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В Верховную Раду поступили заявления об отставке от трех министров и главы Фонда госимущества, - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук

В Верховную Раду подали заявления на увольнение руководители трех министерств, а также заявление на увольнение поступило от Председателя Фонда государственного имущества Украины.

Об этом в соцсети Facebook сообщил глава парламента Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

"В Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от: министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышина А.Н., министра юстиции Украины Малюськи Д.Л., министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельца Р.А. Также заявление об увольнении поступило от Председателя Фонда государственного имущества Украины Коваля В.С.", - сообщил Стефанчук.

Он добавил, что все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний.

До Верховної Ради надійшли заяви про відставку від трьох міністрів та голови Фонду держмайна, - Стефанчук

До Верховної Ради надійшли заяви про відставку від трьох міністрів та голови Фонду держмайна, - Стефанчук

До Верховної Ради надійшли заяви про відставку від трьох міністрів та голови Фонду держмайна, - Стефанчук

До Верховної Ради надійшли заяви про відставку від трьох міністрів та голови Фонду держмайна, - Стефанчук

Читайте также: Рада на этой неделе планирует уволить 4 министров, - Железняк

Автор: 

ВР (29242) заявление (393) увольнение (2676) Стефанчук Руслан (656)


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Топ комментарии
+35
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03.09.2024 18:00
+30
Скоро побачимо іх у Лондоні! Або Парижі!
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03.09.2024 17:31
+24
Нажерлися... тепер час на Мальдіви!
А звітувати про виконану "роботу", звісно, ніхто і не буде.
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03.09.2024 17:33
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і ніхто не випав з вікна ?
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03.09.2024 17:31 Ответить
- Вы--дезертир трудового фронта!

- Плевал я на оклад! Я даром буду работать! - кричал инженер, взволнованно описывая кукишем всевозможные кривые.
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03.09.2024 17:37 Ответить
При Зеле это не принято. Ныне им дают спокойно уехать на Запад. Особо выдающихся прячут за дипломатической неприкосновенностью.
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03.09.2024 18:17 Ответить
,бо е чуйка
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04.09.2024 05:25 Ответить
А Безуглу звільнять з усіх посад?
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03.09.2024 17:31 Ответить
тільки ак 74 звільнить її з усіх посад. або свд.
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03.09.2024 17:36 Ответить
Скоро побачимо іх у Лондоні! Або Парижі!
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03.09.2024 17:31 Ответить
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03.09.2024 18:00 Ответить
Ну не фронті жеж....
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03.09.2024 18:01 Ответить
оце свято! Це бонусом до звільнення Кудрицького. Тепер своє лайно полізе з опи.
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03.09.2024 17:32 Ответить
Так ці ж усі були свої-свої.
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03.09.2024 23:23 Ответить
ну так черга ж повинна рухатись! Їм це обіцяли ще у трускавецьких універсітетах в 19-му році.
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04.09.2024 01:26 Ответить
Яке свято? Зелені таргани тікають з корабля. Замість тарганів прийдуть глисти
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03.09.2024 23:25 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?v=216477339859457 я передбачаю, що таргани всіх ********** поїдять
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04.09.2024 01:18 Ответить
Министр юстиции Малюська планирует присоединится к подразделению уголовников в ВСУ, который он активно продвигал.
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03.09.2024 17:32 Ответить
на фронт спішать - захищати зароблені статки
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03.09.2024 17:33 Ответить
Малюська Д.Л., 1981 р.н., 43 роки.
Військової спеціальності скоріш за все не має, але в штурмовики ще цілком придатний.
Агов, ТЦК! Ваш "клієнт"
Хто першим назве причину, через яку він буде "абсолютно непридатним"? 😂
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03.09.2024 18:23 Ответить
Залізе під стіл і піде на штурм, щось на зразок рашистського танка-сараю!
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03.09.2024 21:18 Ответить
Нажерлися... тепер час на Мальдіви!
А звітувати про виконану "роботу", звісно, ніхто і не буде.
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03.09.2024 17:33 Ответить
Звітувати про що?
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03.09.2024 18:02 Ответить
Стефанчук, нервово гризе нігті…
Він теж ДУЖЕ ХОТІВ написати заяву, але його випередили!!
Тепер, вони, мабуть, підуть прямо у ТЦК, для проходження медкомісії та уточнення особистих данних?? Як по Закону
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03.09.2024 17:34 Ответить
Столько нагребли , что больше не влазит ? А говорят денег много не бывает .
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03.09.2024 17:34 Ответить
Скоріше - вистава відводу уваги ,від ДОГОВОРНЯКА ПО СДАЧІ України Донбасу - імітація бурхливої діяльності
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04.09.2024 06:15 Ответить
Нарешті,зрозуміли,що сн-наступник пр в оновленій формі,так що корисно вчасно зійти.
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03.09.2024 17:35 Ответить
Свинья до кормушки.
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03.09.2024 17:35 Ответить
Вже "прібарахлілісь".....
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03.09.2024 17:37 Ответить
А що ця "мері попінс" Верещучка - вчепилася у крісло зубами і нігтями, тож написати заяву не може?
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03.09.2024 17:38 Ответить
написала
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04.09.2024 04:33 Ответить
Шо це вони так косяком пішли?
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03.09.2024 17:39 Ответить
хряк ти коли напишеш заяву?
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03.09.2024 17:40 Ответить
Хряку теща не дозволяє.
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03.09.2024 17:48 Ответить
Зараз буде цікаво. Опозиція знову пропонуватиме себе, як і п'ять років тому. Набридло їм вже без держ. грошей сидіти.
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03.09.2024 17:42 Ответить
Клята опозиція, шостий рік заважають найпотужнішому перетворити країну в рай
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03.09.2024 23:27 Ответить
А де заява від шмигаля та міністерки антисоціальної політики? Було б дуже вчасно.
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03.09.2024 17:46 Ответить
Скільки вакансій в країні Треба резюме відправити
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03.09.2024 17:49 Ответить
Не переживай, на вулиці зловлять, в бус запхають насильно і.....в крісло міністра....

