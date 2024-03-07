РУС
Татаров создал сеть судей, правоохранителей и адвокатов, которые могут закрывать невыгодные власти дела, - Hromadske. ВИДЕО

Заместитель председателя ОП Олег Татаров был научным руководителем или оппонентом в защите научных работ более 59 ученых из 6 заведений высшего образования. Большинство из них имеют блестящие карьеры в правоохранительной системе, значимые должности и были вовлечены в громкие кейсы - в частности, дела Стерненко и Дениса Ермака.

Об этом говорится в расследовании Hromadske, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты разыскали информацию о 59 лицах, защитивших диссертации под руководством Татарова или на защите у кого он был научным оппонентом, в период с 2014 по 2020 год - тогда Татаров не работал на власть.

Также читайте: "Правками Лозового" власть готовится снести еще тысячу топ-коррупционных дел, - Шабунин

Среди них есть следующие лица:

  • адвокат Станислав Свириденко, представлявший в суде интересы жены одного из нападавших на активиста Сергея Стерненко – Ирины Кузнецовой;
  • судья Печерского районного суда Светлана Шапутько, фактически поддержавшая отправку под домашний арест активиста Романа Ратушного;
  • судья Печерского районного суда Светлана Смык, которая сначала затягивала рассмотрение дела о несвоевременном декларировании президентом Зеленским получения 2,5 млн грн за продажу облигаций, а позже его закрыла. Также она была известна в связи с делом натоятеля Киево-Печерской Лавры Павла Лебедя: автораспределение судей по этому делу имело признаки коррупции;
  • судья Печерского районного суда Вита Бортницкая, которая перед выходом на пенсию приняла решение об аресте имущества Петра Порошенко.

Полный список чиновников, защищавшихся под руководством или оппонированием Татарова, можно посмотреть здесь.

Читайте также: На прослушку и притеснения журналистов способны немногие службы, все они подконтрольны Татарову, - Николов

При этом, например, по делам Сергея Стерненко и его сторонников, устроивших акцию протеста на Банковой, с Татаровым связаны судья Светлана Шапутько, прокурор Олег Белоус и адвокат Станислав Свириденко.

Может ли связь Татарова с судьями и правоохранителями быть случайной?

Hromadske предполагает, что между Татаровым и подзащитными учеными есть системная связь.

"Очевидно, что доказательств того, что Татаров там расставлял этих людей, найти невозможно. У него, как у заместителя руководителя ОП, вообще нет кадровых полномочий. Но есть ситуация де-юре, а есть де-факто. Не секрет, что Татаров полностью курирует правоохранительный блок. Поверить в то, что Офис президента не принимал никакого участия в формировании руководящего состава этих органов, я не могу. Имея своих адвокатов, имея связи в следствии, прокуратуре, судах, можно под ключ вообще какие-то дела закрывать" , - цитируют расследователи юриста Центра противодействия коррупции Вадима Валько.

Читайте также: Заместитель руководителя ОП Татаров проживает в имении, связанном с Януковичем, - СМИ

"Есть основания подозревать, что эта неформальная сеть Татарова будет служить власти, чтобы решить еще не одно щепетильное дело", - говорится в расследовании.

Кто такой Олег Татаров?

Напомним, Олег Татаров был назначен на должность замруководителя Офиса президента 5 августа 2020 года. Ранее, во время Революции Достоинства, работал заместителем начальника Главного следственного управления МВД под руководством Виталия Захарченко. Татаров курировал уголовные производства в отношении активистов Революции Достоинства.

правоохранительные органы (2972) Офис Президента (1820) Татаров Олег (371)
Дело Портнова живет и процветает. Осталось только запустить кабинет военнослужащего и передать базу данных кацапам
07.03.2024 08:52 Ответить
зеленчата шикують.
07.03.2024 08:47 Ответить
Татаров Олег Юрійович

До призначення в Офіс Президента України працював у правоохоронних органах та курирував кримінальні провадження стосовно Тетяни Чорновол, Автомайдану та активістів Євромайдану.

