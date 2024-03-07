УКР
19 776 82

Татаров створив мережу суддів, правоохоронців та адвокатів, які можуть закривати невигідні владі справи. ВIДЕО

Заступник голови ОП Олег Татаров був науковим керівником або опонентом на захисті наукових праць понад 59 науковців із 6 закладів вищої освіти. Більшість із них мають блискучі кар’єри в правоохоронній системі, значущі посади та були залучені до гучних кейсів - зокрема, справ Стерненка та Дениса Єрмака.

Про це йдеться в розслідуванні Hromadske, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти розшукали інформацію про 59 осіб, які захистили дисертації під керівництвом Татарова або на захисті у кого він був науковим опонентом, в період з 2014 до 2020 року - тоді Татаров не працював на владу.

Читайте: Кабмін затвердив законопроєкт, який зберігає контроль Татарова над БЕБ, - Шабунін

Серед них є такі особи:

  • адвокат Станіслав Свириденко, який представляв у суді інтереси дружини одного з нападників на активіста Сергія Стерненка - Ірини Кузнецової;
  • суддя Печерського районного суду Світлана Шапутько, яка фактично підтримала віправку під домашній арешт активіста Романа Ратушного;
  • суддя Печерського районного суду Світлана Смик, яка спочатку затягувала розгляд справи про невчасне декларування президентом Зеленським отримання 2,5 млн грн за продаж облігацій, а пізніше її закрила. Також вона була відомою через справу натоятеля Києво-Печерської Лаври Павла Лебідя, авторозподіл суддів по цій справі мав ознаки корупції;
  • суддя Печерського районного суду Віта Бортницька, яка перед виходом на пенсію ухвалила рішення про арешт майна Петра Порошенка.

Повний список посадовців, які захищалися під керівництвом або опонуванням Татарова, можна переглянути тут.

Також читайте: На прослушку та утиски журналістів здатні небагато служб, всі вони підконтрольні Татарову, - Ніколов

При цьому, приміром, у справах Сергія Стерненка та його прихильників, які влаштували акцію протесту на Банковій, із Татаровим пов’язані суддя Світлана Шапутько, прокурор Олег Білоус та адвокат Станіслав Свириденко.

Чи може зв'язок Татарова із суддями та правоохоронцями бути випадковим?

Hromadske припускає, що між Татаровим та підзахисними науковцями є системний зв’язок.

"Очевидно, що доказів того, що Татаров там розставляв цих людей, знайти неможливо. У нього, як у заступника керівника ОП, взагалі немає кадрових повноважень. Але є ситуація де-юре, а є - де-факто. Не секрет, що Татаров повністю курує правоохоронний блок. Повірити в те, що Офіс президента не брав жодної участі у формуванні керівного складу цих органів, я не можу. Маючи своїх адвокатів, маючи зв’язки в слідстві, прокуратурі, судах, можна під ключ взагалі якісь справи закривати", - цитують розслідувачі юриста Центру продитії корупції Вадима Валько.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступник керівника ОП Татаров мешкає у маєтку, пов’язаному з Януковичем, - ЗМІ

"Є підстави підозрювати, що ця неформальна мережа Татарова служитиме владі, щоб розв’язати ще не одну делікатну справу", - йдеться в розслідуванні.

Хто такий Олег Татаров?

Нагадаємо, Олег Татаров був призначений на посаду заступника керівника Офісу президента 5 серпня 2020 року. Раніше, під час Революції гідності, працював заступником начальника Головного слідчого управління МВС під керівництвом Віталія Захарченка. Татаров курував кримінальні провадження щодо активістів Революції Гідності.

Автор: 

+45
Дело Портнова живет и процветает. Осталось только запустить кабинет военнослужащего и передать базу данных кацапам
показати весь коментар
07.03.2024 08:52 Відповісти
+31
зеленчата шикують.
показати весь коментар
07.03.2024 08:47 Відповісти
+25
Татаров Олег Юрійович

До призначення в Офіс Президента України працював у правоохоронних органах та курирував кримінальні провадження стосовно Тетяни Чорновол, Автомайдану та активістів Євромайдану.

