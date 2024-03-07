Татаров создал сеть судей, правоохранителей и адвокатов, которые могут закрывать невыгодные власти дела, - Hromadske. ВИДЕО
Заместитель председателя ОП Олег Татаров был научным руководителем или оппонентом в защите научных работ более 59 ученых из 6 заведений высшего образования. Большинство из них имеют блестящие карьеры в правоохранительной системе, значимые должности и были вовлечены в громкие кейсы - в частности, дела Стерненко и Дениса Ермака.
Об этом говорится в расследовании Hromadske, сообщает Цензор.НЕТ.
Журналисты разыскали информацию о 59 лицах, защитивших диссертации под руководством Татарова или на защите у кого он был научным оппонентом, в период с 2014 по 2020 год - тогда Татаров не работал на власть.
Среди них есть следующие лица:
- адвокат Станислав Свириденко, представлявший в суде интересы жены одного из нападавших на активиста Сергея Стерненко – Ирины Кузнецовой;
- судья Печерского районного суда Светлана Шапутько, фактически поддержавшая отправку под домашний арест активиста Романа Ратушного;
- судья Печерского районного суда Светлана Смык, которая сначала затягивала рассмотрение дела о несвоевременном декларировании президентом Зеленским получения 2,5 млн грн за продажу облигаций, а позже его закрыла. Также она была известна в связи с делом натоятеля Киево-Печерской Лавры Павла Лебедя: автораспределение судей по этому делу имело признаки коррупции;
- судья Печерского районного суда Вита Бортницкая, которая перед выходом на пенсию приняла решение об аресте имущества Петра Порошенко.
Полный список чиновников, защищавшихся под руководством или оппонированием Татарова, можно посмотреть здесь.
При этом, например, по делам Сергея Стерненко и его сторонников, устроивших акцию протеста на Банковой, с Татаровым связаны судья Светлана Шапутько, прокурор Олег Белоус и адвокат Станислав Свириденко.
Может ли связь Татарова с судьями и правоохранителями быть случайной?
Hromadske предполагает, что между Татаровым и подзащитными учеными есть системная связь.
"Очевидно, что доказательств того, что Татаров там расставлял этих людей, найти невозможно. У него, как у заместителя руководителя ОП, вообще нет кадровых полномочий. Но есть ситуация де-юре, а есть де-факто. Не секрет, что Татаров полностью курирует правоохранительный блок. Поверить в то, что Офис президента не принимал никакого участия в формировании руководящего состава этих органов, я не могу. Имея своих адвокатов, имея связи в следствии, прокуратуре, судах, можно под ключ вообще какие-то дела закрывать" , - цитируют расследователи юриста Центра противодействия коррупции Вадима Валько.
"Есть основания подозревать, что эта неформальная сеть Татарова будет служить власти, чтобы решить еще не одно щепетильное дело", - говорится в расследовании.
Кто такой Олег Татаров?
Напомним, Олег Татаров был назначен на должность замруководителя Офиса президента 5 августа 2020 года. Ранее, во время Революции Достоинства, работал заместителем начальника Главного следственного управления МВД под руководством Виталия Захарченко. Татаров курировал уголовные производства в отношении активистов Революции Достоинства.
..............матеріальна база ВИШу складає лише 10-15 кабінетів , із яких 2-4 - це деканат та кабінети викладачів, та ректорів.
Фактично, весь ВИШ це лише 1 коридор у корпусі ліцею. .
Відвідуваність занять нещодавно сягнула рекордної позначки - 4 студенти на одній парі! Це денна форма навчання. З розкладом занять - ще одна цікава історія. Досить довгий час його просто не було. Потім він з'явився, але місця проведення занять у ньому не вказані.
Проте це далеко не вся діяльність цього «ВИШу», як виявилося, у них можна ще й захистити дисертацію! На запитання про те, що потрібно підготувати для захисту, керівний навчальний склад відповідає просто цифрами. У середньому вартість захисту коливається від 9 до 13 тисяч доларів. Не погано, так?
.................
https://korupciya.com/privid-universitetu/
До призначення в Офіс Президента України працював у правоохоронних органах та курирував кримінальні провадження стосовно Тетяни Чорновол, Автомайдану та активістів Євромайдану.
Член низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук. Саме Олег Татаров є одним із агентів кремля, яким ще стара гебешна агентура серед викладачів університету внутрішніх справ та КНУ ім. Шевченка допомагала робити кар'єру.
І зараз Татаров з любого петеушника при владі, з допомогою липових публікацій і низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук, де він є членом, може склепати "прах хфессора". Згадайте Киву.
За повідомленням Центру протидії корупції, Олег Татаров допоміг утекти з України куму Путіна Вікторові Медведчуку, колишньому заступнику голови Адміністрації президента України за часів Януковича Андрієві Портнову та сину Портнова призовного віку, який покинув країну 28 березня 2022 року. Крім того Олег Татаров намагався розблокувати заморожені в Україні рахунки Миколаївського глиноземного заводу, який належить російському мільярдеру Олегові Дерипасцi.
