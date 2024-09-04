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Новини
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МЗС очолить Сибіга, а Верещук та Камишін переходять в Офіс президента, - "слуга народу" Арахамія про кадрові зміни

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія

У середу, 4 вересня, відбулося засідання фракції "Слуга народу" за участю президента Володимира Зеленського. Йшлося про кадрові зміни в уряді та Офісі президента.

Про це повідомив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ

Як розповів Арахамія, за результатами засідання фракції напрацювали загальну картину кадрових ротацій для посилення держави.

МЗС замість Дмитра Кулеби очолить його перший заступник, у минулому посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

Олексій Кулеба буде призначений міністром розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Він очолить міністерство у тому вигляді, як воно працює зараз. Згодом, як і було задумано, його розділять за напрямками інфраструктури і регіональної політики", - розповів нардеп.

Міністеркою юстиції-віцепремʼєркою з євроінтеграції стане Ольга Стефанішина.

Міністерство ветеранів очолить нинішня заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

"Міністерство культури та інформаційної політики – Микола Точицький. На даному етапі маємо посилити боротьбу з дезінформацією, для цього завдання потрібен кандидат з міжнародним досвідом", - розповів Арахамія.

Голова Фонду держмайна  Віталій Коваль очолить Міністерство аграрної політики. Матвій Бідний стане міністром молоді та спорту. Міндовкілля очолить Світлана Гринчук, яка нині обіймає посаду заступниці міністра енергетики. Мінстратегпром має очолити Герман Сметанін.

"Олександр Камишін (ексглава Мінстратегпрому, - ред.) переходить в Офіс президента, де продовжить займатися питанням озброєння та інфраструктури. Також в Офіс президента переходить Ірина Верещук (очільниця Мінреінтеграції, - ред.), яка буде працювати профільною заступницею керівника ОП", - розповів керівник фракції.

Читайте також: Велике перезавантаження уряду можна очікувати цього тижня. Більше половини Кабміну зазнає кадрових змін - Арахамія

Що відомо про зміни в уряді

У середу, 4 вересня, Верховна Рада України підтримала відставку кількох міністрів.

Зокрема, парламент підтримав звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей та промисловості. Рішення підтримали 243 нардепи.

Також ВР підтримала відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця. "За" проголосувало 244 депутатів.

Окрім того, ВР підтримала відставку міністра юстиції Дениса Малюськи. "За" проголосували 249 нардепів.

ВР також підтримала відставку Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Натомість, за відставку Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України голосів не знайшлося. Вона поки лишається на посаді. Також не відтримала ВР рішення про звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна.

За відставку голови МЗС Дмитра Кулеби, який сьогодні подав відповідну заяву, Рада поки не голосувала.

Читайте також: Зеленський про кадрові зміни в Кабміні: Нам потрібна нова структура

 

Автор: 

зміни (68) Кабмін (14082) Арахамія Давид (1104) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+49
Абхаській бібізянці пора в СІЗО,за наведення ракет на Яворів і за Турецькі договорняки.
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04.09.2024 20:41
+42
В борделі ліжка пересовують.
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04.09.2024 20:43
+39
Так а поміняли то що? Колективний Єрмак залишився!
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04.09.2024 20:44
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Якби я був на місці Арахама - то так
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04.09.2024 20:46 Відповісти
Ви шо не бачите - шо там кого не копни - корупція
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04.09.2024 20:50 Відповісти
, ***** , eta ti ? 🤔
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04.09.2024 21:01 Відповісти
А не видно? Сам зізнався
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04.09.2024 22:04 Відповісти
Лікар сказав в морг. Значить в морг....
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04.09.2024 21:33 Відповісти
Ми раді, Агрохімія...
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04.09.2024 20:37 Відповісти
Нащо нам цей Сибіга, давай Либігу!
Офісні планктони...
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04.09.2024 20:38 Відповісти
Кадровые ротации по результатам заседания фракции "Слуга народа" на которой присутствовал Зеленский

▪️МИД возглавит Андрей Сибига вместо Дмитрия Кулебы.
▪️Минрегион-вице-премьер - Алексей Кулеба. Он возглавит министерство в том виде, как оно работает сейчас. Впоследствии, как и было задумано, его разделят по направлениям инфраструктуры и региональной политики.
▪️Министр юстиции-вице-премьер по евроинтеграции - Ольга Стефанишина.
▪️Минвет - Наталья Калмыкова.
▪️Министерство культуры и информационной политики - Николай Точицкий. На данном этапе должны усилить борьбу с дезинформацией, для этой задачи нужен кандидат с международным опытом.
▪️Минагро - Виталий Коваль.
▪️Минмолодежи - Матвей Бедный.
▪️Минэкологии - Светлана Гринчук.
▪️Минстратпром - Герман Сметанин.

