НАБУ розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації

Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На підставі повідомлення за відповідною резолюцією Директора НАБУ Управлінням внутрішнього контролю НАБУ розпочато досудове розслідування щодо можливого витоку інформації. З початку реєстрації в ЄРДР, майже всі слідчі дії проводились безпосередньо прокурорами САП, зокрема з залученням оперативних працівників Національної поліції", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ звернулися до колег в САП, заявивши, що у Бюро було і є достатньо ресурсу для здійснення розслідування.

Обшуки САП в співробітника НАБУ

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.

Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.

Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.

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