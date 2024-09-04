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Глава МИД Кулеба уходит в отставку, - заявление. ДОКУМЕНТ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

В Верховную Раду Украины поступило заявление от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отставке.

Об этом сообщил в фейсбуке председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

Также читайте: Министр по вопросам реинтеграции ВОТ Верещук подала в отставку

Кулеба йде у відставку

Автор: 

ВР (29242) отставка (3153) Кулеба Дмитрий (2880) Стефанчук Руслан (656)


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Топ комментарии
+34
А шо сі сталось? ********, чого це ЗЕлені міністри косяком пішли у відставку? Аааааа, тож осень і вони зібрались у теплі країни.
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04.09.2024 08:44
+29
А найкращі менеджері Зєлі залишаються і далі крутити свій шахєр-махєр.

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04.09.2024 08:59
+25
Сексологиня или кто то более "экзотический" займет место?
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04.09.2024 08:46
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Страница 2 из 2
кажу ще раз: ти ж злився та вже не перший раз )) які тобі ще потрібні докази ? )) тобі достатньо, щоб я тобі і не показував опускалку )
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05.09.2024 10:45 Ответить
І не показуй! Бо люди сміяться будуть...
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05.09.2024 10:46 Ответить
злив зараховано )) люди побачать, якою опускалкою тебе опустили ))
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05.09.2024 10:48 Ответить
Встанови мікроскоп! Бо люди твою "опускалку" не розгледять! Їм лише видно твій "вентилятор" - на який ти "лайно накидаєш" у беззсилих спробах вивести мене з рівноваги........
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05.09.2024 10:53 Ответить
та кому ти потрібен, розгледювати тебе на рівні плинтусу )) всі ж тут знають, що ти флудер та 3,14здюк ))
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05.09.2024 11:08 Ответить
"Чудо в пір"ї"!!! Відкрий мій профіль і подивися - КОМУ я потрібен.... А потім задай собі питання: "А кому потрібен ?"
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05.09.2024 13:01 Ответить
так ти ж знатний флудер )) назбирав підписоту )) ти б ще на канал ПетуШарія надав посилання )) мільон мух не можуть помилятись щодо лайна, так ? ))
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05.09.2024 13:32 Ответить
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05.09.2024 13:34 Ответить
потім не питай доказів про те, що ти злився ))
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05.09.2024 13:34 Ответить
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05.09.2024 13:36 Ответить
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05.09.2024 13:44 Ответить
Надіюся буде поповнення в ЗСУ, люди звільнені і без броні, чи я не правий?
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04.09.2024 09:05 Ответить
Бронь автоматично після повідомлення роботодавця в цій ситуації анулюється. Але будьте певні, він тричі інвалід 1 групи, має на утриманні 14 людей похилого віку, батько 16 дітей... тобто давно собі оформив відстрочку.
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04.09.2024 09:14 Ответить
Вообще никто не заметит
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04.09.2024 09:10 Ответить
Це не погана новина насправді. Людина, яка по суті в цій роботі мало що розуміє, обложила себе такими самими "експертами" очолювало досить серйозне відомство. Інший момент, кого призначать.
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04.09.2024 09:12 Ответить
призначать чергового тупого зеленого ******...
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04.09.2024 09:15 Ответить
Щось мені підказує, що коли Ви дізнаєтесь кого нового призначать на це місце, Ви змінете свою думку про Кулєбу

"Запомнітє етот твіт"

