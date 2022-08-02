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Клименка так довго не призначали головою САП, бо саме він вів розслідування проти Татарова, - голова правління StateWatch Лємєнов

лємєнов

Клименко в складі групи детективів НАБУ розслідував потенційні корупційні діяння Татарова в часи роботи останнього адвокатом по кейсу "Укрбуду". Саме тому його так довго не призначали керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури після перемоги на конкурсі.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ сказав голова правління громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов.

Він нагадав, що призначення Клименка затягували, бажаючи отримати три висновки Офісу генпрокурора: про відповідність закону про очищення влади, про запобігання корупції та про допуск до державної таємниці. Але, приміром, допуск до держтаємниці Клименко вже мав раніше і приносив з НАБУ відповідну довідку.

"Перше і ключове, чому збивали саме Клименка – це, як вони люблять казати, "лічняк". Бо саме Клименко в складі групи детективів НАБУ розслідував потенційні корупційні діяння Татарова в часи роботи останнього адвокатом по кейсу "Укрбуду"", - вважає Лємєнов.

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Також, на його думку, влада може боятися нормальної роботи антикорупційних органів.

"Звісно, вони бояться нормальної роботи НАБУ і САП. Тому що питань може виникнути багато і до членів Зе-Команди. Тому робота єдиного адекватного органу досудового розслідування під назвою НАБУ, звісно, їх бентежить. Прикметно, що вони відчувають небезпеку від зв’язки НАБУ–САП, коли ці органи очолюють не репрезентанти волі Офісу Президента", - сказав Лємєнов.

Повний текст інтерв’ю можна прочитати тут.

Автор: 

САП (2229) Офіс Президента (2027) Лємєнов Олександр (51) Татаров Олег (425) Клименко Олександр САП (41)


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Топ коментарі
+5
Вот поэтому нам наши европейские и американские партнёры сначала намекали, а теперь и в открытую говорят, что пока нормально не заработает антикоррупционные органы государства, созданные в том числе и за счёт западных налогоплатильщиков, дальнейшая финпомощь нам будет ограниченна, а наши паньки-гетманы всё делают непонимающий вид, блымают своими глазками и кукарекают о "идёт война, давайте потом"... Да нет хоспода хорошие, давайте прямо сейчас
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02.08.2022 11:04
+5
Что вы все на бедного Татарова накинулись? Вы ещё его кореша в МВД Малюка не видели.
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02.08.2022 11:06
+3
Татарова на смереку без всіляких розслідувань.
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02.08.2022 11:08
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Вот поэтому нам наши европейские и американские партнёры сначала намекали, а теперь и в открытую говорят, что пока нормально не заработает антикоррупционные органы государства, созданные в том числе и за счёт западных налогоплатильщиков, дальнейшая финпомощь нам будет ограниченна, а наши паньки-гетманы всё делают непонимающий вид, блымают своими глазками и кукарекают о "идёт война, давайте потом"... Да нет хоспода хорошие, давайте прямо сейчас
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02.08.2022 11:04 Відповісти
Что вы все на бедного Татарова накинулись? Вы ещё его кореша в МВД Малюка не видели.
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02.08.2022 11:06 Відповісти
питання ні в морді, вона у всіх мусоров не дуже фотогенічна, це ті ж уголовники-бандити, але які мають повноваження від держави на насильство

питання в тому, що Татаров - яскравійший ригоанал та слуга Януковоща, більш якого важко себе уявити
ця сволота вела всі справи ПРОТИ проеропейсько налаштованих украінців - проти Автомайдана, проти Черновол

й саме такі мерзотні ****** ригоаналів (до речі офіційно заборонені після 2014-го року на роботу на державу) під виглядом "нових литц" привела до влади ЗЕ-команда

точніше не сама привела, а після того, як ЗЕ-команда оголосила свою платформу "мйдануті (тобто проєвропейськи українці) будут гинути, зникати, ємігрувати" 75% українців привели цю сволоту до влади

