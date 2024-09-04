Глава МИД Кулеба уходит в отставку, - заявление. ДОКУМЕНТ
В Верховную Раду Украины поступило заявление от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отставке.
Об этом сообщил в фейсбуке председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.
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"Запомнітє етот твіт"
І той сформує уряд національного порятунку?
През зараз -- просто балакуча голова, символ. З великою зарплатнею... От би його гроші та на ЗСУ!!!
Ми якось непомітно пройшли горизонт подій чорної діри держуправління, яку створив ОП. Суспільству, якому зараз не до того, накидують випадкових людей на ключових державних посадах, привчають до відсутності людей на цих посадах, до відсутності суб'єктності і законодавчої, і виконавчої влади, стратегії і законності.
Мали б мати 22 членів Уряду.
5-ро з них до сьогодні були тимчасовими виконувачами обов'язків - це майже чверть.
Вчора ще 5-ро написали заяви, і заявопад триває. Декого перепризначать, але технічно на даний момент понад 45% урядовців - т.в.о.»
Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Від себе додамо: Офісу президента Уряд не потрібен - він лише заважає Єрмаку та його людцям керувати країною.
повне лайно... най сам спробує тепер прикладом показати, як треба воювати
але, підозрюю, що у нього - "бронь"