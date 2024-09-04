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Зеленський про кадрові зміни в Кабміні: Нам потрібна нова структура

Зеленський

Кадрові зміни в Кабінеті Міністрів потрібні для нової структури, а також для посилення України на різних етапах.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, пише "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Я вже говорив про перезавантаження нашого керівництва, міністрів багатьох міністерств. Я дуже вдячний міністрам і всій команді Кабміну, яка працювала для України, заради України чотири з половиною, тобто п'ять років. Нам сьогодні потрібна нова структура, і ці кроки пов'язані з посиленням нашої держави на різних етапах", - прокоментував очільник держави сьогоднішні кадрові зміни в уряді.

Водночас відповідаючи на запитання, чи відомо, яку посаду обійме Дмитро Кулеба, президент зазначив, що на сьогодні не може прогнозувати, "чим конкретно займатиметься той чи інший міністр".

Читайте також: Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та Офісі президента: Нам потрібен новий рівень

Що відомо про зміни в уряді

У середу, 4 вересня, Верховна Рада України підтримала відставку кількох міністрів.

Зокрема, парламент підтримав звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей та промисловості. Рішення підтримали 243 нардепи.

Також ВР підтримала відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця. "За" проголосувало 244 депутатів.

Окрім того, ВР підтримала відставку міністра юстиції Дениса Малюськи. "За" проголосували 249 нардепів.

ВР також підтримала відставку Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Натомість, за відставку Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України голосів не знайшлося. Вона поки лишається на посаді. Також не відтримала ВР рішення про звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна.

За відставку голови МЗС Дмитра Кулеби, який сьогодні подав відповідну заяву, Рада поки не голосувала.

Читайте також: Рада звільнила міністрів Камишіна, Стефанішину, Малюську та Стрільця. Верещук та голова ФДМ Коваль поки лишаються на посадах

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) зміни (68) Кабмін (14082)


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Топ коментарі
+34
Черговий словесний понос від нашого горохового шута, типу-президента, який має прикрити голий зад кадрової політики зеленої влади. Але якщо призначати тільки тих, хто згодиться поцілувати в д**у Єрмака - таких знаходиться все менше і менше.
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04.09.2024 15:44
+30
до тебе все це працювало. куди не сунеться -все зламає і обгадить.
Антімідас.
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04.09.2024 15:40
+29
Перезавантажуй, ен перезавантажуй, а операційну систему цю пора зносити і ставити нову. Перезважантаження не поможе.
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04.09.2024 15:41
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Для стабілізації і покращення 😁
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04.09.2024 15:40 Відповісти
Почни з себе. Подай у выдставку. Оце буде дыйсно перезавантаження. Бо від тебе нелоумка страждае вся країна. Пішов нах.й мудило.
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04.09.2024 18:33 Відповісти
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04.09.2024 20:38 Відповісти
Аякже! Нова Зе-****** та велике будiвництво врятують нас всiх! Жито по-новому з молодими мiнiстрами!
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04.09.2024 19:37 Відповісти
до тебе все це працювало. куди не сунеться -все зламає і обгадить.
Антімідас.
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04.09.2024 15:40 Відповісти
Перезавантажуй, ен перезавантажуй, а операційну систему цю пора зносити і ставити нову. Перезважантаження не поможе.
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04.09.2024 15:41 Відповісти
ZeDdos-95
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04.09.2024 15:43 Відповісти
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04.09.2024 15:42 Відповісти
Нам нужны ракеты!

Вонючий и голожопый Хамас где то берет тысячи ракет чтобы запустить по Израилю, а тут ракето-строительная страна не может создать ракеты и дать адекватную ответу рашистам.

У Украины есть все для создания ракет. Не нужно даже ничего придумывать. Берете образец рашистского Искандера которых более чем достаточно и клепаете копии.

