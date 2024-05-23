НАБУ начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации

Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"На основании сообщения по соответствующей резолюции Директора НАБУ Управлением внутреннего контроля НАБУ начато досудебное расследование относительно возможной утечки информации. С начала регистрации в ЕРДР, почти все следственные действия проводились непосредственно прокурорами САП, в частности, с привлечением оперативных работников Национальной полиции", - говорится в сообщении.

В НАБУ обратились к коллегам в САП, заявив, что у Бюро было и есть достаточно ресурса для осуществления расследования.

Обыски САП у сотрудника НАБУ

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит обыски в НАБУ.

Впоследствии в САП прокомментировали информацию о проведении обыска у одного из сотрудников НАБУ. И отметили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не проводилось. Обыск осуществлялся исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.

Антикоррупционный суд разрешил САП провести обыски у экс-главы Броварской РВА Биркадзе в рамках дела о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ.

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