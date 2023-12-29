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Кабмін затвердив законопроєкт, який зберігає контроль Татарова над БЕБ, - Шабунін

татаров

Кабінет Міністрів на засіданні затвердив законопроєкт, який заблокує реформу Бюро економічної безпеки.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Уряд затвердив законопроєкт, яким зберігає контроль Татарова над БЕБ для подальших знущань над українським бізнесом. Це якщо ви раптом думали, що Уряд ракетною атакою займався", - зазначив він.

Шабунін нагадав, що 16 жовтня у фінансовий комітет ВРУ погодив законопроєкт про справжню реформу БЕБ (№10088-1). Останній передбачає перезавантаження БЕБ. А саме: 1. відбір нового керівника за прозорим конкурсом і 2. переатестацію ключового персоналу.

"Щоб завадити цій реформі, Татаров раніше підготував свій законопроєкт. А сьогодні Уряд його затвердив. Наголошу, що в порядку денному засідання Кабміну цього питання не було. Тобто Кабмін спеціально затвердив законопроєкт Татарова в день, коли увага всієї країни зосереджена на ранішній ракетній атаці рф, яка забрала життя 20-ти українців.

Читайте також: "Слуга народу" Мотовиловець з голосу провів у Раді законопроєкт, який передає державну частину акваторії порту "Південний" компаніям олігархів Федоричева і Жеваго, - Шабунін

Законопроєкт Татарова не містить норми, які забезпечують очищення БЕБ від недоброчесних співробітників. Проєкт планують якнайшвидше провести через правоохоронний комітет та ухвалити у Раді. Саме правоохоронний комітет ВРУ підконтрольний Олегу Татарову. Наприклад, саме цей комітет під керівництвом слуги Сергія Іонушаса заблокував повне скасування сумнозвісних "поправок Лозового".

Таким чином, реформа БЕБ буде заблокована, а ОП – збереже контроль над органом – в першу чергу за рахунок відсутності процедури очищення органу від людей Тататарова та інших недоброчесних співробітників", - додав голова Центру протидії корупції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада планує ухвалити законопроєкт про БЕБ, який "забетонує" вплив Татарова на весь кримінальний процес, - Шабунін

Автор: 

Кабмін (14082) Шабунін Віталій (534) Татаров Олег (425) Бюро економічної безпеки (614)


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Топ коментарі
+16
А чому Янукович не повертається? Був би прем'єром ,як мінімум, при Зеленському?
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29.12.2023 15:03
+13
Це дуже мотивує людей йти в ТЦК, ризикувати життям, щоб зберегти все це лайно...
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29.12.2023 15:03
+11
Все рівно Володимир наш Зеленський ніпрічьом!
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29.12.2023 15:02
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Херпідуни ОПовські...
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29.12.2023 15:02 Відповісти
ЗЄля-мля, пачему мы еще не в НАТО и ЕС ?

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29.12.2023 16:01 Відповісти
Все рівно Володимир наш Зеленський ніпрічьом!
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29.12.2023 15:02 Відповісти
А чому Янукович не повертається? Був би прем'єром ,як мінімум, при Зеленському?
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29.12.2023 15:03 Відповісти
Це дуже мотивує людей йти в ТЦК, ризикувати життям, щоб зберегти все це лайно...
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29.12.2023 15:03 Відповісти
Цей військовий дав вичерпні відповіді на всі питанні щодо...
Борг громадянина: Монолог Військового про мобілізацію!
https://www.youtube.com/watch?v=hNR5qrCkwiQ
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29.12.2023 15:04 Відповісти
Коли держава в тебе просить щоб ти віддав за неї "найцінніше" життя, то прояв будь якого максималізму є адекватною платою..., вже прийшов час спитати в держави плату на перед, або поховати таку державу... скільки у нас було майданів, скільки людей поклали життя вимагаючи, від держави-влади якісних змін життя для себе, а результат це корупційно-олігархічна утопія, у якій без змін ми живемо тридцять років...
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29.12.2023 15:08 Відповісти
Українська Держава це ми - "мудрий український нарід",

який похерив свою Українську Державу у 1917-2021 рр, а потім їв своїх дітей під час Голодомору у 1932-1933 рр.,
нарід, який знову похерив Українську Державу у 2019 р., обравши під час війни дезертира ЗЄлоха замість Гетьмана.

