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ВР (14812) Кабмін (13940) кадри (309) Мельничук Тарас (55)

Шмигаль подав до Ради подання про призначення 8 нових міністрів

шмигаль

До Верховної Ради, за пропозицією депутатської фракції "Слуга народу", яка діє на правах коаліції, надійшло подання премʼєр-міністра Дениса Шмигаля про призначення нових міністрів.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Пропонується призначити:

  • Віце-премʼєр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністром юстиції - Ольгу Стефанішину
  • Віце-прем'єр-міністром з відновлення України, міністром розвитку громад та територій - Олексія Кулебу
  • Міністром аграрної політики та продовольства - Віталія Коваля
  • Міністром молоді та спорту - Матвія Бідного
  • Міністром захисту довкілля та природних ресурсів - Світлану Гринчук
  • Міністром у справах ветеранів - Наталію Калмикову
  • Міністром з питань стратегічних галузей промисловості - Германа Сметаніна
  • Міністром культури та стратегічних комунікацій - Миколу Точицького.

Читайте також: Велике перезавантаження уряду можна очікувати цього тижня. Більше половини Кабміну зазнає кадрових змін - Арахамія

Що відомо про зміни в уряді

У середу, 4 вересня, Верховна Рада України підтримала відставку кількох міністрів.

Зокрема, парламент підтримав звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей та промисловості. Рішення підтримали 243 нардепи.

Також ВР підтримала відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця. "За" проголосувало 244 депутатів.

Окрім того, ВР підтримала відставку міністра юстиції Дениса Малюськи. "За" проголосували 249 нардепів.

ВР також підтримала відставку Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Натомість, за відставку Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України голосів не знайшлося. Вона поки лишається на посаді. Також не відтримала ВР рішення про звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна.

За відставку голови МЗС Дмитра Кулеби, який  подав відповідну заяву, Рада поки не голосувала.

Також читайте: МЗС очолить Сибіга, а Верещук та Камишін переходять в Офіс президента, - "слуга народу" Арахамія про кадрові зміни

Автор: 
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Топ коментарі
+28
Голобородько, за якого фактично проголосували українці - протистояв олігархам, які, змовившись між собою, ділили країну. Тож подібні очікування українців перемістились на Зеленського і в реальному житті.

Головна проблема України у війні з РФ - це обрання президентом блазня, який до війни професійно об сирав Україну і українців в своєму кварталі.

Ховався від призиву в армію і ховав гроші по офшорам.

Ви думаєте, що він змінився і став патріотом?
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05.09.2024 00:16
+16
Ну якщо бізнес Баканова юриста процвітає- то вони мабуть разом?Які ж мерзотні зеленогнилі ублюдочні
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05.09.2024 02:42
+14
Треба ще одне подання: міністром Сонця - Ростислава Шурму і ввести податок на сонце,бо народ настільки офігів,що гріється безкоштовно сонячним теплом,а Андрій Борисович і його кишеньковий "тузік" по кличці Потужний,втрачають мільярди на тому,що сонце не оподатковується
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05.09.2024 00:37
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Голобородько, за якого фактично проголосували українці - протистояв олігархам, які, змовившись між собою, ділили країну. Тож подібні очікування українців перемістились на Зеленського і в реальному житті.

Головна проблема України у війні з РФ - це обрання президентом блазня, який до війни професійно об сирав Україну і українців в своєму кварталі.

Ховався від призиву в армію і ховав гроші по офшорам.

