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Новости
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НАБУ начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации

набу

Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"На основании сообщения по соответствующей резолюции Директора НАБУ Управлением внутреннего контроля НАБУ начато досудебное расследование относительно возможной утечки информации. С начала регистрации в ЕРДР, почти все следственные действия проводились непосредственно прокурорами САП, в частности, с привлечением оперативных работников Национальной полиции", - говорится в сообщении.

В НАБУ обратились к коллегам в САП, заявив, что у Бюро было и есть достаточно ресурса для осуществления расследования.

Обыски САП у сотрудника НАБУ

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит обыски в НАБУ.

Впоследствии в САП прокомментировали информацию о проведении обыска у одного из сотрудников НАБУ. И отметили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не проводилось. Обыск осуществлялся исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.

Антикоррупционный суд разрешил САП провести обыски у экс-главы Броварской РВА Биркадзе в рамках дела о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ.

Также читайте: НАБУ сообщило о подозрении экс-заместителю главы ОП Смирнову. Он сказал, что это "давно ожидаемое событие" и "будет доказывать свою правоту"

Автор: 

НАБУ (4219) обыск (1896)


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Мусора як завжди злили...таке враження..
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23.05.2024 10:16 Ответить
..мне кажется, взялись за Евгения Шевченко.
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23.05.2024 10:23 Ответить
Під час АТО Біркадзе Георгій з 2015 року і по 2019 роки був волонтером і добровольцем. Пройшов славний шлях зхисника України. Але до влади у 2019 році прийшли відверті антимайданівці, які одягли військову форму(і дня не служивши у війську) і вишиванки, читали і продовжують читати гарні промови, а душонка то була і залишиться назавжди малороса, русскомирця, совдрочера і антимайданівця. Це все спостерігається не по їх промовах, а по їх діях і хто до них потрапить в команду, той забрудниться і ніколи не відмиється, бо з того часу пропадають всі особисті здібності і особа починається використовуватися Херпіду, який тільки що і робить - вдало використовує їх імена. 22 вересняроку розпоряжденням Президента України № 470/2020-рп Георгій Біркадзе призначений головою Броварської районної Державної адміністрації Київської області. Потім його звільнили. Що сталося в ці дні невідомо, але той шлях, який він пройшов говорить про позитив.
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23.05.2024 10:28 Ответить
Із кАманди Агрогниди? Той теж "волонтерив"
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23.05.2024 11:28 Ответить
Хто такий "Агрогнида"?
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23.05.2024 11:31 Ответить
Він же Хламідія
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23.05.2024 11:38 Ответить
Не знав, що Біркадзе пов'язаний з Фламідією. Дякую.
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23.05.2024 11:55 Ответить
 
 