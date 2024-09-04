Рада уволила министра защиты окружающей среды Стрельца
ВР поддержала отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца.
Об этом сообщил в телеграмм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"За! проголосовало 244 депутатов.
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Прізвище ніби наше 😂
ГОЛОВНИЙ ЕКОЛОГ від БЄНІ у Дніпрі ,а потім вже й в усій Україні ... Екололгія- це дуже крута годівниця з ВАЗДУШНИХ ЗАМКАВ МАРОДЕРНІ