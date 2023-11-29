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Новости Общество
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Янукович (30770) Офис Президента (1685) Татаров Олег (348)

Заместитель руководителя ОП Татаров проживает в имении, связанном с Януковичем, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Общество

татаров

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров снимает дом в закрытом коттеджном городке в Козине, владелец которого купил его у семьи Ростомян, на члена которой был переписан дом президента-беглеца Виктора Януковича.

Об этом идет речь в расследовании Украинской правды, сообщает Цензор.НЕТ.

"О том, что Татаров живет в имении в закрытом коттеджном городке в Козине, от источников в политических кругах нам стало известно еще в середине 2021 года. Недавно эту информацию смогли подтвердить наши коллеги. Но в каком именно имении живет Татаров, - а точнее в чьем - до сих пор было неизвестно. По информации источников в бизнес-кругах, живет Олег Татаров в одном из самых больших в коттеджном городке домов общей площадью почти 600 квадратных метров", - говорится в материале.

Редакции УП удалось получить договоры купли-продажи этого дома. Согласно этим данным, он принадлежит не Олегу Татарову, а Коваленко Владимиру Васильевичу, купившему это имение в Козине - в одном из самых дорогих частных поселков страны - в 2021 году за 2 млн грн. При покупке дома от его имени действовала Коваленко Ольга Владимировна – его жена.

"Коваленко приобрел это имение по очевидно во много раз заниженной стоимости у гражданки РФ Магакян Сусаны Кайсеровны, 1945 года рождения. И Магакян, и Коваленко имеют донецкие прописки. И самое интересное: согласно данным Юконтрола, женщина по имени Ольга Коваленко является руководителем компаний, которые принадлежат членам семьи Магакян, что может свидетельствовать о фиктивной продаже объекта путем перерегистрации на приближонное лицо", - отмечается в расследовании.

Согласно данным Юконтрола, семья Магакян имеет также связь с семьей Ростомян. Они являются совладельцами компании "Ритейл резиденс".

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"В 2015 году издание "Наши деньги" сообщало, что дом президента-беглеца Виктора Януковича был переписан именно на члена семьи Ростомян, а это значит, что заместитель руководителя Офиса президента уже несколько лет проживает в имении, имеющем непосредственное отношение к семье Магакян, а она, в свою очередь, имеет непосредственную бизнес-связь с семьей Ростомян, на члена которой было переписано имение самого Виктора Януковича", - отмечает УП.

Издание обратилось за комментариями к Олегу Татарову и другим причастным, однако Татаров не вышел на связь.

Но удалось связаться с Владимиром Коваленко – владельцем поместья, в котором проживает Татаров. Коваленко рассказал, что Татаров проживает в его имении на основании договора аренды с ноября 2021 года.

На вопрос о том, как ему удалось приобрести имение всего за 2 миллиона гривен, Коваленко ответил, что на момент покупки это был "дачный дом без ремонта", а также отметил и изменение цен за это время.

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По его словам, с семьей Магакян его связывает то, что его жена работает в ООО "Керамресурс", где Магакян является основателем, а дом был записан на мать основателя.

То, что семья Магакян продала Коваленко дом по очевидно заниженной стоимости, а затем Коваленко сдал его в аренду Татарову, Коваленко называет стечением обстоятельств. По его словам, он не помнит, как Татаров нашел этот дом.

В то же время, по словам Коваленко, это единственное имение, которое он сдает в аренду.

Он подтвердил, что за коммунальные услуги платит семья Магакян, а не сам Татаров. По его словам, сумма аренды составляет 75 тысяч гривен в месяц.

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Напомним, вечером 16 октября этого года съемочная группа "Украинской правды" встретила в правительственном квартале двух чиновников: заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, который является неформальным куратором всей правоохранительной системы, и заместителя главы Национальной полиции Украины Дмитрия Тишлека.

Неформальный характер встречи может свидетельствовать о том, что обсуждались не только рабочие вопросы, которые связывают куратора правоохранительной системы от Офиса президента с одним из глав Национальной полиции.

Ранее, как сообщал Цензор.НЕТ, издание Bihus.Info обнародовало расследование о том, что жена заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека по состоянию на лето 2023 года не лишилась российского паспорта, а сам он пользуется недвижимостью и авто семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении Цензор.НЕТ, в 2005 году супруга Тишлека Александра Балакай просила выдать ей новый паспорт гражданки РФ, что и было сделано. Именно этот паспорт гражданки РФ, согласно расследованию журналистов Bihus.info, до сих пор остается действительным. Кроме того, по данным источников, в 2015-2017 годах она регулярно ездила в Россию и в оккупированный РФ Крым.

