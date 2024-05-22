НАБУ повідомило про підозру ексзаступнику глави ОП Смирнову. Він сказав, що це "давно очікувана подія" і "буде доводити свою правоту"
У середу, 22 травня, Національне антикорупційне бюро України оголосило про підозру колишньому заступнику керівника Офісу президента України Андрію Смирнову. Він підтвердив інформацію ЗМІ та заявив, що обшуки відбулися "швидко та делікатно".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
Раніше джерела видання повідомили, що НАБУ оголосило Смирнову про підозру у незаконному збагаченні.
"Підтверджую інформацію ЗМІ про вручення мені повідомлення про підозру. Підозра не від СБУ, а від НАБУ. Це перше. Друге. Подія, давно очікувана мною з огляду на те, що її анонсували майже за пів року до сьогоднішнього дня усіма можливими способами", - прокоментував він.
За словами Смирнова, вручення підозри та обшук відбулися "швидко та делікатно – до детективів зауважень немає".
Ексзаступник Єрмака зауважив, що для нього нібито нічого незвичного не відбулося і "такі вже в нас сучасні реалії політики".
"Переконаний у своїй правоті і буду доводити її всіма доступними способами", - додав Смирнов.
Зазначимо, що на сайті НАБУ новини про підозру Смирнову станом на 15 годину не було. Деталі справи поки невідомі.
Нагадаємо, 29 березня на сайті Офісу президента з’явилися укази про звільнення двох заступників Єрмака - Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова.
Указами №204/2024 та №206/2024 призначено заступниць керівника Офісу президента Олену Ковальську та Ірину Мудру.
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А правота у нього залізна - іншим можна, а мені ніззя?
Как и четыре предыдущих....
Можливо, їм пороблено …
Якась помилка...
Для рекрутів готують красиву байку, яку зі сльозами на очах мають зустріти у міграційній службі країни їх мрій. На них же бідосьок неправомірний тиск чінили!
Минулого року таке ж було з "палковніцєй-люсєй", коли воно з Ізраїлю у США тікало. Схема напрацьована.