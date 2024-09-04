МЗС очолить Сибіга, а Верещук та Камишін переходять в Офіс президента, - "слуга народу" Арахамія про кадрові зміни

У середу, 4 вересня, відбулося засідання фракції "Слуга народу" за участю президента Володимира Зеленського. Йшлося про кадрові зміни в уряді та Офісі президента.

Про це повідомив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів Арахамія, за результатами засідання фракції напрацювали загальну картину кадрових ротацій для посилення держави.

МЗС замість Дмитра Кулеби очолить його перший заступник, у минулому посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

Олексій Кулеба буде призначений міністром розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Він очолить міністерство у тому вигляді, як воно працює зараз. Згодом, як і було задумано, його розділять за напрямками інфраструктури і регіональної політики", - розповів нардеп.

Міністеркою юстиції-віцепремʼєркою з євроінтеграції стане Ольга Стефанішина.

Міністерство ветеранів очолить нинішня заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

"Міністерство культури та інформаційної політики – Микола Точицький. На даному етапі маємо посилити боротьбу з дезінформацією, для цього завдання потрібен кандидат з міжнародним досвідом", - розповів Арахамія.

Голова Фонду держмайна Віталій Коваль очолить Міністерство аграрної політики. Матвій Бідний стане міністром молоді та спорту. Міндовкілля очолить Світлана Гринчук, яка нині обіймає посаду заступниці міністра енергетики. Мінстратегпром має очолити Герман Сметанін.

"Олександр Камишін (ексглава Мінстратегпрому, - ред.) переходить в Офіс президента, де продовжить займатися питанням озброєння та інфраструктури. Також в Офіс президента переходить Ірина Верещук (очільниця Мінреінтеграції, - ред.), яка буде працювати профільною заступницею керівника ОП", - розповів керівник фракції.

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Що відомо про зміни в уряді

У середу, 4 вересня, Верховна Рада України підтримала відставку кількох міністрів.

Зокрема, парламент підтримав звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей та промисловості. Рішення підтримали 243 нардепи.

Також ВР підтримала відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця. "За" проголосувало 244 депутатів.

Окрім того, ВР підтримала відставку міністра юстиції Дениса Малюськи. "За" проголосували 249 нардепів.

ВР також підтримала відставку Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Натомість, за відставку Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України голосів не знайшлося. Вона поки лишається на посаді. Також не відтримала ВР рішення про звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна.

За відставку голови МЗС Дмитра Кулеби, який сьогодні подав відповідну заяву, Рада поки не голосувала.

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