"Здобудеш https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 Українську Державу, або загинеш у боротьбі за Неї" -
це перший пункт з клятви члена ОУН

ду-май-тє....
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29.12.2023 16:11 Відповісти
Нарід, який виходив на майдани 2004 і 2008 років платив кров'ю, щоб привести новие ліца до корита Юща і Петю і якого влада успішно після цього кидала, залишивши всю корупційно-олігархічну систему без змін...
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29.12.2023 16:21 Відповісти
не кизди !
осьо твої "новие ліца" (термін ЗЄ лєнського)

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29.12.2023 16:49 Відповісти
Удивительно даже. Народ, который разочаровывался за год-два и возвращался к любимым рыгам. Так привычнее.
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30.12.2023 03:17 Відповісти
2 раза выбрать нормальных и скулить, что недостаточно хороши и 150 раз выбрать рыгов и молчать в тряпочку.
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30.12.2023 03:19 Відповісти
Борги громадяни платять у банках

під час війни виконують святий моральний обов'язок захищати Україну, Українську Державу.

на війні вже загинуло декілька моїх знайомих - хлопців молодих і літніх.
вони пішли добровольцями, вони не оглядались що там сусіда за парканом вкрадене сховав, вони пішли на війну....
у ЗСУ служить 17 моїх молодих співробітників - їм прийшли повістки, вони пішли, не втікали топитись у Тисі або замерзати у Карпатах, а просто зібрались та пішли, вдома залищились молоді дружини та малі діти

хто цей пацанчик у військовій бобочці ?
він сам не представився, немає жодного посилання на його особу, а сам текст - звичайней ЦІПСО.
Українська Держава - священна. Якщо стан справ в Державі не подобається, йди на вибори, виходь на вулицю, бери зброю та роби свою Державу кращою
оля, іди на х...й !


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29.12.2023 16:46 Відповісти
При Порошенко Татарових Портнових та іншого ригівськорго лайна в Україні і близько не було...
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29.12.2023 15:19 Відповісти
Хватало Медведчука...
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29.12.2023 15:22 Відповісти
і шо він вирішував ?
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29.12.2023 16:01 Відповісти
та не кажіть, куме кувиркалась та мєдвєдка із своєю кумою у вагон-ресторані на діванчиках

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29.12.2023 16:14 Відповісти
хватають дезертирів на вулиці, а ЗЄботів вистачає

вчіть мову, алєні, мать вашу !!!
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29.12.2023 16:20 Відповісти
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29.12.2023 18:27 Відповісти
там так і написано було? "проєкт"?
бо на місці Тартарова, я би і стимулював шоб ідіоти юзали ці словечка і пролонговували коучсітерство політикинь замість забирати їх на фронду, членкинь всіх треба деплойтментнути в окопи, покреативимо і у нас з.являться аєропорти з гіперлупами.
тьху
просто дуже впадає у "мізги" всяке кривляння. навіть при тому шо регіанальне рило Тартарова в новині - нагаласували.ТЕ? їж. ну, ви зрозуміли.... та ні, шашлички ж на новогідні, день олів.є, по русски, а за пів-року - день Обіду, шашликииии(просто готують перемир.я, я слухаю наших блогерів, щось та готують єрмачки)
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29.12.2023 15:05 Відповісти
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29.12.2023 15:05 Відповісти
ЗЄлєнский, пачему нам не дают денех ?

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29.12.2023 16:17 Відповісти
Та іди ти нахєр зі своїм татаровим, бебом і дешевою заказухою. Татаров це, сккка, твій вибір, якого ти на руцях заніс на Банкову.
**** ти тепер ниєш, чмо..
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29.12.2023 15:06 Відповісти
Мдєєєє.... я знав що зелені - довбні, але ти ба як згуртувались, яник позаздрить.
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29.12.2023 15:08 Відповісти
"янукович" не мав стільки влади, скільки 73% ідіотів віддали блаЗЄнському.
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29.12.2023 15:17 Відповісти
Я вам чесно скажу, ну не думав, що буде хтось гірший за яника та кучми.... ну такого ніби не існує у світі.... але тут трапилися зелені...
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29.12.2023 15:21 Відповісти
блаЗЄ за своєю свідомістю нічим від "овоча" не відрізняється. Але "овоч" не мав стільки влади -- у ВР його завжди могли зупинити в разі зухвалості. Та й хуцпи такої він не мав

Згадайте, що у ВР часів "овоча" опозиція очолювала кілька дуже важливих комітетів, скажімо, комітет з регламенту традиційно віддавали опозиції в усі часи.

Але блаЗЄнська гусінь навіть на це, вибачте, наср@ла. Бо хуцпа.
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29.12.2023 15:32 Відповісти
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29.12.2023 15:13 Відповісти
саме так!

