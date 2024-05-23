УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5168 відвідувачів онлайн
Новини
3 552 7

НАБУ розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації

набу

Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На підставі повідомлення за відповідною резолюцією Директора НАБУ Управлінням внутрішнього контролю НАБУ розпочато досудове розслідування щодо можливого витоку інформації. З початку реєстрації в ЄРДР, майже всі слідчі дії проводились безпосередньо прокурорами САП, зокрема з залученням оперативних працівників Національної поліції", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ звернулися до колег в САП, заявивши, що у Бюро було і є достатньо ресурсу для здійснення розслідування.

Обшуки САП в співробітника НАБУ

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.

Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.

Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАБУ повідомило про підозру колишньому заступнику Єрмака

Автор: 

НАБУ (5063) обшук (1971)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мусора як завжди злили...таке враження..
показати весь коментар
23.05.2024 10:16 Відповісти
..мне кажется, взялись за Евгения Шевченко.
показати весь коментар
23.05.2024 10:23 Відповісти
Під час АТО Біркадзе Георгій з 2015 року і по 2019 роки був волонтером і добровольцем. Пройшов славний шлях зхисника України. Але до влади у 2019 році прийшли відверті антимайданівці, які одягли військову форму(і дня не служивши у війську) і вишиванки, читали і продовжують читати гарні промови, а душонка то була і залишиться назавжди малороса, русскомирця, совдрочера і антимайданівця. Це все спостерігається не по їх промовах, а по їх діях і хто до них потрапить в команду, той забрудниться і ніколи не відмиється, бо з того часу пропадають всі особисті здібності і особа починається використовуватися Херпіду, який тільки що і робить - вдало використовує їх імена. 22 вересняроку розпоряжденням Президента України № 470/2020-рп Георгій Біркадзе призначений головою Броварської районної Державної адміністрації Київської області. Потім його звільнили. Що сталося в ці дні невідомо, але той шлях, який він пройшов говорить про позитив.
показати весь коментар
23.05.2024 10:28 Відповісти
Із кАманди Агрогниди? Той теж "волонтерив"
показати весь коментар
23.05.2024 11:28 Відповісти
Хто такий "Агрогнида"?
показати весь коментар
23.05.2024 11:31 Відповісти
Він же Хламідія
показати весь коментар
23.05.2024 11:38 Відповісти
Не знав, що Біркадзе пов'язаний з Фламідією. Дякую.
показати весь коментар
23.05.2024 11:55 Відповісти
 
 