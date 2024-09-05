УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4348 відвідувачів онлайн
Новини
2 960 11
ВР (14812) Кабмін (13940) призначення (2239)

У Раді зареєстрували постанови про призначення 6 міністрів

Рада призначатиме міністрів

Сьогодні, 5 вересня 2024 року, у ВР зареєстровано проєкти постанов про призначення низки нових міністрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВР.

Так, проєктом постанови №12012 пропонується призначити Миколу Точицького на посаду міністра культури та стратегічних комунікацій;

Проєктом постанови №12013 пропонується призначити Світлану Гринчук на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів;

Проєктом постанови № 12014 пропонується призначити Віталія Коваля на посаду міністра аграрної політики та продовольства;

Проєктом постанови № 12015 пропонується призначити Олексія Кулебу на посаду віце-прем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій;

Проєктом постанови № 12016 пропонується призначити Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту України;

Проєктом постанови № 12017 пропонується призначити Наталію Калмикову на посаду міністра у справах ветеранів України.

Також читайте: Кулеба після відставки зосередиться на зміцненні відносин України з НАТО, - Bloomberg

Як повідомлялося, сьогодні ВР звільнить Верещук, Кулебу та Коваля і призначить 9 нових міністрів. Нагадаємо, 4 вересня 2024 року, Верховна Рада України підтримала відставку кількох міністрів. Також Цензор.НЕТ інформував, що Шмигаль подав до Ради подання про призначення 8 нових міністрів.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
Вервечка свіжих - чим вони продвинутіші старих - чи просто ті хапнули а це "свіжа" кров
показати весь коментар
05.09.2024 11:34
+4
Замена проститутк не меняет сути барделя.
показати весь коментар
05.09.2024 11:40
+3
Це не Рада..це гібрид борделю з цирком..
показати весь коментар
05.09.2024 11:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вервечка свіжих - чим вони продвинутіші старих - чи просто ті хапнули а це "свіжа" кров
показати весь коментар
05.09.2024 11:34 Відповісти
А де постанова з призначення Верещук Мiнiстеркою з розмiнування?
показати весь коментар
05.09.2024 11:37 Відповісти
Це не Рада..це гібрид борделю з цирком..
показати весь коментар
05.09.2024 11:37 Відповісти
Замена проститутк не меняет сути барделя.
показати весь коментар
05.09.2024 11:40 Відповісти
Проте безкоштовний трiпер украiнцям гарантовано
показати весь коментар
05.09.2024 11:43 Відповісти
Країні потрібен професійний уряд національної довіри і технічний в.о. президентна патріотичний з нормальною освітою ( головне, що би не гравець хрєном на роялі) на період війни. Все інше- переставляння ліжок в барделі.
показати весь коментар
05.09.2024 11:42 Відповісти
Ні бельмесу, не розуміючи нічого в системі державного управління країною, не розуміючи ПИТАНЬ МОБІЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ та Особливого періоду, Воєнного стану, не читавши жодних ПОЛОЖЕНЬ про повноваження Секретаріату КМУ та Регламенту КМУ, вони будуть тількисидіти, МОВЧКИ лупати очима на Шмигаля, та зачитувати в голос, тексти і те, що для них напишуть «ДИВНІ держсекретарі» в ЦОВВ!!
Це буде дійсно, НЕЗЛАМНО і ПОТУЖНО!!
Горе Україні, коли барани керують ЛЕВАМИ!
показати весь коментар
05.09.2024 11:44 Відповісти
Перетасовування зеленої колоди нічого не змінює. Дурень завжди в рукаві.
показати весь коментар
05.09.2024 11:46 Відповісти
Знаю, что от меня ничего не зависит в этой стране и я ей не нужен как и моя семья.
"Сам не краде. та іншим не дає".
Просто прошу мне как добровольно мобилизованному, русскому, инженеру с большим стажем, используемого в войне с полной уверенностью своей ненужности - просто прошу дать возможность выехать из этой страны.
показати весь коментар
05.09.2024 11:51 Відповісти
Перестановка хвойд в борделі!
показати весь коментар
05.09.2024 11:57 Відповісти
по всім нормам, заява шмигаля повинна в такому разі першою бути в черзі
показати весь коментар
05.09.2024 12:39 Відповісти
 
 