Член низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук. Саме Олег Татаров є одним із агентів кремля, яким ще стара гебешна агентура серед викладачів університету внутрішніх справ та КНУ ім. Шевченка допомагала робити кар'єру.

І зараз Татаров з любого петеушника при владі, з допомогою липових публікацій і низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук, де він є членом, може склепати "прах хфессора". Згадайте Киву.

За повідомленням Центру протидії корупції, Олег Татаров допоміг утекти з України куму Путіна Вікторові Медведчуку, колишньому заступнику голови Адміністрації президента України за часів Януковича Андрієві Портнову та сину Портнова призовного віку, який покинув країну 28 березня 2022 року. Крім того Олег Татаров намагався розблокувати заморожені в Україні рахунки Миколаївського глиноземного заводу, який належить російському мільярдеру Олегові Дерипасцi.
показати весь коментар
07.03.2024 08:52 Відповісти
07.03.2024 08:47 Відповісти
та вже через дію все зробили.
показати весь коментар
07.03.2024 08:56 Відповісти
https://korupciya.com/privid-universitetu/ https://korupciya.com/privid-universitetu/



..............матеріальна база ВИШу складає лише 10-15 кабінетів , із яких 2-4 - це деканат та кабінети викладачів, та ректорів.

Фактично, весь ВИШ це лише 1 коридор у корпусі ліцею. .

Відвідуваність занять нещодавно сягнула рекордної позначки - 4 студенти на одній парі! Це денна форма навчання. З розкладом занять - ще одна цікава історія. Досить довгий час його просто не було. Потім він з'явився, але місця проведення занять у ньому не вказані.

Проте це далеко не вся діяльність цього «ВИШу», як виявилося, у них можна ще й захистити дисертацію! На запитання про те, що потрібно підготувати для захисту, керівний навчальний склад відповідає просто цифрами. У середньому вартість захисту коливається від 9 до 13 тисяч доларів. Не погано, так?

.................
https://korupciya.com/privid-universitetu/

показати весь коментар
07.03.2024 09:45 Відповісти
У порткова поганяло Казбек. У Татарова Кувшинов. Самий значущий це його земляк з Новоукраїнки та однокласник Цуцкерідзе. І Чинчин з БЕБУ.
показати весь коментар
07.03.2024 11:48 Відповісти
єрмачки з арахаміями та різними татаравими і надалі сумлінно виконують

xитрий план....

оманський план....
показати весь коментар
07.03.2024 17:02 Відповісти
Майже через три роки на Банковій Олегу Юрійовичу вдалося побудувати забуту з часів покійного Кучми владну вертикаль президента, де під єдиним центром контролю перебували одразу майже всі правоохоронні органи.

Рівень впливу і масштаб знань Татарова за цей час настільки зросли, що часом люди при владі починають сумніватися, хто ж насправді є другою людиною в країні після президента.
показати весь коментар
07.03.2024 08:59 Відповісти
Мало хто пам'ятає, але відразу після призначення нового очільника ОПУ навесні 2020 року розгорівся скандал. Суть скандалу полягала в тому, що брат глави Офісу президента Денис нібито вів переговори про працевлаштування неназваних людей в державні органи.

Адвокатом брата Єрмака у цій справі був Іван Холондович, послугами якого також скористався Андрій Портнов. А науковим керівником кандидатської дисертації Олондовича свого часу був не хто інший, як Олег Татаров.

SI
показати весь коментар
07.03.2024 09:03 Відповісти
Згідно із інформацією на сайті МВС, заступник міністра Олександр Гогілашвілі народився у 1973 році у Грузії. Проте освіту він завершив лише у 2019-20 роках: у 2019 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Облік та оподаткування", а у 2020 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Право".

