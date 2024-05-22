НАБУ сообщило о подозрении экс-заместителю главы ОП Смирнову. Он сказал, что это "давно ожидаемое событие" и "будет доказывать свою правоту"

В среду, 22 мая, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение бывшему заместителю руководителя Офиса президента Украины Андрею Смирнову. Он подтвердил информацию СМИ и заявил, что обыски прошли "быстро и деликатно".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Ранее источники издания сообщили, что НАБУ объявило Смирнову о подозрении в незаконном обогащении.

"Подтверждаю информацию СМИ о вручении мне уведомления о подозрении. Подозрение не от СБУ, а от НАБУ. Это первое. Второе. Событие, давно ожидаемое мной ввиду того, что его анонсировали почти за полгода до сегодняшнего дня всеми возможными способами", - прокомментировал он.

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По словам Смирнова, вручение подозрения и обыск прошли "быстро и деликатно - к детективам замечаний нет".

Экс-заместитель Ермака отметил, что для него якобы ничего необычного не произошло и "такие уж у нас современные реалии политики".

"Убежден в своей правоте и буду доказывать ее всеми доступными способами", - добавил Смирнов.

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Отметим, что на сайте НАБУ новости о подозрении Смирнову по состоянию на 15 часов не было. Детали дела пока неизвестны.

Напомним, 29 марта на сайте Офиса президента появились указы об увольнении двух заместителей Ермака - Андрея Смирнова и Алексея Днепрова.

Указами №204/2024 и №206/2024 назначены заместители руководителя Офиса президента Елена Ковальская и Ирина Мудрая.

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