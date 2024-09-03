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Министр по вопросам реинтеграции ВОТ Верещук подала в отставку

Ірина Верещук

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук подала заявление об отставке.

Об этом она написала в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Перезагрузка. После почти трех лет в Правительстве, сегодня подала заявление об отставке. Спасибо Президенту за доверие! Спасибо Премьеру и членам Правительства за сотрудничество! Спасибо народным депутатам за поддержку! Спасибо команде Минреинтеграции за труд и преданность делу! Служу Украинскому народу!" - написала Верещук.

Напомним, что во вторник, 3 сентября, в Верховную Раду подали заявления на увольнение руководители трех министерств, а также заявление на увольнение поступило от Председателя Фонда государственного имущества Украины.

Позже в Верховную Раду поступило заявление об отставке от вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

Читайте: РФ не просила организовать гуманитарный коридор из Курской области, - Верещук

Автор: 

Кабмин (14026) отставка (3153) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+56
ЗЕс...ка ФСБешна - щоб ти здохла десь під парканом за те скільки горя ти принесла українцям своєю "діяльністю"!!!
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03.09.2024 22:12
+48
Це та що на парасольці літала та Чонгар розміновувала з запуском "шатлів"?
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03.09.2024 22:14
+35
А то що то за такий шухер в зелених почався?
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03.09.2024 22:13
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ЗЕс...ка ФСБешна - щоб ти здохла десь під парканом за те скільки горя ти принесла українцям своєю "діяльністю"!!!
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03.09.2024 22:12 Ответить
👍👍👍
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03.09.2024 22:41 Ответить
А то що то за такий шухер в зелених почався?
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03.09.2024 22:13 Ответить
"пірізагрузка"
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03.09.2024 22:15 Ответить
Послів та консулів не вистачає
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03.09.2024 22:24 Ответить
Таке враження, що криси з тонучого корабля побігли...
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04.09.2024 08:31 Ответить
Так, шухєр дійсно вийшов некислий...
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05.09.2024 00:21 Ответить
Це та що на парасольці літала та Чонгар розміновувала з запуском "шатлів"?
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03.09.2024 22:14 Ответить
Та сама
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03.09.2024 23:05 Ответить
Правильно писати - "та сама гнида".
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04.09.2024 09:22 Ответить
Що відбувається? Команду боневтіків взяли за сраку? Не вірю... Ми б зараз дивились на переговори дєрьмака з путіним. Тут щось глибше...
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03.09.2024 22:14 Ответить
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав до Ради заяву про відставку, про це повідомив спікер ВР Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.

Ми на порозi грандиозного шухеру...
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04.09.2024 09:12 Ответить

Ой, што щас будєт!.. (с)
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05.09.2024 00:23 Ответить
Щурі драпають..
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03.09.2024 22:15 Ответить
Зовсім ні,там черга з щурів,час інших підійшов.
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03.09.2024 22:17 Ответить
100пудово! Там же ж не проста шалава, там є зв'язки зі службами і там сказали: "Шухєр наближається, пора ставати на лижі!" Думаю, що дуже скоро вона випірне десь за кордоном.
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03.09.2024 22:18 Ответить
звичайна коритна ротація, нічого більше.
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03.09.2024 22:24 Ответить
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03.09.2024 22:15 Ответить
Ротація біля корита.
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03.09.2024 22:15 Ответить
Боюсь нових призначень,- вони завжди гірші, ніж попередні
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03.09.2024 22:16 Ответить
Я Вас прошу... Навіть мені важко уявити, що може бути гіршим за Молюска в якості міністра юстиції.
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05.09.2024 00:24 Ответить
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03.09.2024 22:16 Ответить
Взагалі то в Україні -Національний банк,а "центральний"-то в козлостані і до речі чому це банк робить прогноз скільки виїде населення,маячня якась
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03.09.2024 22:51 Ответить
Ну, спалився кацап, чого ти до нього причепився
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03.09.2024 23:08 Ответить
спалився чи не спалився, а з таким станом електрики, міліони українців поїдуть грітись в Європу
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04.09.2024 00:11 Ответить
Пішли,очікуючи відставки простроченого.
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03.09.2024 22:16 Ответить
Такая колоритная личность не останется без должности. Еще служить и служить.
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03.09.2024 22:16 Ответить
Реально у балагані якийсь кавардак. 😁
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03.09.2024 22:16 Ответить
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03.09.2024 22:16 Ответить
як в старому анекдоті:
ти хоч і не вєнєра, але в тебе є щось таки вєнєріческоє.....
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03.09.2024 22:51 Ответить
I випiрне за кордоном..
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04.09.2024 09:16 Ответить

