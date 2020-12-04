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Новини Політика України
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Татаров: "Моєї відставки вимагають антиукраїнські сили"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Татаров:

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров прокоментував акцію під стінами ОП з вимогою його відставки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Татаров написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Сьогодні представники антиукраїнських сил організували біля Офісу президента пікет із вимогою моєї відставки.

Доти, доки я працюю у владі, я продовжуватиму на всіх рівнях просувати політику зменшення впливу структур і організацій, що намагаються організувати в нашій країні зовнішнє управління.

Я не боюся ні сфальсифікованих кримінальних справ, ні пікетів, ні вимог. Моя позиція незмінна - тільки українські інтереси і формування виключно національної та незалежної правоохоронної політики, без чиїхось підказок і зовнішніх вказівок".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нацкорпус проводить акцію протесту біля ОП: "Вимоги прості - відставка Венедіктової, Єрмака, Татарова". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+97
Гидота.
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04.12.2020 23:27
+80
Сепарсько-колорадська гидота,гнида від московських вошей !!)))
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04.12.2020 23:31
+62
"І будуть фашисти називати фашистами антифашистів". (с)
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04.12.2020 23:27
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Воры думают, что воровство и есть самая украинская и национальная традиция в стране.
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05.12.2020 08:09 Відповісти
Дело не в том, что он вор, он давно и хорошо законспирированный агент ФСБ. И сейчас эта тварь сидит прямо в ОП, то есть получает информацию из первых рук.
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06.12.2020 08:55 Відповісти
Ты, Татаров- путлеровская ГЫДОТА. Вместе с мэдвэдчуковцами и и всем отребьем. Вас нужно уничтожить! Зеленский, ты глух или туп...
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05.12.2020 08:22 Відповісти
Скорее туп, чем глух...
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05.12.2020 08:25 Відповісти
Це містескове чмо і це і те, а також ге.
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05.12.2020 17:06 Відповісти
Со слов этого подонка- это сейчас настоящие патриоты Украины, находясь в вынужденной эмиграции, п*здят людей, выходящих на протесты на России и в Беларуси?
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05.12.2020 08:24 Відповісти
Этот татаров слишком мразь,чтобы вот так встать и спокойно уйти.
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05.12.2020 08:26 Відповісти
Да ты шо!
Можно подумать, шо проукраинские силы настолько за Татарова, шо без него ни спать, ни кушать не могут.
Зачесалась у Татарова Дупа комфортом избалованная, разнеженная в предвкушении пенделя сокрушительного, булкодробительного. В тягостном вожделении грядущей динамической деформации заныла главная черта Татарова, сопрягающая полужопия в единый анатомический объект.
Не хоцца благостно прогреваемой Дупе Татарова вытряхиваться из кресла тёплого, насиженного на улицу в стужу зимнюю, заснеженную; на 7 ветров промозглых, колючих; на морозы свирепые, трескучие; во вьюгу-куреву, злобно завывающую...
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05.12.2020 08:36 Відповісти
какой украинистый украинец!
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05.12.2020 08:48 Відповісти
АХ ТЫ @УКА ПРОРОССИЙСКАЯ СОПЛЯ ЗЕЛЁНАЯ !
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05.12.2020 08:57 Відповісти
Нахабство і лицемірство є візитною карткою зеленої влади, і кадри вони підбирають відповідно.
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05.12.2020 09:02 Відповісти
Щось таке я вже чув від Ківи і Мертветчука
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05.12.2020 09:03 Відповісти
А вы думали он скажет ,Я вор и должен сидеть ,нет он такого не скажет а будет и дальше сказки рассказывать ,какой он молодец ... Татаров: "Моєї відставки вимагають антиукраїнські сили" - Цензор.НЕТ 8236
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05.12.2020 09:18 Відповісти
Ну да... в его древнем колониальном моске Украина - то УССР. Человек из позавчера... Как и вся партия Лэхаим. Потому что за жизнь - это Лэхаим. Не верите - спросите у рабиновича.
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05.12.2020 09:23 Відповісти
Ага, если хочешь быть обманутым - спроси у Рабиновича
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05.12.2020 15:15 Відповісти
Нахабності і брехливості путінським не позичати. Бажання усіх дурити при мінімальних гідностях. Давно вже не чули про русофобію, безсмертний полк і зовнішнє управління.
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05.12.2020 09:42 Відповісти
ти не правий, за русофобію і зовнішнє управління якраз добре чути, навіть на проукраїнських телеканалах - коли туди в порядку плюралізму потрапляють зажопи мертвечука
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05.12.2020 13:14 Відповісти
От би тебе за горло потримати, проукраїнський ти наш !
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05.12.2020 10:15 Відповісти
Відставка для нього -це надто м'яке покарання
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05.12.2020 10:20 Відповісти
мразь,таких потрібно сім'ями закривати на пожиттево....рано чи пізно режим впаде і буде проукраїнська влада,а тоді цій мразі і ромсія не поможе сховатись...ізраїльтами свою мерзоту 50 виловлювали і так в україні буде
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05.12.2020 10:35 Відповісти
Что ты мелишь? Вы уже посадили многих кацапов за каденцию предыдущего Президента Украины аж целого януовища. Только я могу напомнить, его посадили только благодаря институту заочного осуждения. Только мозгов у вас неизлечимых идиотов не хватило применить для всех анти украинских сил.
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05.12.2020 11:00 Відповісти
Цей гівнюк зі своєї сторони ніби "правильно" сказав,що він за "українські інтереси". От тільки Україна у цих покидьків зовсім інша ніж у нас з вами.
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05.12.2020 12:21 Відповісти
"...Он отметил: "Сегодня представители антиукраинских сил организовали у Офиса Президента пикет с требованием моей отставки..."

