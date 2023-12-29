Кабмін затвердив законопроєкт, який зберігає контроль Татарова над БЕБ, - Шабунін

Кабінет Міністрів на засіданні затвердив законопроєкт, який заблокує реформу Бюро економічної безпеки.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Уряд затвердив законопроєкт, яким зберігає контроль Татарова над БЕБ для подальших знущань над українським бізнесом. Це якщо ви раптом думали, що Уряд ракетною атакою займався", - зазначив він.

Шабунін нагадав, що 16 жовтня у фінансовий комітет ВРУ погодив законопроєкт про справжню реформу БЕБ (№10088-1). Останній передбачає перезавантаження БЕБ. А саме: 1. відбір нового керівника за прозорим конкурсом і 2. переатестацію ключового персоналу.

"Щоб завадити цій реформі, Татаров раніше підготував свій законопроєкт. А сьогодні Уряд його затвердив. Наголошу, що в порядку денному засідання Кабміну цього питання не було. Тобто Кабмін спеціально затвердив законопроєкт Татарова в день, коли увага всієї країни зосереджена на ранішній ракетній атаці рф, яка забрала життя 20-ти українців.

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Законопроєкт Татарова не містить норми, які забезпечують очищення БЕБ від недоброчесних співробітників. Проєкт планують якнайшвидше провести через правоохоронний комітет та ухвалити у Раді. Саме правоохоронний комітет ВРУ підконтрольний Олегу Татарову. Наприклад, саме цей комітет під керівництвом слуги Сергія Іонушаса заблокував повне скасування сумнозвісних "поправок Лозового".

Таким чином, реформа БЕБ буде заблокована, а ОП – збереже контроль над органом – в першу чергу за рахунок відсутності процедури очищення органу від людей Тататарова та інших недоброчесних співробітників", - додав голова Центру протидії корупції.

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