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Новини Боротьба з корупцією
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Ексзаступник голови ОП Смирнов підозрюється у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, - НАБУ

Екзаступник голови ОП Андрій Смирнов

НАБУ і САП повідомили колишньому заступнику керівника Офісу Президента України Андрію Смирнову про підозру у незаконному збагаченні. Щоб приховати своє майно, він оформив більшу його частину на рідного брата.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Як зазначається, у період з 2020 по 2022 рр. він набув у власність 2 автівки Mercedes-Benz та Volkswagen, 2 мотоцикли Honda та BMW, три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті загальною вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі 1,3 млн.

Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами Смирнова становила 15,7 млн грн.

Щоб приховати наявність цього майна, посадовець оформив його на рідного брата.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": $55 тис. за виключення компанії з реєстру ризикових підприємств: НАБУ повідомило про 3 нові підозри у справі про корупцію в податковій Харківщини

Як повідомили в НАБУ, мотоцикл Honda ексзаступник голови ОП зареєстрував на друга, а згодом переоформив на себе.

"Кваліфікація дій підозрюваного: ст. 368-5 КК України. Викриття злочину відбулось після публікації розслідування журналістів "Української правди", а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції", - додали у пресслужбі.

Підозра Смирнову від НАБУ

Як раніше інформував Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", 22 травня Національне антикорупційне бюро України оголосило про  підозру Андрію Смирнову.

Він підтвердив інформацію ЗМІ та заявив, що обшуки відбулися "швидко та делікатно". Смирнов зазначив, що вручення підозри - "давно очікувана подія".

Посадовець додав, що "буде доводити свою правоту всіма доступними способами".

Читайте також: САП розслідує кримінальну справу проти заступника глави ОП Смирнова за статтею "незаконне збагачення". ДОКУМЕНТ

Автор: 

НАБУ (5063) САП (2212) незаконне збагачення (190) Смирнов Андрій (59) підозра (759)


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Топ коментарі
+14
до умєрова другим помічником! негайно!
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22.05.2024 16:23
+10
Так теперішніи голова ОПи иого общиголяв -- беріться за нього - не промахнетесь
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22.05.2024 16:23
+4
ну то й що, заплатить штраф 5400 й все, теж мені правопорушення.... всі інші такі самі, навіть гірше...
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22.05.2024 16:36
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до умєрова другим помічником! негайно!
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22.05.2024 16:23 Відповісти
НАБУ тільки по ексах працює?
А як там відкрита справа по Умєрову , за часи , коли він рулив у фонді Держмайна на мільярди? причому відкрита вже у дні призначення Умєрова міністром...
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22.05.2024 16:52 Відповісти
Не перемога, а заколисування: вище керівництво держави хоче закінчити війну будь-якою ціною

Вище керівництво України прагне завершити війну будь-якою ціною, створюючи "інформаційні хвилі" та заколисуючи суспільство "мирними ініціативами". Натомість ігнорує ініціативи західних союзників щодо відкриття "другого фронту".Про це в етері "Прямого" https://www.youtube.com/watch?v=lD3mZaRN6ww заявила Ірина Фріз, народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність", членкиня комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

За її словами, вище політичне керівництво держави створює лише "інформаційні хвилі" та "заколисує" суспільство замість того, щоб реально довести право України на існування.

"У нас насправді найвище керівництво держави хоче закінчити війну будь-якою ціною. Тобто не перемогти, не довести, що Україна встояла, не довести те, що Україна має право на своє власне майбутнє, - а просто закінчити. Тому нас заколисують майбутнім а-ля самітом у Швейцарії щодо пошуку "формули миру". Яка "формула миру", якщо ключові гравці, які підтримують агресора або які представляють агресора, не беруть участі в цьому так званому форумі? То для кого ми робимо ці інформаційні хвилі? Заколисування, що ми прагнемо миру, ми хочемо закінчити війну. Замість того, щоб довести, що ми дійсно маємо право перемагати", - переконана народна обраниця.