Китай бы уже давно добил бы рашку копиями их оружия.
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04.09.2024 15:44 Відповісти
Дийнега
1. Точність хамасівських ракет - яка?
2. Ракетне паливо і вибухівку у нас виробляють?!
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04.09.2024 15:52 Відповісти
Про "Павлоград" і "Шостку" ти щось чув?
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04.09.2024 15:54 Відповісти
Яр
Шостка за 40 км від цапів. Крім того, ВР там не виробляли року так з 1991го.
З Павлоградом - подібна ситуація.
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04.09.2024 16:00 Відповісти
Та ти що?! А я думаю - і звідки це у мене банка шосткинського пороху 2002 року випуску?
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04.09.2024 16:12 Відповісти
Так их финансировал и им нелегально поставляли оружие сначало СССР, потом раша, ну и другие дружественные к Израилю государства типа Ирана. Но свои ракеты Украина конечно должна строить и не в единичном экземпляре.
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04.09.2024 15:53 Відповісти
вы говорите откровенную хрень - максимальная дальность хамасо-ракет? точность? самые дальные поставляет иран который не пару лет на разработку потратил. Разработка искандера началась в 1988 годах а на вооружения когда стала? так отож
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04.09.2024 16:28 Відповісти
А зачем нам точность? Китаю пофигу сколько времени уходит на разработку Айфонов и прочего - они лепят копии используя готовые решения.
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04.09.2024 20:19 Відповісти
"А зачем нам точность?" - мляха, это ЭЛЕМЕНТАРНО!!! у нас НЕ ТАК много денег что б валить куда-ни попадя в молоко!!!! p.s китай лепит что б это ПРОДАТЬ и получить ПРИБИЫЛЬ - разницу чуешь дурко???
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04.09.2024 22:16 Відповісти
Китай не воюет и это ты по всей видимости дурик если не улавливаешь этого простого момента. И на вторую твою отрыжку ответ - высокоточные ракеты дешевле?
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10.09.2024 01:09 Відповісти
дорогие высокоточные ракеты в разы эффективней - очевидные вещи
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10.09.2024 08:06 Відповісти
Черговий словесний понос від нашого горохового шута, типу-президента, який має прикрити голий зад кадрової політики зеленої влади. Але якщо призначати тільки тих, хто згодиться поцілувати в д**у Єрмака - таких знаходиться все менше і менше.
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04.09.2024 15:44 Відповісти
Ще більш довбо...біша?!
Кому це -- "нам"?
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04.09.2024 15:45 Відповісти
Нова структура і нові кадри то різні речі, хоча про шо це я ....
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04.09.2024 15:45 Відповісти
куди це ви Україну етапувати зібрались?...
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04.09.2024 15:45 Відповісти
А стару структуру? В Монако?
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04.09.2024 15:45 Відповісти
Третя спроба побудувати ЛАЙНО?
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04.09.2024 15:46 Відповісти
нам, Українцям, потрібен здоровий, притомний, УКРАЇНСЬКИЙ Президент, а не ОЦЕ чорті шо, що наголосували на Вироку-2019 "приколісти" та ідіоти із запроданцями...
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04.09.2024 15:47 Відповісти
Мабуть дуже подорожчали посади,або обізцінилися.
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04.09.2024 15:47 Відповісти
Коли у борделі падають прибутки, то шльондр міняють на нових)
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04.09.2024 15:48 Відповісти
Дебіли, тільки уряд національної згоди, уряд патріотів може зробити прорив. Другий, але такий же некомпетентний уряд, некомпетентного політичного керівництва тільки погіршить ситуацію.
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04.09.2024 15:48 Відповісти
Кабміном керує ОП, у ручному режимі.
Спікером Ради керує ОП, монозбродом керує ОП.
Це і є ота "структура".
Лох - це діагноз, Вова.
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04.09.2024 15:49 Відповісти
"Нам потрібна нова структура"...
Твою "нову команду" ми вже побачили. Яку ще нову гидоту ти нам запропонуєш?
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04.09.2024 15:50 Відповісти
Ці вже прибарахлились на себе, дітей і онуків. Треба дати і новим можливість стати заможними і успішними бізнесменами
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04.09.2024 15:51 Відповісти
Господи! Спаси і помилуй Україну від цього зброду.
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04.09.2024 15:52 Відповісти
Та ні, шановний. Як народ не винесе вперед ногами, то буде раша-2 стовідсотково. Богу треба дуже старанно допомагати
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04.09.2024 16:08 Відповісти
То треба почати з Президента! Нам необхідна нова влада! З реальними юристами, господарниками, дипломатами. І депутатами - хоча б з вищими освітами та довідками від наркологів та психіатрів!

