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Зеленский о кадровых изменениях в Кабмине: Нам нужна новая структура

Зеленський

Кадровые изменения в Кабинете Министров нужны для новой структуры, а также для усиления Украины на разных этапах.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, пишет "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Я уже говорил о перезагрузке нашего руководства, министров многих министерств. Я очень благодарен министрам и всей команде Кабмина, которая работала для Украины, ради Украины четыре с половиной, то есть пять лет. Нам сегодня нужна новая структура, и эти шаги связаны с усилением нашего государства на разных этапах", - прокомментировал глава государства сегодняшние кадровые изменения в правительстве.

В то же время отвечая на вопрос, известно ли, какую должность займет Дмитрий Кулеба, президент отметил, что на сегодня не может прогнозировать, "чем конкретно будет заниматься тот или иной министр".

Читайте также: Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве и Офисе президента: Нам нужен новый уровень

Что известно об изменениях в правительстве

В среду, 4 сентября, Верховная Рада Украины поддержала отставку нескольких министров.

В частности, парламент поддержал увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности. Решение поддержали 243 нардепа.

Также ВР поддержала отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца. "За" проголосовало 244 депутатов.

Кроме того, ВР поддержала отставку министра юстиции Дениса Малюськи. "За" проголосовали 249 нардепов.

ВР также поддержала отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Зато за отставку Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра - Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины голосов не нашлось. Она пока остается на должности. Также не поддержала ВР решение об увольнении Коваля с должности главы Фонда госимущества.

За отставку главы МИД Дмитрия Кулебы, который сегодня подал соответствующее заявление, Рада пока не голосовала.

Читайте также: Рада уволила министров Камышина, Стефанишину, Малюську и Стрельца. Верещук и глава ФГИ Коваль пока остаются на должностях

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) изменения (181) Кабмин (14026)


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Топ комментарии
+34
Черговий словесний понос від нашого горохового шута, типу-президента, який має прикрити голий зад кадрової політики зеленої влади. Але якщо призначати тільки тих, хто згодиться поцілувати в д**у Єрмака - таких знаходиться все менше і менше.
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04.09.2024 15:44
+30
до тебе все це працювало. куди не сунеться -все зламає і обгадить.
Антімідас.
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04.09.2024 15:40
+29
Перезавантажуй, ен перезавантажуй, а операційну систему цю пора зносити і ставити нову. Перезважантаження не поможе.
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04.09.2024 15:41
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Правила форума Совет форумчан
Для стабілізації і покращення 😁
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04.09.2024 15:40 Ответить
Почни з себе. Подай у выдставку. Оце буде дыйсно перезавантаження. Бо від тебе нелоумка страждае вся країна. Пішов нах.й мудило.
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04.09.2024 18:33 Ответить
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04.09.2024 20:38 Ответить
Аякже! Нова Зе-****** та велике будiвництво врятують нас всiх! Жито по-новому з молодими мiнiстрами!
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04.09.2024 19:37 Ответить
до тебе все це працювало. куди не сунеться -все зламає і обгадить.
Антімідас.
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04.09.2024 15:40 Ответить
Перезавантажуй, ен перезавантажуй, а операційну систему цю пора зносити і ставити нову. Перезважантаження не поможе.
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04.09.2024 15:41 Ответить
ZeDdos-95
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04.09.2024 15:43 Ответить
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04.09.2024 15:42 Ответить
Нам нужны ракеты!

Вонючий и голожопый Хамас где то берет тысячи ракет чтобы запустить по Израилю, а тут ракето-строительная страна не может создать ракеты и дать адекватную ответу рашистам.

У Украины есть все для создания ракет. Не нужно даже ничего придумывать. Берете образец рашистского Искандера которых более чем достаточно и клепаете копии.

