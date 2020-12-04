Татаров: "Моей отставки требуют антиукраинские силы"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров прокомментировал акцию под стенами ОП с требованием его отставки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Татаров написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Сегодня представители антиукраинских сил организовали у Офиса Президента пикет с требованием моей отставки.
До тех пор, пока я работаю во власти, я буду продолжать на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, пытающихся организовать в нашей стране внешнее управление.
Я не боюсь ни сфальсифицированных уголовных дел, ни пикетов, ни требований. Моя позиция неизменна - только украинские интересы и формирования исключительно национальной и независимой правоохранительной политики, без чьих-то подсказок и внешних указаний".
Пожалуйста, подождите...
Можно подумать, шо проукраинские силы настолько за Татарова, шо без него ни спать, ни кушать не могут.
Зачесалась у Татарова Дупа комфортом избалованная, разнеженная в предвкушении пенделя сокрушительного, булкодробительного. В тягостном вожделении грядущей динамической деформации заныла главная черта Татарова, сопрягающая полужопия в единый анатомический объект.
Не хоцца благостно прогреваемой Дупе Татарова вытряхиваться из кресла тёплого, насиженного на улицу в стужу зимнюю, заснеженную; на 7 ветров промозглых, колючих; на морозы свирепые, трескучие; во вьюгу-куреву, злобно завывающую...
мабуть накопив компромату на бубочку достатньо, якщо так себе поводить...
Дивіться з 0:51:00 до 1:06:00. 15 хвилин, цікаво. Цікаво й те, що майданівець, проєвропейський нардеп з СН В.Безгін подався на захист охвістя ЗЕ і корупції в ньому. Така в них всіх карма?
Якаже моя знайома бог не тимошка. Видит немножко.. Дозвиздишься..