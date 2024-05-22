РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7722 посетителя онлайн
Новости Борьба с коррупцией
2 639 33

Экс-замглавы ОП Смирнов подозревается в незаконном обогащении на 15,7 млн грн, - НАБУ

Екзаступник голови ОП Андрій Смирнов

НАБУ и САП сообщили бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Украины Андрею Смирнову о подозрении в незаконном обогащении. Чтобы скрыть свое имущество, он оформил большую его часть на родного брата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как отмечается, в период с 2020 по 2022 гг. он приобрел в собственность 2 автомобиля Mercedes-Benz и Volkswagen, 2 мотоцикла Honda и BMW, три паркоместа в Киеве, квартиру во Львове и земельный участок на Закарпатье общей стоимостью 17,1 млн грн, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере 1,3 млн.

Таким образом разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами Смирнова составила 15,7 млн грн.

Чтобы скрыть наличие этого имущества, чиновник оформил его на родного брата.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ сообщило о подозрении экс-заместителю главы ОП Смирнову. Он сказал, что это "давно ожидаемое событие" и "будет доказывать свою правоту"

Как сообщили в НАБУ, мотоцикл Honda экс-замглавы ОП зарегистрировал на друга, а впоследствии переоформил на себя.

"Квалификация действий подозреваемого: ст. 368-5 УК Украины. Разоблачение преступления произошло после публикации расследования журналистов "Украинской правды", а также при содействии Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - добавили в пресс-службе.

Подозрение Смирнову от НАБУ

Как ранее информировал Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", 22 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении Андрею Смирнову.

Он подтвердил информацию СМИ и заявил, что обыски прошли "быстро и деликатно". Смирнов отметил, что вручение подозрения - "давно ожидаемое событие".

Чиновник добавил, что "будет доказывать свою правоту всеми доступными способами".

Читайте также: САП расследует уголовное дело против заместителя главы ОП Смирнова по статье "незаконное обогащение". ДОКУМЕНТ

Автор: 

НАБУ (4219) САП (2062) незаконное обогащение (146) Смирнов Андрей (48) подозрение (485)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
до умєрова другим помічником! негайно!
показать весь комментарий
22.05.2024 16:23
+10
Так теперішніи голова ОПи иого общиголяв -- беріться за нього - не промахнетесь
показать весь комментарий
22.05.2024 16:23
+4
ну то й що, заплатить штраф 5400 й все, теж мені правопорушення.... всі інші такі самі, навіть гірше...
показать весь комментарий
22.05.2024 16:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
до умєрова другим помічником! негайно!
показать весь комментарий
22.05.2024 16:23 Ответить
НАБУ тільки по ексах працює?
А як там відкрита справа по Умєрову , за часи , коли він рулив у фонді Держмайна на мільярди? причому відкрита вже у дні призначення Умєрова міністром...
показать весь комментарий
22.05.2024 16:52 Ответить
Не перемога, а заколисування: вище керівництво держави хоче закінчити війну будь-якою ціною

Вище керівництво України прагне завершити війну будь-якою ціною, створюючи "інформаційні хвилі" та заколисуючи суспільство "мирними ініціативами". Натомість ігнорує ініціативи західних союзників щодо відкриття "другого фронту".Про це в етері "Прямого" https://www.youtube.com/watch?v=lD3mZaRN6ww заявила Ірина Фріз, народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність", членкиня комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

За її словами, вище політичне керівництво держави створює лише "інформаційні хвилі" та "заколисує" суспільство замість того, щоб реально довести право України на існування.

"У нас насправді найвище керівництво держави хоче закінчити війну будь-якою ціною. Тобто не перемогти, не довести, що Україна встояла, не довести те, що Україна має право на своє власне майбутнє, - а просто закінчити. Тому нас заколисують майбутнім а-ля самітом у Швейцарії щодо пошуку "формули миру". Яка "формула миру", якщо ключові гравці, які підтримують агресора або які представляють агресора, не беруть участі в цьому так званому форумі? То для кого ми робимо ці інформаційні хвилі? Заколисування, що ми прагнемо миру, ми хочемо закінчити війну. Замість того, щоб довести, що ми дійсно маємо право перемагати", - переконана народна обраниця.

