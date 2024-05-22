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САП совместно с Нацполицией проводит обыски у сотрудника НАБУ, - Бутусов

сап

Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит обыски у сотрудника НАБУ.

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Беспрецедентное и шокирующее для многих событие. С санкции специального антикоррупционного прокурора Клименко прокуроры САП и сотрудники департамента стратегических расследований Нацполиции проводят обыски у одного из детективов спецподразделения НАБУ, который ведет работу под прикрытием. Основание для обыска - дело о разглашении данных досудебного расследования.

Сотрудники НАБУ откровенно шокированы, что руководитель САП Клименко, сам бывший детектив НАБУ, привлек к действиям против НАБУ ДСР Нацполиции - одно из самых коррумпированных правоохранительных подразделений, которое выполняет команды всесильного заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова, который в свое время был одним из подозреваемых по делу НАБУ", - написал Бутусов в фейсбуке.

Как отмечает журналист, подразделение агентов под прикрытием - самое сокровенное в НАБУ, и то, что Клименко фактически предоставил полиции и Татарову доступ ко многим материалам работы этого подразделения, должно иметь очень серьезные основания.

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"Сегодняшняя акция САП продемонстрировала конфликт между двумя антикоррупционными органами, последствия которого теперь будут непредсказуемыми, поскольку дело может коснуться многих руководителей", - считает Бутусов.

По информации источников, необходимость срочных обысков может объясняться утечкой информации по одному из самых резонансных уголовных дел, которое касается одного из ключевых организаторов одной крупной коррупционной схемы.

"Обыски в НАБУ могут быть не последними, и среди фигурантов могут оказаться высокопоставленные должностные лица антикоррупционного бюро", - отмечает главный редактор Цензор.НЕТ.

Бутусов про обшуки в НАБУ

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Автор: 

НАБУ (4219) обыск (1896) Нацполиция (16437) Бутусов Юрий (4351) САП (2062) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+41
Трохи не так. Дєрьмак з татаровим проводять обшуки у того,хто на них "вийшов". Ми не переможемо поки на Банковій знаходиться оця *****.🥴
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22.05.2024 17:33
+18
Агенти Кремля викривають Агента ЦРУ. Будуть викрадені документи ,які згодом "опинятться на столі в кремлі".
єрмак працює
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22.05.2024 17:36
+16
Татаров вже відкрито знищує агентів. Це так само було по справі із закупкою клістронів у рашки нашою агентурою, яку всю потім злили русні
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22.05.2024 17:44
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Правила форума Совет форумчан
ну ніхто з сильних мира цього так просто не здається... щоб зжерти антикорупційні органи остаточно, треба їх розсварити, й все...
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22.05.2024 17:33 Ответить
Що там з нашим нгелегетимним? Коли у нього розшуки?
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22.05.2024 17:39 Ответить
Нелегітимний твій Яник
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22.05.2024 17:47 Ответить
йшов шостий рік, а в Конституційний Суд ніхто запиту так і не подав, бо подання запиту Президентом України в Конституційний Суд України - то маніпуляція кремля і ваащє іпсо
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22.05.2024 17:50 Ответить
Рішення КСУ, в ОПУ треба виконувати, а не іпсошити…