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04.09.2024 10:30 Ответить
Це лакмус чогось поганого для України чи верещук отримає нову посаду без освіти
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04.09.2024 09:15 Ответить
Є такий серіал часів СРСР "Дні Турбіних" де всі біжать в січні 1919 року і Маріїнському палаці залишиться лакей який відповідає по телефону військовим що робити.Кажись історія повертається ...
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04.09.2024 09:16 Ответить
Його функції на себе забрав Єрмак, тому Кулебі давно потрібно було піти.
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04.09.2024 09:17 Ответить
Невже ПОРОХа запросять?
І той сформує уряд національного порятунку?
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04.09.2024 09:18 Ответить
Зеленосракі скоріш собі на сраці волося висмикають чим Пороха допустять до влади бо в них задача одна це капітуляція і втекти за кордон маючи величезні награбовані кошти з України.
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04.09.2024 09:24 Ответить
Якби ж то
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04.09.2024 09:24 Ответить
Всі оці депутати,міністри і чиновники через невеликий відрізок часу опиняться на своїх вілах ,дачах і квартирах в Ізраілі,країнах ЄС,США,чи в арабських теплих краях.
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04.09.2024 09:19 Ответить
Шоб його тцк скрутило на тротуарі
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04.09.2024 09:22 Ответить
Все клоуны тикают, как тараканы из кухни. Потом будет не с кого спросить за зелёный беспредел. Уже завтра кулеба будет в Майями у яценюка.
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04.09.2024 09:22 Ответить
Значить. близько шухер. Що б з них потім не спитали і не знайшли. Зараз заб'ють міністерства безуглими, на яких потім усіх собак повісять і профіт.
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04.09.2024 10:14 Ответить
Закулебався бути шавкою Єрмака.
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04.09.2024 09:28 Ответить
не можна відслідкувати ніяк, чому рускаязичні нємци так ненавиділи Кулебу. Мабуть, було за що.
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04.09.2024 09:29 Ответить
Тобто для Кулеби Конституція є , а для нас немає ? Але то таке.. Завше ж на підхваті буде якийсь вєрнопданий васал.. - Якщо рабам дати крила, вони будуть підмітати ними вулицю. Ципріан Норвід ·
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04.09.2024 09:33 Ответить
Абсолютно не потрібна посада. У нас є посада - єрмак, яка міністра МЗС(як і інших) перекриває з головою
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04.09.2024 09:33 Ответить
також і президента,та слід ввести нову посаду для ерма:сірий кардинал,яким де-факто вже давно є.
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04.09.2024 09:56 Ответить
посаду президента також перейняв і слід ввести для ерма нову держ.посаду: сірий кардинал, яким де-факто вже давно став.
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04.09.2024 10:02 Ответить
Єрмак і президента перекриває з головою.
През зараз -- просто балакуча голова, символ. З великою зарплатнею... От би його гроші та на ЗСУ!!!
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04.09.2024 10:22 Ответить
Почитав коменти - наче форум пацієнтів псих лікарні
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04.09.2024 09:36 Ответить
Додайте ж свою "струю розуму" в цю дискусію.
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04.09.2024 10:20 Ответить
У Зеленського, як у радянському кіно " Джентльмены удачи" , тільки гірше! Бо там - украл, выпил, в тюрьму! Романтика!" , а в нас - вкрав, випив, знову вкрав,відставка, кудись послом! Бізнес-план!
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04.09.2024 09:37 Ответить
Арахамію поставимо на МЗС! Він ногою в кедах будь-які двері відкриває...
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04.09.2024 09:38 Ответить
в кабінеті малюські катранчик організує.
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04.09.2024 11:30 Ответить
Дуже шкода. Щоб не казали але Кулеба був найадекватніший зі всієї зеленої кодли...
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04.09.2024 09:41 Ответить
Ботан-нікчема - це таким повинен бути МЗС України?
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04.09.2024 12:11 Ответить
Мар'яна Овальна -найкращий кандидат!
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04.09.2024 09:54 Ответить
... на посаду будь-якого міністра чи бойового генерала!
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04.09.2024 10:18 Ответить
Пані та Панове, а не нагадує вам ,ця сітуаціч міністропадів ...шо 🤡 з дермаком , готується до здачі інтересів України ? Можливо всі хто валить з цих посад ...не хочуть бути співучасниками цюго шабашу ??!!!
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04.09.2024 10:04 Ответить
Вони всі вже співучасники, тому відставка нічого не змінить. Так само як і стосовно яйцесяйного Рєзнікова, хоч він вже давно чкурнув з "корабля".
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04.09.2024 10:35 Ответить
... І в окоп, лопатою відбиватися від орди? Так же ж?
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04.09.2024 10:13 Ответить
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04.09.2024 10:15 Ответить
Ті, хто помітили, не все сказали. Вулиця Інститутська це Урядовий квартал, закритий для входу. Тим не менш, він вигулює собачку в оточенні ТРЬОХ охоронців, уявляєте скільки держава витратила наших грошей на цю морду
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04.09.2024 12:08 Ответить
Що з ними, що без них - толку не буде- зе-команда.
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04.09.2024 10:16 Ответить
Ху@грай з ху@сосом єрмаком зараз знов призначать міністром чергову бл@дь! Мерзоти!!!
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04.09.2024 10:19 Ответить
Кулебяке вже давно пора. Тепер мабуть поїде посасувати сiгари десь на Кубi
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04.09.2024 10:22 Ответить
На нари він поїле за кілька дердавних зрад, а не сигари смоктати за 500 євро кожна
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04.09.2024 12:05 Ответить
«Незалежна Україна ще не знала такої управлінської неспроможності, яку має тепер. Ще й у час таких надвипробувань...

Ми якось непомітно пройшли горизонт подій чорної діри держуправління, яку створив ОП. Суспільству, якому зараз не до того, накидують випадкових людей на ключових державних посадах, привчають до відсутності людей на цих посадах, до відсутності суб'єктності і законодавчої, і виконавчої влади, стратегії і законності.

Мали б мати 22 членів Уряду.
5-ро з них до сьогодні були тимчасовими виконувачами обов'язків - це майже чверть.

