НАБУ сообщило о подозрении экс-заместителю главы ОП Смирнову. Он сказал, что это "давно ожидаемое событие" и "будет доказывать свою правоту"
В среду, 22 мая, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение бывшему заместителю руководителя Офиса президента Украины Андрею Смирнову. Он подтвердил информацию СМИ и заявил, что обыски прошли "быстро и деликатно".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
Ранее источники издания сообщили, что НАБУ объявило Смирнову о подозрении в незаконном обогащении.
"Подтверждаю информацию СМИ о вручении мне уведомления о подозрении. Подозрение не от СБУ, а от НАБУ. Это первое. Второе. Событие, давно ожидаемое мной ввиду того, что его анонсировали почти за полгода до сегодняшнего дня всеми возможными способами", - прокомментировал он.
По словам Смирнова, вручение подозрения и обыск прошли "быстро и деликатно - к детективам замечаний нет".
Экс-заместитель Ермака отметил, что для него якобы ничего необычного не произошло и "такие уж у нас современные реалии политики".
"Убежден в своей правоте и буду доказывать ее всеми доступными способами", - добавил Смирнов.
Отметим, что на сайте НАБУ новости о подозрении Смирнову по состоянию на 15 часов не было. Детали дела пока неизвестны.
Напомним, 29 марта на сайте Офиса президента появились указы об увольнении двух заместителей Ермака - Андрея Смирнова и Алексея Днепрова.
Указами №204/2024 и №206/2024 назначены заместители руководителя Офиса президента Елена Ковальская и Ирина Мудрая.
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А правота у нього залізна - іншим можна, а мені ніззя?
Как и четыре предыдущих....
Можливо, їм пороблено …
Якась помилка...
Для рекрутів готують красиву байку, яку зі сльозами на очах мають зустріти у міграційній службі країни їх мрій. На них же бідосьок неправомірний тиск чінили!
Минулого року таке ж було з "палковніцєй-люсєй", коли воно з Ізраїлю у США тікало. Схема напрацьована.