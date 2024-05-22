САП спільно з Нацполіцією проводить обшуки у співробітника НАБУ, - Бутусов
Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.
Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Безпрецедентна та шокуюча для багатьох подія. З санкції спеціального антикорупційного прокурора Клименка прокурори САП та співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіціі проводять обшуки у одного з детективів спецпідрозділу НАБУ, який веде роботу під прикриттям. Підстава для обшуку - справа про розголошення даних досудового розслідування.
Співробітники НАБУ відверто шоковані, що керівник САП Клименко, сам колишній детектив НАБУ, залучив до дій проти НАБУ ДСР Нацполіціі - один з найкорумпованіших правоохоронних підрозділів, який виконує команди всесильного заступника голови Офісу Президента Олега Татарова - який свого часу був одним з підозрюваних у справі НАБУ", - написав Бутусов у фейсбуці.
Як зазначає журналіст, підрозділ агентів під прикриттям - найбільш таємний у НАБУ, і те, що Клименко фактично надав поліції та Татарову доступ до багатьох матеріалів роботи цього підрозділу, повинно мати дуже серйозні підстави.
"Сьогоднішня акція САП продемонструвала конфлікт між двома антикорупційними органами, наслідки якого тепер будуть непередбачуваними, оскільки справа може зачепити багатьох керівників", - вважає Бутусов.
За інформацією джерел, необхідність термінових обшуків може пояснюватись витоком інформації по одній з найрезонансніших кримінальних справ, яка торкається одного з ключових організаторів однієї великої корупційної схеми.
"Обшуки у НАБУ можуть бути не останніми, і серед фігурантів можуть опинитись високопосадовці антикорупційного бюро", - зазначає головний редактор Цензор.НЕТ.
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Взагалі ніхто... Виходить, що так
убогі
єрмак працює
Чи до Єрмака. Чи до Татарова. Чи до хріна лисого. Різниці ж немає.
Зелена пліснява - це вже історія. Тепер це - зелене лайно.
САП терміново кинулося ЗНИЩУВАТИ ДОКАЗИ.
п'ять років, ще не закінчились!
а так, як дорослі дяді і тьоті, за сраку спіймали, вичищають, все що тільки можливо!
Рішення КСУ, треба виконувати в ОПУ та бухгалтерам з ДУС!