Шмигаль подав до Ради подання про призначення 8 нових міністрів

До Верховної Ради, за пропозицією депутатської фракції "Слуга народу", яка діє на правах коаліції, надійшло подання премʼєр-міністра Дениса Шмигаля про призначення нових міністрів.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Пропонується призначити:

Віце-премʼєр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністром юстиції - Ольгу Стефанішину

Віце-прем'єр-міністром з відновлення України, міністром розвитку громад та територій - Олексія Кулебу

Міністром аграрної політики та продовольства - Віталія Коваля

Міністром молоді та спорту - Матвія Бідного

Міністром захисту довкілля та природних ресурсів - Світлану Гринчук

Міністром у справах ветеранів - Наталію Калмикову

Міністром з питань стратегічних галузей промисловості - Германа Сметаніна

Міністром культури та стратегічних комунікацій - Миколу Точицького.

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Що відомо про зміни в уряді

У середу, 4 вересня, Верховна Рада України підтримала відставку кількох міністрів.

Зокрема, парламент підтримав звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей та промисловості. Рішення підтримали 243 нардепи.

Також ВР підтримала відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця. "За" проголосувало 244 депутатів.

Окрім того, ВР підтримала відставку міністра юстиції Дениса Малюськи. "За" проголосували 249 нардепів.

ВР також підтримала відставку Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Натомість, за відставку Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України голосів не знайшлося. Вона поки лишається на посаді. Також не відтримала ВР рішення про звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна.

За відставку голови МЗС Дмитра Кулеби, який подав відповідну заяву, Рада поки не голосувала.

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