В Верховную Раду поступили заявления об отставке от трех министров и главы Фонда госимущества, - Стефанчук

В Верховную Раду подали заявления на увольнение руководители трех министерств, а также заявление на увольнение поступило от Председателя Фонда государственного имущества Украины.

Об этом в соцсети Facebook сообщил глава парламента Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

"В Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от: министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышина А.Н., министра юстиции Украины Малюськи Д.Л., министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельца Р.А. Также заявление об увольнении поступило от Председателя Фонда государственного имущества Украины Коваля В.С.", - сообщил Стефанчук.

Он добавил, что все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний.

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