В ответ заместитель председателя Нацполиции Тишлек заявил, что СМИ "исказили факты" в расследовании о российском паспорте его жены. А также, что он собирается обращаться в ГБР по этой ситуации.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко отстранил от должности заместителя председателя Нацполиции Тишлека на время проведения расследования ГБР.

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Топ комментарии
+17
Дивно.
Людина Януковича живе у маєтку, пов'язаному з Януковичем.

А хто ж це оточив себе людішками Януковича та сциться народу України та армії України?

P.S. Доречі, навіть Яник не сцявся України так, як ЗЄ.
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29.11.2023 21:46
+14
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29.11.2023 21:53
+13
Pandamonium

А знаєте, чому зелені творять таку дичину? Бо впевнені в своїй безкарності.
Всі силові структури під ними - СБУ, ГУР, суди, мєнти.
А військові далеко в полі, в окопах.
На їх думку, вони можуть творити, що захочуть - травити Головкома, випускати Коломоя, підписувати мир з кацапами.

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29.11.2023 21:49
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доборолись. виродок януковича з часів майдану знову веде нас в прірву...
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29.11.2023 21:42 Ответить
у вас у слові "довибирались" чотири помилки.
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30.11.2023 00:23 Ответить
А як Вам таке а схожість природу не надуриш
я думаю поведінки однакові


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29.11.2023 21:45 Ответить
Татаров замаскированный клон Путина?
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29.11.2023 22:02 Ответить
нет у них поведение одинаковое оба мента фсб поведение заложено в професії такие же хитріе подліе ради своей карері положат кучу народа природа все накладівает на лицо поєтому и схожесть стереотипа
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29.11.2023 22:11 Ответить
Я саме й хотів сказати, що плєшивий, як Х**ло.
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29.11.2023 22:54 Ответить
Дивно.
Людина Януковича живе у маєтку, пов'язаному з Януковичем.

А хто ж це оточив себе людішками Януковича та сциться народу України та армії України?

P.S. Доречі, навіть Яник не сцявся України так, як ЗЄ.
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29.11.2023 21:46 Ответить
!!!!!!!!!!!
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30.11.2023 08:20 Ответить
Pandamonium

А знаєте, чому зелені творять таку дичину? Бо впевнені в своїй безкарності.
Всі силові структури під ними - СБУ, ГУР, суди, мєнти.
А військові далеко в полі, в окопах.
На їх думку, вони можуть творити, що захочуть - травити Головкома, випускати Коломоя, підписувати мир з кацапами.

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29.11.2023 21:49 Ответить
Шавки цих двох діячів Кремля
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30.11.2023 03:01 Ответить
нічого нового, буба теж не мешкає в своему маєтку
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29.11.2023 21:50 Ответить
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29.11.2023 21:53 Ответить
До речі, ікона борцунів з Порошенком Кузя Скрябін, розфігарившийся на швидкості за 200 об вантажівку, теж з золотої когорти ;Молодь за Януковича;.
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29.11.2023 21:55 Ответить
схоже, що твоя любов до Порошенка тобі зовсім розум відібрала. Не чіпай Скрябіна, його вже давно нема серед живих. У Скрябіна було більше совісті і честі ніж у твого 'гетьмана', який заховав своїх синів в Лондоні, патріот херовий.
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29.11.2023 22:13 Ответить
Совесть, наверное, заключалась в том чтобы брать деньги у рыгов. И обсирать Майдан.
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29.11.2023 22:36 Ответить
Вам нагадати хто був міністром у януковича, чи самі згадаєте.
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29.11.2023 22:58 Ответить
Быть министром не преступление само по себе. А вот поддерживать конкретные убеждения это другое дело.
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29.11.2023 23:00 Ответить
Порошенко був міністром з питань євроінтеграції від опозиції.
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29.11.2023 23:03 Ответить
Он был министром экономики полгода. Смешно что это оправдывает по мнению критиков Порошенко тех кто активно поддерживал Януковича.
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29.11.2023 23:05 Ответить
Я все зрозумів. Щоб припинити діалог, а слідом скандал і бан обріжу методичку лахтинця відразу.
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29.11.2023 23:09 Ответить
Просто Порошенко за его 25 лет в политике Украины ничем не успел зашквариться. Всегда был за Украину, никогда не было реальных скандалов в которых он виноват как та же Тимошенко за которой шлейф скандалов. И так далее. Оттого так как упрекнуть его реально не в чем рассказывают что он там был министром у Януковича или еще что.
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29.11.2023 23:15 Ответить
Більше того- навпаки.
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29.11.2023 23:18 Ответить
Клавіша, це від великої совісті лабцх скрябін брав гроші у індюковича?
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29.11.2023 22:50 Ответить
Ганю, твій чоловік і сини де зараз? щоб не було зайвого флуду- я маю повне право спитати. Сама здогадаєшся чому.
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29.11.2023 23:05 Ответить
Магакян ,Ростомян ,татаров уїбан-нарід потерпить....аби не барига.
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29.11.2023 21:53 Ответить
Скоро закінчиться епоха зеленосраких і всі ***** татарови ******* поплатяться за свою гнилу безкарно діяльність проти України.
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29.11.2023 21:54 Ответить
Цікаво, а де ви хотіли щоб він мешкав? Дивно що Портнова там нема
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29.11.2023 21:59 Ответить
Tатаров Олег Юрійович