Китай бы уже давно добил бы рашку копиями их оружия.
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04.09.2024 15:44 Ответить
Дийнега
1. Точність хамасівських ракет - яка?
2. Ракетне паливо і вибухівку у нас виробляють?!
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04.09.2024 15:52 Ответить
Про "Павлоград" і "Шостку" ти щось чув?
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04.09.2024 15:54 Ответить
Яр
Шостка за 40 км від цапів. Крім того, ВР там не виробляли року так з 1991го.
З Павлоградом - подібна ситуація.
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04.09.2024 16:00 Ответить
Та ти що?! А я думаю - і звідки це у мене банка шосткинського пороху 2002 року випуску?
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04.09.2024 16:12 Ответить
Так их финансировал и им нелегально поставляли оружие сначало СССР, потом раша, ну и другие дружественные к Израилю государства типа Ирана. Но свои ракеты Украина конечно должна строить и не в единичном экземпляре.
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04.09.2024 15:53 Ответить
вы говорите откровенную хрень - максимальная дальность хамасо-ракет? точность? самые дальные поставляет иран который не пару лет на разработку потратил. Разработка искандера началась в 1988 годах а на вооружения когда стала? так отож
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04.09.2024 16:28 Ответить
А зачем нам точность? Китаю пофигу сколько времени уходит на разработку Айфонов и прочего - они лепят копии используя готовые решения.
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04.09.2024 20:19 Ответить
"А зачем нам точность?" - мляха, это ЭЛЕМЕНТАРНО!!! у нас НЕ ТАК много денег что б валить куда-ни попадя в молоко!!!! p.s китай лепит что б это ПРОДАТЬ и получить ПРИБИЫЛЬ - разницу чуешь дурко???
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04.09.2024 22:16 Ответить
Китай не воюет и это ты по всей видимости дурик если не улавливаешь этого простого момента. И на вторую твою отрыжку ответ - высокоточные ракеты дешевле?
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10.09.2024 01:09 Ответить
дорогие высокоточные ракеты в разы эффективней - очевидные вещи
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10.09.2024 08:06 Ответить
Черговий словесний понос від нашого горохового шута, типу-президента, який має прикрити голий зад кадрової політики зеленої влади. Але якщо призначати тільки тих, хто згодиться поцілувати в д**у Єрмака - таких знаходиться все менше і менше.
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04.09.2024 15:44 Ответить
Ще більш довбо...біша?!
Кому це -- "нам"?
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04.09.2024 15:45 Ответить
Нова структура і нові кадри то різні речі, хоча про шо це я ....
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04.09.2024 15:45 Ответить
куди це ви Україну етапувати зібрались?...
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04.09.2024 15:45 Ответить
А стару структуру? В Монако?
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04.09.2024 15:45 Ответить
Третя спроба побудувати ЛАЙНО?
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04.09.2024 15:46 Ответить
нам, Українцям, потрібен здоровий, притомний, УКРАЇНСЬКИЙ Президент, а не ОЦЕ чорті шо, що наголосували на Вироку-2019 "приколісти" та ідіоти із запроданцями...
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04.09.2024 15:47 Ответить
Мабуть дуже подорожчали посади,або обізцінилися.
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04.09.2024 15:47 Ответить
Коли у борделі падають прибутки, то шльондр міняють на нових)
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04.09.2024 15:48 Ответить
Дебіли, тільки уряд національної згоди, уряд патріотів може зробити прорив. Другий, але такий же некомпетентний уряд, некомпетентного політичного керівництва тільки погіршить ситуацію.
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04.09.2024 15:48 Ответить
Кабміном керує ОП, у ручному режимі.
Спікером Ради керує ОП, монозбродом керує ОП.
Це і є ота "структура".
Лох - це діагноз, Вова.
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04.09.2024 15:49 Ответить
"Нам потрібна нова структура"...
Твою "нову команду" ми вже побачили. Яку ще нову гидоту ти нам запропонуєш?
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04.09.2024 15:50 Ответить
Ці вже прибарахлились на себе, дітей і онуків. Треба дати і новим можливість стати заможними і успішними бізнесменами
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04.09.2024 15:51 Ответить
Господи! Спаси і помилуй Україну від цього зброду.
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04.09.2024 15:52 Ответить
Та ні, шановний. Як народ не винесе вперед ногами, то буде раша-2 стовідсотково. Богу треба дуже старанно допомагати
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04.09.2024 16:08 Ответить
То треба почати з Президента! Нам необхідна нова влада! З реальними юристами, господарниками, дипломатами. І депутатами - хоча б з вищими освітами та довідками від наркологів та психіатрів!

