Экс-замглавы ОП Смирнов подозревается в незаконном обогащении на 15,7 млн грн, - НАБУ

НАБУ и САП сообщили бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Украины Андрею Смирнову о подозрении в незаконном обогащении. Чтобы скрыть свое имущество, он оформил большую его часть на родного брата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как отмечается, в период с 2020 по 2022 гг. он приобрел в собственность 2 автомобиля Mercedes-Benz и Volkswagen, 2 мотоцикла Honda и BMW, три паркоместа в Киеве, квартиру во Львове и земельный участок на Закарпатье общей стоимостью 17,1 млн грн, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере 1,3 млн.

Таким образом разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами Смирнова составила 15,7 млн грн.

Чтобы скрыть наличие этого имущества, чиновник оформил его на родного брата.

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Как сообщили в НАБУ, мотоцикл Honda экс-замглавы ОП зарегистрировал на друга, а впоследствии переоформил на себя.

"Квалификация действий подозреваемого: ст. 368-5 УК Украины. Разоблачение преступления произошло после публикации расследования журналистов "Украинской правды", а также при содействии Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - добавили в пресс-службе.

Подозрение Смирнову от НАБУ

Как ранее информировал Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", 22 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении Андрею Смирнову.

Он подтвердил информацию СМИ и заявил, что обыски прошли "быстро и деликатно". Смирнов отметил, что вручение подозрения - "давно ожидаемое событие".

Чиновник добавил, что "будет доказывать свою правоту всеми доступными способами".

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