Александр Камышин переходит в Офис Президента, где продолжит заниматься вопросами вооружения и инфраструктуры. Также в Офис Президента переходит Ирина Верещук, которая будет работать профильным заместителем руководителя ОП.
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04.09.2024 20:39 Відповісти
Так а поміняли то що? Колективний Єрмак залишився!
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04.09.2024 20:44 Відповісти
Ну как что... Частично будут новые лице у марионеток. Разве этого мало?)
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04.09.2024 21:10 Відповісти
Я маю надю ОПУ вже потиху стає тою 3,14здою. До Арахамії треба врятувати ну чисто ОПОЗАЖОНОАХМЕТІВСЬКИХ. Вони Єрмаку ближче .
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04.09.2024 21:18 Відповісти
Дерьмак и назначает ..
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05.09.2024 01:13 Відповісти
Це ви переклали для щелепних?
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04.09.2024 21:10 Відповісти
Перестановка кроватей в зеленом борделе
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04.09.2024 21:29 Відповісти


Подивитеся де ці Екси випливуть: радниками ОП і послами

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04.09.2024 20:41 Відповісти
Блін! Які вони всі однакові! Наче міньйони з відомого мультика! Міняй місцями - ніхто і не помітить. Тільки міньйони у мультику таки позитивні.
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04.09.2024 20:41 Відповісти
Абхаській бібізянці пора в СІЗО,за наведення ракет на Яворів і за Турецькі договорняки.
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04.09.2024 20:41 Відповісти
Я не хочу,щоб їх судили, я хочу, щоб вони здохли.
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05.09.2024 08:17 Відповісти
В борделі ліжка пересовують.
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04.09.2024 20:43 Відповісти
Та пофігу! Сутенер той самий.
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04.09.2024 20:46 Відповісти
У таборі проста зміна білизни - перший барак міняється білизною з другим!
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04.09.2024 22:08 Відповісти
Все простіше сусідні ліжка міняються постіллю
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04.09.2024 22:10 Відповісти
....а в домі ,на якому мерехтів ліхтар червоний, повії разом з сутинерами ,з місця на місце ліжка пересували...
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04.09.2024 20:43 Відповісти
Грандіозна перестановка ліжок у борделі. А повії - ті самі...
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04.09.2024 20:44 Відповісти
Та, навіть ліжок не переставляли - просто повії понімались ліжками!
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04.09.2024 21:52 Відповісти
..вместо того, чтобы гнать "девочек" нахер, они их меняют местами.. руководсво заведения вообще вне подозрений.. потужно..
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04.09.2024 20:44 Відповісти
Ну, логічно, переходять в реальний Уряд, цей давно нічого не вирішує…
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04.09.2024 20:46 Відповісти
Ті ж яйця, тільки у профіль.
Пару дружбанів Єрмак втелющить в Уряд, а так - черговий пшик.
Поки ЄрмаЗеленський будуть стирчати на Банковій - добра не чекайте.
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04.09.2024 20:46 Відповісти
Чуєте скрегіт?
То ОПа в своєму борделі ліжки пересуває.
Чуєте незрозумілий лемент?
То повії ОПи вихваляють свої нові місця.
Чуєте переможні реляції?
То ОПа розказує про майбутню потужність від пересування ліжок і перекладання своїх повій.

Не бачите змін на краще від усього цього навіть у перспективі?
Вітаю! Ви в реальному світі
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04.09.2024 20:47 Відповісти
Шкода Дмитук втік, а так би "працював" в ОПі, хоча Безугла в охвісі була б на своєму місці.
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04.09.2024 20:49 Відповісти
Як не тусуй колоду з міченими картами ітог відомий , Вас все одно наїбуть🤮
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04.09.2024 20:49 Відповісти
Крім цього, за словами Арахамії, під час засідання фракції обговорювалося створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців.


Хорошо что мы такая "богатая" страна... Можем себе позволить, еще сотни дармоедов содержать.
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04.09.2024 20:52 Відповісти
Ще не всі зелені ляді прилаштовані на жирні бюджетні містця.
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04.09.2024 20:56 Відповісти
Підозрюю що Міністром призначать негра Беленюка. Після коротких курсів пік апу звичайно...
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04.09.2024 21:39 Відповісти
Давид родился 23 мая 1979 года в России, в городе Сочи. Некоторое время жил в Грузии в Гаграх. В 1992 году, спасаясь от войны в Абхазии, переехал с родителями в украинский https://file.liga.net/region/nikolaev_i_nikolaevskaya_oblast Николаев . Там вырос и окончил общеобразовательную школу № 36. Изучал экономику в Европейском университете.

Нагадаємо, нещодавно президент Україн Володимир Зеленський повідомив, що https://www.rbc.ua/rus/news/ministerstvo-ednosti-zelenskiy-anonsuvav-1724090776.html Україна запустить інституцію, яка має забезпечити єдність українців за кордоном та протидію російській пропаганді.

