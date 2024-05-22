САП спільно з Нацполіцією проводить обшуки у співробітника НАБУ, - Бутусов

Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Безпрецедентна та шокуюча для багатьох подія. З санкції спеціального антикорупційного прокурора Клименка прокурори САП та співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіціі проводять обшуки у одного з детективів спецпідрозділу НАБУ, який веде роботу під прикриттям. Підстава для обшуку - справа про розголошення даних досудового розслідування.

Співробітники НАБУ відверто шоковані, що керівник САП Клименко, сам колишній детектив НАБУ, залучив до дій проти НАБУ ДСР Нацполіціі - один з найкорумпованіших правоохоронних підрозділів, який виконує команди всесильного заступника голови Офісу Президента Олега Татарова - який свого часу був одним з підозрюваних у справі НАБУ", - написав Бутусов у фейсбуці.

Як зазначає журналіст, підрозділ агентів під прикриттям - найбільш таємний у НАБУ, і те, що Клименко фактично надав поліції та Татарову доступ до багатьох матеріалів роботи цього підрозділу, повинно мати дуже серйозні підстави.

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"Сьогоднішня акція САП продемонструвала конфлікт між двома антикорупційними органами, наслідки якого тепер будуть непередбачуваними, оскільки справа може зачепити багатьох керівників", - вважає Бутусов.

За інформацією джерел, необхідність термінових обшуків може пояснюватись витоком інформації по одній з найрезонансніших кримінальних справ, яка торкається одного з ключових організаторів однієї великої корупційної схеми.

"Обшуки у НАБУ можуть бути не останніми, і серед фігурантів можуть опинитись високопосадовці антикорупційного бюро", - зазначає головний редактор Цензор.НЕТ.

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