Рада уволила министра защиты окружающей среды Стрельца

ВР поддержала отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца.

Об этом сообщил в телеграмм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"За! проголосовало 244 депутатов.

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