Вчора ще 5-ро написали заяви, і заявопад триває. Декого перепризначать, але технічно на даний момент понад 45% урядовців - т.в.о.»
Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Від себе додамо: Офісу президента Уряд не потрібен - він лише заважає Єрмаку та його людцям керувати країною.
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04.09.2024 10:23 Ответить
Криси бегут с корабля. Смена власти и конец войны грядет.
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04.09.2024 10:49 Ответить
Куемба де луна! О, о, о, о!
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04.09.2024 10:23 Ответить
Калімба

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04.09.2024 11:18 Ответить
Ну шо за шухер, Шо не зрозуміло? Все дуже просто. Реальному керівнику держави д,Ермаку надоїло бути секритуткою і міняти памперси декому, ось він і вирішив заняти більш достойне місце. Та і опозиція його постійно дразнить, ларьочником обзиває. А так буде цілим міністром.
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04.09.2024 10:33 Ответить
це той, що про воювати лопатами пропонував?

повне лайно... най сам спробує тепер прикладом показати, як треба воювати

але, підозрюю, що у нього - "бронь"
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04.09.2024 10:34 Ответить
Так, смоктав сигару за 500 євро (навіть не пів його офіційно зарплати) і пропонував лопатами воювати
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04.09.2024 12:09 Ответить
Шкода, один притомний хлоп серед цього кагалу татаро-юдоДєрьмаківського ОПЗЖшнього іга.Видно пізДуда з Дорота Шидло юш і тераз натихмяст позбавлять Бубону хрипоту обнімашок на спотканнях.
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04.09.2024 10:40 Ответить
Ні, він зрадник і корупціонер, але кругова порука і він не сяде, а поїде з коханкою наликтовувати їй мемуари, як,вінмУкраїною торгував,під час повномасштабки (він так вже дві книженції їй надиктував, замість того щоб добитися лендлізу, створити трибунал проти рашки і розробити механізм стягнення з рашки репарацій і контрибуцій. Натомість він щробив все, щоб пуиіга з поплічниками не притягнули до відповідальності. Він взяв собі Кореневичп,і вони разом брехали Зеленському, що ратифіквція Римсткого статуту відкриє дорогу до "Гааги", для,цього вони забирали з прокуратури результати розслідування злочинів рашистів, не давши передавати їх до суду, ратифікували Римський статут,а позавчора весь світ побачив як пуиін рощгулює по Монголії в показує дулі МКС Це його головна лержавна зрада. Справедливе покарання це олин із ьазрвих інстинкиів, якиц прмвів людство до високого ступеню розвитку. Кулеба черещ те, що тупмй, жадний і продажний позбавив українців права на покарання своїх катів, що неодмінно матиме наслібки на психічному здоров'ї українців, подивіться на людей в колишній Югославії, коли непокарані гвалтівники і вбивці продовжують жити в своїх селах і містах
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04.09.2024 12:19 Ответить
Під гадливим чмирьком навіть Кулеба не хоче працювати. Але українцям, схоже, пофіг
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04.09.2024 10:43 Ответить
Ваня, а шо там твоя бувша хозяйка Бздюля Мошонка, хоть на пиво підкидає чи ти, як завжди, бомжуеш і збираєш пляшки на звалищі?
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04.09.2024 11:11 Ответить
Вона, на відміну від тебе бздуна продажного, має сталеві яйця
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04.09.2024 11:36 Ответить
Я же говорил, шо имеет титановые гогошары, когда речь идет огребать в свою сторону.
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04.09.2024 12:04 Ответить
Ваня, бомжику, тобі це не зрозуміти, я був, є і буду лютим порохоботом, який не дає вільно дихати дебілам, що вибрали на нашу українську голову блазня, дебілам, які, так як і ти до цих пір ховаються під дирявою юбкою старої відьми з косою баби Бздюлі Мошонки, ригоаналам і другим ворогам України. Так що, Ваня, забудь про сталеві яйця баби Бздюлі Моошонки, в неї ніколи не було яєць, в неї стара облізла піхва, на яку навідь мухи не сідають, бо вона за кілометр тхне дохлими мишами.
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04.09.2024 14:47 Ответить
Дайошь баб Юлю (взад).
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04.09.2024 12:03 Ответить
Грошей не дам. Йди сідай біля церкви
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04.09.2024 13:17 Ответить
Министры массово дрипают. Значит конец войны скоро и смена власти. Боятся что их за жопы возьмут. Там есть за что.
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04.09.2024 10:46 Ответить
Овець постригли і підігнали до загону овцевози. Мабуть будуть везти у світле майбутнє, а злих пастухів і собак-охоронців покарають.
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04.09.2024 10:51 Ответить
Дрипати, обрипуватися = запацьорюватися, випачкатися, наприклад у багнюцi. Задрипанi- згоден.
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04.09.2024 12:07 Ответить
Типо, задрипанi драпають.
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04.09.2024 12:11 Ответить