й отримали те, що просили у бога, що бажали - Путін нарешті почув бажання українців, та ввел
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02.08.2022 11:37 Відповісти
Какой толк вообще от этих всех новомодных аббревиатур НАБУ,САБ,НАЗК ? Как много громких уголовных дел? Кроме разворовывания гуманитарки пачки гречки или шоколадки из магазина рошен? Может за Авакова взялись? Может за Яценюка взялись? Может за Богдана, Гончарука и его сделками с ОВГЗ? Может за Ахметова, Коломойского, Фирташа? Тоже нет. Может Кучму наконец-то прижмут? И там нет. Смех да и только.
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02.08.2022 11:07 Відповісти
Виродок, ти читати статтю не пробував? Чому ти захищаєш рашистського колаборанта татарова?
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02.08.2022 11:17 Відповісти
Тому що риторика сього таваріща , схожа на риторику кацапсячого трололо . Він відмітився не лише на цій гілці , і всюди його коменти більше схожі на - провокативні . .
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02.08.2022 11:34 Відповісти
Татарова на смереку без всіляких розслідувань.
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02.08.2022 11:08 Відповісти
ну тепер йому і карти в руки)) Чекаємо від САП та НАБУ справ по Татарову
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02.08.2022 11:14 Відповісти
Чекаємо гучних розслідувань. До речі що там із справою Татарова та Микитася? Новий Генеральний прокурор, який заявляв про масштабне очищення правоохоронних органів повинен негайно її віддати в НАБУ . Також чекаємо коли вже почнуть реально працювати по суддям
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02.08.2022 11:23 Відповісти
Татаров небезпечний навіть не тому що надзвичайно токсичий як особа, що причетна до корупції та має проросійські погляди, а ще і тому що за ним та за деякими заступниками генерального прокурора стоїть велика кількість корумпованих правоохоронців ..розумних, досвідчених ..заробітчан корупціонерів. Це легко відстежити по кримінальним провадженням))
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02.08.2022 11:27 Відповісти
Треба відкритвати спрпаву проти найвелчнішого і все його оточення, конверти в Раді...
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02.08.2022 11:34 Відповісти
що за вкид і маячня. якщо хотять НЕ призначити, то НЕ призначають! а так же призначили все одно, то до чого ці всі балачки ???
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02.08.2022 11:36 Відповісти
не можуть не призначити, бо наші партнери і союзники не дадуть зброї і не дадуть коштів. У влади вже не було іншого вибору
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02.08.2022 11:49 Відповісти
наприклад теперішній непотопляємий заступник генерального прокурора Говда, якого колись Саакашвілі прилюдно обвинувачував у керівництві організацією бандитів і рекетирів..... « під час Революції гідності очолював відділ, що давав згоду на всі негласні слідчі розшукові дії оперативниками центрального апарату МВС під керівництвом тодішнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка», тобто курував переслідування майданівців)) І за ним також стоїть великий прошарок розумних хітрих та досвідчених корупціонерів))
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02.08.2022 11:44 Відповісти
. Риба завжди гніє з голови і ніколи не гніє з хвоста...Практично вже всі і давно знають, що депутатам Зе доплачують зарплату в доларах у конвертах, всі навіть знають яку суму)) Як то кажуть - це вже загальновідомий факт. Подивимось чи знають про це Костін і Кліменко і що вони стануть з цим робити
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02.08.2022 11:48 Відповісти
Поки Зеленський прі владі, Татарова не зачипають ---
-
"Майдан был зря. Мне стыдно за него". /Зеленский/

І це посміховиське обрали керівником держави після Майдану, де гинули
Українці та їхні друзі.
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02.08.2022 12:07 Відповісти
От тут буде істина! Якщо Клименка вибрали значить він повинен посадити Татарова! А якщо не посадить тоді що? Виходить що весь оцей гавкіт і виття були даремними чи як?
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02.08.2022 22:53 Відповісти
 
 