Ви думаєте, що він змінився і став патріотом?
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05.09.2024 00:16 Відповісти
Выборы - это такие украинские грабли. Сколько их было, всегда вместо националистов каких-то клептократических олигархов ************ выбирают. Сами виноваты. Потому ***** и приперлось в Украину, а не в Литву или Польшу.
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05.09.2024 05:41 Відповісти
Ця помилка вже вартує життя сотням тисяч .Але і зараз краіною керує агент Козир .Єрмак зміг впевнити американців, що Зе недієздатний. І це також правда. Як можна виграти у війні при такому розкладі? Тільки коаліційний уряд. Але Єрмак на це не підписується, звичайно .А надавити нікому .Нам не повезло , шо Байден в силу віку ні на що не здатен.
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05.09.2024 08:23 Відповісти
Який ще коаліційний уряд? Якщо подивитися на ту Раду - одні злодії та крадії.
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05.09.2024 08:42 Відповісти
І чому це одне виключає інше ?
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05.09.2024 10:51 Відповісти
Разве в этом проблема? Всяких клоунов, ворья, да и просто дебилов по улицам много ходит, но президентами-то их зачем выбирать?
Настоящая проблема - абсолютное большинство украинцев дрбровольно выбрало ЭТО.
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05.09.2024 10:12 Відповісти
Нє, не змінився: Говнобородько залишається Говнобородьком...
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05.09.2024 10:26 Відповісти
Гмм, - для початку покажіть мені хто тут не еврей "від Адама", чи "від Ноя", чи якщо змінили вигляд плоті та тарілку-територію то нутро змінилось? Добре було б почитати Джима Такера про реінкарнації чи то воскресіння, та відкрити шифром часу Біблію, яка говорить, що ****** ***** ******ич не хто інший, як такий собі апостол Лука, але скільки не лизали афериста - сраку так і не вилизали. Ну і ще добре було б знати про те, що інки(тоже "хлопці з оселедцями") добре описали та наслідують в потомках - як і за якими правилами та коли змінюють колір одежі-плоть та тарілку столу Земля, бо в Біблії сказано, що в виході з Египту евреї не мали ХЛІБА=ЗНАНЬ ПРО ЗАКОН, а лише примітив слухів, що почерпнули жінки обслуговуючи фараонів та жреців. Ніщо так не змінить *****, як "шкура з царського плеча"=від БОГА в племена закриті світу(рідко бачать) і ********* йому звідти в день "сьогодні" - не пере*********. Це й є те печерне воскресіння, яке він сам собі напроповідував. Ну і ще є такий собі "ЗАКОН ПОДІБНОСТІ" - ДЛЯ ЙОГО ІДІОТІВ.
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05.09.2024 11:10 Відповісти
Перестановка кроватей в барделе , как правило НЕ даёт результатов.
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05.09.2024 00:28 Відповісти
Це тобі не дає, а в телемарафоні можна тиждень обговорювати
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05.09.2024 00:39 Відповісти
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05.09.2024 07:11 Відповісти
БОГ робить те саме змінюючи колір плоті та тарілку-територію, - церква вам про це не розкаже, бо там їбало відгодовують "на шару", а не ЗАКОНИ вчать.
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05.09.2024 11:18 Відповісти
піар-технологи ОПГ "Слуга народу" втрачають хватку. Наприклад, міністром спорту я б призначив Жана Беленюка. Людина медійна, знана і тупа, під стать електорату. Пацієнти телемарафону сцяли б кипятком від потужного рішення незламного Лідера
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05.09.2024 00:37 Відповісти
Беленюк самодостатній і є ризик,що його рейтинг,серед "корисних хом'ячків",може підскочити вище,чим в Потужного.Кандидати мають відповідати трьом основним критеріям: 1) любити Зеленського,2)слухатись Єрмака,3)щомісяця заносити в ОПешечку кеш.
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05.09.2024 00:43 Відповісти
Якого щомісяця?
Щодня!
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05.09.2024 08:02 Відповісти
але ж тупий, що сибірській валянок ...
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05.09.2024 08:54 Відповісти
Тупий, що сибірський валянок потужно мерствує в столиці вже 10 років і нічого.
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05.09.2024 14:20 Відповісти
Треба ще одне подання: міністром Сонця - Ростислава Шурму і ввести податок на сонце,бо народ настільки офігів,що гріється безкоштовно сонячним теплом,а Андрій Борисович і його кишеньковий "тузік" по кличці Потужний,втрачають мільярди на тому,що сонце не оподатковується
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05.09.2024 00:37 Відповісти
Резніков в тюрмі?, в окопах Покровська?