всі знайомі, які голосували за яника проголосували за ЗЄлєнського

ЗЄ для них - реванш після Пороха і часу патріотизму
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29.12.2023 16:52 Відповісти
Та шо ти таке кажеш
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29.12.2023 17:56 Відповісти
ото новина
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29.12.2023 18:06 Відповісти
шабунине, признайся нарешті, що ти мріяв про те, щоб в Україні при владі став антимайдан.
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29.12.2023 15:16 Відповісти
Каб. мін взагалі втратив свою субєктність черговий придаток до ОП ,а хто такий Татаров це той хто звинувачував майданівців і захищав "беркут" , був дуже близько до сумнозвісного захарченка який зараз в бігах .
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29.12.2023 15:19 Відповісти
Стесняюсь спросить
****** сегодня в моде?
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29.12.2023 15:23 Відповісти
Я думаю кожен справжній чоловік бажає записатись добровольцем у батальйон під командуванням Арестовича і відбути у місце його дислокації! Також можна записатись у батальйон під командуванням Ермака , або Татарова , ат до батальйону Колі Котлети вже мабуть черга стоїть! Кажуть до Мілованова у батальйон діючи військові просились , але він не взяв , так вони його пі*ором обізвали і погрожували розібратись , він трохи перелякався! А от як у Зеленського у наступному році закінчаться повноваження , то він сам казав запишеться добровольцем у штурмовики ! Усі чоловіки матимуть за честь служити поряд з ним! Отак і переможемо!
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29.12.2023 15:47 Відповісти
Шабунін , а шо ти там за пісюніста топив у 19р...? То їди нах ...з ними разом
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29.12.2023 15:54 Відповісти
Шабунін, ти так цього хотів, так хотів Зеленського, так боробся з "кривавим баригою", шо ще не так?
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29.12.2023 16:40 Відповісти
ОП рулить!Молоді,наглі,безпринципні.Все *****.
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29.12.2023 16:45 Відповісти
З 2011 року ворог України татаров був заступником начальника Головного слідчого управління МВС. У 2014 році після втечі резидента кремля януковича був звільнений з посади. Та 5 серпня 2020 року ..резидент зеленський злочинно призначив злодія татарова заступником голови Офісу Президента України.
Під час обіймання посади заступника начальника Головного слідчого управління МВС Україні у 2011-2014 роках в угоду Кремлю він вів кримінальні провадження репресії проти громадської діячки та опозиціонерки Тетяни Чорновол, лідера «Автомайдану» Дмитра Булатова та багатьох протестувальників Майдану та інших громадських діячів. Навіть був адвокатом екс-заступника голови адміністрації ЗЕКА- януковича ворога України а.портнова. У 2016 році також був адвокатом народного депутата України від партії «Опозиційний блок» кремлівського виродка в.новинського........
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29.12.2023 16:46 Відповісти
Это полный НИЗ..Ц !Виктор Фёдорович на фоне зелёной шоблы , мальчик в трусиках !
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29.12.2023 16:58 Відповісти
Можливо моя точка зору не співпадатиме з іншими, але я особисто характеризую Херпіду по його поступках і по його оточенню. Він без і працює з тими, з ким йому комфортно і своїх однодумців. Ось наприклад, його оточення - виклюбчно донецькі, луганські, абхазські, єврейські ті інші, території з яких вони вийшли, в окупації і левова частина того населення воює проти України, на Майдані були на боці антимайдану, в складі "ДНР" і "ЛНР" та інших формувань, наприклад татаров, єрмак, шурма, данилов, смірнов, демченко...всі ті, що обслуговували януковича і жодного з патриотичних міст Львова, Тернополя, Івано-Франківська..., тих, що підтримали Майдан і фактично виграли Майдан. Можливо я не так думаю, але це все кидається в очі, я не пишу про Беню, шифірів, пінчуків, фрідманів та інших, які розривали, розривають і продовжують паризитувати на українській економиці.
Які основні тези були у Херпіду " Какая разница" і він тайого команда все робили, щоб тут панівною залишалася російська мова і її культура, скільки раз вони ставили і ставлять палки в колеса по "мовному" закону, створили російськомовні "Дом" і "Фрідом" за українські бюджетні гроші, а не англійськомовні, щоб довести англомовним громадянам нашу позицію, бо 90% допомоги Україні поступає з тих країн, а не російськомовних. А на території англомовних країн добре проводять пропаганду кацапи, але чомусь не ми і там з'являються проросійські лідери, як наприклад у Словаччині, Угорщині та інших країн, і в США половина населення підтримує Цапію. Це по незнанню так робиться, чи навмисно?
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29.12.2023 18:00 Відповісти
все як завжди - в 'кращих' наших традиціях
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16.01.2024 13:06 Відповісти
Вони нас нищать..
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22.02.2024 14:46 Відповісти
 
 