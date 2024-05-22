Ексзаступник голови ОП Смирнов підозрюється у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, - НАБУ

НАБУ і САП повідомили колишньому заступнику керівника Офісу Президента України Андрію Смирнову про підозру у незаконному збагаченні. Щоб приховати своє майно, він оформив більшу його частину на рідного брата.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Як зазначається, у період з 2020 по 2022 рр. він набув у власність 2 автівки Mercedes-Benz та Volkswagen, 2 мотоцикли Honda та BMW, три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті загальною вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі 1,3 млн.

Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами Смирнова становила 15,7 млн грн.

Щоб приховати наявність цього майна, посадовець оформив його на рідного брата.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": $55 тис. за виключення компанії з реєстру ризикових підприємств: НАБУ повідомило про 3 нові підозри у справі про корупцію в податковій Харківщини

Як повідомили в НАБУ, мотоцикл Honda ексзаступник голови ОП зареєстрував на друга, а згодом переоформив на себе.

"Кваліфікація дій підозрюваного: ст. 368-5 КК України. Викриття злочину відбулось після публікації розслідування журналістів "Української правди", а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції", - додали у пресслужбі.

Підозра Смирнову від НАБУ

Як раніше інформував Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", 22 травня Національне антикорупційне бюро України оголосило про підозру Андрію Смирнову.

Він підтвердив інформацію ЗМІ та заявив, що обшуки відбулися "швидко та делікатно". Смирнов зазначив, що вручення підозри - "давно очікувана подія".

Посадовець додав, що "буде доводити свою правоту всіма доступними способами".

Читайте також: САП розслідує кримінальну справу проти заступника глави ОП Смирнова за статтею "незаконне збагачення". ДОКУМЕНТ