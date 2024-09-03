Министр по вопросам реинтеграции ВОТ Верещук подала в отставку
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук подала заявление об отставке.
Об этом она написала в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Перезагрузка. После почти трех лет в Правительстве, сегодня подала заявление об отставке. Спасибо Президенту за доверие! Спасибо Премьеру и членам Правительства за сотрудничество! Спасибо народным депутатам за поддержку! Спасибо команде Минреинтеграции за труд и преданность делу! Служу Украинскому народу!" - написала Верещук.
Напомним, что во вторник, 3 сентября, в Верховную Раду подали заявления на увольнение руководители трех министерств, а также заявление на увольнение поступило от Председателя Фонда государственного имущества Украины.
Позже в Верховную Раду поступило заявление об отставке от вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.
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Ми на порозi грандиозного шухеру...
Ой, што щас будєт!.. (с)
ти хоч і не вєнєра, але в тебе є щось таки вєнєріческоє.....
А направду ніхто того не знає, де випірне наша Мері Дупінс. Ану як вітер не туди подме, куди навангували
погодні шаманисиноптики? От і халепа може трапитися.
Уявіть собі, скажімо, таке: хотіла та Жаба-Мандрівниця полетіли до Австрії. А вітер помінявся, і її понесло в іншу сторону. Наприклад, на Херсонщину. А там орки у кущах сидять. Побачили - летить якась холєра. Навалили повні штани з переляку і бабахнули в її сторону з усього, що мали...
...А на ранок у всіх ЗМІ - красіві некрологи і знимка Мері Дупінс з чорною смужкою.
До корита важко діставатись!
Ще один...
«На нові місця міністрів прийдуть колишні регіонали, корупціонери та люди з проросійським минулим. Практика показала, що вони є найбільшими патріотами України. Випадок з Олегом Татаровим це доводить», - сказав Арахамія
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На кінець 2018 року Верещук мала у співвласності чотири квартири (дві у Львові, по одній у Броварах та в Раві-Руській), чотири земельні ділянки та новий автомобіль Toyota Camry.
За підрахунками журналістів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96_%D0%B7_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC Bihus.info , станом на вересень, зовнішня передвиборча агітація Слуги Народу була найдорожчою у Києві (16 млн грн), хоча партія відмовилась від державного фінансування.
Зрештою, на виборах мера Києва Верещук посіла 5-те місце з результатом 5,44 %.
Шановну чекає слідчий з ГПУ ДБР СБУ МВС, та ще з десяток структур в Україні! Чи може вона хоче ще на курси попасти, щоб у послиці??
заміна усіх міністрів на
5 є-факк-тивних мін'єджера+одного хламідію
людигниди.
Скоріш за все усі ці звільнені патріоти-міністри разом з сім'ями втечуть з України.
- чи, як завжди, чергова зеленська йуда "тіхо уйдьОт в лЄс"?..
Ось там і опиниться,а при іншій владі,там і залишиться.