Член низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук. Саме Олег Татаров є одним із агентів кремля, яким ще стара гебешна агентура серед викладачів університету внутрішніх справ та КНУ ім. Шевченка допомагала робити кар'єру.

І зараз Татаров з любого петеушника при владі, з допомогою липових публікацій і низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук, де він є членом, може склепати "прах хфессора". Згадайте Киву.

За повідомленням Центру протидії корупції, Олег Татаров допоміг утекти з України куму Путіна Вікторові Медведчуку, колишньому заступнику голови Адміністрації президента України за часів Януковича Андрієві Портнову та сину Портнова призовного віку, який покинув країну 28 березня 2022 року. Крім того Олег Татаров намагався розблокувати заморожені в Україні рахунки Миколаївського глиноземного заводу, який належить російському мільярдеру Олегові Дерипасцi.
07.03.2024 08:52 Ответить
07.03.2024 08:47 Ответить
07.03.2024 08:52 Ответить
07.03.2024 08:56 Ответить
https://korupciya.com/privid-universitetu/ https://korupciya.com/privid-universitetu/



..............матеріальна база ВИШу складає лише 10-15 кабінетів , із яких 2-4 - це деканат та кабінети викладачів, та ректорів.

Фактично, весь ВИШ це лише 1 коридор у корпусі ліцею. .

Відвідуваність занять нещодавно сягнула рекордної позначки - 4 студенти на одній парі! Це денна форма навчання. З розкладом занять - ще одна цікава історія. Досить довгий час його просто не було. Потім він з'явився, але місця проведення занять у ньому не вказані.

Проте це далеко не вся діяльність цього «ВИШу», як виявилося, у них можна ще й захистити дисертацію! На запитання про те, що потрібно підготувати для захисту, керівний навчальний склад відповідає просто цифрами. У середньому вартість захисту коливається від 9 до 13 тисяч доларів. Не погано, так?

.................
https://korupciya.com/privid-universitetu/

07.03.2024 09:45 Ответить
У порткова поганяло Казбек. У Татарова Кувшинов. Самий значущий це його земляк з Новоукраїнки та однокласник Цуцкерідзе. І Чинчин з БЕБУ.
07.03.2024 11:48 Ответить
єрмачки з арахаміями та різними татаравими і надалі сумлінно виконують

xитрий план....

оманський план....
07.03.2024 17:02 Ответить
07.03.2024 08:52 Ответить
Майже через три роки на Банковій Олегу Юрійовичу вдалося побудувати забуту з часів покійного Кучми владну вертикаль президента, де під єдиним центром контролю перебували одразу майже всі правоохоронні органи.

Рівень впливу і масштаб знань Татарова за цей час настільки зросли, що часом люди при владі починають сумніватися, хто ж насправді є другою людиною в країні після президента.
07.03.2024 08:59 Ответить
Мало хто пам'ятає, але відразу після призначення нового очільника ОПУ навесні 2020 року розгорівся скандал. Суть скандалу полягала в тому, що брат глави Офісу президента Денис нібито вів переговори про працевлаштування неназваних людей в державні органи.

Адвокатом брата Єрмака у цій справі був Іван Холондович, послугами якого також скористався Андрій Портнов. А науковим керівником кандидатської дисертації Олондовича свого часу був не хто інший, як Олег Татаров.

SI
07.03.2024 09:03 Ответить
Згідно із інформацією на сайті МВС, заступник міністра Олександр Гогілашвілі народився у 1973 році у Грузії. Проте освіту він завершив лише у 2019-20 роках: у 2019 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Облік та оподаткування", а у 2020 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Право".

