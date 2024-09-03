Рада на этой неделе планирует уволить 4 министров, - Железняк

На этой неделе Верховная Рада планирует уволить четырех министров и назначить им замену. Также назначения будут в нескольких министерствах, которые сейчас остаются без руководителей.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Сначала освободят дополнительные позиции министров. Кого-то просто потеряют, кого-то переведут", - отметил парламентарий.

Кого планируют уволить?

Парламент хочет уволить руководителей Минюста (Денис Малюська), МИД (Дмитрий Кулеба), Минэкологии (Руслан Стрелец) и Минреинтеграции (Ирина Верещук).

"А потом назначить на эти свободные вакансии + те 6-ть министерств, которые без министров. Хотя некоторые министерства присоединят к действующим портфелям вице-премьеров", - добавил Железняк.

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