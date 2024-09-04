Шмигаль подав до Ради подання про призначення 8 нових міністрів
До Верховної Ради, за пропозицією депутатської фракції "Слуга народу", яка діє на правах коаліції, надійшло подання премʼєр-міністра Дениса Шмигаля про призначення нових міністрів.
Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
Пропонується призначити:
- Віце-премʼєр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністром юстиції - Ольгу Стефанішину
- Віце-прем'єр-міністром з відновлення України, міністром розвитку громад та територій - Олексія Кулебу
- Міністром аграрної політики та продовольства - Віталія Коваля
- Міністром молоді та спорту - Матвія Бідного
- Міністром захисту довкілля та природних ресурсів - Світлану Гринчук
- Міністром у справах ветеранів - Наталію Калмикову
- Міністром з питань стратегічних галузей промисловості - Германа Сметаніна
- Міністром культури та стратегічних комунікацій - Миколу Точицького.
Що відомо про зміни в уряді
У середу, 4 вересня, Верховна Рада України підтримала відставку кількох міністрів.
Зокрема, парламент підтримав звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей та промисловості. Рішення підтримали 243 нардепи.
Також ВР підтримала відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця. "За" проголосувало 244 депутатів.
Окрім того, ВР підтримала відставку міністра юстиції Дениса Малюськи. "За" проголосували 249 нардепів.
ВР також підтримала відставку Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Натомість, за відставку Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України голосів не знайшлося. Вона поки лишається на посаді. Також не відтримала ВР рішення про звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна.
За відставку голови МЗС Дмитра Кулеби, який подав відповідну заяву, Рада поки не голосувала.
Будь ласка, зачекайте...
Головна проблема України у війні з РФ - це обрання президентом блазня, який до війни професійно об сирав Україну і українців в своєму кварталі.
Ховався від призиву в армію і ховав гроші по офшорам.
Ви думаєте, що він змінився і став патріотом?
Настоящая проблема - абсолютное большинство украинцев дрбровольно выбрало ЭТО.
Щодня!
Чи жере крадені яйця на "лазурному березі"?
https://www.youtube.com/shorts/7gGTuuV0Rjc?feature=share
і це просто перестановка ліжок в "дурдомі"?
А ще можна перекрадати гроші з кишені у кишеню і казати, що їх стало більше.
Пішов тільки Шурма. І той стопудово просто тепер буде якимсь основним ексклюзивним постачальником за потрійними цінами.
Як Кирил Тимошенко фортифікації нині "будує", так Шурма з Галущенко буде пиляти гроші на "будівництві" АЕС.
То інший Кулєба.
Якщо і інші призначення такі самі - ж*па Кабміну остаточно.
"Справжнього" розвалу владних структур намає - бо немає владних структур.
Є дурнувата непрацююча імітація в стилі мерзенного 95-го кварталу.
Якщо у одній будівлі зібрати інфантильних недоумків, ворюг і саботажників - і повісити табличку "кабінет міністрів" - чи буде це справжнім Кабінетом Міністрів ? Ні не буде.
Ця будівля залишиться "кабінетом" різних прощалиг і невігласів.
2. Демагогія, або риторика, або демагогічна риторика ...
Бо сподіватися, що опудало "президента" може стати справжнім Президентом - все одно, що чекати аби опудало на полі стало комбайнером.
Якщо на місце головного лікаря призначити кочегара - в лікарні буде "бардак". Якщо на місце автомеханіка призначити фотографа - в майстерні буде "бардак". Якщо на місце міністра призначити якогось недоумка - в міністерстві буде "бардак".
Уся українська влада - непрацююча імітація з недоумків на чолі із найвправнішим імітатором і брехуном Зеленським. Тому і в країні такий "бардак".
Знову риторика. Ще раз - країною керують директори департаментів міністерств. Вони постійні. Міністри - політичні фігури, часто тимчасові.
Зеленський же як "керує" - дав вказівку "посадити трильйон дерев" чи виробити "квадрильйон мегават електрики" і ходить гоголем - покерував, аж втомився. А міністерство бере під козирьок і починає філонити та придурюватися, що бздура розумна і її можна виконати. І настає БАРДАК - тобто пісець.
До речі - так було за СРСР. Недарма від Зеленського за кілометр смердить тупим совком.
Вже писав 250 разів - Президент (и) політична (і) особа (и). Може патякати що завгодно. Така реальність. І нічого йому за це не буде. Чому так ? Не знаю ! Так склалося у багатьох країнах.
Не Трампа дивимось.
От у Франції вже 2 чи 3 Президентів судили. Після каденції. І за "інші" справи.
В министры вовсе не годитесь".
Україна уZeленського це коли звинувачену у розкраданнях у МінЮсті ( Стефанишину ) призначають очільницею того самого Мін'юсту.
ПОЛИТИКО
https://www.politico.eu/article/ukrainian-president-volodymyr-zelenskyy-backlash-government-reshuffle-opposition-war-in-ukraine/
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/ind.80/zvit_2020_rik.pdf