чи в окоп? щоб іншим міністрам жилось спокійно.
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04.09.2024 00:06 Ответить
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04.09.2024 00:08 Ответить
Сейчас следите за руками, как на их место придёт открытое парашное дерьмо типа Гладкого.
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03.09.2024 17:51 Ответить
ТЦК куди дивляться? Не має роботи - не має броні, за яйця і батьківщину захищати.
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03.09.2024 17:51 Ответить
В заяві - з повагою??..капець, дегенерат..
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03.09.2024 17:55 Ответить
Поясніть, б.ласка, коли доречно, а коли ні - це недолуга калька з кацапської "с уважением".
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03.09.2024 19:18 Ответить
Доречне - тільки при діловому листуванні.

Форми будь яких заяв не містять "з повагою" чи "цілую крєпка, ваша рєпка".
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03.09.2024 19:32 Ответить
щури тікають....
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03.09.2024 17:58 Ответить
І куди це ми зібрались?😆
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03.09.2024 18:07 Ответить
Що ***** , криси біжать з корабля Де цих тварюк завтра побачимо , в батальйоні Монако ?
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03.09.2024 18:14 Ответить
А що там верещучка ?
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03.09.2024 18:16 Ответить
"Я спускался в трюм,

Я беседовал там

С господином - начальником крыс.

