Зеленський про кадрові зміни в Кабміні: Нам потрібна нова структура
Кадрові зміни в Кабінеті Міністрів потрібні для нової структури, а також для посилення України на різних етапах.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, пише "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Я вже говорив про перезавантаження нашого керівництва, міністрів багатьох міністерств. Я дуже вдячний міністрам і всій команді Кабміну, яка працювала для України, заради України чотири з половиною, тобто п'ять років. Нам сьогодні потрібна нова структура, і ці кроки пов'язані з посиленням нашої держави на різних етапах", - прокоментував очільник держави сьогоднішні кадрові зміни в уряді.
Водночас відповідаючи на запитання, чи відомо, яку посаду обійме Дмитро Кулеба, президент зазначив, що на сьогодні не може прогнозувати, "чим конкретно займатиметься той чи інший міністр".
Що відомо про зміни в уряді
У середу, 4 вересня, Верховна Рада України підтримала відставку кількох міністрів.
Зокрема, парламент підтримав звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей та промисловості. Рішення підтримали 243 нардепи.
Також ВР підтримала відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця. "За" проголосувало 244 депутатів.
Окрім того, ВР підтримала відставку міністра юстиції Дениса Малюськи. "За" проголосували 249 нардепів.
ВР також підтримала відставку Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Натомість, за відставку Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України голосів не знайшлося. Вона поки лишається на посаді. Також не відтримала ВР рішення про звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна.
За відставку голови МЗС Дмитра Кулеби, який сьогодні подав відповідну заяву, Рада поки не голосувала.
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Антімідас.
Вонючий и голожопый Хамас где то берет тысячи ракет чтобы запустить по Израилю, а тут ракето-строительная страна не может создать ракеты и дать адекватную ответу рашистам.
У Украины есть все для создания ракет. Не нужно даже ничего придумывать. Берете образец рашистского Искандера которых более чем достаточно и клепаете копии.
Китай бы уже давно добил бы рашку копиями их оружия.
1. Точність хамасівських ракет - яка?
2. Ракетне паливо і вибухівку у нас виробляють?!
Шостка за 40 км від цапів. Крім того, ВР там не виробляли року так з 1991го.
З Павлоградом - подібна ситуація.
Кому це -- "нам"?
Спікером Ради керує ОП, монозбродом керує ОП.
Це і є ота "структура".
Лох - це діагноз, Вова.
Твою "нову команду" ми вже побачили. Яку ще нову гидоту ти нам запропонуєш?
Пи.Си. сьогодні трішки підофуїла..те що нардепи можуть мати купу помічників - то я знала..але щоб 31 (!!!) штуку за законодавством на одне депутатське рило...з них 4 - штатні, фінансуються з бюджету. ЗП нардеп може малювати сам. А позаштатні фінансуються партіями, фракціями..
Для нової структури чого?
Чи для нової структури Кабміну? Чи замість Кабміну?
І як зміна пари міністрів змінить структуру?
Тріпло.
тільки не уявляю, хто може замінити малюску? це ж, абсолютне втілення, зе!дегенерата, в кабінеті міністра.
Сказал, что всех, проваливших работу и уволеных пристроят. Но кого конкретно к какой кормушке ещё не придумалм.
Рейтинг Зели падает - нужно наказать невиновных и наградить непричастных!
НАШ КВАРТЕТ
Ведмідь із цапом та віслюк й макака
Сіли зіграти музикальний твір.
По струнах били, аж затремтіла sRака,
Затерли інструменти всі до дір.
Якесь пілікання почули в лісі звірі,
Крик віслюка, що сів не там їх цап.
Ведвідь-єлдак був головним на пірі
Порадив пересісти їм Katsap.
Всі пересіли, струни били фальші,
Віслюк сказав, що це не їх вина,
Це композитор стратив ще на марші
Та в марафон пішла ця новина!!!
10.02.2024
Анатолій Березенський
Миколаїв
Так переможемо!
Яка нова структура..?!
Он адміністрацію президента перейменували гучно на "охвіс"..і така муйня почалася...так само буде і з Кабміном...як ти лай&но не мішай- воно менше смердіти не буде...
Ага , ти вже посилив ЗСУ , викинувши з армії Главкома Залужного та ще майже 20 генералів з 2-річним бойвим досвідом ... здали Авдіївку та ще десятки населених пунктів і Орда рухається на Покровськ , Торецьк ...
Таку дивну хрюканіну несе цей громадянин Зеленський , бувший Президент ( до 21 травня 2024 року) !
Ваші "пердь у калюжу" Зє- не читає. Немає хисту. То ж вкусіть себе за лікоть.
Якщо це не зробити, то Україна приречена.
Старий як світ анекдот.
В домі повій завезли нові ліжка? Соломон Бориславович, йдучи повз вхід до будинку повій біля якого праються вантажники з новими ліжками, питає адміністраторку.
Марто Абрамівна, а навіщо Ви міняєте ліжка, Ви ж їх у минулому році вже міняли?!
Невже дуже гучно реплять або протерлись?
Марта Абрамівна трохи нахмурившись відповідає: "Та ні Соломоне Бориславовиче! Прибутки дуже різко впали".
Соломон Бориславович піднявши окуляри, подивився уважно на Марту Абрамівну і посміхаючись сказав: "Та шо Ви кажите?! Тоді може Вам не ліжками, а кадровим складом у будинку повій треба зайнятись? Бо нові ліжка вже точно не допоможуть!"