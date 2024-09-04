Зеленський про кадрові зміни в Кабміні: Нам потрібна нова структура

Кадрові зміни в Кабінеті Міністрів потрібні для нової структури, а також для посилення України на різних етапах.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, пише "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Я вже говорив про перезавантаження нашого керівництва, міністрів багатьох міністерств. Я дуже вдячний міністрам і всій команді Кабміну, яка працювала для України, заради України чотири з половиною, тобто п'ять років. Нам сьогодні потрібна нова структура, і ці кроки пов'язані з посиленням нашої держави на різних етапах", - прокоментував очільник держави сьогоднішні кадрові зміни в уряді.

Водночас відповідаючи на запитання, чи відомо, яку посаду обійме Дмитро Кулеба, президент зазначив, що на сьогодні не може прогнозувати, "чим конкретно займатиметься той чи інший міністр".

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Що відомо про зміни в уряді

У середу, 4 вересня, Верховна Рада України підтримала відставку кількох міністрів.

Зокрема, парламент підтримав звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей та промисловості. Рішення підтримали 243 нардепи.

Також ВР підтримала відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця. "За" проголосувало 244 депутатів.

Окрім того, ВР підтримала відставку міністра юстиції Дениса Малюськи. "За" проголосували 249 нардепів.

ВР також підтримала відставку Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Натомість, за відставку Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України голосів не знайшлося. Вона поки лишається на посаді. Також не відтримала ВР рішення про звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна.

За відставку голови МЗС Дмитра Кулеби, який сьогодні подав відповідну заяву, Рада поки не голосувала.

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