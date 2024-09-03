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Рада на этой неделе планирует уволить 4 министров, - Железняк

Рада планує звільнити 4 міністрів

На этой неделе Верховная Рада планирует уволить четырех министров и назначить им замену. Также назначения будут в нескольких министерствах, которые сейчас остаются без руководителей.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Сначала освободят дополнительные позиции министров. Кого-то просто потеряют, кого-то переведут", - отметил парламентарий.

Кого планируют уволить?

Парламент хочет уволить руководителей Минюста (Денис Малюська), МИД (Дмитрий Кулеба), Минэкологии (Руслан Стрелец) и Минреинтеграции (Ирина Верещук).

"А потом назначить на эти свободные вакансии + те 6-ть министерств, которые без министров. Хотя некоторые министерства присоединят к действующим портфелям вице-премьеров", - добавил Железняк.

Также читайте: Шабунин об увольнении Углавы: ОП попытается вернуть ему должность решением суда

Автор: 

ВР (29242) назначение (2172) увольнение (2676) Железняк Ярослав (422)


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Топ комментарии
+4
Всі за попкорном. Тиждень буде цікавим.
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03.09.2024 13:56
+3
Чергове совання кроватей, у публічному будинку уряду!!
Верещук, підганятиме шатли?? Бо чоловіки одразу ЗОБОВЯЗАНІ прибути до ТЦК, щоб оновити свої дані!! Чи за них, метнуться кабанчиком, оті трудящі з Секретаріату КМУ??! Кадровики з ДержСекретарями та їх численними замами уже впоралися??
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03.09.2024 14:05
+3
Знову у борделі міняють ліжка ( приєднують, роз'єднують, уиворюють міністерства), проституток (міністрів, прем'єрів, віце-прем'єрів), а пора міняти самих сутенерів (Єрмака, наприклад). Показово, що диверсанта Галущкнка чіпати не планують.
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03.09.2024 14:08
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Правила форума Совет форумчан
Всі за попкорном. Тиждень буде цікавим.
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03.09.2024 13:56 Ответить
дайош Кулібіну лопату і на передок
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03.09.2024 14:06 Ответить
Мінекології. Гінекології. Верещук.
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03.09.2024 14:03 Ответить
Чергове совання кроватей, у публічному будинку уряду!!
Верещук, підганятиме шатли?? Бо чоловіки одразу ЗОБОВЯЗАНІ прибути до ТЦК, щоб оновити свої дані!! Чи за них, метнуться кабанчиком, оті трудящі з Секретаріату КМУ??! Кадровики з ДержСекретарями та їх численними замами уже впоралися??
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03.09.2024 14:05 Ответить
Надоело койки переставлять?

А поможет?
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03.09.2024 14:05 Ответить
Нам від того ні гірко ні солодко,менше красти все одно не перестануть
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03.09.2024 14:05 Ответить
І чомусь навіть не смішно.
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03.09.2024 14:09 Ответить
Знову у борделі міняють ліжка ( приєднують, роз'єднують, уиворюють міністерства), проституток (міністрів, прем'єрів, віце-прем'єрів), а пора міняти самих сутенерів (Єрмака, наприклад). Показово, що диверсанта Галущкнка чіпати не планують.
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03.09.2024 14:08 Ответить
Треба не "звільняти" (щуку кидати у річку), а виносити догану.
А потім виносити на Майдан і підвішувати за ногу на каштані.
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03.09.2024 14:12 Ответить
Догана це дуже страшно.
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03.09.2024 15:15 Ответить
Можете пояснити чому за ногу? Я особисто віддаю перевагу класиці .....
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04.09.2024 00:24 Ответить
Спершу треба головного винуватця прибрати ,а це тільки його пішаки
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03.09.2024 14:30 Ответить
Якщо шмигаль на місці залишається то все до дупи
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03.09.2024 15:04 Ответить
Навіщо нам МІД, коли в нас є Єрмак. Треба просто переіменувати його посаду на "завхоз іноземних справ".
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03.09.2024 16:25 Ответить
Іноскрєпка
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03.09.2024 18:31 Ответить
А брата кулеби з ОПи теж попруть - так би мовити брат за братом?
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03.09.2024 16:34 Ответить
 
 