До призначення в Офіс Президента України працював у правоохоронних органах та курирував кримінальні провадження стосовно Тетяни Чорновол, Автомайдану та активістів Євромайдану.

Член низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук. Саме Олег Татаров є одним із агентів кремля, яким ще стара гебешна агентура серед викладачів університету внутрішніх справ та КНУ ім. Шевченка допомагала робити кар'єру.

І зараз Татаров з любого петеушника при владі, з допомогою липових публікацій і низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук, де він є членом, може склепати "прах хфессора". Згадайте Киву.

За повідомленням Центру протидії корупції, Олег Татаров допоміг утекти з України куму Путіна Вікторові Медведчуку, колишньому заступнику голови Адміністрації президента України за часів Януковича Андрієві Портнову та сину Портнова призовного віку, який покинув країну 28 березня 2022 року. Крім того Олег Татаров намагався розблокувати заморожені в Україні рахунки Миколаївського глиноземного заводу, який належить російському мільярдеру Олегові Дерипасцi.
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29.11.2023 22:02 Ответить
Раніше Зеленський публічно захищав Татарова, призначення якого до Офісу президента свого часу викликало шквал критики, адже в часи Євромайдану той був ключовим посадовцем в органах міліції і для багатьох став обличчям переслідувань активістів.
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29.11.2023 22:12 Ответить
Так все що належало янику і ко., як би то конфіскували??? Який розсадник в цій жОПі!!!! Подивимось що буде далі!!!
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29.11.2023 22:04 Ответить
Те ж, що було до .
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30.11.2023 08:26 Ответить
Маєток, пов"язаний з...Ну подайте ви ту інфу професійніше , бо якась сира вона(подача).
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29.11.2023 22:07 Ответить
А що жити просто в квартирі вам всім вже западло? Корона з голови впаде чи роги відпадуть? А як Зєльц стане не кім, що ви всі робити будете га тишліки???
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29.11.2023 22:24 Ответить
мафію легше очолити ніж побороти - так і зробили
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29.11.2023 22:31 Ответить
Money, money, money
Must be funny
In the rich man's world (с)
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29.11.2023 22:35 Ответить
Я нє удівльон.
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29.11.2023 22:37 Ответить
пошлі корпоратівниє войни. Жгітє, рєбята,жгітє.
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29.11.2023 22:45 Ответить
Пердь в калюжу зараховано, клавіша
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29.11.2023 22:52 Ответить
У ОПі зЕрмака є хоч хтось не пов'язаний з бандюковичем?
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29.11.2023 23:08 Ответить
Є один, хто блазнював перед "бандюковичем", але невідомо чи він був "пов'язаний", може просто "піаніст"?
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29.11.2023 23:52 Ответить
... ну, піськіст.
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30.11.2023 08:28 Ответить
скаже нічєво не знал, а гроші накалядував
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30.11.2023 00:25 Ответить
Маєток в Козині 600 квадратів проданий в 2021 році за якихось там 76000 дол.???
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30.11.2023 08:44 Ответить
ОПГ Татарова-Єрмака вже давно нікого не дивує)) Там в ОП ще багато чортів на кшалт рекетира Колі Беззубенка - "дисертанта" Татарова. Цікаво - на що вони розраховують? Розплата неминуча!
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30.11.2023 10:22 Ответить
 
 