А єдиним місцем роботи вказано "соціальний працівник міжнародної громадської організації "Центр Здорової Молоді" м. Київ, де він працював з жовтня 2018 по вересень 2019 року.
07.03.2024 09:46 Ответить
Після регента...
07.03.2024 13:08 Ответить
Татаров відомий тісними зв'язками з Андрієм Портновим - експосадовцем часів президентства Віктора Януковича. Портнов https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20211209 потрапив під санкції уряду США через налагодження широких зв'язків з судовим і правоохоронним апаратом України за допомогою хабарництва:
U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

12/09/2021

Global Magnitsky Designations and Designation Update
The following individuals have been added to OFAC's SDN List:

PORTNOV, Andriy Volodymyrovych (Cyrillic: ПОРТНОВ, Андрій Володимирович) (a.k.a. PORTNOV, Andrij Volodymyrovych; a.k.a. PORTNOV, Andriy), Ukraine; DOB 27 Oct 1973; POB Luhansk, Ukraine; nationality Ukraine; Gender Male; Passport PU262444 (Ukraine); National ID No. CO168696 (Ukraine) (individual) [GLOMAG].
07.03.2024 19:05 Ответить
от нахрена кому потрібні оці твої викриття без визнання того, що ти один з тих "абинепорох", які і по-факту сприяли оцій корупції та привели на банкову оцю ригівську владу?
07.03.2024 10:46 Ответить
"абинепорох" це ваше примітивне кліше, яке до мене не відноситься.
А про Порошенко, моя думка не змінилася -
Якби ж Петро з самого початку був таким патріотом, то не було б і "голобородька".
07.03.2024 19:38 Ответить
ти брешеш.
Ти тут стан диктатури і слово "диктатор" і все, що з цим терміном пов'язане підміняєш словом "патріот".
Знаєш, це не ти один так брешеш. Це вся така ваша шобла авантюристів екстремістів демагогів займається подібним брехаловом.
07.03.2024 20:00 Ответить
Пане Ан Мур, не маніпулюйте, не наклеюйте свої пропагандистські лейби і будьте ввічливим.
07.03.2024 20:14 Ответить
ще раз: маніпуляцією (сиріч: брехнею) займаєтесь ви всі покотом, шобла авантюристів екстремістів демагогів. Бо в демократичному суспільстві, якщо воно хоче долучитися до цивілізованого світу, диктаторські чи навіть автократичні методи управління державними інституціями неприпустимі (бо не примуть туди таких!)! Суспільство повинно саме вибрати свою долю, а не сподіватися на доброго диктатора!
07.03.2024 20:27 Ответить
Центр протидії корупції: https://antac.org.ua/special-projects/visaban/tatarov/ Олег Татаров
07.03.2024 18:52 Ответить
А за татаровим-смірновим стоїть портнов.
07.03.2024 08:54 Ответить
Як це він зміг створити, він що підпис Зеленського підроблював?
07.03.2024 08:55 Ответить
Зермак взяв татарова на Банкову то йому і питати нічого і ні кого не треба.
07.03.2024 09:00 Ответить
А нащо йому це робити, якщо янелох підписує все, що йому підсунуть?
07.03.2024 09:00 Ответить
Тупість зЄбанатів інколи аж вражає...
07.03.2024 09:50 Ответить


Ти ще і значення слов українських не розуміешь, гуглперекладачем користуєшся?



07.03.2024 18:05 Ответить
Підрозділ російських юридичних військ.
07.03.2024 08:56 Ответить
Myroslav Oleshko
@oleshkomyroslav
"На відстані 1400 км від українського кордону в російському Татарстані у двох новеньких заводських корпусах площею понад 40 тис квадратних метрів виготовляють 20 "Шахедів" на день, без вихідних. На іншому заводі роблять 30 "Ланцетів" на день, без вихідних. На третьому - без вихідних і свят збирають "Орлани".
Щодня і щоночі імперія виготовляє снаряди, танки, гармати, безпілотники, ракети, будує бетонні лінії оборони, мобілізує до армії сотні тисяч орків, щоб вбивати нас, наших дітей і батьків, руйнувати нашу країну і захоплювати наші землі.

