Коваля и назначит 9 новых министров. Напомним, 4 сентября 2024 года, Верховная Рада Украины поддержала отставку нескольких министров. Также Цензор.НЕТ информировал, что Шмыгаль подал в Раду представление о назначении 8 новых министров.
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Топ комментарии
+4
Вервечка свіжих - чим вони продвинутіші старих - чи просто ті хапнули а це "свіжа" кров
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05.09.2024 11:34
+4
Замена проститутк не меняет сути барделя.
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05.09.2024 11:40
+3
Це не Рада..це гібрид борделю з цирком..
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05.09.2024 11:37
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Вервечка свіжих - чим вони продвинутіші старих - чи просто ті хапнули а це "свіжа" кров
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05.09.2024 11:34 Ответить
А де постанова з призначення Верещук Мiнiстеркою з розмiнування?
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05.09.2024 11:37 Ответить
Це не Рада..це гібрид борделю з цирком..
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05.09.2024 11:37 Ответить
Замена проститутк не меняет сути барделя.
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05.09.2024 11:40 Ответить
Проте безкоштовний трiпер украiнцям гарантовано
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05.09.2024 11:43 Ответить
Країні потрібен професійний уряд національної довіри і технічний в.о. президентна патріотичний з нормальною освітою ( головне, що би не гравець хрєном на роялі) на період війни. Все інше- переставляння ліжок в барделі.
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05.09.2024 11:42 Ответить
Ні бельмесу, не розуміючи нічого в системі державного управління країною, не розуміючи ПИТАНЬ МОБІЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ та Особливого періоду, Воєнного стану, не читавши жодних ПОЛОЖЕНЬ про повноваження Секретаріату КМУ та Регламенту КМУ, вони будуть тількисидіти, МОВЧКИ лупати очима на Шмигаля, та зачитувати в голос, тексти і те, що для них напишуть «ДИВНІ держсекретарі» в ЦОВВ!!
Це буде дійсно, НЕЗЛАМНО і ПОТУЖНО!!
Горе Україні, коли барани керують ЛЕВАМИ!
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05.09.2024 11:44 Ответить
Перетасовування зеленої колоди нічого не змінює. Дурень завжди в рукаві.
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05.09.2024 11:46 Ответить
Знаю, что от меня ничего не зависит в этой стране и я ей не нужен как и моя семья.
"Сам не краде. та іншим не дає".
Просто прошу мне как добровольно мобилизованному, русскому, инженеру с большим стажем, используемого в войне с полной уверенностью своей ненужности - просто прошу дать возможность выехать из этой страны.
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05.09.2024 11:51 Ответить
Перестановка хвойд в борделі!
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05.09.2024 11:57 Ответить
по всім нормам, заява шмигаля повинна в такому разі першою бути в черзі
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05.09.2024 12:39 Ответить
 
 