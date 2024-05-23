НАБУ розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації
Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.
Про це повідомили у пресслужбі НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"На підставі повідомлення за відповідною резолюцією Директора НАБУ Управлінням внутрішнього контролю НАБУ розпочато досудове розслідування щодо можливого витоку інформації. З початку реєстрації в ЄРДР, майже всі слідчі дії проводились безпосередньо прокурорами САП, зокрема з залученням оперативних працівників Національної поліції", - йдеться в повідомленні.
У НАБУ звернулися до колег в САП, заявивши, що у Бюро було і є достатньо ресурсу для здійснення розслідування.
Обшуки САП в співробітника НАБУ
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.
Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.
Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.
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