А єдиним місцем роботи вказано "соціальний працівник міжнародної громадської організації "Центр Здорової Молоді" м. Київ, де він працював з жовтня 2018 по вересень 2019 року.
показати весь коментар
07.03.2024 09:46 Відповісти
Після регента...
показати весь коментар
07.03.2024 13:08 Відповісти
Татаров відомий тісними зв'язками з Андрієм Портновим - експосадовцем часів президентства Віктора Януковича. Портнов https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20211209 потрапив під санкції уряду США через налагодження широких зв'язків з судовим і правоохоронним апаратом України за допомогою хабарництва:
U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

12/09/2021

Global Magnitsky Designations and Designation Update
The following individuals have been added to OFAC's SDN List:

PORTNOV, Andriy Volodymyrovych (Cyrillic: ПОРТНОВ, Андрій Володимирович) (a.k.a. PORTNOV, Andrij Volodymyrovych; a.k.a. PORTNOV, Andriy), Ukraine; DOB 27 Oct 1973; POB Luhansk, Ukraine; nationality Ukraine; Gender Male; Passport PU262444 (Ukraine); National ID No. CO168696 (Ukraine) (individual) [GLOMAG].
показати весь коментар
07.03.2024 19:05 Відповісти
от нахрена кому потрібні оці твої викриття без визнання того, що ти один з тих "абинепорох", які і по-факту сприяли оцій корупції та привели на банкову оцю ригівську владу?
показати весь коментар
07.03.2024 10:46 Відповісти
"абинепорох" це ваше примітивне кліше, яке до мене не відноситься.
А про Порошенко, моя думка не змінилася -
Якби ж Петро з самого початку був таким патріотом, то не було б і "голобородька".
показати весь коментар
07.03.2024 19:38 Відповісти
ти брешеш.
Ти тут стан диктатури і слово "диктатор" і все, що з цим терміном пов'язане підміняєш словом "патріот".
Знаєш, це не ти один так брешеш. Це вся така ваша шобла авантюристів екстремістів демагогів займається подібним брехаловом.
показати весь коментар
07.03.2024 20:00 Відповісти
Пане Ан Мур, не маніпулюйте, не наклеюйте свої пропагандистські лейби і будьте ввічливим.
показати весь коментар
07.03.2024 20:14 Відповісти
ще раз: маніпуляцією (сиріч: брехнею) займаєтесь ви всі покотом, шобла авантюристів екстремістів демагогів. Бо в демократичному суспільстві, якщо воно хоче долучитися до цивілізованого світу, диктаторські чи навіть автократичні методи управління державними інституціями неприпустимі (бо не примуть туди таких!)! Суспільство повинно саме вибрати свою долю, а не сподіватися на доброго диктатора!
показати весь коментар
07.03.2024 20:27 Відповісти
Центр протидії корупції: https://antac.org.ua/special-projects/visaban/tatarov/ Олег Татаров
показати весь коментар
07.03.2024 18:52 Відповісти
А за татаровим-смірновим стоїть портнов.
показати весь коментар
07.03.2024 08:54 Відповісти
Як це він зміг створити, він що підпис Зеленського підроблював?
показати весь коментар
07.03.2024 08:55 Відповісти
Зермак взяв татарова на Банкову то йому і питати нічого і ні кого не треба.
показати весь коментар
07.03.2024 09:00 Відповісти
А нащо йому це робити, якщо янелох підписує все, що йому підсунуть?
показати весь коментар
07.03.2024 09:00 Відповісти
Тупість зЄбанатів інколи аж вражає...
показати весь коментар
07.03.2024 09:50 Відповісти


Ти ще і значення слов українських не розуміешь, гуглперекладачем користуєшся?



показати весь коментар
07.03.2024 18:05 Відповісти
Підрозділ російських юридичних військ.
показати весь коментар
07.03.2024 08:56 Відповісти
Myroslav Oleshko
@oleshkomyroslav
"На відстані 1400 км від українського кордону в російському Татарстані у двох новеньких заводських корпусах площею понад 40 тис квадратних метрів виготовляють 20 "Шахедів" на день, без вихідних. На іншому заводі роблять 30 "Ланцетів" на день, без вихідних. На третьому - без вихідних і свят збирають "Орлани".
Щодня і щоночі імперія виготовляє снаряди, танки, гармати, безпілотники, ракети, будує бетонні лінії оборони, мобілізує до армії сотні тисяч орків, щоб вбивати нас, наших дітей і батьків, руйнувати нашу країну і захоплювати наші землі.

