Татаров: "Моєї відставки вимагають антиукраїнські сили"

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров прокоментував акцію під стінами ОП з вимогою його відставки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Татаров написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Сьогодні представники антиукраїнських сил організували біля Офісу президента пікет із вимогою моєї відставки.

Доти, доки я працюю у владі, я продовжуватиму на всіх рівнях просувати політику зменшення впливу структур і організацій, що намагаються організувати в нашій країні зовнішнє управління.

Я не боюся ні сфальсифікованих кримінальних справ, ні пікетів, ні вимог. Моя позиція незмінна - тільки українські інтереси і формування виключно національної та незалежної правоохоронної політики, без чиїхось підказок і зовнішніх вказівок".

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