А направду ніхто того не знає, де випірне наша Мері Дупінс. Ану як вітер не туди подме, куди навангували погодні шамани синоптики? От і халепа може трапитися.
Уявіть собі, скажімо, таке: хотіла та Жаба-Мандрівниця полетіли до Австрії. А вітер помінявся, і її понесло в іншу сторону. Наприклад, на Херсонщину. А там орки у кущах сидять. Побачили - летить якась холєра. Навалили повні штани з переляку і бабахнули в її сторону з усього, що мали...
...А на ранок у всіх ЗМІ - красіві некрологи і знимка Мері Дупінс з чорною смужкою.
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05.09.2024 00:14 Ответить
Сумувати ніхто не буде.
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03.09.2024 22:17 Ответить
Але треба зустріч, з слідчими ГПУ, ДБР, СБУ, МВС, і т.д., пройти, після усього, що наробили в нікчемному уряді, оці особи!!
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03.09.2024 22:32 Ответить
Парасольку зламала.
До корита важко діставатись!
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03.09.2024 22:17 Ответить
По ходу под прикрытием «увольнения» потужного лидора крысы побежали с корабля.
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03.09.2024 22:18 Ответить
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав до Ради заяву про відставку, про це повідомив спікер ВР Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.

Ще один...
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04.09.2024 09:17 Ответить
я ухо жук! більше розміновувати нічого! ))
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03.09.2024 22:19 Ответить
⚡️Арахамія анонсував потужне перезавантаження уряду

«На нові місця міністрів прийдуть колишні регіонали, корупціонери та люди з проросійським минулим. Практика показала, що вони є найбільшими патріотами України. Випадок з Олегом Татаровим це доводить», - сказав Арахамія