Самі б вони нікуди не дрипали. Їм дав команду зермак і вони пишуть заяви. Ще може шмигаль напише. А потім верховна рада призначить єрмака прем"єром і його міністрів. Наш мудрий нарід дочекався чергового дна своїх виборів 2019 року. Залишилось "перемогти" росію із зермаками.
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04.09.2024 14:08 Ответить
Схоже що у зеленому борделі переставляють ліжка (міністрів) проте 5-6 бліадів не чіпатимуть.
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04.09.2024 11:02 Ответить
Не, готовятся к санации.
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04.09.2024 12:17 Ответить
Та нашо гниді взагалі каб мін - он є двоє - дерьмак татаров - 100% впораються з всім.
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04.09.2024 11:15 Ответить
Добре, що це непорозуміння йде, але може прийти ще гірше, бо принцип зелених - у владу все лайно, бо воно своє, не якісь там нацики-бандерівці.
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04.09.2024 11:30 Ответить
Шмигуна примушують написати па собствєнному.
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04.09.2024 11:32 Ответить
Він якраз лишиттся. Цих шісток зливають, щоб каналізувати негатив,від Полтави
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04.09.2024 12:20 Ответить
Ой Зеля олігархічний проросійський проект, скоро ти залишишся лише з Єрмаком.
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04.09.2024 11:57 Ответить
Аж хвилююся, як не-міністр Кулеба вилюватиме собаку без ТРЬОХ охоронців, а як же тепер пишна коханка, розлюбить чи як, на що аона зазіхала, усього одну квартиру за півмільона доларів отримала від "не-корупціонера" міністра (він, видно, думав, що собі купує і записує на коханку, щоб з власними дітьми не ділитися, чи конфіскують тепер нетрудрві доходи, прийдеться до сім'ї повертатися чи до мами??), який до посади був бідною МЗСівською церковною мишею, а раптом, як став міністром, покинув сім'ю і посипався на нього золотий дощ з піджачків за 2000 фунтів.
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04.09.2024 12:04 Ответить
Не рвіть душу бо зараз прямо розплачусь
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04.09.2024 14:03 Ответить
Могу тільки собі уявити, яку заміну всім цім старим зеленим "фахівцям" підготував Зермак. Це буде щось остаточно московитсько-каоєразнично-єрмако-татровськоє. Але ні в коєму разі не українське - це стовідсотково!
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04.09.2024 12:27 Ответить
Помиляєтесь, заміна уряду шісток і корупціонерів це вимога США і Британії, вони просто не дадуть грошей, якщо посадять на міністерства знов шісток і корупціонерів
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04.09.2024 12:43 Ответить
Типу ленд-лізу, або F16 в кількості відімо-нівідімо.
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04.09.2024 14:02 Ответить
Знімають одну собачку Офісну, поставлять іншу. Какая разніца? Профі, зі своєю думкою, і своїм баченням Риго-ОПешних не цікавить.
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04.09.2024 12:48 Ответить
Схоже зелені вирішили торганути посадами і це перестановка ліжок в "дурдомі", чи може будуть якісь потужні реформи??
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04.09.2024 12:57 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=Bt-CsB2op6A Пьотр КУЛЬПА: Кулеба в Польше сказал то, чего не стоило! Увольнение - вопрос времени (5:13)
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04.09.2024 13:03 Ответить
Почему все спрашивают кто из этих менеджеров за что отвечает, а не спрашивают с зели за государственный переворот ? Потому что по Конституции не предусмотрего управление страной шести менеджеров...вместо Рады, кабинета министров и других конституционных управляющих структур. зеленский изменид структуру власти в стране на х-зна-шо... это преступление.
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04.09.2024 13:21 Ответить
"Глава МЗС", прости-господи
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04.09.2024 13:33 Ответить
Так гарно всі цитують Конституцію України в своїй заяві про звільнення так само як її порушують коли при посаді.
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04.09.2024 13:45 Ответить
І тут клоун "мудрий нарід" продинамив, обіцяв прийде весна саджати будемо, а насправді на осінь по класиці: -"як усі розбігаються то і я розбіжуся" 04.09.2024 Кулеба.
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04.09.2024 13:56 Ответить
.... треба призначити маряну,бо нічого не буде...
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04.09.2024 14:11 Ответить
непотрібна кулебяка нарешті припинила ганьбу самознищення: підозрюю,що це найдостойніший папір, який вона підписала за свою кар'єру. що ж - іншого й бути не могло,коли починаєш працювати із сміттям й шваллю...
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04.09.2024 14:17 Ответить
Почерк ***************, как и его хозяин
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04.09.2024 14:25 Ответить
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