САП совместно с Нацполицией проводит обыски у сотрудника НАБУ, - Бутусов
Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит обыски у сотрудника НАБУ.
Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Беспрецедентное и шокирующее для многих событие. С санкции специального антикоррупционного прокурора Клименко прокуроры САП и сотрудники департамента стратегических расследований Нацполиции проводят обыски у одного из детективов спецподразделения НАБУ, который ведет работу под прикрытием. Основание для обыска - дело о разглашении данных досудебного расследования.
Сотрудники НАБУ откровенно шокированы, что руководитель САП Клименко, сам бывший детектив НАБУ, привлек к действиям против НАБУ ДСР Нацполиции - одно из самых коррумпированных правоохранительных подразделений, которое выполняет команды всесильного заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова, который в свое время был одним из подозреваемых по делу НАБУ", - написал Бутусов в фейсбуке.
Как отмечает журналист, подразделение агентов под прикрытием - самое сокровенное в НАБУ, и то, что Клименко фактически предоставил полиции и Татарову доступ ко многим материалам работы этого подразделения, должно иметь очень серьезные основания.
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"Сегодняшняя акция САП продемонстрировала конфликт между двумя антикоррупционными органами, последствия которого теперь будут непредсказуемыми, поскольку дело может коснуться многих руководителей", - считает Бутусов.
По информации источников, необходимость срочных обысков может объясняться утечкой информации по одному из самых резонансных уголовных дел, которое касается одного из ключевых организаторов одной крупной коррупционной схемы.
"Обыски в НАБУ могут быть не последними, и среди фигурантов могут оказаться высокопоставленные должностные лица антикоррупционного бюро", - отмечает главный редактор Цензор.НЕТ.
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Взагалі ніхто... Виходить, що так
убогі
єрмак працює
Чи до Єрмака. Чи до Татарова. Чи до хріна лисого. Різниці ж немає.
Зелена пліснява - це вже історія. Тепер це - зелене лайно.
САП терміново кинулося ЗНИЩУВАТИ ДОКАЗИ.
п'ять років, ще не закінчились!
а так, як дорослі дяді і тьоті, за сраку спіймали, вичищають, все що тільки можливо!
Рішення КСУ, треба виконувати в ОПУ та бухгалтерам з ДУС!