МЗС очолить Сибіга, а Верещук та Камишін переходять в Офіс президента, - "слуга народу" Арахамія про кадрові зміни
У середу, 4 вересня, відбулося засідання фракції "Слуга народу" за участю президента Володимира Зеленського. Йшлося про кадрові зміни в уряді та Офісі президента.
Про це повідомив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.
Як розповів Арахамія, за результатами засідання фракції напрацювали загальну картину кадрових ротацій для посилення держави.
МЗС замість Дмитра Кулеби очолить його перший заступник, у минулому посол України в Туреччині Андрій Сибіга.
Олексій Кулеба буде призначений міністром розвитку громад, територій та інфраструктури.
"Він очолить міністерство у тому вигляді, як воно працює зараз. Згодом, як і було задумано, його розділять за напрямками інфраструктури і регіональної політики", - розповів нардеп.
Міністеркою юстиції-віцепремʼєркою з євроінтеграції стане Ольга Стефанішина.
Міністерство ветеранів очолить нинішня заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.
"Міністерство культури та інформаційної політики – Микола Точицький. На даному етапі маємо посилити боротьбу з дезінформацією, для цього завдання потрібен кандидат з міжнародним досвідом", - розповів Арахамія.
Голова Фонду держмайна Віталій Коваль очолить Міністерство аграрної політики. Матвій Бідний стане міністром молоді та спорту. Міндовкілля очолить Світлана Гринчук, яка нині обіймає посаду заступниці міністра енергетики. Мінстратегпром має очолити Герман Сметанін.
"Олександр Камишін (ексглава Мінстратегпрому, - ред.) переходить в Офіс президента, де продовжить займатися питанням озброєння та інфраструктури. Також в Офіс президента переходить Ірина Верещук (очільниця Мінреінтеграції, - ред.), яка буде працювати профільною заступницею керівника ОП", - розповів керівник фракції.
Що відомо про зміни в уряді
У середу, 4 вересня, Верховна Рада України підтримала відставку кількох міністрів.
Зокрема, парламент підтримав звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей та промисловості. Рішення підтримали 243 нардепи.
Також ВР підтримала відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця. "За" проголосувало 244 депутатів.
Окрім того, ВР підтримала відставку міністра юстиції Дениса Малюськи. "За" проголосували 249 нардепів.
ВР також підтримала відставку Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Натомість, за відставку Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України голосів не знайшлося. Вона поки лишається на посаді. Також не відтримала ВР рішення про звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна.
За відставку голови МЗС Дмитра Кулеби, який сьогодні подав відповідну заяву, Рада поки не голосувала.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Офісні планктони...
▪️МИД возглавит Андрей Сибига вместо Дмитрия Кулебы.
▪️Минрегион-вице-премьер - Алексей Кулеба. Он возглавит министерство в том виде, как оно работает сейчас. Впоследствии, как и было задумано, его разделят по направлениям инфраструктуры и региональной политики.
▪️Министр юстиции-вице-премьер по евроинтеграции - Ольга Стефанишина.
▪️Минвет - Наталья Калмыкова.
▪️Министерство культуры и информационной политики - Николай Точицкий. На данном этапе должны усилить борьбу с дезинформацией, для этой задачи нужен кандидат с международным опытом.
▪️Минагро - Виталий Коваль.
▪️Минмолодежи - Матвей Бедный.
▪️Минэкологии - Светлана Гринчук.
▪️Минстратпром - Герман Сметанин.
Александр Камышин переходит в Офис Президента, где продолжит заниматься вопросами вооружения и инфраструктуры. Также в Офис Президента переходит Ирина Верещук, которая будет работать профильным заместителем руководителя ОП.
Подивитеся де ці Екси випливуть: радниками ОП і послами
Пару дружбанів Єрмак втелющить в Уряд, а так - черговий пшик.
Поки ЄрмаЗеленський будуть стирчати на Банковій - добра не чекайте.
То ОПа в своєму борделі ліжки пересуває.
Чуєте незрозумілий лемент?
То повії ОПи вихваляють свої нові місця.
Чуєте переможні реляції?
То ОПа розказує про майбутню потужність від пересування ліжок і перекладання своїх повій.
Не бачите змін на краще від усього цього навіть у перспективі?
Вітаю! Ви в реальному світі
Хорошо что мы такая "богатая" страна... Можем себе позволить, еще сотни дармоедов содержать.
Нагадаємо, нещодавно президент Україн Володимир Зеленський повідомив, що https://www.rbc.ua/rus/news/ministerstvo-ednosti-zelenskiy-anonsuvav-1724090776.html Україна запустить інституцію, яка має забезпечити єдність українців за кордоном та протидію російській пропаганді.
Глава держави зазначив, що українці є у всіх частинах світу та в більшості держав. Тому необхідно модернізувати державні інституції, щоб вони відповідали завданням єднання всіх українців навколо України.
https://www.youtube.com/watch?v=5-IPamHjDDg
І що нас з того всього чекає? Адже ж все не просто так...
закривайте занавіси
ЦИРК Ує... мЄрив, уЄ зАрахамив
йо..не шапіто, скільки можна мордувати Україну.
яка нах. верещук, які нах...й зеленнсКіЄ
ви КОНЧЕНІ
зе!шобла краде, бреше, сцить в очі, українці, на своєму горбу, тягнуть свій хрест 2019.
Всё в музыканты не годитесь.
і це перестановка ліжок в "дурдомі"?
Длю зє нові обіцяли збільшити!
Шо, зеденок, елдак тебе не сказал какую бл*дь на какое кровать?
Іван Васильович СибігаНародивсяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 19 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 (79 років)
с. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Бокиївка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Хмельницька область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна Громадянство https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УРСР → https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна Національністьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українець Діяльністьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80 офіцер Alma materhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Львівський університет ПосадаПрокурор Хмельницької областіВійськове званняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 Генерал-лейтенант юстиціїДітиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сибіга Ігор Іванович
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сибіга Андрій Іванович
20.08.оголошено про створення до осені міністерства єдності. 4.09.арахамія прогнозує створення міністерства украінців закордону,і того ще+купу нікчемних бюрократів((
Просто попереставляли місцями.
Добре, що про це усе, відомо Західним Партнерам, усе в деталях!!
Але через якісь дивні обставини він тасує міністрів в Україні, збирає чемодани доларів від зрадників і корупціонерів і заробляє мільйони на війні.
Коли він вже займеться своєю справою за покликанням
Та допоки не українці, будуть правити українцями?
Крапка.
- Смысл делать фасад, если канализация стара!? (Ф. Раневская).
Нажаль
Ерец-Ізраель не видає носіїв свого паспорту!!! Навіть вилупків і негідників
Мавпа.- Постривайте!
Хіба заграєм так? Інакше посідайте.
- Ти з басом, Мишечко, сідай проти альта,
Я, прима, сяду проти втори (3);
Тоді вже буде музика не та:
У танець підуть ліс і гори!
Знов сіли, почали Квартет;
А діло все не йде вперед.
Джерело: https://dovidka.biz.ua/bayky-ivana-krylova-ukrainskoyu
Кричить Осел,- усе в нас піде ладом,
Як поряд сядем! -
Послухали Осла, поважно сіли вряд;
А все-таки Квартет не йде на лад.
Ще гірше, ніж раніш, пішли між ними чвари й свари,
Кому і як сідать.
/Глібов--виявився пророком щодо появи на Світ нащих ЗЕ-мудрагелів /
Скажи кто твой друг (Коломойский) и я скажу кто ты.
Стаття 103
Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.