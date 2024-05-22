Ексзаступник голови ОП Смирнов підозрюється у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, - НАБУ
НАБУ і САП повідомили колишньому заступнику керівника Офісу Президента України Андрію Смирнову про підозру у незаконному збагаченні. Щоб приховати своє майно, він оформив більшу його частину на рідного брата.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
Як зазначається, у період з 2020 по 2022 рр. він набув у власність 2 автівки Mercedes-Benz та Volkswagen, 2 мотоцикли Honda та BMW, три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті загальною вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі 1,3 млн.
Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами Смирнова становила 15,7 млн грн.
Щоб приховати наявність цього майна, посадовець оформив його на рідного брата.
Як повідомили в НАБУ, мотоцикл Honda ексзаступник голови ОП зареєстрував на друга, а згодом переоформив на себе.
"Кваліфікація дій підозрюваного: ст. 368-5 КК України. Викриття злочину відбулось після публікації розслідування журналістів "Української правди", а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції", - додали у пресслужбі.
Підозра Смирнову від НАБУ
Як раніше інформував Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", 22 травня Національне антикорупційне бюро України оголосило про підозру Андрію Смирнову.
Він підтвердив інформацію ЗМІ та заявив, що обшуки відбулися "швидко та делікатно". Смирнов зазначив, що вручення підозри - "давно очікувана подія".
Посадовець додав, що "буде доводити свою правоту всіма доступними способами".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А як там відкрита справа по Умєрову , за часи , коли він рулив у фонді Держмайна на мільярди? причому відкрита вже у дні призначення Умєрова міністром...
Вище керівництво України прагне завершити війну будь-якою ціною, створюючи "інформаційні хвилі" та заколисуючи суспільство "мирними ініціативами". Натомість ігнорує ініціативи західних союзників щодо відкриття "другого фронту".Про це в етері "Прямого" https://www.youtube.com/watch?v=lD3mZaRN6ww заявила Ірина Фріз, народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність", членкиня комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.
За її словами, вище політичне керівництво держави створює лише "інформаційні хвилі" та "заколисує" суспільство замість того, щоб реально довести право України на існування.
"У нас насправді найвище керівництво держави хоче закінчити війну будь-якою ціною. Тобто не перемогти, не довести, що Україна встояла, не довести те, що Україна має право на своє власне майбутнє, - а просто закінчити. Тому нас заколисують майбутнім а-ля самітом у Швейцарії щодо пошуку "формули миру". Яка "формула миру", якщо ключові гравці, які підтримують агресора або які представляють агресора, не беруть участі в цьому так званому форумі? То для кого ми робимо ці інформаційні хвилі? Заколисування, що ми прагнемо миру, ми хочемо закінчити війну. Замість того, щоб довести, що ми дійсно маємо право перемагати", - переконана народна обраниця.
"Ми маємо право звертатися до наших союзників щодо нашої підтримки. Якщо проводити паралелі вже з Другою світовою війною, то Макрон дав пас щодо відкриття "другого фронту": що кожен з нас, союзників, готовий зробити для того, щоб Україна не просто стримувала агресора, а перемогла… І от на цей пас пана Макрона наразі офіційна влада сказала: нам нічого не потрібно, тобто нам війська не потрібні. І це кричуща насправді річ, яку потім дійсно будуть аналізувати - й історики, й, я сподіваюся, нащадки, які будуть давати належну відповідь на те, що саме мала робити влада під час широкомасштабного вторгнення, що вона не зробила і чому", - зауважила Фріз.
за таке можуть і звільнити.
а ось в грн, то саме те. і діяльність видна, і смирнову не так боляче. взагалі не боляче.
нєзаконно??
з дозволу єрмака
українська народна приказка
Їх ******* треба вже за те, що вони є.
В принципі будь-кого, хто співпрацює з ЗЄ вже треба брати на облік або у психдиспансері, або у правоохоронних органах.
Мабуть, він те, оливкову фліску натягав, майже передова була, абдристович з ним і мівіну запарював… десь разом по підвалах, видно тому, і гроші «ЗАОЩАДИВ» стільки на обідах!!?!
ЗЕОПА не помітила
потєрі байца
Резолюція: ТРЕБА ліквідувати заклад, який створює сприятливі умови для злочинців, а не оголошувати підозру черговому звільненому з офісу президента.
Це саме за не-до крадивництво його зливають?
нелюді татарова