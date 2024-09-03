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Новости
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Шабунин об увольнении Углавы: ОП попытается вернуть ему должность решением суда

Кривонос звільнив Углаву

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Дисциплинарная комиссия установила, что Углава давил на детективов, которые сообщили о сливах им информации фигуранту расследования. Рядовые детективы победили первого заместителя директора, который уничтожал работу НАБУ в интересах куратора "Большого строительства" - крупнейшей коррупционной схемы действующей власти. Надо отдать должное Семену Кривоносу - его решение стало определяющим для этой победы" ,- говорится в сообщении.

По словам Шабунина, увольнение Углавы не решает всех проблем, которые выявил этот кейс.

"Но теперь эти проблемы из разряда экзистенциальных (для НАБУ) переходят в операционные. И мы оптимистичны с тем, что директор НАБУ вместе с коллективом (который отстоял свое право на достоинство) эти проблемы эффективно решит.

Далее Офис президента попытается вернуть Углаве должность решением суда. Мы уже видим подготовку к легитимизации этих попыток: например, активности главы НАПК Виктора Павлущика", - добавил глава ЦПК.

Также читайте: Кривонос уволил первого заместителя директора НАБУ Углаву

Утечка данных из НАБУ

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит обыски в НАБУ.

Впоследствии в САП прокомментировали информацию о проведении обыска у одного из сотрудников НАБУ. И отметили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не проводилось. Обыск осуществлялся исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.

Антикоррупционный суд разрешил САП провести обыски у экс-главы Броварской РГА Биркадзе в рамках дела о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации.

9 августа директор НАБУ Семен Кривонос сообщил, что утвердил заключение служебного расследования относительно возможного давления на обличителей коррупции из-за утечки данных.

Читайте также: Жалобы и "разоблачения" Углавы никак не влияют на право директора НАБУ Кривоноса его уволить, - Шабунин

Автор: 

НАБУ (4221) увольнение (2676) Шабунин Виталий (535) Углава Гизо (20)


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Топ комментарии
+6
Шабунін теж не пасе задніх - показує шо не дурно хліб ість
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03.09.2024 12:53
+5
Виталя типичный грантоед,а главная задача грантоеда всегда светиться в эфире для отчета за полученные деньги а за спасибо или идею он надрываться не будет.
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03.09.2024 13:16
+4
А суддівські, з касти від портнова/лукаш, не підведуть….
Вони усі ж, татарова з ОПУ знають…. Підрахуй може підтвердити??.
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03.09.2024 12:59
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Шабунін теж не пасе задніх - показує шо не дурно хліб ість
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03.09.2024 12:53 Ответить
Він в долі.
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03.09.2024 13:14 Ответить
Виталя типичный грантоед,а главная задача грантоеда всегда светиться в эфире для отчета за полученные деньги а за спасибо или идею он надрываться не будет.
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03.09.2024 13:16 Ответить
Скоть тримається за посади. Не пагано годують. На *убой*.
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03.09.2024 12:57 Ответить
А суддівські, з касти від портнова/лукаш, не підведуть….
Вони усі ж, татарова з ОПУ знають…. Підрахуй може підтвердити??.
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03.09.2024 12:59 Ответить
Підрахуй з ПОПИ?
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03.09.2024 13:06 Ответить
Так! Його Ющенко нагородив, за зрив та фальшування на виборах ПУ!!
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03.09.2024 14:07 Ответить
Щось пішло не так як треба !
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03.09.2024 13:24 Ответить
В нашій країні дуже важко чистити авдієві конюшні . Особливо коли козли керують..
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03.09.2024 13:32 Ответить
Цікаво, якби Шабуніну дали добру посаду, він би заткнувся чи продовжував би нести цю фігню?
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03.09.2024 13:38 Ответить
Хіба звільнення це покарання?
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03.09.2024 14:57 Ответить
Ни верим мы,ниьКривоносу ни кому другому,кто не проходит ежемесячно детектор лжи,причём публично.
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03.09.2024 17:27 Ответить
 
 