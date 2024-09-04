Зеленский о кадровых изменениях в Кабмине: Нам нужна новая структура
Кадровые изменения в Кабинете Министров нужны для новой структуры, а также для усиления Украины на разных этапах.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, пишет "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Я уже говорил о перезагрузке нашего руководства, министров многих министерств. Я очень благодарен министрам и всей команде Кабмина, которая работала для Украины, ради Украины четыре с половиной, то есть пять лет. Нам сегодня нужна новая структура, и эти шаги связаны с усилением нашего государства на разных этапах", - прокомментировал глава государства сегодняшние кадровые изменения в правительстве.
В то же время отвечая на вопрос, известно ли, какую должность займет Дмитрий Кулеба, президент отметил, что на сегодня не может прогнозировать, "чем конкретно будет заниматься тот или иной министр".
Что известно об изменениях в правительстве
В среду, 4 сентября, Верховная Рада Украины поддержала отставку нескольких министров.
В частности, парламент поддержал увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности. Решение поддержали 243 нардепа.
Также ВР поддержала отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца. "За" проголосовало 244 депутатов.
Кроме того, ВР поддержала отставку министра юстиции Дениса Малюськи. "За" проголосовали 249 нардепов.
ВР также поддержала отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Зато за отставку Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра - Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины голосов не нашлось. Она пока остается на должности. Также не поддержала ВР решение об увольнении Коваля с должности главы Фонда госимущества.
За отставку главы МИД Дмитрия Кулебы, который сегодня подал соответствующее заявление, Рада пока не голосовала.
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Антімідас.
Вонючий и голожопый Хамас где то берет тысячи ракет чтобы запустить по Израилю, а тут ракето-строительная страна не может создать ракеты и дать адекватную ответу рашистам.
У Украины есть все для создания ракет. Не нужно даже ничего придумывать. Берете образец рашистского Искандера которых более чем достаточно и клепаете копии.
Китай бы уже давно добил бы рашку копиями их оружия.
1. Точність хамасівських ракет - яка?
2. Ракетне паливо і вибухівку у нас виробляють?!
Шостка за 40 км від цапів. Крім того, ВР там не виробляли року так з 1991го.
З Павлоградом - подібна ситуація.
Кому це -- "нам"?
Спікером Ради керує ОП, монозбродом керує ОП.
Це і є ота "структура".
Лох - це діагноз, Вова.
Твою "нову команду" ми вже побачили. Яку ще нову гидоту ти нам запропонуєш?
Пи.Си. сьогодні трішки підофуїла..те що нардепи можуть мати купу помічників - то я знала..але щоб 31 (!!!) штуку за законодавством на одне депутатське рило...з них 4 - штатні, фінансуються з бюджету. ЗП нардеп може малювати сам. А позаштатні фінансуються партіями, фракціями..
Для нової структури чого?
Чи для нової структури Кабміну? Чи замість Кабміну?
І як зміна пари міністрів змінить структуру?
Тріпло.
тільки не уявляю, хто може замінити малюску? це ж, абсолютне втілення, зе!дегенерата, в кабінеті міністра.
Сказал, что всех, проваливших работу и уволеных пристроят. Но кого конкретно к какой кормушке ещё не придумалм.
Рейтинг Зели падает - нужно наказать невиновных и наградить непричастных!
НАШ КВАРТЕТ
Ведмідь із цапом та віслюк й макака
Сіли зіграти музикальний твір.
По струнах били, аж затремтіла sRака,
Затерли інструменти всі до дір.
Якесь пілікання почули в лісі звірі,
Крик віслюка, що сів не там їх цап.
Ведвідь-єлдак був головним на пірі
Порадив пересісти їм Katsap.
Всі пересіли, струни били фальші,
Віслюк сказав, що це не їх вина,
Це композитор стратив ще на марші
Та в марафон пішла ця новина!!!
10.02.2024
Анатолій Березенський
Миколаїв
Так переможемо!
Яка нова структура..?!
Он адміністрацію президента перейменували гучно на "охвіс"..і така муйня почалася...так само буде і з Кабміном...як ти лай&но не мішай- воно менше смердіти не буде...
Ага , ти вже посилив ЗСУ , викинувши з армії Главкома Залужного та ще майже 20 генералів з 2-річним бойвим досвідом ... здали Авдіївку та ще десятки населених пунктів і Орда рухається на Покровськ , Торецьк ...
Таку дивну хрюканіну несе цей громадянин Зеленський , бувший Президент ( до 21 травня 2024 року) !
Ваші "пердь у калюжу" Зє- не читає. Немає хисту. То ж вкусіть себе за лікоть.
Якщо це не зробити, то Україна приречена.
Старий як світ анекдот.
В домі повій завезли нові ліжка? Соломон Бориславович, йдучи повз вхід до будинку повій біля якого праються вантажники з новими ліжками, питає адміністраторку.
Марто Абрамівна, а навіщо Ви міняєте ліжка, Ви ж їх у минулому році вже міняли?!
Невже дуже гучно реплять або протерлись?
Марта Абрамівна трохи нахмурившись відповідає: "Та ні Соломоне Бориславовиче! Прибутки дуже різко впали".
Соломон Бориславович піднявши окуляри, подивився уважно на Марту Абрамівну і посміхаючись сказав: "Та шо Ви кажите?! Тоді може Вам не ліжками, а кадровим складом у будинку повій треба зайнятись? Бо нові ліжка вже точно не допоможуть!"