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03.09.2024 22:20 Ответить
Класичний український чиновник.
На кінець 2018 року Верещук мала у співвласності чотири квартири (дві у Львові, по одній у Броварах та в Раві-Руській), чотири земельні ділянки та новий автомобіль Toyota Camry.
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03.09.2024 22:20 Ответить
16 липня 2020 року фракція партії «Слуга народу» у ВРУ провела праймеріз серед кандидатів для участі у виборах Київського міського голови, де Верещук отримавши 87 голосів, у тому числі голос Президента Зеленського. Пізніше вона й стала офіційною кандидаткою на посаду мера Києва від партії.
За підрахунками журналістів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96_%D0%B7_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BC_%D0%91%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC Bihus.info , станом на вересень, зовнішня передвиборча агітація Слуги Народу була найдорожчою у Києві (16 млн грн), хоча партія відмовилась від державного фінансування.
Зрештою, на виборах мера Києва Верещук посіла 5-те місце з результатом 5,44 %.
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03.09.2024 22:29 Ответить
подейкують, шо лисий з йузіком патріотичні тату з себе зрізають ))
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03.09.2024 22:20 Ответить
Щоб ти **** здохла, но поперше відчула на собі, кожною клітиною, яку шкоду ти шалава принесла Україні і народу!!!😡 Горіти тобі вічність в аду!!! Будь ти проклята навіки.... Амінь ......
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03.09.2024 22:21 Ответить
Скоро - таваріщь ЗЕ! праізашла чюдовіщьная ашибка!
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03.09.2024 22:21 Ответить
А що відбувається? Вони що там показалися. Де міністерський профсоюз? Чого не втручається у звільнення? Тіпа не маєте права, де свободи, конвенції, цивілізований Захід, цінності і інша лабуда. Як так за один день пачкою звільняти без роз'яснень? Так же ж можна і у в'язницю всіх скопом. Тихо, чинно, благородно. По старому. Головне добровільно. Ха ха ха.
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03.09.2024 22:21 Ответить
А селфi по Парижам чи Лондонам будуть?
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03.09.2024 22:22 Ответить
А як же ж Тільки чуть попізже
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04.09.2024 00:16 Ответить
Дуже шкода, що ніде не підсковзнеться, та не впаде головою об бордюру
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03.09.2024 22:22 Ответить
Поціновувачка ВВХ і МП теж вирішила тихенько піти в ліс?
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03.09.2024 22:23 Ответить
Скільки щурів має втекти з корабля, щоб він перекинувся? А скільки, щоб устояв?
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03.09.2024 22:24 Ответить
Нічого собі перетрубація
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03.09.2024 22:25 Ответить
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав до Ради заяву про відставку, про це повідомив спікер ВР Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.
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04.09.2024 09:19 Ответить
Яка ж це відставка, без ОСОБИСТОЇвідповідальності, за розміновані території України та шатли на Крим для орків??
Шановну чекає слідчий з ГПУ ДБР СБУ МВС, та ще з десяток структур в Україні! Чи може вона хоче ще на курси попасти, щоб у послиці??
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03.09.2024 22:28 Ответить
Та ви шо? Зебарани будуть дуже плякати, як же вони без неї?
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03.09.2024 22:29 Ответить
Афганський сценарій повторюється.
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03.09.2024 22:30 Ответить
у твоїх кацапських фантазіях,хіба що.
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03.09.2024 22:58 Ответить
піде Чонгар заміновувати ?
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03.09.2024 22:32 Ответить
правильно
заміна усіх міністрів на
5 є-факк-тивних мін'єджера+одного хламідію
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03.09.2024 22:34 Ответить
ух ти диви, як косяком пішли!!! це добре! виборами неможливо вигнати, бо війна, то хоч самі трохи повтікають....
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03.09.2024 22:37 Ответить
Шо, и себя вписал???
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03.09.2024 23:16 Ответить
Ця вже накрала і хоче тихо піти лісом. Решта ще не можуть зупинитися.
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03.09.2024 22:42 Ответить
Подивимось куди тепер залетить на парасолі москальська ************ з Рави-Руської Мері Попінс...
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03.09.2024 22:45 Ответить
Видно штати на пісюна добре солі насипали нашому лідору раз голови полетіли.
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03.09.2024 22:47 Ответить
Йдуть маріонетки, котрі ні на що насправді й не впливали. Вони лиш слухняно виконували вказівки з ОПи. Якби справді "насипали", то зараз би розбігалися зовсім інші люди гниди.
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04.09.2024 09:40 Ответить
По цій персоні дуже багато запитань
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03.09.2024 22:48 Ответить