Пи.Си. сьогодні трішки підофуїла..те що нардепи можуть мати купу помічників - то я знала..але щоб 31 (!!!) штуку за законодавством на одне депутатське рило...з них 4 - штатні, фінансуються з бюджету. ЗП нардеп може малювати сам. А позаштатні фінансуються партіями, фракціями..
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04.09.2024 15:52 Відповісти
Кадрові зміни в Кабінеті Міністрів потрібні для нової структури, Джерело:
Для нової структури чого?
Чи для нової структури Кабміну? Чи замість Кабміну?
І як зміна пари міністрів змінить структуру?
Тріпло.
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04.09.2024 15:52 Відповісти
на місце нових ліц, що не дуже, сподобались, зе!гундосу і обвалили його рейтінг, прийдуть старі риги.
тільки не уявляю, хто може замінити малюску? це ж, абсолютне втілення, зе!дегенерата, в кабінеті міністра.
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04.09.2024 15:53 Відповісти
Кажуть, що він серед зелених був ще не найгірший
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04.09.2024 16:05 Відповісти
не найдрібніший молюск однозначно, скільком ув'язненим зумів покращити умови платного проживання...
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04.09.2024 17:01 Відповісти
Як воно заїпало, очільник нах...
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04.09.2024 15:54 Відповісти
Глава української держави, Андрій Єрмак, під час робочої поїздки в США, на зустріч з першими особами уряду, не взяв з собою Зеленського, який працює в його офісі президентом, в зв"язку з тим, що останньому конче необхідно було знять черговий "хриплосік" для "Вечірнього брехломарафону"....

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04.09.2024 15:56 Відповісти
Володимир Санич,будь ласка,зроби хоть щось корисне для України-застрелись сам.
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04.09.2024 16:00 Відповісти
Нова структура пиляти бабло
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04.09.2024 16:00 Відповісти
потужно, незламно, переможно
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04.09.2024 16:01 Відповісти
Вже шостий рік совають ліжка в борделі! Де толк хоч якийсь?
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04.09.2024 16:03 Відповісти
Що воно верзе? Яка нова структура? Дєрьмак твоя структура.
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04.09.2024 16:08 Відповісти
Тут ключова фраза "нам потрібна". Де "нам" - це зеленському з ******.
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04.09.2024 16:13 Відповісти
Сподіваюсь він розуміє словосполучення " нова структура". Бо структури ще немає, а міністрів вже немає
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04.09.2024 16:14 Відповісти
..отвечая на вопрос, известно ли, какую должность займет отметил, что на сегодня не может прогнозировать, "чем конкретно будет заниматься тот или иной министр".

Сказал, что всех, проваливших работу и уволеных пристроят. Но кого конкретно к какой кормушке ещё не придумалм.
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04.09.2024 16:16 Відповісти
А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь.
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04.09.2024 16:20 Відповісти
Прострочений вЯрховнАй ГОВНОкомандувач, Україне потрібен НОВИЙ президент зНОВИМ Верховним Головнокоманувачем ну і новий Кабмін.
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04.09.2024 16:25 Відповісти
Словосполучення "нова структура" - як це стосується звільнень? Іноді здається, що президент зовсім не розуміє про що він каже і до чого це взагалі. Набір слів і не більше. Бла, бла... нам потрібна якась структура. Маячня.
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04.09.2024 16:30 Відповісти
Децкий сад!
Рейтинг Зели падает - нужно наказать невиновных и наградить непричастных!
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04.09.2024 16:33 Відповісти
Вова ухаді
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04.09.2024 16:51 Відповісти
Ти вже генштаб перезавантжив
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04.09.2024 16:52 Відповісти
Ця перезавантаження більше нагадує втечу щурів з тонучого корабля.
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04.09.2024 17:01 Відповісти
Або гру в наперстки...щоб напустити туману в очі Західним партнерам та українському народу...
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04.09.2024 17:38 Відповісти
Чергові понти перед візитом наступного тижня до США.
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04.09.2024 17:06 Відповісти
Потужна структура потрібна або дуже потужна імені Єрмака
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04.09.2024 17:09 Відповісти
Вова, нам потрібен новий голова Держави.
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04.09.2024 17:15 Відповісти
А нам вже давно потрібен новий Верховний Головнокомандувач, бо цей знищує все, що ще залишилося.

НАШ КВАРТЕТ
Ведмідь із цапом та віслюк й макака
Сіли зіграти музикальний твір.
По струнах били, аж затремтіла sRака,
Затерли інструменти всі до дір.

Якесь пілікання почули в лісі звірі,
Крик віслюка, що сів не там їх цап.
Ведвідь-єлдак був головним на пірі
Порадив пересісти їм Katsap.

