Глава МИД Кулеба уходит в отставку, - заявление. ДОКУМЕНТ

В Верховную Раду Украины поступило заявление от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отставке.

Об этом сообщил в фейсбуке председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

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