https://t.me/VVgorkovenko/12887 Володимир Горковенко : "Чуєте шум та гамір? Це в одному публічному закладі ліжка пересувають"
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03.09.2024 22:55 Ответить
Сподіваюсь коли влада в Україні зміниться вона ще постане перед судом за свою діяльність.
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03.09.2024 23:00 Ответить
Судячи по фамілійо, клака Дерьмака дружно йде. Скоріш за все, Шмиганту делают фсьо. Значить. шмигант стане номіналом і піде геть. А ці підписанти скажуть - та ми навіть світло в кабінетах не виключали. В шалмані щось задумали.
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03.09.2024 23:00 Ответить
Невже дочекалися?
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03.09.2024 23:02 Ответить
Пол года бубочка колебался(под давлением). Ладно за мендельшей так убивался, а в этой шо нашел?
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03.09.2024 23:14 Ответить
Таке відчуття що криси біжуть з судна що тоне.
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03.09.2024 23:02 Ответить
....в якому старанно прогризали дно.
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04.09.2024 10:18 Ответить
Служу Українському народові!" - та йди вже служити в свою сiльраду. Раскокетничалась , видите ли. Власть поменяется - свое огребешь. Надеюсь у тупой ума не хватило натырить денег, шобы чухнуть за бугор.
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03.09.2024 23:08 Ответить
Що тепер буде з реінтеграцією тимчасово окупованих територій України?
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03.09.2024 23:12 Ответить
Усі вони накрали грошей досить. Не безбідне життя у Лондоні вистачить.
Скоріш за все усі ці звільнені патріоти-міністри разом з сім'ями втечуть з України.
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03.09.2024 23:14 Ответить
Хто ж тепер верещати буде?
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03.09.2024 23:35 Ответить
В Курск,дипломатом.
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03.09.2024 23:37 Ответить
Якщо, кожне нове призначення зе гірше чим попереднє, то я не знаю кого можна призначити замість верещучки, наприклад валентину матвієнко чи якусь другу відьму з аду, чи може данилу гетьманцева чи шуфрича десь такий рівень на мою думку.
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03.09.2024 23:38 Ответить
В резюме на посаду обов'язково вказати скільки вбив чеченців.
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03.09.2024 23:46 Ответить
Говорять люди "на лижі встали..."
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03.09.2024 23:48 Ответить
щурі побігли з корабля?
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04.09.2024 00:32 Ответить
Справу свою зробила - розмінувала Південь. Час вже і до пуйла повертатись, чи на західний кордон красти на контрабанді як робила при янику
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04.09.2024 02:32 Ответить
Ірка Поппінс ПНХ.
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04.09.2024 02:51 Ответить
Що, просто звільнилася? А хто відповідати за « про@би» , шатли Чонгара та інші вчинки буде? Так, злилися тихенько в ліс, за роками народ забуде що ви наробили? Важко вірити, що наступники будуть профі… Не всі обирали Зелених, а ковтаємо сльози всією країною..
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04.09.2024 04:41 Ответить
Гнида Верещук подала у відставку, хто цю гопницю з Рава-Руської взагалі допустив до міністерства коли її рівень розумовий це цигарки возити контрабасом в репетузах до Польщі через кордон...
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04.09.2024 05:30 Ответить
Щось знає. Буде втікати за кордон, як і з часом зеленський, єрмак і вся їхня банда
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04.09.2024 05:58 Ответить
..ну хоча б тепер її згодиться "прийняти" СІЗО СБУ?..
- чи, як завжди, чергова зеленська йуда "тіхо уйдьОт в лЄс"?..
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04.09.2024 06:09 Ответить
ціний свідок багато чого може розповісти про розмінування Чонгару...про шатли....але втече...
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04.09.2024 07:45 Ответить
тепер верещук здрисне за кордон і уникне відповідальності за всі свої злочини проти українського народу, якому вона, за її словами, "служила"
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04.09.2024 07:48 Ответить
А тепер хай піде повіситься або втопиться. Так хочеться хочь якогось позитива.
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04.09.2024 08:39 Ответить
Шапокляк, накрилася вже статків, нікчема кончена. Руки в крові українців, тепер ходи і озирайся, тварина. Втеча не спасе. ***** фсбешна. ВСЯ Рава-Руська знає цю чуму, жодного позитивного слова
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04.09.2024 09:12 Ответить
Що ****, наробила біди і тікаєш? Щоб вона, ця біда вернулася тобі до сьомого коліна, а вон вернеться на всі 100!!!
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04.09.2024 10:32 Ответить
Де там ще немає посла?
Ось там і опиниться,а при іншій владі,там і залишиться.
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04.09.2024 11:43 Ответить
Дуже довго вона біля "корита" трималася та у лідерах із заподіяння зла Державі.
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04.09.2024 12:44 Ответить
 
 