Глава держави зазначив, що українці є у всіх частинах світу та в більшості держав. Тому необхідно модернізувати державні інституції, щоб вони відповідали завданням єднання всіх українців навколо України.
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05.09.2024 05:53 Відповісти
кулєба вже десь шось не те брякнув; його шефу дєрьмаку це не сподобалося.
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04.09.2024 20:53 Відповісти
Зеленський дав команду переставляти ліжка місцями: в уряді зміни
https://www.youtube.com/watch?v=5-IPamHjDDg
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04.09.2024 20:54 Відповісти
А що це за круговорот води в природі?
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04.09.2024 20:55 Відповісти
Це круговорот ліжок
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04.09.2024 20:57 Відповісти
Круговорот клієнтів. Як не крути, а обслуговувати будуть ті самі.
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04.09.2024 21:02 Відповісти
Круговорот павуків у банці.
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04.09.2024 21:17 Відповісти
Круговорот лайна...
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05.09.2024 09:07 Відповісти
Павуки...
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04.09.2024 20:57 Відповісти
ОПа завершує конституційний переворот... Реально, от які функції ОПи згідно Конституції і яку конструкцію дЄрмак тут вибудовує? Цікаво, а Зєлєнскому там місце залишилось? З ним як? Залишається на посаді конферансьє чи взагалі приберуть?
І що нас з того всього чекає? Адже ж все не просто так...
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04.09.2024 20:57 Відповісти
Це навіть не ліжка переставили, а картини на стіні поміняли місцями
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04.09.2024 21:01 Відповісти
Це не просто перестановка ліжок в борделі. Це потужна і незламна перестановка ліжок.
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04.09.2024 21:01 Відповісти
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04.09.2024 21:02 Відповісти
ZEkloun i Dermak meniaiet abslugu , tipa baieri plahie , a car ( cari ) haroshi .....
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04.09.2024 21:03 Відповісти
Верещук як справжнє лай*о не тоне
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04.09.2024 21:04 Відповісти
Мдааа… це ще ті українці
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04.09.2024 21:06 Відповісти
"Слідкуйте за руками..." Багато галасу з нічого. Зато піпл зхавае.
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04.09.2024 21:06 Відповісти
клоуни
закривайте занавіси
ЦИРК Ує... мЄрив, уЄ зАрахамив
йо..не шапіто, скільки можна мордувати Україну.
яка нах. верещук, які нах...й зеленнсКіЄ
ви КОНЧЕНІ
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04.09.2024 21:09 Відповісти
чим далі, тим україну все глибше і глибше, засмоктує в сраку, з якої нема виходу.
зе!шобла краде, бреше, сцить в очі, українці, на своєму горбу, тягнуть свій хрест 2019.
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04.09.2024 21:11 Відповісти
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь.
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04.09.2024 21:15 Відповісти
Кручу-верчу, на*бать хочу...
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04.09.2024 21:16 Відповісти
Будуть якісь реформи, чи зе-шапіто вирішило торганути високими державними посадами
і це перестановка ліжок в "дурдомі"?
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04.09.2024 21:18 Відповісти
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04.09.2024 21:18 Відповісти
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04.09.2024 21:34 Відповісти
Верещучка подзвонила Мертведчуку, і сказала, що її хочуть зняти. Мертведчук подзвонив Єрмаку, і пригрозив перестати фінансувати все шобло. Все шобло потіснилось, і прийняло людину Мертведчука до себе.
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04.09.2024 21:20 Відповісти
Одни ВЖЕ намародьорили,зє треба інших напакувати!
Длю зє нові обіцяли збільшити!
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04.09.2024 21:21 Відповісти
в арм1ю служить н1хто не п1де
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04.09.2024 21:22 Відповісти
Від перестановки слагаємих сума не міняється.
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04.09.2024 21:24 Відповісти
От перетусовки бл*дей триппер не пропадает из борделя.
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04.09.2024 21:30 Відповісти
Вопрос задан сегодня утром - Водночас відповідаючи на запитання, чи відомо, яку посаду обійме , президент зазначив, що на сьогодні не може прогнозувати, "чим конкретно займатиметься той чи інший міністр". Джерело:

