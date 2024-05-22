УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6944 відвідувача онлайн
Новини Боротьба з корупцією
17 731 42

САП спільно з Нацполіцією проводить обшуки у співробітника НАБУ, - Бутусов

сап

Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Безпрецедентна та шокуюча для багатьох подія. З санкції спеціального антикорупційного прокурора Клименка прокурори САП та співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіціі проводять обшуки у одного з детективів спецпідрозділу НАБУ, який веде роботу під прикриттям. Підстава для обшуку - справа про розголошення даних досудового розслідування.

Співробітники НАБУ відверто шоковані, що керівник САП Клименко, сам колишній детектив НАБУ, залучив до дій проти НАБУ ДСР Нацполіціі - один з найкорумпованіших правоохоронних підрозділів, який виконує команди всесильного заступника голови Офісу Президента Олега Татарова - який свого часу був одним з підозрюваних у справі НАБУ", - написав Бутусов у фейсбуці.

Як зазначає журналіст, підрозділ агентів під прикриттям - найбільш таємний у НАБУ, і те, що Клименко фактично надав поліції та Татарову доступ до багатьох матеріалів роботи цього підрозділу, повинно мати дуже серйозні підстави.

Також дивіться: Татаров створив мережу суддів, правоохоронців та адвокатів, які можуть закривати невигідні владі справи. ВIДЕО

"Сьогоднішня акція САП продемонструвала конфлікт між двома антикорупційними органами, наслідки якого тепер будуть непередбачуваними, оскільки справа може зачепити багатьох керівників", - вважає Бутусов.

За інформацією джерел, необхідність термінових обшуків може пояснюватись витоком інформації по одній з найрезонансніших кримінальних справ, яка торкається одного з ключових організаторів однієї великої корупційної схеми.

"Обшуки у НАБУ можуть бути не останніми, і серед фігурантів можуть опинитись високопосадовці антикорупційного бюро", - зазначає головний редактор Цензор.НЕТ.

Читайте також: Клименка так довго не призначали головою САП, бо саме він вів розслідування проти Татарова, - голова правління StateWatch Лємєнов

бутусов про обшуки САП в співробітника НАБУ

Автор: 

НАБУ (5063) обшук (1971) Нацполіція (15142) Бутусов Юрій (3584) САП (2212) Татаров Олег (425) Клименко Олександр САП (41)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+41
Трохи не так. Дєрьмак з татаровим проводять обшуки у того,хто на них "вийшов". Ми не переможемо поки на Банковій знаходиться оця *****.🥴
показати весь коментар
22.05.2024 17:33
+18
Агенти Кремля викривають Агента ЦРУ. Будуть викрадені документи ,які згодом "опинятться на столі в кремлі".
єрмак працює
показати весь коментар
22.05.2024 17:36
+16
Татаров вже відкрито знищує агентів. Це так само було по справі із закупкою клістронів у рашки нашою агентурою, яку всю потім злили русні
показати весь коментар
22.05.2024 17:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну ніхто з сильних мира цього так просто не здається... щоб зжерти антикорупційні органи остаточно, треба їх розсварити, й все...
показати весь коментар
22.05.2024 17:33 Відповісти
Що там з нашим нгелегетимним? Коли у нього розшуки?
показати весь коментар
22.05.2024 17:39 Відповісти
Нелегітимний твій Яник
показати весь коментар
22.05.2024 17:47 Відповісти
йшов шостий рік, а в Конституційний Суд ніхто запиту так і не подав, бо подання запиту Президентом України в Конституційний Суд України - то маніпуляція кремля і ваащє іпсо
показати весь коментар
22.05.2024 17:50 Відповісти
Рішення КСУ, в ОПУ треба виконувати, а не іпсошити…