"Ми маємо право звертатися до наших союзників щодо нашої підтримки. Якщо проводити паралелі вже з Другою світовою війною, то Макрон дав пас щодо відкриття "другого фронту": що кожен з нас, союзників, готовий зробити для того, щоб Україна не просто стримувала агресора, а перемогла… І от на цей пас пана Макрона наразі офіційна влада сказала: нам нічого не потрібно, тобто нам війська не потрібні. І це кричуща насправді річ, яку потім дійсно будуть аналізувати - й історики, й, я сподіваюся, нащадки, які будуть давати належну відповідь на те, що саме мала робити влада під час широкомасштабного вторгнення, що вона не зробила і чому", - зауважила Фріз.
показать весь комментарий
22.05.2024 16:55 Ответить
Так теперішніи голова ОПи иого общиголяв -- беріться за нього - не промахнетесь
показать весь комментарий
22.05.2024 16:23 Ответить
Повне використання ситуації ПРокремлівською Єрмакомаролернею - аналіз простий. Поки вони з Кремлем чекали 7 міс на НЕнадання Україні зброї. знищили Залужного. Поки зараз ідуть іграшки з самітом відволікання у Швейцарії- продовжують дерибанить вже й далі та плюс вибвата армію відсутністю фортифікацій . А тут вже й Трамп з байденом ідуть рейтингами ніздря в ноздрю... Тобто повний роздай владі заробляти заробляти заробляти . безугла вже взялася за Сирського - а вони мародерять та мародерять... WP прокричав про Єрмака а їм похрін- у США вибори їм не до України !
показать весь комментарий
22.05.2024 17:11 Ответить
Абсолютно гармонічно налагоджена співпраця Кремля та ЄрмакоЗеВИРОКІВ!
показать весь комментарий
22.05.2024 17:13 Ответить
НАБУ переплутало з назвою валюти збагачення! Не гривня, а євро! От тоді він дійсно "заступник", а так - шнаран з смітника!
показать весь комментарий
22.05.2024 16:25 Ответить
та ви шо.
за таке можуть і звільнити.
а ось в грн, то саме те. і діяльність видна, і смирнову не так боляче. взагалі не боляче.
показать весь комментарий
22.05.2024 16:33 Ответить
Та не смішіть, що таке 15 лимонів, там в деяких рахунок іде вже на трільйони.
показать весь комментарий
22.05.2024 16:33 Ответить
ну то й що, заплатить штраф 5400 й все, теж мені правопорушення.... всі інші такі самі, навіть гірше...
показать весь комментарий
22.05.2024 16:36 Ответить
як це
нєзаконно??
з дозволу єрмака
показать весь комментарий
22.05.2024 16:37 Ответить
невже хоча б когось посадять з конфіскацією?
показать весь комментарий
22.05.2024 16:44 Ответить
"Як ЗЄльоний - так і злодій"
українська народна приказка
показать весь комментарий
22.05.2024 16:47 Ответить
Давайте чесно - керівництво ОП та СН - це організована злодійська група.

Їх ******* треба вже за те, що вони є.

В принципі будь-кого, хто співпрацює з ЗЄ вже треба брати на облік або у психдиспансері, або у правоохоронних органах.
показать весь комментарий
22.05.2024 16:48 Ответить
Тому і такі бюджетні витрати ЗАКЛАВ ЗЕЛЕНСЬКИЙ через ДУС, щоб багатіли на окладах «ТРУДЯГИ» під час війни…
Мабуть, він те, оливкову фліску натягав, майже передова була, абдристович з ним і мівіну запарював… десь разом по підвалах, видно тому, і гроші «ЗАОЩАДИВ» стільки на обідах!!?!
показать весь комментарий
22.05.2024 16:50 Ответить
Черговий бздонь від Зеленського лайна.
показать весь комментарий
22.05.2024 16:52 Ответить
Ще питання... Де живуть мама Рима і папік Саша? І як цьому ****** лайну живеться???
показать весь комментарий
22.05.2024 16:54 Ответить
це одон з 60 помічників
ЗЕОПА не помітила
потєрі байца
показать весь комментарий
22.05.2024 16:56 Ответить
показать весь комментарий
22.05.2024 17:00 Ответить
Це вже Свинарчук зеленського чи ще ні?
показать весь комментарий
22.05.2024 17:01 Ответить
А можна хоч одного назвати з ОП який є патріот України ? я таких не знаю ,весь той зброд це колишні риги або кварталовсько коломойські щури були також агенти рф як як демченко чи трофімов.
показать весь комментарий
22.05.2024 17:02 Ответить
Висновок. Офіс президента створює всі умови, щоб сАтруднікі офісу збагачувались у злочинний спосіб, а потім позбавляється них у разі недоотримання своєї частки.
Резолюція: ТРЕБА ліквідувати заклад, який створює сприятливі умови для злочинців, а не оголошувати підозру черговому звільненому з офісу президента.
показать весь комментарий
22.05.2024 17:05 Ответить
И разве это новость ?
показать весь комментарий
22.05.2024 17:14 Ответить
За два роки і всього 15 мільйонів?!
Це саме за не-до крадивництво його зливають?
показать весь комментарий
22.05.2024 17:19 Ответить
Нарешті можемо порадіти за дєрьмака та його "оруженосца" Санчо Пансу зєлєнкіного-у них збагачення законне.
показать весь комментарий
22.05.2024 17:35 Ответить
То це тому сьогоднішні обшуки в НАБУ ?
показать весь комментарий
22.05.2024 17:48 Ответить
Мммм.., так ось воно чому в НАБУ сьогодні почали обшуки нелюді татарова
показать весь комментарий
22.05.2024 18:53 Ответить
І про яку довіру до влади може йтися?
показать весь комментарий
22.05.2024 19:01 Ответить
Та ви шо? З офісу найчеснішого і найпатріотичнішого Херпіду -смірнов? А це не той смірнов, що був адвокатом у зека-яника і дружбаном і ворога України портнова? Мабуть Вова Херпіду цього не знав?
показать весь комментарий
22.05.2024 20:10 Ответить
Ох і поперло хлопцю як тільки до ОПи присосався.
показать весь комментарий
22.05.2024 20:39 Ответить
Посадять , чи послом зроблять ?
показать весь комментарий
22.05.2024 21:59 Ответить
Джонсон, почему денех не даешь?! Уссался? Усрался? Путьку забоялся?!
показать весь комментарий
22.05.2024 23:18 Ответить
 
 