Крысы сходят на берег

В ближайшем порту

В надежде спастись...." ("Титаник")
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03.09.2024 18:22 Ответить
Змінюють повій у борделі, а все рівно нічого не зміниться, бо бордель залишається. Вистава триває але так гидко її дивитись.
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03.09.2024 18:28 Ответить
Мальчікі прібарахлілісь!
"Свої" отримали хвилину слави та з мільйонними статками залишили корито.
Настав час замів- корупціонерів, які отримають пустопорожні підозри, але виявляться такими больненькими, що за місяць теж залишать країну
Пересування ліжок у борделі вийшло на турбо-режим
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03.09.2024 18:28 Ответить
Від галущенко, татарова, шурми, єрмака заяви були? Може буба заяву на звільнення подав?
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03.09.2024 18:39 Ответить
Теперь нужно немножко выждать, когда барбосы разбегутся по белому свету с наворованным и можно начинать уголовное преследование.
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03.09.2024 18:58 Ответить
А Динамо бежит? - Все бегут!
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03.09.2024 19:06 Ответить
Та в Уряді і так половина ВО. Ніхто притомний вже не хоче мати справу з Зельоними гнидами. Мало того. ОПа моніторить рейтинги, і з усіма натяжками Зелі накручують до 30%. На другий термін він ніяк не "***********". Тому вже стільки слуг і почали втікати з країни. Бо прийде час, коли їх почнуть ловити прямо на вулицях. І можуть довести країну до того, що ні Рада, ні Уряд стануть недієздатними. Влада розсиплеться, і рештки Зельоних здриснуть з країни. Країна стане некерованою.
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03.09.2024 19:18 Ответить
Тому вже зараз українцям потрібно формувати народний уряд довіри, щоб в Україні не виник хаос.
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03.09.2024 20:08 Ответить
Там все вже готове, чекають на команду.
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03.09.2024 22:01 Ответить
Ну це із серії все пропало, КРУТИ БІЛЬШЕ НЕ ПОВТОРЯТЬСЯ, вибачте за великі букви, буде як в якійсь країні выпускайте наших мальчиков, тут буде так, що наші хлопчики і в тайзі у медведя в берлозі знайдуть. Я вірю в це.
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03.09.2024 22:10 Ответить
Накрали грошей і втечуть закордон.
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03.09.2024 19:32 Ответить
Кордони закрити? ППО налаштоване?
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03.09.2024 19:41 Ответить
Один Стрілець тягне на керівника,інші ну ніяк судячи каліграфії.
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03.09.2024 19:56 Ответить
https://t.me/VVgorkovenko/12887 Володимир Горковенко : "Чуєте шум та гамір? Це в одному публічному закладі ліжка пересувають"
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03.09.2024 20:52 Ответить
Голова Фонду Держмайна небезпечна посада - Чечетов, Семенюк-Самсоненко... Головне - вчасно піти.
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03.09.2024 21:08 Ответить
Попередник Умєров. А той Коваль був голова ОВА Рівненщини. Здирав гроші з місцевих громад на силові структури і обновлював бруківку перед прокуратурою. Народ на мера гнав за ту бруківку. Похвалився ремонтом ВЧ в Сарнах і туди прилетіли ракети.
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03.09.2024 23:32 Ответить
А коваль, навіть, ділову заяву не зміг написати!
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03.09.2024 21:16 Ответить
денюжжжКА, і медведьЧУК, не ВІДПУСКАЮТЬ дЕВІЧКУ.
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03.09.2024 21:25 Ответить
Есть всегда и другие версии. А вдруг это не крысы с корабля? И не на Мальдивы и не на Запад. Может надоело работать с палками во всех колёсах?
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03.09.2024 21:44 Ответить
Єто жу жу нє спроста,а хто то казав, арестович? Що заяви більше не приймаєм, бо розвалюється,якась там кооліція ,, слуг народу,,
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03.09.2024 21:57 Ответить
Замін буде більше.
https://www.yahoo.com/news/ukraine-arms-chief-two-other-143407320.html
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03.09.2024 22:16 Ответить
При умерове в ФГИ в десятки раз поднималтсь цены на аукионах. Всё зависит как оценить.
за короткое время уже куча *******
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03.09.2024 22:17 Ответить
Монополизация власти имеет свои последствия... в данном случае последствий пока, что... критических нету. всё только к сожаление предстоит... но, как бы не было плачевно появляться свет в конце тоннелья.... и вовсе не ттого цвета
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03.09.2024 22:39 Ответить
"До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від: міністра з питань стратегічних галузей промисловості Камишіна О.М., міністра юстиції Малюськи Д.Л., міністра захисту довкілля Стрільця Р.О. та Голови Фонду державного майна України Коваля В.С.", - Стефанчук.
Причини ми описували раніше
25.08.2024 Хроніка
Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» передало в Кабінет міністрів пропозиції щодо передачі майна і земельних ділянок з свого балансу. Перелік включає 18 земельних ділянок і 20 будівель різного функціоналу. Власне Камишін і голова наглядової ради громадянин Грузії Давид Ломджарія і були поставлені туди для вирішення приватизації цього майна. (по темі Хроніка знищення. 'Укроборонпром' https://link.medium.com/M8jlagmklMb ) Міністр юстиції України Малюська проігнорував вимогу Зеленського про юридичну заборону виконання рішення Кропивницького апеляційного суду про звільнення колишнього співробітника ГУР Романа Червінського. Червінський вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави благодійним фондом Петра Порошенко. Малюська вже давно хоче у відставку і відмовився підписувати будь-які документи. Голова Фонду державного майна України Коваль В.С. пішов причепом звільняючи місце для чергового розкрадача державного майна. Цей віддав на приватизацію підприємство з виготовлення протезів в Києві.
Хроніка https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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04.09.2024 04:36 Ответить
А цей відкормлений-не думає також піти?
Хоч розуміє,у кого на побігеньках?
У ворожого генерал-лейтенанта?
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04.09.2024 10:08 Ответить
 
 