Пи.Си. сьогодні трішки підофуїла..те що нардепи можуть мати купу помічників - то я знала..але щоб 31 (!!!) штуку за законодавством на одне депутатське рило...з них 4 - штатні, фінансуються з бюджету. ЗП нардеп може малювати сам. А позаштатні фінансуються партіями, фракціями..
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04.09.2024 15:52 Ответить
Кадрові зміни в Кабінеті Міністрів потрібні для нової структури, Джерело:
Для нової структури чого?
Чи для нової структури Кабміну? Чи замість Кабміну?
І як зміна пари міністрів змінить структуру?
Тріпло.
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04.09.2024 15:52 Ответить
на місце нових ліц, що не дуже, сподобались, зе!гундосу і обвалили його рейтінг, прийдуть старі риги.
тільки не уявляю, хто може замінити малюску? це ж, абсолютне втілення, зе!дегенерата, в кабінеті міністра.
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04.09.2024 15:53 Ответить
Кажуть, що він серед зелених був ще не найгірший
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04.09.2024 16:05 Ответить
не найдрібніший молюск однозначно, скільком ув'язненим зумів покращити умови платного проживання...
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04.09.2024 17:01 Ответить
Як воно заїпало, очільник нах...
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04.09.2024 15:54 Ответить
Глава української держави, Андрій Єрмак, під час робочої поїздки в США, на зустріч з першими особами уряду, не взяв з собою Зеленського, який працює в його офісі президентом, в зв"язку з тим, що останньому конче необхідно було знять черговий "хриплосік" для "Вечірнього брехломарафону"....

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04.09.2024 15:56 Ответить
Володимир Санич,будь ласка,зроби хоть щось корисне для України-застрелись сам.
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04.09.2024 16:00 Ответить
Нова структура пиляти бабло
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04.09.2024 16:00 Ответить
потужно, незламно, переможно
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04.09.2024 16:01 Ответить
Вже шостий рік совають ліжка в борделі! Де толк хоч якийсь?
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04.09.2024 16:03 Ответить
Що воно верзе? Яка нова структура? Дєрьмак твоя структура.
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04.09.2024 16:08 Ответить
Тут ключова фраза "нам потрібна". Де "нам" - це зеленському з ******.
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04.09.2024 16:13 Ответить
Сподіваюсь він розуміє словосполучення " нова структура". Бо структури ще немає, а міністрів вже немає
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04.09.2024 16:14 Ответить
..отвечая на вопрос, известно ли, какую должность займет отметил, что на сегодня не может прогнозировать, "чем конкретно будет заниматься тот или иной министр".

Сказал, что всех, проваливших работу и уволеных пристроят. Но кого конкретно к какой кормушке ещё не придумалм.
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04.09.2024 16:16 Ответить
А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь.
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04.09.2024 16:20 Ответить
Прострочений вЯрховнАй ГОВНОкомандувач, Україне потрібен НОВИЙ президент зНОВИМ Верховним Головнокоманувачем ну і новий Кабмін.
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04.09.2024 16:25 Ответить
Словосполучення "нова структура" - як це стосується звільнень? Іноді здається, що президент зовсім не розуміє про що він каже і до чого це взагалі. Набір слів і не більше. Бла, бла... нам потрібна якась структура. Маячня.
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04.09.2024 16:30 Ответить
Децкий сад!
Рейтинг Зели падает - нужно наказать невиновных и наградить непричастных!
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04.09.2024 16:33 Ответить
Вова ухаді
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04.09.2024 16:51 Ответить
Ти вже генштаб перезавантжив
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04.09.2024 16:52 Ответить
Ця перезавантаження більше нагадує втечу щурів з тонучого корабля.
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04.09.2024 17:01 Ответить
Або гру в наперстки...щоб напустити туману в очі Західним партнерам та українському народу...
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04.09.2024 17:38 Ответить
Чергові понти перед візитом наступного тижня до США.
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04.09.2024 17:06 Ответить
Потужна структура потрібна або дуже потужна імені Єрмака
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04.09.2024 17:09 Ответить
Вова, нам потрібен новий голова Держави.
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04.09.2024 17:15 Ответить
А нам вже давно потрібен новий Верховний Головнокомандувач, бо цей знищує все, що ще залишилося.

НАШ КВАРТЕТ
Ведмідь із цапом та віслюк й макака
Сіли зіграти музикальний твір.
По струнах били, аж затремтіла sRака,
Затерли інструменти всі до дір.

Якесь пілікання почули в лісі звірі,
Крик віслюка, що сів не там їх цап.
Ведвідь-єлдак був головним на пірі
Порадив пересісти їм Katsap.

