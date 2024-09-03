Шабунин об увольнении Углавы: ОП попытается вернуть ему должность решением суда

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Дисциплинарная комиссия установила, что Углава давил на детективов, которые сообщили о сливах им информации фигуранту расследования. Рядовые детективы победили первого заместителя директора, который уничтожал работу НАБУ в интересах куратора "Большого строительства" - крупнейшей коррупционной схемы действующей власти. Надо отдать должное Семену Кривоносу - его решение стало определяющим для этой победы" ,- говорится в сообщении.

По словам Шабунина, увольнение Углавы не решает всех проблем, которые выявил этот кейс.

"Но теперь эти проблемы из разряда экзистенциальных (для НАБУ) переходят в операционные. И мы оптимистичны с тем, что директор НАБУ вместе с коллективом (который отстоял свое право на достоинство) эти проблемы эффективно решит.

Далее Офис президента попытается вернуть Углаве должность решением суда. Мы уже видим подготовку к легитимизации этих попыток: например, активности главы НАПК Виктора Павлущика", - добавил глава ЦПК.

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Утечка данных из НАБУ

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит обыски в НАБУ.

Впоследствии в САП прокомментировали информацию о проведении обыска у одного из сотрудников НАБУ. И отметили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не проводилось. Обыск осуществлялся исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.

Антикоррупционный суд разрешил САП провести обыски у экс-главы Броварской РГА Биркадзе в рамках дела о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации.

9 августа директор НАБУ Семен Кривонос сообщил, что утвердил заключение служебного расследования относительно возможного давления на обличителей коррупции из-за утечки данных.

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