Ми програємо, якщо не будемо день і ніч робити зброю, багато зброї, якщо не будемо будувати лінії оборони, якщо не будемо вставати в стрій, і захищати свій дім.
Невже це ще комусь незрозуміло?"
Касьянов

Де подитись список серіалів на 2024 рік, які знімають?
В Росії зазначу, збирають за державний бюджет. Не за гроші які додатково просять у народу через ручних волонтерів типу Стерненка, які навіть звіти показати не можуть.

Ви дійсно вірите в перемогу, а не можете подивитись правді в очі та прийняти жахливу реальність майбутнього?
07.03.2024 09:00 Ответить
07.03.2024 09:02 Ответить
Судячи з цього допису, правда така: Україна ВЖЕ програла цю війну, до середини літа триватиме агонія, після цього - остаточна смерть і повний розпад (анексія) через рік чи півтора.
07.03.2024 09:31 Ответить
Мирослав, так а ти чого переживаєш? Ти ж вже звалив за кордон, у безпеці... Чи тобі хтось там доплачує щоб ти паніку розводив?
07.03.2024 13:00 Ответить
07.03.2024 17:05 Ответить
Це один із найефективніших, найцінніших менеджерів Лідора!

6 ЛИПНЯ 2021 рік.

Зеленський відповів на петицію: Татарова звільняти не буде.
07.03.2024 09:02 Ответить
Яка несподіванка. В 2019 році швиденько повернувся в Україну і ….
07.03.2024 09:03 Ответить
А гундосий доповідає: інформація про наші плани лежить у ***** на столі. Таких татарових у владі-через одного, починаючи з гундосого блазня
07.03.2024 09:04 Ответить
"... у 2014-2020 роках, коли він не працював на владу." ????!!!! Ви це серйозно? Готував кадри для влади, але на неї не працював?!
Яскравий приклад публічної аргументації вірного вченого холопа корупційного відділу бкдь-якої влади в Україні,
яка дозволяє зберігатись В ОБ'ОЙМІ ВЛАДИ ДОВІЧНО.
07.03.2024 09:05 Ответить
Складається враження що офіс призедента якась мафіозна структура яку призначили десь
07.03.2024 09:06 Ответить
07.03.2024 09:06 Ответить
Доки ця гнида буде небо коптити?
07.03.2024 09:09 Ответить
Паралельна судова система імені боневтіка-хрінпіду. Браво ЗЄбуїни! Ви ''зробли'' їх ще раз і себе також.
07.03.2024 09:13 Ответить
ЗЕмразі = риги...
07.03.2024 09:21 Ответить
Від останнього Майдану залишилися лише спогади та цинічне "вшанування" його жертв. Потрібен наступний. І обов'язково з тотальною люстрацією зелено-синьої навалочі (котрої фактично не було після 2014-го).
07.03.2024 09:21 Ответить
А куди поділись активісти останнього майдану? За 10 років війни дуже багато новин про їх загибель бачив . Ось для чого війнв потрібна була - для зачистки незгодних.Усіх інших заженуть у кацапське стойло.
07.03.2024 09:30 Ответить
Колись на вул. Орджонікідзе було кубло українофобів (ЦК КПУ) , за 32 роки все повернулось, тільки зараз вул. Орджонікідзе зветься Банкова.
07.03.2024 09:23 Ответить
Що Зеленський зробив ПРАВИЛЬНО:
це ЗАСВІТИВ усю мережу московських шпигунів в Україні. Залишилось: ВИГНАТИ його і ПО СПИСКУ зібрати усіх негідників! У вік інтернету ВАЖКО заховатися будь-якому мерзотнику!
07.03.2024 09:25 Ответить
Їм абсолютно пофіг. Ви хоть плюньте в пику Татарова - він витреться та буде далі будувати свою сітку диверсантів в Україні. Нічого особистого, лише бізнес.
Я впевнений - захопи орки Київ в 2022 та посади на трон овоча - Татаров став би знову йому прислужувати. Зі своєю сіткою диверсантів.
07.03.2024 09:28 Ответить
Нічог, зараз на тому ж Цензорі вийде 100500 повідомлень про "патужу" роботу найвеличнішого...
07.03.2024 09:32 Ответить
З цією владою набули геморою
До США кричали «дайте зброю»!
Засіли в ОПі лиш московські воші,
А нам кричать, що всі вони хороші.
07.03.2024 09:40 Ответить
Всіх "науківців татарчуків" потрібно перевірити
07.03.2024 09:43 Ответить
Судді мають пожиттеве утримання,так потрібна і пожиттева відповідальність,колись *накосячив*в *допр*.
07.03.2024 10:00 Ответить
Зеля любит рыгов, а они его.
07.03.2024 09:52 Ответить
************
07.03.2024 10:09 Ответить
Яка отвратітельная рожа!
07.03.2024 10:13 Ответить
Ой, нам до Євросоюзу, як до Києва рачки.
07.03.2024 10:14 Ответить
Зелена адмістрація Донецької обл. Не побудували укріпленнь і фронт відходе, ви й щас роблять окопи без криші щоб москаль закидували хлопців скидами
07.03.2024 12:11 Ответить
Хто б сумнівався у його "здібностях"...
07.03.2024 10:32 Ответить
Читаешь все это и трохи не по себе становится. Украина собирается вступать в Евросоюзы, в Наты и прочие важные организации. По бумагам в Украине есть Конституция, законная власть и прочие атрибуты Европейского государства. По факту страной правит банда, которую НИКТО И НИГДЕ НЕ ИЗБИРАЛ, У КОТОРОЙ НУЛЕВАЯ ПОДДЕРЖКА НАРОДА, КОТОРАЯ АБСОЛЮТНО НЕЗАКОННА, но она имеет практически НЕОГРАНИЧЕННУЮ власть в ВОЮЮЩЕЙ СТРАНЕ. То есть ЭТА БАНДА ни за что не отвечают, за последствия их действий страдают абсолютно другие люди, НО ОНИ ТВОРЯТ, ТО ЧТО ИМ ВЫГОДНО И ПРИНОСИТ ДОХОДЫ В ИХ БАНДИТСКИЙ ОБЩАК.
07.03.2024 10:47 Ответить
то все абсолютно зрозуміло. Тут питання інше - ХТО все це наробив? ХТО привів до влади "молодую поросль Януковича"