Всі пересіли, струни били фальші,
Віслюк сказав, що це не їх вина,
Це композитор стратив ще на марші
Та в марафон пішла ця новина!!!
10.02.2024
Анатолій Березенський
Миколаїв
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04.09.2024 17:17 Ответить
ТРЕБА БІЛЬШЕ БЮРОКРАТІЇ!!!
Так переможемо!
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04.09.2024 17:19 Ответить
Не нам а вам.
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04.09.2024 17:21 Ответить
Україні потрібна Українська влада, а не збіговисько зрадників, та казнокрадів!
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04.09.2024 17:29 Ответить
Відлажений бюрократичний механізм заміною окремих коліщаток не зміниш.
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04.09.2024 17:34 Ответить
Шо він городить?!
Яка нова структура..?!
Он адміністрацію президента перейменували гучно на "охвіс"..і така муйня почалася...так само буде і з Кабміном...як ти лай&но не мішай- воно менше смердіти не буде...
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04.09.2024 17:36 Ответить
"Кадрові зміни в Кабінеті Міністрів потрібні для нової структури, а також для посилення України на різних етапах. "

Ага , ти вже посилив ЗСУ , викинувши з армії Главкома Залужного та ще майже 20 генералів з 2-річним бойвим досвідом ... здали Авдіївку та ще десятки населених пунктів і Орда рухається на Покровськ , Торецьк ...

Таку дивну хрюканіну несе цей громадянин Зеленський , бувший Президент ( до 21 травня 2024 року) !
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04.09.2024 17:38 Ответить
Зеленский: Нам нужна новая структура и поэтому я сваливаю нах...
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04.09.2024 17:42 Ответить
Шановне товариство!
Ваші "пердь у калюжу" Зє- не читає. Немає хисту. То ж вкусіть себе за лікоть.
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04.09.2024 17:46 Ответить
Не читає ..ми знаємо ...але також він сц* ть і знає ,шо його рейтінг 0 ...
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04.09.2024 18:40 Ответить
Навпаки, думаю читає. Не все, але підбірку найгарячиших коментів йому кладуть на стіл. Може раз на тиждень. Але точно
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04.09.2024 20:07 Ответить
А ви «друзья» как нє садітєсь, а в музиканти нє годітєсь. Більше пʼяти років вава з компашкою протирають штани в українській владі, а ніякого прогресу нема, це вам не в кіношці грати
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04.09.2024 18:09 Ответить
Нам треба новий президент, офіс, і рада
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04.09.2024 18:34 Ответить
Зеля, бери своє коло татарових і єрмаків, і звалюй нах. Бажано під суд
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04.09.2024 18:35 Ответить
Цей засланий козачОк кО`зака вже діє відверто і нагло:
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04.09.2024 18:47 Ответить
На потрібно шоб ти 🤡 падло пішов геть !!!!
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04.09.2024 18:39 Ответить
Ванюха, нова реінкарнація? )))
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04.09.2024 19:10 Ответить
Ти про шо?
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04.09.2024 21:37 Ответить
Цф були лайно, нажаль наступні будуть ще гірше
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04.09.2024 19:09 Ответить
Нам потрібен снайпер.
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04.09.2024 19:28 Ответить
Один не впорається.
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04.09.2024 20:30 Ответить
Від того, що якийсь-там міністрик чи навіть прем'єрик буде викинутий із тераріуму - сам каркас авторитарної одноосібщини ніяким чином не постраждає...
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04.09.2024 19:31 Ответить
ця нова структура називається люди єрмака
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04.09.2024 19:34 Ответить
«Беру під особистий контроль» - забув добавити.
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04.09.2024 19:39 Ответить
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04.09.2024 19:45 Ответить
Зеленский должен закончить свою жизнь как "Человек со шрамом", упасть ***лом в кокс и х*ячить из пулемёта, по изумлённым кадыровцам....Оскар, бл*дь!
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04.09.2024 20:26 Ответить
Перш за все треба змінити оманського блазня та його потужних менеджерів.
Якщо це не зробити, то Україна приречена.
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04.09.2024 20:28 Ответить
Чучело перезревшее
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04.09.2024 20:40 Ответить
Ні! Нам потрібен інший президент!
Старий як світ анекдот.
В домі повій завезли нові ліжка? Соломон Бориславович, йдучи повз вхід до будинку повій біля якого праються вантажники з новими ліжками, питає адміністраторку.
Марто Абрамівна, а навіщо Ви міняєте ліжка, Ви ж їх у минулому році вже міняли?!
Невже дуже гучно реплять або протерлись?
Марта Абрамівна трохи нахмурившись відповідає: "Та ні Соломоне Бориславовиче! Прибутки дуже різко впали".
Соломон Бориславович піднявши окуляри, подивився уважно на Марту Абрамівну і посміхаючись сказав: "Та шо Ви кажите?! Тоді може Вам не ліжками, а кадровим складом у будинку повій треба зайнятись? Бо нові ліжка вже точно не допоможуть!"
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04.09.2024 21:17 Ответить
боневтік херпіду хоче всю владу дермаку віддати, щоб його радники всім керували. дожились завгосп має радників, які керують країною.
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05.09.2024 12:10 Ответить
 
 