Ми програємо, якщо не будемо день і ніч робити зброю, багато зброї, якщо не будемо будувати лінії оборони, якщо не будемо вставати в стрій, і захищати свій дім.
Невже це ще комусь незрозуміло?"
Касьянов

Де подитись список серіалів на 2024 рік, які знімають?
В Росії зазначу, збирають за державний бюджет. Не за гроші які додатково просять у народу через ручних волонтерів типу Стерненка, які навіть звіти показати не можуть.

Ви дійсно вірите в перемогу, а не можете подивитись правді в очі та прийняти жахливу реальність майбутнього?
показати весь коментар
07.03.2024 09:00 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 09:02 Відповісти
Судячи з цього допису, правда така: Україна ВЖЕ програла цю війну, до середини літа триватиме агонія, після цього - остаточна смерть і повний розпад (анексія) через рік чи півтора.
показати весь коментар
07.03.2024 09:31 Відповісти
Мирослав, так а ти чого переживаєш? Ти ж вже звалив за кордон, у безпеці... Чи тобі хтось там доплачує щоб ти паніку розводив?
показати весь коментар
07.03.2024 13:00 Відповісти
Це один із найефективніших, найцінніших менеджерів Лідора!

6 ЛИПНЯ 2021 рік.

Зеленський відповів на петицію: Татарова звільняти не буде.
показати весь коментар
07.03.2024 09:02 Відповісти
Яка несподіванка. В 2019 році швиденько повернувся в Україну і ….
показати весь коментар
07.03.2024 09:03 Відповісти
А гундосий доповідає: інформація про наші плани лежить у ***** на столі. Таких татарових у владі-через одного, починаючи з гундосого блазня
показати весь коментар
07.03.2024 09:04 Відповісти
"... у 2014-2020 роках, коли він не працював на владу." ????!!!! Ви це серйозно? Готував кадри для влади, але на неї не працював?!
Яскравий приклад публічної аргументації вірного вченого холопа корупційного відділу бкдь-якої влади в Україні,
яка дозволяє зберігатись В ОБ'ОЙМІ ВЛАДИ ДОВІЧНО.
показати весь коментар
07.03.2024 09:05 Відповісти
Складається враження що офіс призедента якась мафіозна структура яку призначили десь
показати весь коментар
07.03.2024 09:06 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 09:06 Відповісти
Доки ця гнида буде небо коптити?
показати весь коментар
07.03.2024 09:09 Відповісти
Паралельна судова система імені боневтіка-хрінпіду. Браво ЗЄбуїни! Ви ''зробли'' їх ще раз і себе також.
показати весь коментар
07.03.2024 09:13 Відповісти
ЗЕмразі = риги...
показати весь коментар
07.03.2024 09:21 Відповісти
Від останнього Майдану залишилися лише спогади та цинічне "вшанування" його жертв. Потрібен наступний. І обов'язково з тотальною люстрацією зелено-синьої навалочі (котрої фактично не було після 2014-го).
показати весь коментар
07.03.2024 09:21 Відповісти
А куди поділись активісти останнього майдану? За 10 років війни дуже багато новин про їх загибель бачив . Ось для чого війнв потрібна була - для зачистки незгодних.Усіх інших заженуть у кацапське стойло.
показати весь коментар
07.03.2024 09:30 Відповісти
Колись на вул. Орджонікідзе було кубло українофобів (ЦК КПУ) , за 32 роки все повернулось, тільки зараз вул. Орджонікідзе зветься Банкова.
показати весь коментар
07.03.2024 09:23 Відповісти
Що Зеленський зробив ПРАВИЛЬНО:
це ЗАСВІТИВ усю мережу московських шпигунів в Україні. Залишилось: ВИГНАТИ його і ПО СПИСКУ зібрати усіх негідників! У вік інтернету ВАЖКО заховатися будь-якому мерзотнику!
показати весь коментар
07.03.2024 09:25 Відповісти
Їм абсолютно пофіг. Ви хоть плюньте в пику Татарова - він витреться та буде далі будувати свою сітку диверсантів в Україні. Нічого особистого, лише бізнес.
Я впевнений - захопи орки Київ в 2022 та посади на трон овоча - Татаров став би знову йому прислужувати. Зі своєю сіткою диверсантів.
показати весь коментар
07.03.2024 09:28 Відповісти
Нічог, зараз на тому ж Цензорі вийде 100500 повідомлень про "патужу" роботу найвеличнішого...
показати весь коментар
07.03.2024 09:32 Відповісти
З цією владою набули геморою
До США кричали «дайте зброю»!
Засіли в ОПі лиш московські воші,
А нам кричать, що всі вони хороші.
показати весь коментар
07.03.2024 09:40 Відповісти
Всіх "науківців татарчуків" потрібно перевірити
показати весь коментар
07.03.2024 09:43 Відповісти
Судді мають пожиттеве утримання,так потрібна і пожиттева відповідальність,колись *накосячив*в *допр*.
показати весь коментар
07.03.2024 10:00 Відповісти
Зеля любит рыгов, а они его.
показати весь коментар
07.03.2024 09:52 Відповісти
************
показати весь коментар
07.03.2024 10:09 Відповісти
Яка отвратітельная рожа!
показати весь коментар
07.03.2024 10:13 Відповісти
Ой, нам до Євросоюзу, як до Києва рачки.
показати весь коментар
07.03.2024 10:14 Відповісти
Зелена адмістрація Донецької обл. Не побудували укріпленнь і фронт відходе, ви й щас роблять окопи без криші щоб москаль закидували хлопців скидами
показати весь коментар
07.03.2024 12:11 Відповісти
Хто б сумнівався у його "здібностях"...
показати весь коментар
07.03.2024 10:32 Відповісти
Читаешь все это и трохи не по себе становится. Украина собирается вступать в Евросоюзы, в Наты и прочие важные организации. По бумагам в Украине есть Конституция, законная власть и прочие атрибуты Европейского государства. По факту страной правит банда, которую НИКТО И НИГДЕ НЕ ИЗБИРАЛ, У КОТОРОЙ НУЛЕВАЯ ПОДДЕРЖКА НАРОДА, КОТОРАЯ АБСОЛЮТНО НЕЗАКОННА, но она имеет практически НЕОГРАНИЧЕННУЮ власть в ВОЮЮЩЕЙ СТРАНЕ. То есть ЭТА БАНДА ни за что не отвечают, за последствия их действий страдают абсолютно другие люди, НО ОНИ ТВОРЯТ, ТО ЧТО ИМ ВЫГОДНО И ПРИНОСИТ ДОХОДЫ В ИХ БАНДИТСКИЙ ОБЩАК.
показати весь коментар
07.03.2024 10:47 Відповісти
то все абсолютно зрозуміло. Тут питання інше - ХТО все це наробив? ХТО привів до влади "молодую поросль Януковича"

