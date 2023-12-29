Кабмін затвердив законопроєкт, який зберігає контроль Татарова над БЕБ, - Шабунін
Кабінет Міністрів на засіданні затвердив законопроєкт, який заблокує реформу Бюро економічної безпеки.
Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Уряд затвердив законопроєкт, яким зберігає контроль Татарова над БЕБ для подальших знущань над українським бізнесом. Це якщо ви раптом думали, що Уряд ракетною атакою займався", - зазначив він.
Шабунін нагадав, що 16 жовтня у фінансовий комітет ВРУ погодив законопроєкт про справжню реформу БЕБ (№10088-1). Останній передбачає перезавантаження БЕБ. А саме: 1. відбір нового керівника за прозорим конкурсом і 2. переатестацію ключового персоналу.
"Щоб завадити цій реформі, Татаров раніше підготував свій законопроєкт. А сьогодні Уряд його затвердив. Наголошу, що в порядку денному засідання Кабміну цього питання не було. Тобто Кабмін спеціально затвердив законопроєкт Татарова в день, коли увага всієї країни зосереджена на ранішній ракетній атаці рф, яка забрала життя 20-ти українців.
Законопроєкт Татарова не містить норми, які забезпечують очищення БЕБ від недоброчесних співробітників. Проєкт планують якнайшвидше провести через правоохоронний комітет та ухвалити у Раді. Саме правоохоронний комітет ВРУ підконтрольний Олегу Татарову. Наприклад, саме цей комітет під керівництвом слуги Сергія Іонушаса заблокував повне скасування сумнозвісних "поправок Лозового".
Таким чином, реформа БЕБ буде заблокована, а ОП – збереже контроль над органом – в першу чергу за рахунок відсутності процедури очищення органу від людей Тататарова та інших недоброчесних співробітників", - додав голова Центру протидії корупції.
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Борг громадянина: Монолог Військового про мобілізацію!
https://www.youtube.com/watch?v=hNR5qrCkwiQ
який похерив свою Українську Державу у 1917-2021 рр, а потім їв своїх дітей під час Голодомору у 1932-1933 рр.,
нарід, який знову похерив Українську Державу у 2019 р., обравши під час війни дезертира ЗЄлоха замість Гетьмана.
"Здобудеш https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 Українську Державу, або загинеш у боротьбі за Неї" -
це перший пункт з клятви члена ОУН
ду-май-тє....
осьо твої "новие ліца" (термін ЗЄ лєнського)
під час війни виконують святий моральний обов'язок захищати Україну, Українську Державу.
на війні вже загинуло декілька моїх знайомих - хлопців молодих і літніх.
вони пішли добровольцями, вони не оглядались що там сусіда за парканом вкрадене сховав, вони пішли на війну....
у ЗСУ служить 17 моїх молодих співробітників - їм прийшли повістки, вони пішли, не втікали топитись у Тисі або замерзати у Карпатах, а просто зібрались та пішли, вдома залищились молоді дружини та малі діти
хто цей пацанчик у військовій бобочці ?
він сам не представився, немає жодного посилання на його особу, а сам текст - звичайней ЦІПСО.
Українська Держава - священна. Якщо стан справ в Державі не подобається, йди на вибори, виходь на вулицю, бери зброю та роби свою Державу кращою
оля, іди на х...й !
вчіть мову, алєні, мать вашу !!!
бо на місці Тартарова, я би і стимулював шоб ідіоти юзали ці словечка і пролонговували коучсітерство політикинь замість забирати їх на фронду, членкинь всіх треба деплойтментнути в окопи, покреативимо і у нас з.являться аєропорти з гіперлупами.
тьху
просто дуже впадає у "мізги" всяке кривляння. навіть при тому шо регіанальне рило Тартарова в новині - нагаласували.ТЕ? їж. ну, ви зрозуміли.... та ні, шашлички ж на новогідні, день олів.є, по русски, а за пів-року - день Обіду, шашликииии(просто готують перемир.я, я слухаю наших блогерів, щось та готують єрмачки)
**** ти тепер ниєш, чмо..
Згадайте, що у ВР часів "овоча" опозиція очолювала кілька дуже важливих комітетів, скажімо, комітет з регламенту традиційно віддавали опозиції в усі часи.
Але блаЗЄнська гусінь навіть на це, вибачте, наср@ла. Бо хуцпа.
всі знайомі, які голосували за яника проголосували за ЗЄлєнського
ЗЄ для них - реванш після Пороха і часу патріотизму
****** сегодня в моде?
Під час обіймання посади заступника начальника Головного слідчого управління МВС Україні у 2011-2014 роках в угоду Кремлю він вів кримінальні провадження репресії проти громадської діячки та опозиціонерки Тетяни Чорновол, лідера «Автомайдану» Дмитра Булатова та багатьох протестувальників Майдану та інших громадських діячів. Навіть був адвокатом екс-заступника голови адміністрації ЗЕКА- януковича ворога України а.портнова. У 2016 році також був адвокатом народного депутата України від партії «Опозиційний блок» кремлівського виродка в.новинського........
Які основні тези були у Херпіду " Какая разница" і він тайого команда все робили, щоб тут панівною залишалася російська мова і її культура, скільки раз вони ставили і ставлять палки в колеса по "мовному" закону, створили російськомовні "Дом" і "Фрідом" за українські бюджетні гроші, а не англійськомовні, щоб довести англомовним громадянам нашу позицію, бо 90% допомоги Україні поступає з тих країн, а не російськомовних. А на території англомовних країн добре проводять пропаганду кацапи, але чомусь не ми і там з'являються проросійські лідери, як наприклад у Словаччині, Угорщині та інших країн, і в США половина населення підтримує Цапію. Це по незнанню так робиться, чи навмисно?