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НАБУ повідомило про підозру ексзаступнику глави ОП Смирнову. Він сказав, що це "давно очікувана подія" і "буде доводити свою правоту"

Ексзаступник глави ОП Андрій Смирнов отримав підозру від НАБУ

У середу, 22 травня, Національне антикорупційне бюро України оголосило про підозру колишньому заступнику керівника Офісу президента України Андрію Смирнову. Він підтвердив інформацію ЗМІ та заявив, що обшуки відбулися "швидко та делікатно".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Раніше джерела видання повідомили, що НАБУ оголосило Смирнову про підозру у незаконному збагаченні.

"Підтверджую інформацію ЗМІ про вручення мені повідомлення про підозру. Підозра не від СБУ, а від НАБУ. Це перше. Друге. Подія, давно очікувана мною з огляду на те, що її анонсували майже за пів року до сьогоднішнього дня усіма можливими способами", - прокоментував він.

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За словами Смирнова, вручення підозри та обшук відбулися "швидко та делікатно – до детективів зауважень немає".

Ексзаступник Єрмака зауважив, що для нього нібито нічого незвичного не відбулося і "такі вже в нас сучасні реалії політики".

"Переконаний у своїй правоті і буду доводити її всіма доступними способами", - додав Смирнов.

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Зазначимо, що на сайті НАБУ новини про підозру Смирнову станом на 15 годину не було. Деталі справи поки невідомі.

Нагадаємо, 29 березня на сайті Офісу президента з’явилися укази про звільнення двох заступників Єрмака - Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова.

Указами №204/2024 та №206/2024 призначено заступниць керівника Офісу президента Олену Ковальську та Ірину Мудру.

Також читайте: Голова Верховного Суду Князєв звинуватив заступника глави ОП Смирнова у шкоді для судової реформи. Той відповів

Автор: 

НАБУ (5063) корупція (4681) незаконне збагачення (190) Смирнов Андрій (59) підозра (759)


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Топ коментарі
+5
В ОПе - коррупционер каждый пятый!
Как и четыре предыдущих....
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22.05.2024 15:31
+4
"...буде доводити свою правоту..."

А правота у нього залізна - іншим можна, а мені ніззя?
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22.05.2024 15:26
+3
Як там спец Арестович поживає?
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22.05.2024 15:28
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"...буде доводити свою правоту..."

А правота у нього залізна - іншим можна, а мені ніззя?
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22.05.2024 15:26 Відповісти
Як там спец Арестович поживає?
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22.05.2024 15:28 Відповісти
В ОПе - коррупционер каждый пятый!
Как и четыре предыдущих....
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22.05.2024 15:31 Відповісти
Дивне мовчання з ВРУ, катлєт+безумної+аналТабу, аброхамія, та їм подібних осіб щодо зашквару чергового члЄНА з ОПУ ….
Можливо, їм пороблено …
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22.05.2024 15:33 Відповісти
Може вкрав шо? - так ні, неможе бути, президент особисто туди людей добирав.
Якась помилка...
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22.05.2024 15:35 Відповісти
Це що означає , що незабаром вуйка Андрія за яя візьмуть ?
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22.05.2024 15:35 Відповісти
Візьмуть сулію.......і відпустять
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22.05.2024 15:43 Відповісти
Найближчим часом у Монако буде поповнення.
Для рекрутів готують красиву байку, яку зі сльозами на очах мають зустріти у міграційній службі країни їх мрій. На них же бідосьок неправомірний тиск чінили!
Минулого року таке ж було з "палковніцєй-люсєй", коли воно з Ізраїлю у США тікало. Схема напрацьована.
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22.05.2024 15:44 Відповісти
А коли вже за д'єрмака візьмуться?!!! На ньому вже нема де клейма ставити!
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22.05.2024 15:52 Відповісти
головне, це делікатний обшук...
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22.05.2024 15:53 Відповісти
Так і до єрмака доберуться ?
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22.05.2024 15:57 Відповісти
Кремлівський щур Єрмак мочить щура Януковича Смирнова ...і це прекрасно,надіюсь зелені гниди одні одного передавлять)
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22.05.2024 16:08 Відповісти
Ввіишли без стуку - зовсім без звуку
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22.05.2024 16:11 Відповісти
Смірнова бездипломний юрист Портков залишив приглядати за всім.
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22.05.2024 16:28 Відповісти
А-а-а, тепер зрозуміла причина обшуків у НАБУ...
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22.05.2024 18:08 Відповісти
...нічого нового, трохи нацарював ,все парєшають.
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22.05.2024 21:22 Відповісти
 
 