Шо, зеденок, елдак тебе не сказал какую бл*дь на какое кровать?
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04.09.2024 21:27 Відповісти
Перетасовка зелених ''прастітуток''.
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04.09.2024 21:27 Відповісти
Картіна маслом …
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04.09.2024 21:31 Відповісти
Арахамія, Татаров, Єрмак і т.п., але тільки не українці...
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04.09.2024 21:34 Відповісти
Малюють на зеленому полотні зеленими фарбами.
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04.09.2024 21:40 Відповісти
ЦІКАВА ІНФА
Іван Васильович СибігаНародивсяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 19 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 (79 років)
с. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Бокиївка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Хмельницька область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна Громадянство https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УРСР → https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна Національністьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українець Діяльністьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80 офіцер Alma materhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Львівський університет ПосадаПрокурор Хмельницької областіВійськове званняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 Генерал-лейтенант юстиціїДітиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сибіга Ігор Іванович
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сибіга Андрій Іванович
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04.09.2024 21:40 Відповісти
у голови ОП 9!!! заступників,замість шурми стане верещук?! 9 +секретар,які ,крім татарова,не мають голосу і мужності((.
20.08.оголошено про створення до осені міністерства єдності. 4.09.арахамія прогнозує створення міністерства украінців закордону,і того ще+купу нікчемних бюрократів((
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04.09.2024 21:41 Відповісти
На манежі всі ті ж *****.
Просто попереставляли місцями.
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04.09.2024 21:46 Відповісти
Як вас служки, Зеленський з єрмаком, не розсаджують на ліжках, а на вашій совісті, усі загиблі Українці з 2019 року!!
Добре, що про це усе, відомо Західним Партнерам, усе в деталях!!
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04.09.2024 21:55 Відповісти
Його життєве покликання - продавати шаурму на базарі в Сухумі.
Але через якісь дивні обставини він тасує міністрів в Україні, збирає чемодани доларів від зрадників і корупціонерів і заробляє мільйони на війні.
Коли він вже займеться своєю справою за покликанням
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04.09.2024 22:05 Відповісти
Та що це за ганьба в українській державі? Як нацмен Ара-хамія, може може думати за державу Україна?
Та допоки не українці, будуть правити українцями?
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04.09.2024 22:06 Відповісти
Це торба. Мішають лайно в ополонці
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04.09.2024 22:17 Відповісти
Як не мішай зелену блювоту, борщем вона не стане
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04.09.2024 22:31 Відповісти
Каков ОП - таков и президент
Крапка.
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04.09.2024 22:33 Відповісти
-Почему Вы не сделаете пластическую операцию?
- Смысл делать фасад, если канализация стара!? (Ф. Раневская).

Нажаль
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04.09.2024 22:38 Відповісти
После войны все на нары пойдёте
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04.09.2024 22:42 Відповісти
Або в Кнесет.....
Ерец-Ізраель не видає носіїв свого паспорту!!! Навіть вилупків і негідників
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04.09.2024 23:42 Відповісти
наперсточники
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04.09.2024 22:44 Відповісти
Те що Україна досі існує це якийсь рекорд Гіннеса. Я справді не знаю як при такій владі це можливо
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04.09.2024 22:45 Відповісти
Звітів про виконану роботу сьогодні давать не прийнято, але що може сказати для прикладу міністр Верещук яка піде на підвищення: 2 роки в кріслі, житла для переселенців так і не побудувала, з шести мільйонів бомжів п'ятьом урізала виплату тих нещасних 2 000 грн, ага служу народу України. Це все що треба знать про Мінреінтеграції.
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04.09.2024 23:19 Відповісти
Міністерство розмінування територій
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04.09.2024 23:41 Відповісти
- Стій, братця, стій! - кричить їм
Мавпа.- Постривайте!
Хіба заграєм так? Інакше посідайте.
- Ти з басом, Мишечко, сідай проти альта,
Я, прима, сяду проти втори (3);
Тоді вже буде музика не та:
У танець підуть ліс і гори!
Знов сіли, почали Квартет;
А діло все не йде вперед.
Джерело: https://dovidka.biz.ua/bayky-ivana-krylova-ukrainskoyu

Кричить Осел,- усе в нас піде ладом,
Як поряд сядем! -
Послухали Осла, поважно сіли вряд;
А все-таки Квартет не йде на лад.

Ще гірше, ніж раніш, пішли між ними чвари й свари,
Кому і як сідать.
/Глібов--виявився пророком щодо появи на Світ нащих ЗЕ-мудрагелів /
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05.09.2024 00:00 Відповісти
Касательно Зеленского.
Скажи кто твой друг (Коломойский) и я скажу кто ты.
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05.09.2024 02:51 Відповісти
Клоуни... що з них візьмеш
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05.09.2024 05:11 Відповісти
Треба виповняти норми Конституції і усе. В Україні повна узурпація влади, корупція та крадіжки.
Стаття 103
Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
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05.09.2024 07:36 Відповісти
Усіх розтріляти без суда та слідства!
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05.09.2024 08:24 Відповісти
А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь"
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05.09.2024 08:52 Відповісти
Робота з розряду - їхав, плакав, срав, балакав.
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05.09.2024 08:58 Відповісти
"МЗС очолить Симба"
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05.09.2024 09:57 Відповісти
 
 