Татаров створив мережу суддів, правоохоронців та адвокатів, які можуть закривати невигідні владі справи. ВIДЕО

Заступник голови ОП Олег Татаров був науковим керівником або опонентом на захисті наукових праць понад 59 науковців із 6 закладів вищої освіти. Більшість із них мають блискучі кар’єри в правоохоронній системі, значущі посади та були залучені до гучних кейсів - зокрема, справ Стерненка та Дениса Єрмака.

Про це йдеться в розслідуванні Hromadske, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти розшукали інформацію про 59 осіб, які захистили дисертації під керівництвом Татарова або на захисті у кого він був науковим опонентом, в період з 2014 до 2020 року - тоді Татаров не працював на владу.

Серед них є такі особи:

адвокат Станіслав Свириденко, який представляв у суді інтереси дружини одного з нападників на активіста Сергія Стерненка - Ірини Кузнецової;

суддя Печерського районного суду Світлана Шапутько, яка фактично підтримала віправку під домашній арешт активіста Романа Ратушного;

суддя Печерського районного суду Світлана Смик, яка спочатку затягувала розгляд справи про невчасне декларування президентом Зеленським отримання 2,5 млн грн за продаж облігацій, а пізніше її закрила. Також вона була відомою через справу натоятеля Києво-Печерської Лаври Павла Лебідя, авторозподіл суддів по цій справі мав ознаки корупції;

суддя Печерського районного суду Віта Бортницька, яка перед виходом на пенсію ухвалила рішення про арешт майна Петра Порошенка.

Повний список посадовців, які захищалися під керівництвом або опонуванням Татарова, можна переглянути тут.

При цьому, приміром, у справах Сергія Стерненка та його прихильників, які влаштували акцію протесту на Банковій, із Татаровим пов’язані суддя Світлана Шапутько, прокурор Олег Білоус та адвокат Станіслав Свириденко.

Чи може зв'язок Татарова із суддями та правоохоронцями бути випадковим?

Hromadske припускає, що між Татаровим та підзахисними науковцями є системний зв’язок.

"Очевидно, що доказів того, що Татаров там розставляв цих людей, знайти неможливо. У нього, як у заступника керівника ОП, взагалі немає кадрових повноважень. Але є ситуація де-юре, а є - де-факто. Не секрет, що Татаров повністю курує правоохоронний блок. Повірити в те, що Офіс президента не брав жодної участі у формуванні керівного складу цих органів, я не можу. Маючи своїх адвокатів, маючи зв’язки в слідстві, прокуратурі, судах, можна під ключ взагалі якісь справи закривати", - цитують розслідувачі юриста Центру продитії корупції Вадима Валько.

"Є підстави підозрювати, що ця неформальна мережа Татарова служитиме владі, щоб розв’язати ще не одну делікатну справу", - йдеться в розслідуванні.

Хто такий Олег Татаров?

Нагадаємо, Олег Татаров був призначений на посаду заступника керівника Офісу президента 5 серпня 2020 року. Раніше, під час Революції гідності, працював заступником начальника Головного слідчого управління МВС під керівництвом Віталія Захарченка. Татаров курував кримінальні провадження щодо активістів Революції Гідності.