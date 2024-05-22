САП совместно с Нацполицией проводит обыски у сотрудника НАБУ, - Бутусов

Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит обыски у сотрудника НАБУ.

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Беспрецедентное и шокирующее для многих событие. С санкции специального антикоррупционного прокурора Клименко прокуроры САП и сотрудники департамента стратегических расследований Нацполиции проводят обыски у одного из детективов спецподразделения НАБУ, который ведет работу под прикрытием. Основание для обыска - дело о разглашении данных досудебного расследования.

Сотрудники НАБУ откровенно шокированы, что руководитель САП Клименко, сам бывший детектив НАБУ, привлек к действиям против НАБУ ДСР Нацполиции - одно из самых коррумпированных правоохранительных подразделений, которое выполняет команды всесильного заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова, который в свое время был одним из подозреваемых по делу НАБУ", - написал Бутусов в фейсбуке.

Как отмечает журналист, подразделение агентов под прикрытием - самое сокровенное в НАБУ, и то, что Клименко фактически предоставил полиции и Татарову доступ ко многим материалам работы этого подразделения, должно иметь очень серьезные основания.

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"Сегодняшняя акция САП продемонстрировала конфликт между двумя антикоррупционными органами, последствия которого теперь будут непредсказуемыми, поскольку дело может коснуться многих руководителей", - считает Бутусов.

По информации источников, необходимость срочных обысков может объясняться утечкой информации по одному из самых резонансных уголовных дел, которое касается одного из ключевых организаторов одной крупной коррупционной схемы.

"Обыски в НАБУ могут быть не последними, и среди фигурантов могут оказаться высокопоставленные должностные лица антикоррупционного бюро", - отмечает главный редактор Цензор.НЕТ.

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