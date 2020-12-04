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Татаров: "Моєї відставки вимагають антиукраїнські сили"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров прокоментував акцію під стінами ОП з вимогою його відставки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Татаров написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "Сьогодні представники антиукраїнських сил організували біля Офісу президента пікет із вимогою моєї відставки.
Доти, доки я працюю у владі, я продовжуватиму на всіх рівнях просувати політику зменшення впливу структур і організацій, що намагаються організувати в нашій країні зовнішнє управління.
Я не боюся ні сфальсифікованих кримінальних справ, ні пікетів, ні вимог. Моя позиція незмінна - тільки українські інтереси і формування виключно національної та незалежної правоохоронної політики, без чиїхось підказок і зовнішніх вказівок".
Топ коментарі
+97 Толик Тигра
показати весь коментар04.12.2020 23:27
+80 Дмитро Черних 794bd8a2
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+62 Ahmed Nunji
показати весь коментар04.12.2020 23:27
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Будь ласка, зачекайте...
Можно подумать, шо проукраинские силы настолько за Татарова, шо без него ни спать, ни кушать не могут.
Зачесалась у Татарова Дупа комфортом избалованная, разнеженная в предвкушении пенделя сокрушительного, булкодробительного. В тягостном вожделении грядущей динамической деформации заныла главная черта Татарова, сопрягающая полужопия в единый анатомический объект.
Не хоцца благостно прогреваемой Дупе Татарова вытряхиваться из кресла тёплого, насиженного на улицу в стужу зимнюю, заснеженную; на 7 ветров промозглых, колючих; на морозы свирепые, трескучие; во вьюгу-куреву, злобно завывающую...
мабуть накопив компромату на бубочку достатньо, якщо так себе поводить...
Дивіться з 0:51:00 до 1:06:00. 15 хвилин, цікаво. Цікаво й те, що майданівець, проєвропейський нардеп з СН В.Безгін подався на захист охвістя ЗЕ і корупції в ньому. Така в них всіх карма?
Якаже моя знайома бог не тимошка. Видит немножко.. Дозвиздишься..