Чи жере крадені яйця на "лазурному березі"?
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05.09.2024 01:10 Відповісти
Ну якщо бізнес Баканова юриста процвітає- то вони мабуть разом?Які ж мерзотні зеленогнилі ублюдочні
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05.09.2024 02:42 Відповісти
Так ще не звільнили частину - куди Шмигаль поспішає ?
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05.09.2024 01:27 Відповісти
Вчора регіонали пішли на ДН Суркіса. Не вистачало голосів. Сьогодні обов'язково проголосують.
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05.09.2024 12:56 Відповісти
Хто всі ці люди?
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05.09.2024 01:32 Відповісти
слідкувати за політикою треба, а це складно і мороки багато

https://www.youtube.com/shorts/7gGTuuV0Rjc?feature=share
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05.09.2024 10:56 Відповісти
Хто все эти люди?????
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05.09.2024 02:01 Відповісти
Не задавай вопросов, слушая сказку.
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05.09.2024 05:17 Відповісти
А начальником транпортного отдела кто будет? Это очень важный вопрос
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05.09.2024 02:05 Відповісти
будуть нові молюски, мядузи та інші зелені головоногі з трускавецьких університетів.
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05.09.2024 04:21 Відповісти
А ви казали що зелені мухи вже передохли.
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05.09.2024 04:47 Відповісти
Когда для расстрела властьпридержащих начнут команду собирать?
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05.09.2024 05:33 Відповісти
Ви там поки що у Канадах порядки понаводьте, потренуйтесь.
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05.09.2024 11:01 Відповісти
Будуть якісь реформи, чи зе-шапіто вирішило торганути високими державними посадами
і це просто перестановка ліжок в "дурдомі"?
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05.09.2024 07:12 Відповісти
Тепер міністрами у нас буде дві Кулеби?
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05.09.2024 08:08 Відповісти
Все, вже нема одного Кулеби!
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05.09.2024 14:26 Відповісти
Влада в Україні це внутрішній ворог українців !!!! Вони взагалі не є українцями а якщо є це зрадники !!!! Розтріляти без суда та слідства СЛАВА ЗСУ!!!!
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05.09.2024 08:27 Відповісти
Потужні зміни - одних і тих же маріонеток міняти місцями.

А ще можна перекрадати гроші з кишені у кишеню і казати, що їх стало більше.
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05.09.2024 08:47 Відповісти
Стефанішину понизили. Інші пішли.
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05.09.2024 11:02 Відповісти
Була міністром, стала міністром. Кулєба теж.

Пішов тільки Шурма. І той стопудово просто тепер буде якимсь основним ексклюзивним постачальником за потрійними цінами.
Як Кирил Тимошенко фортифікації нині "будує", так Шурма з Галущенко буде пиляти гроші на "будівництві" АЕС.
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05.09.2024 11:40 Відповісти
Нє, то інший Кулеба. Призначили Олексія, а звільнили Дмитра.
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05.09.2024 13:00 Відповісти
Нє, я мабуть помилився - їй об"єднали посади.
То інший Кулєба.
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05.09.2024 13:01 Відповісти
Цікаво, навіщо ця ахметівська м..вошка одягнулася у чорний однострій та що означають дві жовті смужки та одна синя на рукаві? Якийсь чин спецназу по розкраданню України?
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05.09.2024 08:50 Відповісти
Заживём!!!!!
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05.09.2024 09:05 Відповісти
Герман Сметанін - де б не працював просрав все, що можна просрати и завалив усе, що можна завалити. Тільки такі типочки дають згоду на поцілунок у д**у Єрмачка.

Якщо і інші призначення такі самі - ж*па Кабміну остаточно.
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05.09.2024 09:11 Відповісти
ну ... можна сподіватися колективи міністерств, директори департаментів втримають ситуацію
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05.09.2024 11:05 Відповісти
Cподівайтесь, Ваше право....
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05.09.2024 11:43 Відповісти
Бардаку вистачає, але справжнього розвалу владних структур немає.
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05.09.2024 13:02 Відповісти
Зі усією повагою. Вам не набридло стирчати головою у піску? Чи не пора витягувати...

"Справжнього" розвалу владних структур намає - бо немає владних структур.
Є дурнувата непрацююча імітація в стилі мерзенного 95-го кварталу.
Якщо у одній будівлі зібрати інфантильних недоумків, ворюг і саботажників - і повісити табличку "кабінет міністрів" - чи буде це справжнім Кабінетом Міністрів ? Ні не буде.
Ця будівля залишиться "кабінетом" різних прощалиг і невігласів.
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05.09.2024 13:56 Відповісти
1. Страуси не ховають голову у пісок, бо живуть у кам"янистих пустощах. Це міф. Насправді, версія, вони так слухають вібрації у грунті.

