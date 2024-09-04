Зеленский о кадровых изменениях в Кабмине: Нам нужна новая структура

Кадровые изменения в Кабинете Министров нужны для новой структуры, а также для усиления Украины на разных этапах.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, пишет "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Я уже говорил о перезагрузке нашего руководства, министров многих министерств. Я очень благодарен министрам и всей команде Кабмина, которая работала для Украины, ради Украины четыре с половиной, то есть пять лет. Нам сегодня нужна новая структура, и эти шаги связаны с усилением нашего государства на разных этапах", - прокомментировал глава государства сегодняшние кадровые изменения в правительстве.

В то же время отвечая на вопрос, известно ли, какую должность займет Дмитрий Кулеба, президент отметил, что на сегодня не может прогнозировать, "чем конкретно будет заниматься тот или иной министр".

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Что известно об изменениях в правительстве

В среду, 4 сентября, Верховная Рада Украины поддержала отставку нескольких министров.

В частности, парламент поддержал увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности. Решение поддержали 243 нардепа.

Также ВР поддержала отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца. "За" проголосовало 244 депутатов.

Кроме того, ВР поддержала отставку министра юстиции Дениса Малюськи. "За" проголосовали 249 нардепов.

ВР также поддержала отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Зато за отставку Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра - Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины голосов не нашлось. Она пока остается на должности. Также не поддержала ВР решение об увольнении Коваля с должности главы Фонда госимущества.

За отставку главы МИД Дмитрия Кулебы, который сегодня подал соответствующее заявление, Рада пока не голосовала.

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