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
показати весь коментар
22.05.2024 18:58 Відповісти
то хірня, бо не втік
показати весь коментар
22.05.2024 19:16 Відповісти
Знаю, але приємно ще раз почути
показати весь коментар
22.05.2024 18:14 Відповісти
І яник-зек нелегітімний, це правда.
показати весь коментар
22.05.2024 18:51 Відповісти
Для нього буде особливо, як для пародії Наполеона
показати весь коментар
22.05.2024 17:48 Відповісти
Якщо оці зелені плюгаві нікчеми - "сильні мира цього" в Україні - то хто тоді ми, звичайні громадяни?
Взагалі ніхто... Виходить, що так
показати весь коментар
22.05.2024 17:43 Відповісти
О , пересічні під прапором чужої держави
убогі
показати весь коментар
23.05.2024 07:04 Відповісти
Трохи не так. Дєрьмак з татаровим проводять обшуки у того,хто на них "вийшов". Ми не переможемо поки на Банковій знаходиться оця *****.🥴
показати весь коментар
22.05.2024 17:33 Відповісти
Ну і їх ідейний батько Портнов жив здоров, випущений зеленими за кордон
показати весь коментар
22.05.2024 17:45 Відповісти
Агенти Кремля викривають Агента ЦРУ. Будуть викрадені документи ,які згодом "опинятться на столі в кремлі".
єрмак працює
показати весь коментар
22.05.2024 17:36 Відповісти
Давайте усі візьмемося за руки і дружно звернемося до Зеленського.
Чи до Єрмака. Чи до Татарова. Чи до хріна лисого. Різниці ж немає.
Зелена пліснява - це вже історія. Тепер це - зелене лайно.
показати весь коментар
22.05.2024 17:37 Відповісти
Їх вішати треба. А не звертатись до них.
показати весь коментар
22.05.2024 17:52 Відповісти
Віслюк Апокаліпсису потужно б'є копитом по головам мудрого наріду і підтримці країн Заходу!
показати весь коментар
22.05.2024 17:39 Відповісти
Татаров вже відкрито знищує агентів. Це так само було по справі із закупкою клістронів у рашки нашою агентурою, яку всю потім злили русні
показати весь коментар
22.05.2024 17:44 Відповісти
Ось ЗЕ й вийшли САМИ на СЕБЕ.
САП терміново кинулося ЗНИЩУВАТИ ДОКАЗИ.
показати весь коментар
22.05.2024 17:50 Відповісти
За Смирнова мстят.
показати весь коментар
22.05.2024 17:50 Відповісти
Бо НАБУ Смирнова за вим'я взяли.
показати весь коментар
22.05.2024 17:51 Відповісти
Бии своіх шоб чужі боялись
показати весь коментар
22.05.2024 17:54 Відповісти
нєнє.
п'ять років, ще не закінчились!
а так, як дорослі дяді і тьоті, за сраку спіймали, вичищають, все що тільки можливо!
показати весь коментар
22.05.2024 17:57 Відповісти
У НАБУ мабуть є компромат на Дєрьмаку або недопрезидента бубочку
показати весь коментар
22.05.2024 18:00 Відповісти
відповів https://censor.net/ua/news/3490791/pidozra_ekszastupnyku_yermaka_smyrnovu_vid_nabu_detali_spravy
показати весь коментар
22.05.2024 18:02 Відповісти
Подлость великого масштаба помогали и помогают Татарову занимать великое должности при любой власти.Все слуги с таким душком.
показати весь коментар
22.05.2024 18:05 Відповісти
НАБУ против САП - остаться должен кто-то один.
показати весь коментар
22.05.2024 18:07 Відповісти
Наплодили аньикорупційних контор, тепер один поперед іншого лізе, щоб освоїти бюджетні кошти.
показати весь коментар
22.05.2024 18:14 Відповісти
І чому ви дивуєтесь? Згадайте зняття клістронів у 2019 із систем наведення ракет ППО.
показати весь коментар
22.05.2024 18:16 Відповісти
ЖАБОГАДЮКИНГ
показати весь коментар
22.05.2024 18:19 Відповісти
ментовсько-прокурорська мафія активізувалась - відчуває безкарність
показати весь коментар
22.05.2024 18:23 Відповісти
Якщо така справа, напевно щось нарили на громадянина Зеленського з Єрмаком
показати весь коментар
22.05.2024 18:26 Відповісти
А шо всі так радуються? Україні капець. Да здравствуєт малоросія! ЗЄлайно свого добилися
показати весь коментар
22.05.2024 18:56 Відповісти
Україну поглинула тотальна корупція
показати весь коментар
22.05.2024 19:08 Відповісти
А це відповідь ОП на підозру Смірнову.
показати весь коментар
22.05.2024 19:01 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text

Рішення КСУ, треба виконувати в ОПУ та бухгалтерам з ДУС!
показати весь коментар
22.05.2024 19:04 Відповісти
пауки в банке
показати весь коментар
22.05.2024 19:06 Відповісти


показати весь коментар
22.05.2024 19:11 Відповісти
Цей агент НАБУ - , (інший логін ) наш блогер і юзер?
показати весь коментар
22.05.2024 20:06 Відповісти
"Здається, панове, це була комедія!" ©
показати весь коментар
23.05.2024 07:38 Відповісти
 
 