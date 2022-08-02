Клименка так довго не призначали головою САП, бо саме він вів розслідування проти Татарова, - голова правління StateWatch Лємєнов

Клименко в складі групи детективів НАБУ розслідував потенційні корупційні діяння Татарова в часи роботи останнього адвокатом по кейсу "Укрбуду". Саме тому його так довго не призначали керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури після перемоги на конкурсі.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ сказав голова правління громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов.

Він нагадав, що призначення Клименка затягували, бажаючи отримати три висновки Офісу генпрокурора: про відповідність закону про очищення влади, про запобігання корупції та про допуск до державної таємниці. Але, приміром, допуск до держтаємниці Клименко вже мав раніше і приносив з НАБУ відповідну довідку.

"Перше і ключове, чому збивали саме Клименка – це, як вони люблять казати, "лічняк". Бо саме Клименко в складі групи детективів НАБУ розслідував потенційні корупційні діяння Татарова в часи роботи останнього адвокатом по кейсу "Укрбуду"", - вважає Лємєнов.

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Також, на його думку, влада може боятися нормальної роботи антикорупційних органів.

"Звісно, вони бояться нормальної роботи НАБУ і САП. Тому що питань може виникнути багато і до членів Зе-Команди. Тому робота єдиного адекватного органу досудового розслідування під назвою НАБУ, звісно, їх бентежить. Прикметно, що вони відчувають небезпеку від зв’язки НАБУ–САП, коли ці органи очолюють не репрезентанти волі Офісу Президента", - сказав Лємєнов.

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