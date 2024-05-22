Экс-замглавы ОП Смирнов подозревается в незаконном обогащении на 15,7 млн грн, - НАБУ
НАБУ и САП сообщили бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Украины Андрею Смирнову о подозрении в незаконном обогащении. Чтобы скрыть свое имущество, он оформил большую его часть на родного брата.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Как отмечается, в период с 2020 по 2022 гг. он приобрел в собственность 2 автомобиля Mercedes-Benz и Volkswagen, 2 мотоцикла Honda и BMW, три паркоместа в Киеве, квартиру во Львове и земельный участок на Закарпатье общей стоимостью 17,1 млн грн, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере 1,3 млн.
Таким образом разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами Смирнова составила 15,7 млн грн.
Чтобы скрыть наличие этого имущества, чиновник оформил его на родного брата.
Как сообщили в НАБУ, мотоцикл Honda экс-замглавы ОП зарегистрировал на друга, а впоследствии переоформил на себя.
"Квалификация действий подозреваемого: ст. 368-5 УК Украины. Разоблачение преступления произошло после публикации расследования журналистов "Украинской правды", а также при содействии Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - добавили в пресс-службе.
Подозрение Смирнову от НАБУ
Как ранее информировал Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", 22 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении Андрею Смирнову.
Он подтвердил информацию СМИ и заявил, что обыски прошли "быстро и деликатно". Смирнов отметил, что вручение подозрения - "давно ожидаемое событие".
Чиновник добавил, что "будет доказывать свою правоту всеми доступными способами".
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А як там відкрита справа по Умєрову , за часи , коли він рулив у фонді Держмайна на мільярди? причому відкрита вже у дні призначення Умєрова міністром...
Вище керівництво України прагне завершити війну будь-якою ціною, створюючи "інформаційні хвилі" та заколисуючи суспільство "мирними ініціативами". Натомість ігнорує ініціативи західних союзників щодо відкриття "другого фронту".Про це в етері "Прямого" https://www.youtube.com/watch?v=lD3mZaRN6ww заявила Ірина Фріз, народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність", членкиня комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.
За її словами, вище політичне керівництво держави створює лише "інформаційні хвилі" та "заколисує" суспільство замість того, щоб реально довести право України на існування.
"У нас насправді найвище керівництво держави хоче закінчити війну будь-якою ціною. Тобто не перемогти, не довести, що Україна встояла, не довести те, що Україна має право на своє власне майбутнє, - а просто закінчити. Тому нас заколисують майбутнім а-ля самітом у Швейцарії щодо пошуку "формули миру". Яка "формула миру", якщо ключові гравці, які підтримують агресора або які представляють агресора, не беруть участі в цьому так званому форумі? То для кого ми робимо ці інформаційні хвилі? Заколисування, що ми прагнемо миру, ми хочемо закінчити війну. Замість того, щоб довести, що ми дійсно маємо право перемагати", - переконана народна обраниця.
"Ми маємо право звертатися до наших союзників щодо нашої підтримки. Якщо проводити паралелі вже з Другою світовою війною, то Макрон дав пас щодо відкриття "другого фронту": що кожен з нас, союзників, готовий зробити для того, щоб Україна не просто стримувала агресора, а перемогла… І от на цей пас пана Макрона наразі офіційна влада сказала: нам нічого не потрібно, тобто нам війська не потрібні. І це кричуща насправді річ, яку потім дійсно будуть аналізувати - й історики, й, я сподіваюся, нащадки, які будуть давати належну відповідь на те, що саме мала робити влада під час широкомасштабного вторгнення, що вона не зробила і чому", - зауважила Фріз.
за таке можуть і звільнити.
а ось в грн, то саме те. і діяльність видна, і смирнову не так боляче. взагалі не боляче.
нєзаконно??
з дозволу єрмака
українська народна приказка
Їх ******* треба вже за те, що вони є.
В принципі будь-кого, хто співпрацює з ЗЄ вже треба брати на облік або у психдиспансері, або у правоохоронних органах.
Мабуть, він те, оливкову фліску натягав, майже передова була, абдристович з ним і мівіну запарював… десь разом по підвалах, видно тому, і гроші «ЗАОЩАДИВ» стільки на обідах!!?!
ЗЕОПА не помітила
потєрі байца
Резолюція: ТРЕБА ліквідувати заклад, який створює сприятливі умови для злочинців, а не оголошувати підозру черговому звільненому з офісу президента.
Це саме за не-до крадивництво його зливають?
нелюді татарова