показати весь коментар
07.03.2024 10:58 Відповісти
А хто у нас володіє ЗМІ?
показати весь коментар
07.03.2024 18:23 Відповісти
Значить, справи проти Татарова чекають свого часу?
показати весь коментар
07.03.2024 10:54 Відповісти
Татаров до призначення в Офіс Президента України працював у правоохоронних органах ЗЕКА та злочинно курирував кримінальні провадження стосовно патриотки Тетяни Чорновол, Автомайдану та активістів Євромайдану.
Саме перевертень Татаров є одним із агентів кремля, яким ще стара гебешна агентура серед викладачів університету внутрішніх справ та КНУ ім. Шевченка допомагала робити кар'єру.
За повідомленням Центру протидії корупції, Татаров допоміг утекти з України куму Путіна Вікторові Медведчуку, колишньому заступнику голови Адміністрації президента України за часів Януковича Андрієві ворогу України Портнову та сину Портнова призовного віку, який покинув країну 28 березня 2022 року. Крім того Олег Татаров намагався розблокувати заморожені в Україні рахунки Миколаївського глиноземного заводу, який належить російському мільярдеру Олегові Дерипасцi.......
показати весь коментар
07.03.2024 11:18 Відповісти
Погугліть в якому році в Україні проведено радикальну реформу судової системи зі змінами в Конституції та кратному підвищенні зп та пожиттєвого утримання суддів. І все це під радісні улюлюкання ініціаторів. Подивіться архів новин хоча б 5 каналу. Щось захмарні зп та пенсії ніяк не допомогли простому народу знайти захист і справедливість в реформованих судах.
показати весь коментар
07.03.2024 11:30 Відповісти
о, хріц дрІймак виліз, загнаний у внуметчину покійним братом Вальцмана.
показати весь коментар
07.03.2024 18:19 Відповісти
"Президент України https://lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_volodimir_oleksandrovich.html Володимир Зеленський сказав, що його команда складається лише з п'яти-шести людей. Про це він сказав на пресконференції."
Бандформування.
показати весь коментар
07.03.2024 11:35 Відповісти
Непрошений гість хуже Татарова.
Скільки років цій приказці, а вона до цих пір актуальна.
показати весь коментар
07.03.2024 11:42 Відповісти
Якийсь тормоз цей Татаров...

