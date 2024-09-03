Министр по вопросам реинтеграции ВОТ Верещук подала в отставку

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук подала заявление об отставке.

Об этом она написала в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Перезагрузка. После почти трех лет в Правительстве, сегодня подала заявление об отставке. Спасибо Президенту за доверие! Спасибо Премьеру и членам Правительства за сотрудничество! Спасибо народным депутатам за поддержку! Спасибо команде Минреинтеграции за труд и преданность делу! Служу Украинскому народу!" - написала Верещук.

Напомним, что во вторник, 3 сентября, в Верховную Раду подали заявления на увольнение руководители трех министерств, а также заявление на увольнение поступило от Председателя Фонда государственного имущества Украины.

Позже в Верховную Раду поступило заявление об отставке от вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

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