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
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22.05.2024 18:58 Ответить
то хірня, бо не втік
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22.05.2024 19:16 Ответить
Знаю, але приємно ще раз почути
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22.05.2024 18:14 Ответить
І яник-зек нелегітімний, це правда.
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22.05.2024 18:51 Ответить
Для нього буде особливо, як для пародії Наполеона
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22.05.2024 17:48 Ответить
Якщо оці зелені плюгаві нікчеми - "сильні мира цього" в Україні - то хто тоді ми, звичайні громадяни?
Взагалі ніхто... Виходить, що так
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22.05.2024 17:43 Ответить
О , пересічні під прапором чужої держави
убогі
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23.05.2024 07:04 Ответить
Трохи не так. Дєрьмак з татаровим проводять обшуки у того,хто на них "вийшов". Ми не переможемо поки на Банковій знаходиться оця *****.🥴
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22.05.2024 17:33 Ответить
Ну і їх ідейний батько Портнов жив здоров, випущений зеленими за кордон
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22.05.2024 17:45 Ответить
Агенти Кремля викривають Агента ЦРУ. Будуть викрадені документи ,які згодом "опинятться на столі в кремлі".
єрмак працює
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22.05.2024 17:36 Ответить
Давайте усі візьмемося за руки і дружно звернемося до Зеленського.
Чи до Єрмака. Чи до Татарова. Чи до хріна лисого. Різниці ж немає.
Зелена пліснява - це вже історія. Тепер це - зелене лайно.
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22.05.2024 17:37 Ответить
Їх вішати треба. А не звертатись до них.
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22.05.2024 17:52 Ответить
Віслюк Апокаліпсису потужно б'є копитом по головам мудрого наріду і підтримці країн Заходу!
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22.05.2024 17:39 Ответить
Татаров вже відкрито знищує агентів. Це так само було по справі із закупкою клістронів у рашки нашою агентурою, яку всю потім злили русні
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22.05.2024 17:44 Ответить
Ось ЗЕ й вийшли САМИ на СЕБЕ.
САП терміново кинулося ЗНИЩУВАТИ ДОКАЗИ.
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22.05.2024 17:50 Ответить
За Смирнова мстят.
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22.05.2024 17:50 Ответить
Бо НАБУ Смирнова за вим'я взяли.
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22.05.2024 17:51 Ответить
Бии своіх шоб чужі боялись
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22.05.2024 17:54 Ответить
нєнє.
п'ять років, ще не закінчились!
а так, як дорослі дяді і тьоті, за сраку спіймали, вичищають, все що тільки можливо!
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22.05.2024 17:57 Ответить
У НАБУ мабуть є компромат на Дєрьмаку або недопрезидента бубочку
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22.05.2024 18:00 Ответить
відповів https://censor.net/ua/news/3490791/pidozra_ekszastupnyku_yermaka_smyrnovu_vid_nabu_detali_spravy
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22.05.2024 18:02 Ответить
Подлость великого масштаба помогали и помогают Татарову занимать великое должности при любой власти.Все слуги с таким душком.
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22.05.2024 18:05 Ответить
НАБУ против САП - остаться должен кто-то один.
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22.05.2024 18:07 Ответить
Наплодили аньикорупційних контор, тепер один поперед іншого лізе, щоб освоїти бюджетні кошти.
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22.05.2024 18:14 Ответить
І чому ви дивуєтесь? Згадайте зняття клістронів у 2019 із систем наведення ракет ППО.
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22.05.2024 18:16 Ответить
ЖАБОГАДЮКИНГ
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22.05.2024 18:19 Ответить
ментовсько-прокурорська мафія активізувалась - відчуває безкарність
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22.05.2024 18:23 Ответить
Якщо така справа, напевно щось нарили на громадянина Зеленського з Єрмаком
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22.05.2024 18:26 Ответить
А шо всі так радуються? Україні капець. Да здравствуєт малоросія! ЗЄлайно свого добилися
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22.05.2024 18:56 Ответить
Україну поглинула тотальна корупція
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22.05.2024 19:08 Ответить
А це відповідь ОП на підозру Смірнову.
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22.05.2024 19:01 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text

Рішення КСУ, треба виконувати в ОПУ та бухгалтерам з ДУС!
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22.05.2024 19:04 Ответить
пауки в банке
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22.05.2024 19:06 Ответить


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22.05.2024 19:11 Ответить
Цей агент НАБУ - , (інший логін ) наш блогер і юзер?
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22.05.2024 20:06 Ответить
"Здається, панове, це була комедія!" ©
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23.05.2024 07:38 Ответить
 
 