Татаров: "Моєї відставки вимагають антиукраїнські сили" - Цензор.НЕТ 2843
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05.12.2020 12:46 Відповісти
Путинский ошейник хотя бы снял во время интервью, а то палится по полной.
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05.12.2020 12:59 Відповісти
когда за 1,5 года правления цирка на протест выходят нацжены сабакова, значит эта кандидатура не устраивает беню и еще некоторых куклаводов цирка.
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05.12.2020 13:02 Відповісти
Твоя позиция - воруй побольше и прячь подальше... Допрячешся...
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05.12.2020 13:04 Відповісти
Ха-ха-ха! Твою мать!
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05.12.2020 13:10 Відповісти
Вот тварь - антиукраинские силы его там поставили и прикрывают от уголовной ответственности.
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05.12.2020 13:31 Відповісти
Долой татарова, . пророссийского выкормыша!!
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05.12.2020 13:37 Відповісти
гандон редкой масти.
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05.12.2020 14:18 Відповісти
дооооооооо...
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05.12.2020 14:24 Відповісти
...сказала скотина , которую из Москвы приказали Дерьмаку взять в ОПУ.
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05.12.2020 14:28 Відповісти
И всё та же риторика - "внешнее управление". Странно, что "соросят" забыл. А так-то внешнее управление Запада - единственный шанс спасти Украину от зелёной плесени и таких вот "новых лиц" вроде Татарова.
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05.12.2020 14:56 Відповісти
Это чмо под личным присмотром "венедиктово" . Не упущу момент съязвить: При порохе такого бы не было, сидела бы каждая шваль под шконкой.
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05.12.2020 14:59 Відповісти
То виявляється,що я є антиукраїнська сила. А татаров то 100% проукраїнська сила. І росія 100% проукраїнська сила. А Америка спить і бачить як поработить неньку. Дійсно справджуються слова,що у 21 столітті фашисти будуть себе називати антифашистами. І ще чим більша брехня тим легше у неї вірити. Аго!!! 73% ви бачити,що ви наробили разом з тими хто казав,що гірше не буде. А серіал було так приємно дивитися.
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05.12.2020 15:31 Відповісти
це ж тре мати таку зухвалу падлючість...
мабуть накопив компромату на бубочку достатньо, якщо так себе поводить...
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05.12.2020 16:24 Відповісти
жесть, прям патриот, волонтер и ветеран в одном лице.
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05.12.2020 16:30 Відповісти
взгляд такой мечтательный) как у черновецкого был)
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05.12.2020 17:10 Відповісти
Єдиний виход з цього становища, коли відверті вороги України, як оця гидота на прізвище татаров, позіционює себе, як проукраїнська сила, брати в руки вила.
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05.12.2020 17:15 Відповісти
Практично,те ж саме, що і у 2013-14 роках: "Майданівці стріляють один в одного, щоб у цьому винуватити владу" (с) Це ж оця гнида таке верзла. Хтось, хто може, заваліть йогоТатаров: "Моєї відставки вимагають антиукраїнські сили" - Цензор.НЕТ 7710
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05.12.2020 18:17 Відповісти
Пшёл вон! Сволочь!
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05.12.2020 18:23 Відповісти
А по конкретней, какие антиукраинские силы, Эрмак что ли или ОПЗЖ, или может сам блаженный мистер Пу.
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05.12.2020 18:53 Відповісти
А лицо кстати кирпичеобразное и требует себеподобное. Прямо соответствует поговорке "Морда кирпича просит".
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05.12.2020 21:07 Відповісти
Про "ситуацію з Татаровим" обговорюють журналіст, нардеп VІІІ-го скликання (фракція НФ) Сергій Висоцький, нардеп ІХ-го скликання Віталій Безгін (фракція СН), блогер Карл Волох.
Дивіться з 0:51:00 до 1:06:00. 15 хвилин, цікаво. Цікаво й те, що майданівець, проєвропейський нардеп з СН В.Безгін подався на захист охвістя ЗЕ і корупції в ньому. Така в них всіх карма?
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06.12.2020 01:04 Відповісти
Аксіома: сєпар і дебіл - поняття тотожні.
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07.12.2020 10:18 Відповісти
Краще б ти здох
Якаже моя знайома бог не тимошка. Видит немножко.. Дозвиздишься..
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09.12.2020 12:26 Відповісти
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