Кучма все створив за 2-3 роки. І вже в 2000му році одним рухом мізинчика закрив справу з відрізанням голови Гонгадзе.
Янучарин все створив за 2 роки. І вже в 2012 році бюджет використовував як власний гаманець, повністю перекроївши систему збору/розподілу грошей.
Татарову знадобилось 5 років.

Тормоз.
показати весь коментар
07.03.2024 11:49 Відповісти
*Кучма що хотів, те і робив з грошима держави, повністю контролюючи правоохоронні органи, з 1996 року - один основних прикладів "раннього всесильного Кучми" це ценралізоване субсідування "вігульної промисловості", на розкраданні якого (звісно, з відкатами) піднявся ахмєтов і янучарин.
показати весь коментар
07.03.2024 11:53 Відповісти
Це називається ОПГ, в Італії це називається Мафія
показати весь коментар
07.03.2024 12:05 Відповісти
Краіною керують бандити Януковоща і всі про це знають , але
дістатися до них , не на часі 😠
показати весь коментар
07.03.2024 12:33 Відповісти
Про команду зеленського. Останній виступ Степана Хмари у Верховній Раді
https://www.youtube.com/watch?v=z34NfTdzkqw
показати весь коментар
07.03.2024 13:20 Відповісти
зелені гниди готують Україну до капітуляції
показати весь коментар
07.03.2024 13:21 Відповісти
Не дай Бог 😡
показати весь коментар
07.03.2024 13:36 Відповісти
"Вони всі серйозні люди,
В них програми і гранти. Вчорашні члени банди,
Нині - вибрані гаранти. Шовкові банти
Й золоті імплантанти -
Біда, коли країною керують мутанти."
С.Жадан.
показати весь коментар
07.03.2024 13:48 Відповісти
мудрий наріт власноруч поставив керувати власною воюючою країною холуїв оточення януковича... але мудрий наріт досі так нічого й не збагнув та дивується: і пачіму ета ми єсчо не перемогли москалоту? може Америка з Європой вінавата? може НАТА? Може Шольц з Макроном? А глянути, курви, в дзеркало та побачити там справжніх винуватців-"какіхразніц, хуженєбудєт, хотьпаржом" мізків досі не вистачає, ждосі довіра до того, хто нищить як шашіль з середини вашу ж країну біля 60% ...
показати весь коментар
07.03.2024 14:09 Відповісти
подолякоскоти дєрьмака давайте більше хайпу про ухилянтів сучки ви ідейні
показати весь коментар
07.03.2024 14:55 Відповісти
Невистачає тільки януковича,опежезисти рулять країною! Зелена влада повернула їм кермо!
показати весь коментар
07.03.2024 15:18 Відповісти
Татаров знає ККУ, як і ті хто під нього лягли…
Стаття 28. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією

Генпрокурор, може, йому з подєльніками, уже і пояснив, те що вони і самі знають….
Схема БАКАЙ 2….
показати весь коментар
07.03.2024 16:56 Відповісти
Єрмака неможливо перемогти! Він - Наймогутніший!
показати весь коментар
07.03.2024 17:25 Відповісти
Татарва захопила Україну?А де ж цей хриць ховається вже 5 років? Він же ж мусить хоч зрідка на якусь роботу приходити, та і взагалі на люди показуватись?
показати весь коментар
07.03.2024 18:39 Відповісти
от і не дивуйтеся, чому потім захід скептично дивиться на надання чергового траншу фін.допомоги...
показати весь коментар
07.03.2024 19:43 Відповісти
 
 