Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ. ДОКУМЕНТ

ВАКС дозволив Спеціальній антикорупційній прокуратурі провести обшуки в ексголови Броварської районної державної адміністрації Георгія Біркадзе через його причетність до справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В розпорядженні Цензор.НЕТ є ухвала Вищого антикорупційного суду клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ростислава Батога, щодо проведення обшуків квартири, приміщення та автомобіля українського громадського та політичного діяча грузинського походження Георгія Біркадзе.

В документі зазначається, що детективи НАБУ в ході досудового розслідування в іншому кримінальному провадженні обшукали автомобіль і знайшли там мобільні телефони з інформацією про те, що з 14 жовтня 2021 року по 21 січня 2023 року деякі службовці НАБУ обговорювали заплановані слідчі дії та їх результати. Це стосувалося різних кримінальних справ, які розслідували співробітники НАБУ, включаючи розслідування можливих незаконних дій Біркадзе. Аналіз цих розмов показав, що у них міг брати участь детектив НАБУ.

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Суд вважає, що описані у клопотанні обставини вчинення кримінальних правопорушень, разом із наданими прокурорами поясненнями та матеріалами кримінального провадження доводять наявність очевидних ознак протиправного діяння.

Враховуючи це ВАКС ухвалив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Батога на проведення обшуку

квартири N° 288, яка розташована за адресою: м. Київ, провулок Лабораторний, 7, за місцем проживання Біркадзе;

автомобіля Land Rover Range Rover Sport, державний номерний знак КА 1984 КК, яким користується Біркадзе та який на праві власності належить його дружині:

приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, провулок Лабораторний, будинок 7, яким користується Біркадзе та яке на праві власності зареєстроване за ТОВ "БРК Холдинг Груп".

Обшуки САП в співробітника НАБУ

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.

Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.

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