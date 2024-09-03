Рада на этой неделе планирует уволить 4 министров, - Железняк
На этой неделе Верховная Рада планирует уволить четырех министров и назначить им замену. Также назначения будут в нескольких министерствах, которые сейчас остаются без руководителей.
Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"Сначала освободят дополнительные позиции министров. Кого-то просто потеряют, кого-то переведут", - отметил парламентарий.
Кого планируют уволить?
Парламент хочет уволить руководителей Минюста (Денис Малюська), МИД (Дмитрий Кулеба), Минэкологии (Руслан Стрелец) и Минреинтеграции (Ирина Верещук).
"А потом назначить на эти свободные вакансии + те 6-ть министерств, которые без министров. Хотя некоторые министерства присоединят к действующим портфелям вице-премьеров", - добавил Железняк.
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+4 Марина Нєчаєва #561431
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Верещук, підганятиме шатли?? Бо чоловіки одразу ЗОБОВЯЗАНІ прибути до ТЦК, щоб оновити свої дані!! Чи за них, метнуться кабанчиком, оті трудящі з Секретаріату КМУ??! Кадровики з ДержСекретарями та їх численними замами уже впоралися??
А поможет?
А потім виносити на Майдан і підвішувати за ногу на каштані.