Всі пересіли, струни били фальші,
Віслюк сказав, що це не їх вина,
Це композитор стратив ще на марші
Та в марафон пішла ця новина!!!
10.02.2024
Анатолій Березенський
Миколаїв
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04.09.2024 17:17 Відповісти
ТРЕБА БІЛЬШЕ БЮРОКРАТІЇ!!!
Так переможемо!
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04.09.2024 17:19 Відповісти
Не нам а вам.
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04.09.2024 17:21 Відповісти
Україні потрібна Українська влада, а не збіговисько зрадників, та казнокрадів!
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04.09.2024 17:29 Відповісти
Відлажений бюрократичний механізм заміною окремих коліщаток не зміниш.
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04.09.2024 17:34 Відповісти
Шо він городить?!
Яка нова структура..?!
Он адміністрацію президента перейменували гучно на "охвіс"..і така муйня почалася...так само буде і з Кабміном...як ти лай&но не мішай- воно менше смердіти не буде...
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04.09.2024 17:36 Відповісти
"Кадрові зміни в Кабінеті Міністрів потрібні для нової структури, а також для посилення України на різних етапах. "

Ага , ти вже посилив ЗСУ , викинувши з армії Главкома Залужного та ще майже 20 генералів з 2-річним бойвим досвідом ... здали Авдіївку та ще десятки населених пунктів і Орда рухається на Покровськ , Торецьк ...

Таку дивну хрюканіну несе цей громадянин Зеленський , бувший Президент ( до 21 травня 2024 року) !
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04.09.2024 17:38 Відповісти
Зеленский: Нам нужна новая структура и поэтому я сваливаю нах...
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04.09.2024 17:42 Відповісти
Шановне товариство!
Ваші "пердь у калюжу" Зє- не читає. Немає хисту. То ж вкусіть себе за лікоть.
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04.09.2024 17:46 Відповісти
Не читає ..ми знаємо ...але також він сц* ть і знає ,шо його рейтінг 0 ...
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04.09.2024 18:40 Відповісти
Навпаки, думаю читає. Не все, але підбірку найгарячиших коментів йому кладуть на стіл. Може раз на тиждень. Але точно
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04.09.2024 20:07 Відповісти
А ви «друзья» как нє садітєсь, а в музиканти нє годітєсь. Більше пʼяти років вава з компашкою протирають штани в українській владі, а ніякого прогресу нема, це вам не в кіношці грати
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04.09.2024 18:09 Відповісти
Нам треба новий президент, офіс, і рада
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04.09.2024 18:34 Відповісти
Зеля, бери своє коло татарових і єрмаків, і звалюй нах. Бажано під суд
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04.09.2024 18:35 Відповісти
Цей засланий козачОк кО`зака вже діє відверто і нагло:
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04.09.2024 18:47 Відповісти
На потрібно шоб ти 🤡 падло пішов геть !!!!
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04.09.2024 18:39 Відповісти
Ванюха, нова реінкарнація? )))
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04.09.2024 19:10 Відповісти
Ти про шо?
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04.09.2024 21:37 Відповісти
Цф були лайно, нажаль наступні будуть ще гірше
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04.09.2024 19:09 Відповісти
Нам потрібен снайпер.
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04.09.2024 19:28 Відповісти
Один не впорається.
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04.09.2024 20:30 Відповісти
Від того, що якийсь-там міністрик чи навіть прем'єрик буде викинутий із тераріуму - сам каркас авторитарної одноосібщини ніяким чином не постраждає...
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04.09.2024 19:31 Відповісти
ця нова структура називається люди єрмака
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04.09.2024 19:34 Відповісти
«Беру під особистий контроль» - забув добавити.
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04.09.2024 19:39 Відповісти
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04.09.2024 19:45 Відповісти
Зеленский должен закончить свою жизнь как "Человек со шрамом", упасть ***лом в кокс и х*ячить из пулемёта, по изумлённым кадыровцам....Оскар, бл*дь!
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04.09.2024 20:26 Відповісти
Перш за все треба змінити оманського блазня та його потужних менеджерів.
Якщо це не зробити, то Україна приречена.
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04.09.2024 20:28 Відповісти
Чучело перезревшее
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04.09.2024 20:40 Відповісти
Ні! Нам потрібен інший президент!
Старий як світ анекдот.
В домі повій завезли нові ліжка? Соломон Бориславович, йдучи повз вхід до будинку повій біля якого праються вантажники з новими ліжками, питає адміністраторку.
Марто Абрамівна, а навіщо Ви міняєте ліжка, Ви ж їх у минулому році вже міняли?!
Невже дуже гучно реплять або протерлись?
Марта Абрамівна трохи нахмурившись відповідає: "Та ні Соломоне Бориславовиче! Прибутки дуже різко впали".
Соломон Бориславович піднявши окуляри, подивився уважно на Марту Абрамівну і посміхаючись сказав: "Та шо Ви кажите?! Тоді може Вам не ліжками, а кадровим складом у будинку повій треба зайнятись? Бо нові ліжка вже точно не допоможуть!"
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04.09.2024 21:17 Відповісти
боневтік херпіду хоче всю владу дермаку віддати, щоб його радники всім керували. дожились завгосп має радників, які керують країною.
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05.09.2024 12:10 Відповісти
 
 