2. Демагогія, або риторика, або демагогічна риторика ...
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05.09.2024 15:17 Відповісти
Бачте - навіть страуси вже голови у пісок не ховають, то може і Вам не варто.
Бо сподіватися, що опудало "президента" може стати справжнім Президентом - все одно, що чекати аби опудало на полі стало комбайнером.

Якщо на місце головного лікаря призначити кочегара - в лікарні буде "бардак". Якщо на місце автомеханіка призначити фотографа - в майстерні буде "бардак". Якщо на місце міністра призначити якогось недоумка - в міністерстві буде "бардак".

Уся українська влада - непрацююча імітація з недоумків на чолі із найвправнішим імітатором і брехуном Зеленським. Тому і в країні такий "бардак".
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05.09.2024 15:26 Відповісти
Страуси ніколи не ховали голову у пісок !!

Знову риторика. Ще раз - країною керують директори департаментів міністерств. Вони постійні. Міністри - політичні фігури, часто тимчасові.
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05.09.2024 17:20 Відповісти
Так. Апарати міністерств намагаються затикати діри. Але проблема у тому, що апарат міністерства має виконувати бздури міністра. І це ще пів-біди, а біда у тому, що міністри мають виконувати бздури ЄрмаЗеленського.
Зеленський же як "керує" - дав вказівку "посадити трильйон дерев" чи виробити "квадрильйон мегават електрики" і ходить гоголем - покерував, аж втомився. А міністерство бере під козирьок і починає філонити та придурюватися, що бздура розумна і її можна виконати. І настає БАРДАК - тобто пісець.
До речі - так було за СРСР. Недарма від Зеленського за кілометр смердить тупим совком.
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05.09.2024 17:26 Відповісти
Апять 25 ... бла-бла-бла ... Можна говорити про ефективність конкретних заходів. А повально про все рожеве на усе зелене не має сенсу.

Вже писав 250 разів - Президент (и) політична (і) особа (и). Може патякати що завгодно. Така реальність. І нічого йому за це не буде. Чому так ? Не знаю ! Так склалося у багатьох країнах.
Не Трампа дивимось.

От у Франції вже 2 чи 3 Президентів судили. Після каденції. І за "інші" справи.
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05.09.2024 20:23 Відповісти
Вибачте - але "бла-бла-бла" це у Вас. Нема чим заперечити по суті то згадали Трампа, Францію - дядька у Києві та бузину на городі.
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05.09.2024 20:28 Відповісти
"А вы, друзья, как ни садитесь,
В министры вовсе не годитесь".
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05.09.2024 09:50 Відповісти
Виглядає як якась реанімація трупа за допомогою безкорисного плацебо. Над ним вже мухи літають а вони його марафетять своїми старими "новими" обличчями. Сметанін взагалі як маркер кумівства і це в 31 рік. Людина розвалила два танкобудівні заводи посиділа в Укроборонпромі і тепер міністром запихнули як маріонетку щоб виконував чиїсь накази. Зеленський взагалі перетворився на пресс-журналіста і весільного генерала. Тільки й робить що катається по країнах та ручкається з їхнім політичним бомондом з нульовим вихлопом.
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05.09.2024 09:57 Відповісти
Перестановка ліжок в барделі, не буде мати сенсу, якщо не поміняти повій.
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05.09.2024 10:05 Відповісти
https://x.com/03Romanchick Roma

Україна уZeленського це коли звинувачену у розкраданнях у МінЮсті ( Стефанишину ) призначають очільницею того самого Мін'юсту.

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05.09.2024 11:25 Відповісти
Я так понимаю это опять решение без срочного и оп. Хорошая статья в
ПОЛИТИКО
https://www.politico.eu/article/ukrainian-president-volodymyr-zelenskyy-backlash-government-reshuffle-opposition-war-in-ukraine/
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05.09.2024 12:30 Відповісти
Ті нажерлися, тепер слідуючі. І за кордон! Схема працює! Так , зебіли? Де резніков?
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05.09.2024 13:12 Відповісти
Коли Шмигаль ЗВІТ про діяльність уряду, зачитає у ВРУ??
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/ind.80/zvit_2020_rik.pdf
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05.09.2024 13:30 Відповісти
Камишін стільки ракет "наробив",що на складах нема місця де складати і пішов собі тихо в ліс.У відставку.
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05.09.2024 13:57 Відповісти
 
 