07.03.2024 10:58 Ответить
А хто у нас володіє ЗМІ?
07.03.2024 18:23 Ответить
Значить, справи проти Татарова чекають свого часу?
07.03.2024 10:54 Ответить
Татаров до призначення в Офіс Президента України працював у правоохоронних органах ЗЕКА та злочинно курирував кримінальні провадження стосовно патриотки Тетяни Чорновол, Автомайдану та активістів Євромайдану.
Саме перевертень Татаров є одним із агентів кремля, яким ще стара гебешна агентура серед викладачів університету внутрішніх справ та КНУ ім. Шевченка допомагала робити кар'єру.
За повідомленням Центру протидії корупції, Татаров допоміг утекти з України куму Путіна Вікторові Медведчуку, колишньому заступнику голови Адміністрації президента України за часів Януковича Андрієві ворогу України Портнову та сину Портнова призовного віку, який покинув країну 28 березня 2022 року. Крім того Олег Татаров намагався розблокувати заморожені в Україні рахунки Миколаївського глиноземного заводу, який належить російському мільярдеру Олегові Дерипасцi.......
07.03.2024 11:18 Ответить
Погугліть в якому році в Україні проведено радикальну реформу судової системи зі змінами в Конституції та кратному підвищенні зп та пожиттєвого утримання суддів. І все це під радісні улюлюкання ініціаторів. Подивіться архів новин хоча б 5 каналу. Щось захмарні зп та пенсії ніяк не допомогли простому народу знайти захист і справедливість в реформованих судах.
07.03.2024 11:30 Ответить
о, хріц дрІймак виліз, загнаний у внуметчину покійним братом Вальцмана.
07.03.2024 18:19 Ответить
"Президент України https://lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_volodimir_oleksandrovich.html Володимир Зеленський сказав, що його команда складається лише з п'яти-шести людей. Про це він сказав на пресконференції."
Бандформування.
07.03.2024 11:35 Ответить
Непрошений гість хуже Татарова.
Скільки років цій приказці, а вона до цих пір актуальна.
07.03.2024 11:42 Ответить
Якийсь тормоз цей Татаров...