"Ми маємо право звертатися до наших союзників щодо нашої підтримки. Якщо проводити паралелі вже з Другою світовою війною, то Макрон дав пас щодо відкриття "другого фронту": що кожен з нас, союзників, готовий зробити для того, щоб Україна не просто стримувала агресора, а перемогла… І от на цей пас пана Макрона наразі офіційна влада сказала: нам нічого не потрібно, тобто нам війська не потрібні. І це кричуща насправді річ, яку потім дійсно будуть аналізувати - й історики, й, я сподіваюся, нащадки, які будуть давати належну відповідь на те, що саме мала робити влада під час широкомасштабного вторгнення, що вона не зробила і чому", - зауважила Фріз.
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22.05.2024 16:55 Відповісти
Так теперішніи голова ОПи иого общиголяв -- беріться за нього - не промахнетесь
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22.05.2024 16:23 Відповісти
Повне використання ситуації ПРокремлівською Єрмакомаролернею - аналіз простий. Поки вони з Кремлем чекали 7 міс на НЕнадання Україні зброї. знищили Залужного. Поки зараз ідуть іграшки з самітом відволікання у Швейцарії- продовжують дерибанить вже й далі та плюс вибвата армію відсутністю фортифікацій . А тут вже й Трамп з байденом ідуть рейтингами ніздря в ноздрю... Тобто повний роздай владі заробляти заробляти заробляти . безугла вже взялася за Сирського - а вони мародерять та мародерять... WP прокричав про Єрмака а їм похрін- у США вибори їм не до України !
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22.05.2024 17:11 Відповісти
Абсолютно гармонічно налагоджена співпраця Кремля та ЄрмакоЗеВИРОКІВ!
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22.05.2024 17:13 Відповісти
НАБУ переплутало з назвою валюти збагачення! Не гривня, а євро! От тоді він дійсно "заступник", а так - шнаран з смітника!
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22.05.2024 16:25 Відповісти
та ви шо.
за таке можуть і звільнити.
а ось в грн, то саме те. і діяльність видна, і смирнову не так боляче. взагалі не боляче.
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22.05.2024 16:33 Відповісти
Та не смішіть, що таке 15 лимонів, там в деяких рахунок іде вже на трільйони.
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22.05.2024 16:33 Відповісти
ну то й що, заплатить штраф 5400 й все, теж мені правопорушення.... всі інші такі самі, навіть гірше...
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22.05.2024 16:36 Відповісти
як це
нєзаконно??
з дозволу єрмака
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22.05.2024 16:37 Відповісти
невже хоча б когось посадять з конфіскацією?
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22.05.2024 16:44 Відповісти
"Як ЗЄльоний - так і злодій"
українська народна приказка
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22.05.2024 16:47 Відповісти
Давайте чесно - керівництво ОП та СН - це організована злодійська група.

Їх ******* треба вже за те, що вони є.

В принципі будь-кого, хто співпрацює з ЗЄ вже треба брати на облік або у психдиспансері, або у правоохоронних органах.
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22.05.2024 16:48 Відповісти
Тому і такі бюджетні витрати ЗАКЛАВ ЗЕЛЕНСЬКИЙ через ДУС, щоб багатіли на окладах «ТРУДЯГИ» під час війни…
Мабуть, він те, оливкову фліску натягав, майже передова була, абдристович з ним і мівіну запарював… десь разом по підвалах, видно тому, і гроші «ЗАОЩАДИВ» стільки на обідах!!?!
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22.05.2024 16:50 Відповісти
Черговий бздонь від Зеленського лайна.
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22.05.2024 16:52 Відповісти
Ще питання... Де живуть мама Рима і папік Саша? І як цьому ****** лайну живеться???
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22.05.2024 16:54 Відповісти
це одон з 60 помічників
ЗЕОПА не помітила
потєрі байца
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22.05.2024 16:56 Відповісти
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22.05.2024 17:00 Відповісти
Це вже Свинарчук зеленського чи ще ні?
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22.05.2024 17:01 Відповісти
А можна хоч одного назвати з ОП який є патріот України ? я таких не знаю ,весь той зброд це колишні риги або кварталовсько коломойські щури були також агенти рф як як демченко чи трофімов.
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22.05.2024 17:02 Відповісти
Висновок. Офіс президента створює всі умови, щоб сАтруднікі офісу збагачувались у злочинний спосіб, а потім позбавляється них у разі недоотримання своєї частки.
Резолюція: ТРЕБА ліквідувати заклад, який створює сприятливі умови для злочинців, а не оголошувати підозру черговому звільненому з офісу президента.
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22.05.2024 17:05 Відповісти
И разве это новость ?
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22.05.2024 17:14 Відповісти
За два роки і всього 15 мільйонів?!
Це саме за не-до крадивництво його зливають?
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22.05.2024 17:19 Відповісти
Нарешті можемо порадіти за дєрьмака та його "оруженосца" Санчо Пансу зєлєнкіного-у них збагачення законне.
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22.05.2024 17:35 Відповісти
То це тому сьогоднішні обшуки в НАБУ ?
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22.05.2024 17:48 Відповісти
Мммм.., так ось воно чому в НАБУ сьогодні почали обшуки нелюді татарова
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22.05.2024 18:53 Відповісти
І про яку довіру до влади може йтися?
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22.05.2024 19:01 Відповісти
Та ви шо? З офісу найчеснішого і найпатріотичнішого Херпіду -смірнов? А це не той смірнов, що був адвокатом у зека-яника і дружбаном і ворога України портнова? Мабуть Вова Херпіду цього не знав?
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22.05.2024 20:10 Відповісти
Ох і поперло хлопцю як тільки до ОПи присосався.
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22.05.2024 20:39 Відповісти
Посадять , чи послом зроблять ?
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22.05.2024 21:59 Відповісти
Джонсон, почему денех не даешь?! Уссался? Усрался? Путьку забоялся?!
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22.05.2024 23:18 Відповісти
 
 