Рівень впливу і масштаб знань Татарова за цей час настільки зросли, що часом люди при владі починають сумніватися, хто ж насправді є другою людиною в країні після президента.
Адвокатом брата Єрмака у цій справі був Іван Холондович, послугами якого також скористався Андрій Портнов. А науковим керівником кандидатської дисертації Олондовича свого часу був не хто інший, як Олег Татаров.
А єдиним місцем роботи вказано "соціальний працівник міжнародної громадської організації "Центр Здорової Молоді" м. Київ, де він працював з жовтня 2018 по вересень 2019 року.
U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
12/09/2021
Global Magnitsky Designations and Designation Update
The following individuals have been added to OFAC's SDN List:
PORTNOV, Andriy Volodymyrovych (Cyrillic: ПОРТНОВ, Андрій Володимирович) (a.k.a. PORTNOV, Andrij Volodymyrovych; a.k.a. PORTNOV, Andriy), Ukraine; DOB 27 Oct 1973; POB Luhansk, Ukraine; nationality Ukraine; Gender Male; Passport PU262444 (Ukraine); National ID No. CO168696 (Ukraine) (individual) [GLOMAG].
А про Порошенко, моя думка не змінилася -
Якби ж Петро з самого початку був таким патріотом, то не було б і "голобородька".
Ти тут стан диктатури і слово "диктатор" і все, що з цим терміном пов'язане підміняєш словом "патріот".
Знаєш, це не ти один так брешеш. Це вся така ваша шобла авантюристів екстремістів демагогів займається подібним брехаловом.
Ти ще і значення слов українських не розуміешь, гуглперекладачем користуєшся?
"На відстані 1400 км від українського кордону в російському Татарстані у двох новеньких заводських корпусах площею понад 40 тис квадратних метрів виготовляють 20 "Шахедів" на день, без вихідних. На іншому заводі роблять 30 "Ланцетів" на день, без вихідних. На третьому - без вихідних і свят збирають "Орлани".
Щодня і щоночі імперія виготовляє снаряди, танки, гармати, безпілотники, ракети, будує бетонні лінії оборони, мобілізує до армії сотні тисяч орків, щоб вбивати нас, наших дітей і батьків, руйнувати нашу країну і захоплювати наші землі.
Ми програємо, якщо не будемо день і ніч робити зброю, багато зброї, якщо не будемо будувати лінії оборони, якщо не будемо вставати в стрій, і захищати свій дім.
Невже це ще комусь незрозуміло?"
Де подитись список серіалів на 2024 рік, які знімають?
В Росії зазначу, збирають за державний бюджет. Не за гроші які додатково просять у народу через ручних волонтерів типу Стерненка, які навіть звіти показати не можуть.
Ви дійсно вірите в перемогу, а не можете подивитись правді в очі та прийняти жахливу реальність майбутнього?
6 ЛИПНЯ 2021 рік.
Зеленський відповів на петицію: Татарова звільняти не буде.
Яскравий приклад публічної аргументації вірного вченого холопа корупційного відділу бкдь-якої влади в Україні,
яка дозволяє зберігатись В ОБ'ОЙМІ ВЛАДИ ДОВІЧНО.
це ЗАСВІТИВ усю мережу московських шпигунів в Україні. Залишилось: ВИГНАТИ його і ПО СПИСКУ зібрати усіх негідників! У вік інтернету ВАЖКО заховатися будь-якому мерзотнику!
Я впевнений - захопи орки Київ в 2022 та посади на трон овоча - Татаров став би знову йому прислужувати. Зі своєю сіткою диверсантів.
До США кричали «дайте зброю»!
Засіли в ОПі лиш московські воші,
А нам кричать, що всі вони хороші.
Саме перевертень Татаров є одним із агентів кремля, яким ще стара гебешна агентура серед викладачів університету внутрішніх справ та КНУ ім. Шевченка допомагала робити кар'єру.
За повідомленням Центру протидії корупції, Татаров допоміг утекти з України куму Путіна Вікторові Медведчуку, колишньому заступнику голови Адміністрації президента України за часів Януковича Андрієві ворогу України Портнову та сину Портнова призовного віку, який покинув країну 28 березня 2022 року. Крім того Олег Татаров намагався розблокувати заморожені в Україні рахунки Миколаївського глиноземного заводу, який належить російському мільярдеру Олегові Дерипасцi.......
Скільки років цій приказці, а вона до цих пір актуальна.
Кучма все створив за 2-3 роки. І вже в 2000му році одним рухом мізинчика закрив справу з відрізанням голови Гонгадзе.
Янучарин все створив за 2 роки. І вже в 2012 році бюджет використовував як власний гаманець, повністю перекроївши систему збору/розподілу грошей.
Татарову знадобилось 5 років.
дістатися до них , не на часі 😠
https://www.youtube.com/watch?v=z34NfTdzkqw
В них програми і гранти. Вчорашні члени банди,
Нині - вибрані гаранти. Шовкові банти
Й золоті імплантанти -
Біда, коли країною керують мутанти."
С.Жадан.
Стаття 28. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією
Генпрокурор, може, йому з подєльніками, уже і пояснив, те що вони і самі знають….
Схема БАКАЙ 2….