Кучма все створив за 2-3 роки. І вже в 2000му році одним рухом мізинчика закрив справу з відрізанням голови Гонгадзе.
Янучарин все створив за 2 роки. І вже в 2012 році бюджет використовував як власний гаманець, повністю перекроївши систему збору/розподілу грошей.
Татарову знадобилось 5 років.

Тормоз.
07.03.2024 11:49 Ответить
*Кучма що хотів, те і робив з грошима держави, повністю контролюючи правоохоронні органи, з 1996 року - один основних прикладів "раннього всесильного Кучми" це ценралізоване субсідування "вігульної промисловості", на розкраданні якого (звісно, з відкатами) піднявся ахмєтов і янучарин.
07.03.2024 11:53 Ответить
Це називається ОПГ, в Італії це називається Мафія
07.03.2024 12:05 Ответить
Краіною керують бандити Януковоща і всі про це знають , але
дістатися до них , не на часі 😠
07.03.2024 12:33 Ответить
Про команду зеленського. Останній виступ Степана Хмари у Верховній Раді
https://www.youtube.com/watch?v=z34NfTdzkqw
07.03.2024 13:20 Ответить
зелені гниди готують Україну до капітуляції
07.03.2024 13:21 Ответить
Не дай Бог 😡
07.03.2024 13:36 Ответить
"Вони всі серйозні люди,
В них програми і гранти. Вчорашні члени банди,
Нині - вибрані гаранти. Шовкові банти
Й золоті імплантанти -
Біда, коли країною керують мутанти."
С.Жадан.
07.03.2024 13:48 Ответить
мудрий наріт власноруч поставив керувати власною воюючою країною холуїв оточення януковича... але мудрий наріт досі так нічого й не збагнув та дивується: і пачіму ета ми єсчо не перемогли москалоту? може Америка з Європой вінавата? може НАТА? Може Шольц з Макроном? А глянути, курви, в дзеркало та побачити там справжніх винуватців-"какіхразніц, хуженєбудєт, хотьпаржом" мізків досі не вистачає, ждосі довіра до того, хто нищить як шашіль з середини вашу ж країну біля 60% ...
07.03.2024 14:09 Ответить
подолякоскоти дєрьмака давайте більше хайпу про ухилянтів сучки ви ідейні
07.03.2024 14:55 Ответить
Невистачає тільки януковича,опежезисти рулять країною! Зелена влада повернула їм кермо!
07.03.2024 15:18 Ответить
Татаров знає ККУ, як і ті хто під нього лягли…
Стаття 28. Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією

Генпрокурор, може, йому з подєльніками, уже і пояснив, те що вони і самі знають….
Схема БАКАЙ 2….
07.03.2024 16:56 Ответить
Єрмака неможливо перемогти! Він - Наймогутніший!
07.03.2024 17:25 Ответить
Татарва захопила Україну?А де ж цей хриць ховається вже 5 років? Він же ж мусить хоч зрідка на якусь роботу приходити, та і взагалі на люди показуватись?
07.03.2024 18:39 Ответить
от і не дивуйтеся, чому потім захід скептично дивиться на надання чергового траншу фін.допомоги...
07.03.2024 19:43 Ответить
 
 