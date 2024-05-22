РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7722 посетителя онлайн
Новости
2 466 16

НАБУ сообщило о подозрении экс-заместителю главы ОП Смирнову. Он сказал, что это "давно ожидаемое событие" и "будет доказывать свою правоту"

Ексзаступник глави ОП Андрій Смирнов отримав підозру від НАБУ

В среду, 22 мая, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение бывшему заместителю руководителя Офиса президента Украины Андрею Смирнову. Он подтвердил информацию СМИ и заявил, что обыски прошли "быстро и деликатно".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Ранее источники издания сообщили, что НАБУ объявило Смирнову о подозрении в незаконном обогащении.

"Подтверждаю информацию СМИ о вручении мне уведомления о подозрении. Подозрение не от СБУ, а от НАБУ. Это первое. Второе. Событие, давно ожидаемое мной ввиду того, что его анонсировали почти за полгода до сегодняшнего дня всеми возможными способами", - прокомментировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский сменил заместителей руководителя ОП

По словам Смирнова, вручение подозрения и обыск прошли "быстро и деликатно - к детективам замечаний нет".

Экс-заместитель Ермака отметил, что для него якобы ничего необычного не произошло и "такие уж у нас современные реалии политики".

"Убежден в своей правоте и буду доказывать ее всеми доступными способами", - добавил Смирнов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": САП расследует уголовное дело против заместителя главы ОП Смирнова по статье "незаконное обогащение". ДОКУМЕНТ

Отметим, что на сайте НАБУ новости о подозрении Смирнову по состоянию на 15 часов не было. Детали дела пока неизвестны.

Напомним, 29 марта на сайте Офиса президента появились указы об увольнении двух заместителей Ермака - Андрея Смирнова и Алексея Днепрова.

Указами №204/2024 и №206/2024 назначены заместители руководителя Офиса президента Елена Ковальская и Ирина Мудрая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путина ждет много интересного, трек спецтрибунала за агрессию не пересекается с решением Международного уголовного суда, - ОП

Автор: 

НАБУ (4219) коррупция (8558) незаконное обогащение (146) Смирнов Андрей (48) подозрение (485)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
В ОПе - коррупционер каждый пятый!
Как и четыре предыдущих....
показать весь комментарий
22.05.2024 15:31
+4
"...буде доводити свою правоту..."

А правота у нього залізна - іншим можна, а мені ніззя?
показать весь комментарий
22.05.2024 15:26
+3
Як там спец Арестович поживає?
показать весь комментарий
22.05.2024 15:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"...буде доводити свою правоту..."

А правота у нього залізна - іншим можна, а мені ніззя?
показать весь комментарий
22.05.2024 15:26 Ответить
Як там спец Арестович поживає?
показать весь комментарий
22.05.2024 15:28 Ответить
В ОПе - коррупционер каждый пятый!
Как и четыре предыдущих....
показать весь комментарий
22.05.2024 15:31 Ответить
Дивне мовчання з ВРУ, катлєт+безумної+аналТабу, аброхамія, та їм подібних осіб щодо зашквару чергового члЄНА з ОПУ ….
Можливо, їм пороблено …
показать весь комментарий
22.05.2024 15:33 Ответить
Може вкрав шо? - так ні, неможе бути, президент особисто туди людей добирав.
Якась помилка...
показать весь комментарий
22.05.2024 15:35 Ответить
Це що означає , що незабаром вуйка Андрія за яя візьмуть ?
показать весь комментарий
22.05.2024 15:35 Ответить
Візьмуть сулію.......і відпустять
показать весь комментарий
22.05.2024 15:43 Ответить
Найближчим часом у Монако буде поповнення.
Для рекрутів готують красиву байку, яку зі сльозами на очах мають зустріти у міграційній службі країни їх мрій. На них же бідосьок неправомірний тиск чінили!
Минулого року таке ж було з "палковніцєй-люсєй", коли воно з Ізраїлю у США тікало. Схема напрацьована.
показать весь комментарий
22.05.2024 15:44 Ответить
А коли вже за д'єрмака візьмуться?!!! На ньому вже нема де клейма ставити!
показать весь комментарий
22.05.2024 15:52 Ответить
головне, це делікатний обшук...
показать весь комментарий
22.05.2024 15:53 Ответить
Так і до єрмака доберуться ?
показать весь комментарий
22.05.2024 15:57 Ответить
Кремлівський щур Єрмак мочить щура Януковича Смирнова ...і це прекрасно,надіюсь зелені гниди одні одного передавлять)
показать весь комментарий
22.05.2024 16:08 Ответить
Ввіишли без стуку - зовсім без звуку
показать весь комментарий
22.05.2024 16:11 Ответить
Смірнова бездипломний юрист Портков залишив приглядати за всім.
показать весь комментарий
22.05.2024 16:28 Ответить
А-а-а, тепер зрозуміла причина обшуків у НАБУ...
показать весь комментарий
22.05.2024 18:08 Ответить
...нічого нового, трохи нацарював ,все парєшають.
показать весь комментарий
22.05.2024 21:22 Ответить
 
 