Татаров создал сеть судей, правоохранителей и адвокатов, которые могут закрывать невыгодные власти дела, - Hromadske. ВИДЕО

Заместитель председателя ОП Олег Татаров был научным руководителем или оппонентом в защите научных работ более 59 ученых из 6 заведений высшего образования. Большинство из них имеют блестящие карьеры в правоохранительной системе, значимые должности и были вовлечены в громкие кейсы - в частности, дела Стерненко и Дениса Ермака.

Об этом говорится в расследовании Hromadske, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты разыскали информацию о 59 лицах, защитивших диссертации под руководством Татарова или на защите у кого он был научным оппонентом, в период с 2014 по 2020 год - тогда Татаров не работал на власть.

Также читайте: "Правками Лозового" власть готовится снести еще тысячу топ-коррупционных дел, - Шабунин

Среди них есть следующие лица:

адвокат Станислав Свириденко, представлявший в суде интересы жены одного из нападавших на активиста Сергея Стерненко – Ирины Кузнецовой;

судья Печерского районного суда Светлана Шапутько, фактически поддержавшая отправку под домашний арест активиста Романа Ратушного;

судья Печерского районного суда Светлана Смык, которая сначала затягивала рассмотрение дела о несвоевременном декларировании президентом Зеленским получения 2,5 млн грн за продажу облигаций, а позже его закрыла. Также она была известна в связи с делом натоятеля Киево-Печерской Лавры Павла Лебедя: автораспределение судей по этому делу имело признаки коррупции;

судья Печерского районного суда Вита Бортницкая, которая перед выходом на пенсию приняла решение об аресте имущества Петра Порошенко.

Полный список чиновников, защищавшихся под руководством или оппонированием Татарова, можно посмотреть здесь.

Читайте также: На прослушку и притеснения журналистов способны немногие службы, все они подконтрольны Татарову, - Николов

При этом, например, по делам Сергея Стерненко и его сторонников, устроивших акцию протеста на Банковой, с Татаровым связаны судья Светлана Шапутько, прокурор Олег Белоус и адвокат Станислав Свириденко.

Может ли связь Татарова с судьями и правоохранителями быть случайной?

Hromadske предполагает, что между Татаровым и подзащитными учеными есть системная связь.

"Очевидно, что доказательств того, что Татаров там расставлял этих людей, найти невозможно. У него, как у заместителя руководителя ОП, вообще нет кадровых полномочий. Но есть ситуация де-юре, а есть де-факто. Не секрет, что Татаров полностью курирует правоохранительный блок. Поверить в то, что Офис президента не принимал никакого участия в формировании руководящего состава этих органов, я не могу. Имея своих адвокатов, имея связи в следствии, прокуратуре, судах, можно под ключ вообще какие-то дела закрывать" , - цитируют расследователи юриста Центра противодействия коррупции Вадима Валько.

Читайте также: Заместитель руководителя ОП Татаров проживает в имении, связанном с Януковичем, - СМИ

"Есть основания подозревать, что эта неформальная сеть Татарова будет служить власти, чтобы решить еще не одно щепетильное дело", - говорится в расследовании.

Кто такой Олег Татаров?

Напомним, Олег Татаров был назначен на должность замруководителя Офиса президента 5 августа 2020 года. Ранее, во время Революции Достоинства, работал заместителем начальника Главного следственного управления МВД под руководством Виталия Захарченко. Татаров курировал уголовные производства в отношении активистов Революции Достоинства.